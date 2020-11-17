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Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
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ВР (11722) Зеленський (17376) Новинський (310) Папієв (25) Порошенко (13228) Тимошенко (4638) Укрпошта (270) Герасимов Артур (289) Кива (367) Арахамія (1000) Євтушок Сергій (11) Яременко Богдан (147) Кондратюк Олена (83) Гетманцев (430) Бабак Сергій (36) Дубінський Олександр (415) Радуцький Михайло (274) Федина (69) Литвиненко Сергій (14) Третьякова Галина (100) Бакунець Павло (2) Задорожний Андрій (5) Іванісов (29) Оксана Дмитрієва (12) Салійчук Олександр (2) Денис Шмигаль (2690) Таран Андрій (260) Волошин Олег (33) Павлюк Максим (3) Микола Галушко (13)

"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 17 листопада, Верховна Рада проводить чергове пленарне засідання.

На початку засідання народні депутати вирішили, що на цьому тижні буде тільки одне пленарне засідання - сьогодні. Решту днів вони працюватимуть у комітетах.

Потім із заявою виступив Петро Порошенко: "Рада повинна негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях".

Далі прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про хід боротьби з коронавірусом. Зокрема, Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні". Прем'єр також повідомив, що якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень. Крім того, за його даними, перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає у другому кварталі 2021. За його словами, необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає: зараз головна проблема - це забезпечення киснем.

Потім нардепи вирішили працювати сьогодні до вичерпання питань порядку денного.

Тим часом, під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів: "Знищуйте вірус, а не підприємців". Під час акції протесту за злісну непокору правоохоронцям затримано 50-річного чоловіка.

Далі Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня. Також Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців. Водночас Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів.

Крім того, під час засідання нардеп СН Андрійович достроково склав мандат.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 01

"Слуга народу" Галина Третьякова і Михайло Папієв (ОПЗЖ) обіймаються.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 02

Петро Порошенко ("ЄС") вітається з Софією Фединою.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 03

"Слуги народу" Сергій Мандзій і Микола Стефанчук.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 04

Позафракційні Вадим Новінський і Дмитро Шпенов спілкуються з колегою зі "Слуги народу".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 05

Петро Порошенко виступає з трибуни Ради.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 06
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 07

Кабмін на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибув на засідання Ради.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 08

Шмигаль відзвітував про боротьбу з коронавірусом.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 09
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 10

Олег Волошин (ОПЗЖ) вирішив під столом прочитати повідомлення від "лисички", яку він просив відпочити. У відповідь "лисичка" назвала Волошина коханим і "котиком" і розповіла, що зараз "подрімає", сходить в басейн, а потім вже поспить.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 11

Данило Гетманцев (СН) показує щось на телефоні Олександру Салійчуку (СН).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 12

В.о. голови парламенту віцеспікер Олена Кондратюк і глава фракції СН Давид Арахамія.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 13

Олександр Дубінський (СН)

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 14

Депутати не втрачають можливості поспілкуватися з міністрами.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 15

"Захист депутата": респіратор і окуляри

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 16

Виключений з фракції "СН" після скандалу з судимістю за зґвалтування, Роман Іванісов про щось перешіптується з Давидом Арахамією.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 17
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 18

"Слуги народу" Сергій Мандзій і Максим Павлюк дивляться фотожаби на поліцейських.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 19
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 20

"Слуга народу" Андрій Задорожний читає повідомлення в офіційному чаті фракції. Парламентаріїв просять "не вестися на маніпуляції" щодо фіскалізації ФОП.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 21

Артур Герасимов ("ЄС") і Михайло Радуцький ("СН").


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 22

Анатолій Бурмич (ОПЗЖ) розглядає фотожаби на президента Володимира Зеленського в "Феофанії".


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 23
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 24

Шилов Геннадій скасовує зустріч через коронавірусну хворобу у тещі і дружини.

Зазначимо, що Шилов Геннадій Шотович значиться офіцером у військовій частині А 0105 (Київ, Командування сухопутних військ України).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 25

Микола Галушко (СН) захоплено слухає звіт Шмигаля про боротьбу з коронавірусом.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 26

"Слуга народу" Олександр Салійчук "поширює" серед колег послуги "SoMo bot" (чат-бота для моніторингу ЗМІ)

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 27
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 28
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 29

Богдан Яременко (СН) вітається з Романом Іванісовим.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 30

"Слуги народу".


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 31

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") в новому образі.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 32

Вітальні обійми Данила Гетманцева (СН) та Сергія Бабака (СН).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 33

Юлія Тимошенко прийшла до президії з квітами привітати віцеспікера Олену Кондратюк з Днем народження.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 34

"Слуга народу" Оксана Дмитрієва.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 35

Обійми Дмитрієвої та Максима Перебийніса (СН).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 36

Анатолій Драбовський (СН) сміється з урядової телеграми.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 37

Нардепа розсмішив зовнішній вигляд і папір телеграми.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 38
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 39

Далі "слуга народу" обговорив роботу "Укрпошти", що називається не соромлячись у виразах.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 40

Сергій Євтушок ("Батьківщина") і Сергій Литвиненко (СН).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 41

Віктор Чорний (ОПЗЖ) переписується з Любовецький Вітою. Відправив їй посилання на матеріал про майбутню "смерть долара".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 42

Ілля Ківа (ОПЗЖ) пише "пряме розпорядження" Полтавській обласній організації. Ківа розпорядився не відвідувати "шабаші, які влаштовуються саботажником Сазоновим".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 43

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 44

Шмигаль після звіту повертається в урядову ложу.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 45

"Слуги народу".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 46

Міністр оборони Андрій Таран спілкується з нардепами.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 47

Члени Кабміну в Раді.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 48

"Слуги народу".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 49

Павло Бакунець ("Довіра", обраний по 122-му округу у Львівській області) обговорює скандал із земельною ділянкою на Львівщині. Бакунець пропонує не втручатися, а замість цього побудувати будинок школяра в Янові.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 50

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+68
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 8309
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17.11.2020 16:27
+62
Это пять, это зачет "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4818 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 9930 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 5205
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4839
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17.11.2020 16:19
+24
Ні, вони не чекають. Вони збагачуються, гребуть бабло лопатами.
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17.11.2020 16:22
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єто они телефоны специально так на камеру поворачивают)
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17.11.2020 16:17 Відповісти
Это им настолько побоку шо ты напишешь тут
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17.11.2020 16:33 Відповісти
думаеш к тебе больше прислушаются?
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17.11.2020 16:42 Відповісти
Мне они побоку, я им побоку. Так что ничья. А чего - ты думал шо полусовковая Рада будет к тебе или мне прислушиваться?
ахаха, тебе остается - дидывоевале, а мне - смешно смеяться.
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17.11.2020 17:18 Відповісти
тебе надо бороться с голосами в голове)
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17.11.2020 17:28 Відповісти
Зоопарк
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17.11.2020 16:39 Відповісти
Сходняк Коза ностры
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17.11.2020 16:50 Відповісти
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 8622
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17.11.2020 16:18 Відповісти
Православнєнько🐴🐴🐴🐴🐴
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18.11.2020 10:47 Відповісти
а йулю и новинского оштрафовали на месте за нахождение без маски?
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17.11.2020 16:19 Відповісти
Юля официально переболела. Поэтому её вирус пока что