Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України не допустила постачання в одну з пострадянських країн екстремістської літератури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники замовляли "Маніфест Брентона Тарранта", який пропагує етнічний та культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Заборонені книжки друкували кількома мовами у підпільних друкарнях на Київщині. Замовником літератури є колишній співробітник правоохоронних органів сусідньої з Україною держави.

Протягом листопада чоловік замовив три партії книг. Аванс перерахував на банківську картку. Він також оплачував відправлення товару через одного з поштових операторів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України, слідчі органів безпеки провели обшуки за місцем проживання і функціонування підпільної "поліграфії" та виявили мобільні пристрої, комп’ютерну техніку з доказами друку забороненої літератури, зразки вказаної продукції та поліграфічне обладнання.

Для блокування переправлення літератури за кордон в одному з відділень поштового оператора в столичному регіоні слідчі вилучили партію друкованої продукції, яку підготували до відправки замовнику.

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"Поставка з нашої країни екстремістської літератури могла привести до дискредитації України на світовій арені, а також до спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої країни в розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав. CБУ перевіряє можливу причетність до організації поставок книг спецслужб сусідніх країн для цілеспрямованої провокації проти України ", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох громадян України, причетних до виготовлення забороненої літератури.

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Спецоперація проводилась співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.



Фото: сайт СБУ

Нагадаємо, 15 березня 2019 року - за неповні 20 хвилин Брентан Таррант обійшов дві мечеті в місті Крайстчерч, третьому за розміром в Новій Зеландії, і на очах у тисяч користувачів фейсбуку розстріляв 47 чоловіків і чотири жінки. Найстарішому вбитому було 77 років, наймолодшому - три роки. Ще 49 людей були поранені.

Через дві хвилини після завершення трансляції Тарранта заарештували. Зараз він під судом, але його тексти продовжують подорожувати мережею.