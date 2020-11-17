УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12849 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Силовики
6 303 64
книги (358) Нова Зеландія (65) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10002) екстремізм (73)

Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України не допустила постачання в одну з пострадянських країн екстремістської літератури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники замовляли "Маніфест Брентона Тарранта", який пропагує етнічний та культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Заборонені книжки друкували кількома мовами у підпільних друкарнях на Київщині. Замовником літератури є колишній співробітник правоохоронних органів сусідньої з Україною держави.

Протягом листопада чоловік замовив три партії книг. Аванс перерахував на банківську картку. Він також оплачував відправлення товару через одного з поштових операторів.

Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн 01

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України, слідчі органів безпеки провели обшуки за місцем проживання і функціонування підпільної "поліграфії" та виявили мобільні пристрої, комп’ютерну техніку з доказами друку забороненої літератури, зразки вказаної продукції та поліграфічне обладнання.

Для блокування переправлення літератури за кордон в одному з відділень поштового оператора в столичному регіоні слідчі вилучили партію друкованої продукції, яку підготували до відправки замовнику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн 02

"Поставка з нашої країни екстремістської літератури могла привести до дискредитації України на світовій арені, а також до спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої країни в розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав. CБУ перевіряє можливу причетність до організації поставок книг спецслужб сусідніх країн для цілеспрямованої провокації проти України ", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох громадян України, причетних до виготовлення забороненої літератури.

Також дивіться: Теракт у Новій Зеландії: кількість жертв збільшилася до 49 осіб. ВIДЕО 18+

Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн 03

Спецоперація проводилась співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн 04
Фото: сайт СБУ

Нагадаємо, 15 березня 2019 року - за неповні 20 хвилин Брентан Таррант обійшов дві мечеті в місті Крайстчерч, третьому за розміром в Новій Зеландії, і на очах у тисяч користувачів фейсбуку розстріляв 47 чоловіків і чотири жінки. Найстарішому вбитому було 77 років, наймолодшому - три роки. Ще 49 людей були поранені.

Через дві хвилини після завершення трансляції Тарранта заарештували. Зараз він під судом, але його тексти продовжують подорожувати  мережею.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
вы лучше газету Вести не допустите в Украину
и ТВ 112 + Наш не допустите в Украину
показати весь коментар
17.11.2020 13:58
+7
Що б тут боти не брехали, але література стовідсотково мала адресою саме Кацапстан, і, фактично, знову фСБ(у) допомогло, як філіал, своій материнській структурі ФСБ. Бо по-справжньому украінська спецслужба САМА Б надрукувала для кацапів подібне і ВЛАСНОРУЧ би розповсюдила в Кацапіі, як один із варіантів підриву Кацапстану зсередини.
показати весь коментар
17.11.2020 14:05
+4
Кацапня.
показати весь коментар
17.11.2020 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Россию?
показати весь коментар
17.11.2020 13:48 Відповісти
Дурында: эту литературу при обысках тем же крымским татарам подкинули бы...
показати весь коментар
17.11.2020 13:56 Відповісти
у вас там натуральный ГУЛАГ - если у чела дома не может даже текст храниться, да шо там текст - даже вот Вольнову в ВК написал в "личку" чудак - пришли фэбосы в штатском, его из лифта вытаскивают, тот им баллончиком брызнул, потом заваливается СОБР(!) или как там эти шакалы, так дали 8 лет.
Удостоверений не показывали, напали 2 быка в штатском и вот....
показати весь коментар
17.11.2020 14:00 Відповісти
Ну, что выросло, то выросло: голосовали за потомственного, идейного вертухая (некоторые почему-то его разведчиком считали) он и построил зону, вместо страны...
показати весь коментар
17.11.2020 16:36 Відповісти
назначили наиболее ничтожное чмо, стараясь.... ну вот как Сралина назначили - полное ничтожество, но оказалось ооочень злопамятным и вырезало всех кто даже слышал как его однажды отметелили 2 кавалериста Красной Орды после "парада".
Так и Путин - после назначения(компромата опять "забыли" понаделывать???? Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн - Цензор.НЕТ 8121 ) - рассадил кого куда, кого на зону, кого на кладбище, а кто-то Ротенберг и прочие, как там этот "виолончелист" то.... ролдугин. И Дугин тоже, напевает о вяличии. Зато от одного шамана, Путин обосрался и .... ну, ты видел что за позор был?
И да, вы заслужили это - Это и есть Вы! У вас таких путиных - 130млн., Сэр.
показати весь коментар
17.11.2020 17:24 Відповісти
Сталина никто не назначал - он сам себя сделал (историю учить надо, а не в ухе ковырять). Что касается "ничтожества", то Сталин был в Политбюро умнее всех (включая и Ленина). Этот простой вывод никто опровергнуть так и не смог: доказательств не представлено.
показати весь коментар
17.11.2020 17:41 Відповісти
Ага, то есть Антиколорадос - говно, а вы - Гуру? И да, высеры Сралина, сравнить с писаниной Ленина.... Ну, так себе "гений" уссатый, не? Тем более что это и не он писал то.
Не назначали? Историк, а кто если не Троцкий и прочии "не назначили" Сралина? Доказательства давать тебе? Да у тя и так - Украина напала на саму себя дабы раскатать в дулю население что всегда базарило по фене и суржике, чтобы повесить мальчика в трусиках, но имея нерабочую 95% техники, сказала - Ой, мы сдаемся, ибо шахтеристы выкопали сотни танкоградов в шахтах.
короче, иди наПутина, кацап.
показати весь коментар
17.11.2020 17:49 Відповісти
Да, "слился", а еще я тебе наблевал на галифе и в штаны просрался. Ну и "боярку" твою выжрал, а жену.... НЕТ, бррррр, она по моему приказу с соседским бараном того..
показати весь коментар
18.11.2020 10:36 Відповісти
Убогий и безграмотный просто. Грех обижаться.
показати весь коментар
18.11.2020 17:07 Відповісти
Голубчик, вы историю-то учили? Или пальцем в попе ковыряли?
Докладываю для убогих: С. читал, анализировал и писал больше, чем все члены ЦК вместе взятые за все 70 лет существования советской власти.
Григорий Морозов, первый муж Светланы Сталиной, вспоминал: «Когда я женился на Светлане, вождь разрешил мне пользоваться его библиотекой в кремлёвской квартире. Там я провёл довольно много времени, поскольку был любознателен и читал запоем. Надо сказать, коллекция книг была уникальной. Энциклопедии, справочники, труды известных ученых, произведения классиков, работы руководителей партии. Сталин всё это внимательнейшим образом читал, о чём свидетельствовали многочисленные, подчас развернутые заметки на полях».

Это одно из многих свидетельств. Вы, голубчик, хотя бы википедию прочтите (труды Л. и С. я вас читать не призываю - занятие утомительное (я их читал)). Могу засвидетельствовать: С. писал логичнее, понятнее и яснее, чем Л.
Что касается назначений. Революцию делали Троцкий и Ленин. Троцкий больше, Л. - меньше (он ныкался - его в шпионаже обвиняли). Но уже на этапе гражданской войны они стали равнозначны: Л. рулил внутренней политикой, Т. - войной. После окончания - Л. задвинул Т. на вторые роли. Т. сопротивлялся. Когда Л. помер то ли от пули Каплан (которая слепая была), то ли от пули тов. Свердлова Яши, то ли от сифилиса, С. был одним из членов ЦК. Л., обсирая своих товарищей по ЦК (в своем "Письме к съезду"), дал С. самую лучшую характеристику. А в ЦК в то время орлы были. И Т., и Зиновьев, и Каменев, и Бубнов, иСокольников, и Крестинский, и Бубнов, и Рыков, и Томский. С. их всех победил. А был он самым невлиятельным (он воевал, а они в центре ошивались).
С. их всех победил. И в ходе разборок в РККА (где ставленников Троцкого было "выше крыши"), и в ходе разборок в ВЧК (где Феликс заправлял), и во внутрипартийном строительстве. И стал он Генсеком не "благодаря", а "вопреки".
Насчет суржиков, мальчиков, трусиков, шахтеристов, танкоградов и прочей хренотени - ты меня ни с кем не путаешь:капусточка, мама, конечно, дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски?
показати весь коментар
18.11.2020 17:05 Відповісти
я никогда не буду упираться рогами типо - я прав, а все - не дартаньяны
может тут вы прав, но и может 14000 танков и 12000 самолетов, из которых бомберы - две трети, а также 10 млн. винтовок только на складах, это = Сралин просто не хотел войны?
ну и десантные корпуса, это мол обороночка, миллион дидов готовых десантироваться?
Ватник, ибо ты реально дидовое.ватель, ты скажи, зачем было миллион жертв, украинцев при форсировании реки, как у вас называется, "Днепр"?
Если бы у меня там дед погиб, то я бы агрессивно чет написал, а так... - зачем?
показати весь коментар
18.11.2020 19:00 Відповісти
Чегой-то я недопонял: вы, любезный, с кем диалог ведете? Со своим соседом по парте -двоечником?
При чем здесь 14 000 танков? И откуда такая цифирь? У СССР на 22.06.1941 г. было 61 танковая и 31 моторизированная дивизия. А еще танки в кавалерийских дивизиях были. И в стрелковых (в разведбатах). Вы что же полагаете, что у нас в дивизиях по 140 танков было? Это поклёп на нашу промышленность.
14 000 танков (не считая плавающие и танкетки Т-27) РККА имела на начало 1939 г. Когда дивизий (всех) было около сотни. А к 1941 г. их (танков) количество подросло. Немного. На 01.06.1941 г. - 19 540 танков (и это не считая 2,4 тыс. устаревших танкеток Т-27, не считая 3,6 тыс. легких плавающих Т-37/Т-38/Т-40), т.е. около 26 000 танков всех типов. Бронеавтомобили я даже и не считаю.
В огороде бузина, в Киеве дядько?
Какие, к ушам свинячьим, 10 млн. винтовок? До конца 1941 года в РККА было мобилизовано 14 млн. человек (к тем, кто уже был в армии на 01.06.1941). И все они были вооружены.
И это не считая того, что было брошено на складах в приграничных округах в первые месяцы войны. А брошено было так много, что часто в хронике можно видеть, как немцы и финны с СВТ воюют. И в 1941, и в 42, и в 43... (СВТ они сильно уважали - хорошая винтовка была, ни у тех, ни у других ничего подобного не было).
Вы, голубчик, с математикой-то дружите? Или как? Скорее всего, или как: если вам верить и предположить, что при форсировании Днепра погиб 1 млн. украинцев, то следует прийти к выводу, что общие потери составили 4 млн украинцев (в т.ч. 3 млн. санитарные потери).
4 млн. человек это 400 пехотных дивизий (10 000 состава). Или 100 корпусов. Или 30 армий. Одних только украинцев, каковые в общем количестве 30 общевойсковых армий были убиты или ранены.
Докладываю для убогих и тех, кто не понимает значения чисел: в "Битве за Днепр" участвовало в общей сложности 5 фронтов. Около 2 500 000 человек личного состава. Если учесть, что в РККА на тот момент были всё-таки не одни украинцы (которых в 1943 году в РККА в среднем было около 20% (см. напр. (Артемьев А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне. М.: Мысль, 1975. С.58)), следует прийти к выводу, что Правобережную Украину, освобождали призраки, а Варшаву, Прагу, Будапешт,Вену и Берлин штурмовали приведения, т.к. весь личный состав РККА утонул. В Днепре. Который, как известно, чуден при тихой погоде.
показати весь коментар
18.11.2020 20:16 Відповісти
т.е. твой совок был настолько убогим что просрал при 26000 танков против 3500.
и 14млн. дидов против тоже чет 3.7млн.
и по самолетам тоже так же.

Так тогда сцарек Дарий против Александра вообще герой(не имел такого тотального преим-ства)
при настолько подавляющем превосходстве получилось шо не 3 к одному нападал бы совок, а при 5 к 1., но вместо этого "надидовнапалВНЕЗАПНОмуссолини" и диды обосравшись за сотни км. еле отстирали портянки. Да ****, у финнов было чет, ну пусть 50 танков против целых орд совка и совок и там обосрался.
показати весь коментар
23.11.2020 11:27 Відповісти
кстати, давай прямо - "фошистенапаленадидоввнезапно"? ну, Муссолини. - да, или нет?
я просто с совками ..... "миняаштрисет" Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн - Цензор.НЕТ 7678
показати весь коментар
18.11.2020 19:10 Відповісти
Пардон, а членораздельно нельзя? ("Я не узнаю вас в гриме" (с)).
показати весь коментар
19.11.2020 03:00 Відповісти
не тот формат Манифест массового убийцы: СБУ не допустила поставки экстремистской литературы в одну из соседних стран - Цензор.НЕТ 8167
показати весь коментар
17.11.2020 14:01 Відповісти
Сойдет: всё полезно, что в рот полезло... Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн - Цензор.НЕТ 9890
показати весь коментар
17.11.2020 16:37 Відповісти
Не о чем, и не о ком. Задрали такие новости.
показати весь коментар
17.11.2020 14:22 Відповісти
на расію, пиши правильно
показати весь коментар
17.11.2020 15:07 Відповісти
А шо, є така країна? Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн - Цензор.НЕТ 102
показати весь коментар
17.11.2020 15:11 Відповісти
в соседней стране не было принтера чтобы напечатать это гавнище? странно как то не вяжется этот бред.
показати весь коментар
17.11.2020 13:53 Відповісти
А в говнишко помазать?
показати весь коментар
17.11.2020 13:55 Відповісти
В соседней стране много чего есть НО ,фокус заключается в том , чтобы это ґовно пришло именно с Украины
показати весь коментар
17.11.2020 14:27 Відповісти
не факт, там самі видавці б і здали
показати весь коментар
17.11.2020 15:10 Відповісти
"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України, слідчі органів безпеки провели обшуки за місцем проживання і функціонування підпільної "поліграфії" та виявили мобільні пристрої, комп'ютерну техніку з доказами друку забороненої літератури, зразки вказаної продукції та поліграфічне обладнання", - зазначається в повідомленні.
Так, для блокування переправлення літератури за кордон в одному з відділень поштового оператора у столичному регіоні слідчі вилучили партію друкованої продукції, яку підготували до відправлення замовнику.
Наголошується, що поставка з України екстремістської літератури могла призвести до дискредитації України на світовій арені, а також спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої країни у розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав.
Окрім того, CБУ перевіряє можливу причетність до організації поставок книжок спецслужби сусідніх країн для цілеспрямованої провокації проти України.
показати весь коментар
17.11.2020 15:41 Відповісти
я читав, не обов'язково все цитувати, можливо і дискредитація України, але якби хотіли, то самі б надрукували, і видали ніби вилучили у якогось лоха, що мало їх затримують. можливо замовляв, бо на кацапії його б тупо здали.
показати весь коментар
17.11.2020 15:56 Відповісти
Їм треба не ніби , а щоб воно точно прийшло з України, вони можуть його конфіскувати прям на пошті і буде підтвердження звідкіля прицшло )
показати весь коментар
17.11.2020 16:04 Відповісти
кацапи сильно такою фігнею не заморочувалися, але пофіг на них, навпаки треба побільше такої літератури їм закидати.
показати весь коментар
17.11.2020 20:23 Відповісти
Хочешь иметь проблемы в отношениях с ЕС, ООН и прочей фуфловой общественностью? Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн - Цензор.НЕТ 3251
показати весь коментар
17.11.2020 21:32 Відповісти
а то не ми, то вони самі Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн - Цензор.НЕТ 6824
показати весь коментар
17.11.2020 22:30 Відповісти
Кацапня.
показати весь коментар
17.11.2020 13:56 Відповісти
надо бы видео посм., хотя, вроде чет такое смотрел, или это не это, но в принципе скучновато будет наверное.
а то шо коренной житель против понаехавших, так..... ну не знаю. у меня если под окном собаки усераются, так тоже чет такого бы написал и бросил бы пару кусков колбасы....
Манифест массового убийцы: СБУ не допустила поставки экстремистской литературы в одну из соседних стран - Цензор.НЕТ 1975
И не надо писать шо: Ой, а я бы такого не сделал и терпел бы как понаехавших(подумаешь, сына избили, а дочь.... кхм), так и шавок. Угу, да-да-да-да Манифест массового убийцы: СБУ не допустила поставки экстремистской литературы в одну из соседних стран - Цензор.НЕТ 294
показати весь коментар
17.11.2020 13:57 Відповісти
вы лучше газету Вести не допустите в Украину
и ТВ 112 + Наш не допустите в Украину
показати весь коментар
17.11.2020 13:58 Відповісти
І кликали б його фуйло путін.
показати весь коментар
17.11.2020 14:09 Відповісти
Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн - Цензор.НЕТ 3581
показати весь коментар
17.11.2020 14:11 Відповісти
Що б тут боти не брехали, але література стовідсотково мала адресою саме Кацапстан, і, фактично, знову фСБ(у) допомогло, як філіал, своій материнській структурі ФСБ. Бо по-справжньому украінська спецслужба САМА Б надрукувала для кацапів подібне і ВЛАСНОРУЧ би розповсюдила в Кацапіі, як один із варіантів підриву Кацапстану зсередини.
показати весь коментар
17.11.2020 14:05 Відповісти
Я теж за те, що нехай би ця література їхала до "однієї_сусідньої_країни".
показати весь коментар
17.11.2020 14:22 Відповісти
Грохнути потрібно було цих нацюків при затриманні та і все.......
показати весь коментар
17.11.2020 14:15 Відповісти
Так роблять кретини, розумні цих нацюків озброюють і відправляють назад в Кацапстан. Та де іх узяти, тих розумних, як не сьомочки, так баканови.
показати весь коментар
17.11.2020 14:18 Відповісти
•:кто то заказал рекламу "Манифест Брентона Тарранта" на цензоре. •cмешно•
показати весь коментар
17.11.2020 14:23 Відповісти
Сначала имя пытались скрыть этого чувака, что имело скорей рекламный эффект, теперь СБУ манифестны его ловит. которые в интеренете можно найти за 30 секунд. Только лишнюю рекламу этому манифесту создают, пора уже наконец разгонять это просоветское ПТУ, тьфу СБУ...
показати весь коментар
17.11.2020 14:23 Відповісти
А ведь цензура в Украине запрещена Конституцией!
показати весь коментар
17.11.2020 15:06 Відповісти
Але є заборона на дискримінацію, в тому числі і по расових ознаках.
показати весь коментар
17.11.2020 15:14 Відповісти
И как, интересно, книга может дискриминировать? Она кусает негров (простите), а белым позволяет себя читать?
показати весь коментар
17.11.2020 15:41 Відповісти
Ви чудово розумієте про що я. Цей памфлет закликає до расових чисток.
показати весь коментар
17.11.2020 22:12 Відповісти
Т.е. вы его читали? И как, появилось желание заняться чистками? Или вы себя умнее других считаете - мол, я умный, но вот они прочитают и сразу пойдут убивать?
показати весь коментар
18.11.2020 01:22 Відповісти
Один не піде. Другий не піде. Третій читач може бути соціопатом з відсутнім критичним мисленням і відкрити стрілянину у місцевому Еко Маркеті, бо ж один террорист отримав свої п'ять хвилин слави, а чим він гірший?
показати весь коментар
18.11.2020 18:39 Відповісти
До того ж, люди які качають таку "літературу" ймовірінше всього вже оброблені неонацистською ідеологією і памфлет може штовхнути їх на дії.
показати весь коментар
18.11.2020 18:42 Відповісти
це не цензура, але щоб віднести цю літературу до як там пишуть екстремістської, то треба відповідний висновок
показати весь коментар
17.11.2020 15:33 Відповісти
Цензура в чистом виде. Странно, что такую элементарную вещь не понимает большинство украинцев! Любой запрет на распространиение или получение информации является цензурой. (За исключением случая, когда автор (владелец) информации сам накладывает оганичения.)
показати весь коментар
17.11.2020 15:38 Відповісти
не підмінюйте поняття, отримання інформації, і заклики до насилля. хоча завдяки рекламі, я її знайду і обов'язково почитаю
показати весь коментар
17.11.2020 15:49 Відповісти
Тоді треба заборонити Біблію (особливо Ветхий Заповіт), як екстремістську літературу. Адже там суцільні заклики до насилля, жорстокості і кривавих розправ.

«Наша Библия рисует характер Бога с исчерпывающей и безжалостной точностью. Портрет, который она нам предлагает, - это в основном портрет человека, если, конечно, можно вообразить человека, исполненного и переполненного злобой вне всяких человеческих пределов… Все его деяния, изображённые в Ветхом завете, говорят о его злопамятности, несправедливости, мелочности, безжалостности, мстительности. Он только и делает, что карает - карает за ничтожные проступки с тысячекратной строгостью; карает невинных младенцев за проступки их родителей; карает ни в чём не провинившихся обитателей стран за проступки их правителей; и снисходит даже до того, что обрушивает кровавую месть на смирных телят, ягнят, овец и волов, дабы покарать пустяковые грешки их владельцев. Более гнусного и разоблачающего жизнеописания в печатном виде не существует. Начитавшись его, начинаешь считать Нерона ангелом…»
Марк Твен
показати весь коментар
17.11.2020 16:08 Відповісти
можливо
показати весь коментар
17.11.2020 20:21 Відповісти
Ничего я не подмениваю. Любое мнение имеет право быть высказанным и услышанным. Невозможно провести грань между "экстремистскими" и прочими высказываниями. Это всегда будет субьективное мнение цензора. Свобода слова или есть или нет. В Украине - нет. И это одна из причин проблем в стране.
показати весь коментар
17.11.2020 18:12 Відповісти
тобто заклики "давайте будемо вбивати когось за якоюсь ознакою" - це свобода слова, а читати літературу, що це містить - отримання інформації? мені теж не подобається навала чорноти, толерастія і леберастія по відношенню до них,і інший культур-мультур, вони, наприклад, такою дурнею не страждають, але ж не вбивати.
показати весь коментар
17.11.2020 20:15 Відповісти
Да - это и есть свобода слова.
показати весь коментар
18.11.2020 01:19 Відповісти
Все, вбивсто Кеннеді розкрила СБУ Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн - Цензор.НЕТ 2992
показати весь коментар
17.11.2020 15:38 Відповісти
пропагує етнічний та культурний геноцид
**********
А шо таке "культурний геноцид"? Геноцид, який проводять культурно? Тіпа, культурно так, - "прошу пана до гіляки".
Чи мається на увазі "геноцид культури"? У будь-якої культури, виходить, є якісь свої особливі гени? Не дай бог, кацапські гени "сколєновставанія" і "скрєпоносія" передаються повітряно-крапельним шляхом. Капець. "Гєнетіка, - продажная дєвка імпєріалізьма" (с) Маніфест масового вбивці: СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури в одну із сусідніх країн - Цензор.НЕТ 4764
показати весь коментар
17.11.2020 15:52 Відповісти
Еще одно доказательство что СБУ это ФСБ. СБУ защищает оккупантов и убийц украинцев.
показати весь коментар
17.11.2020 16:06 Відповісти
Зазвичай країну називають . Якщо не називають , значить на Русню . Не кажуть що на Русню , щоб не розпалювати ненависть українців до наших менших лаптєногих "братів" з зайвою хромосомою .
показати весь коментар
17.11.2020 19:19 Відповісти
 
 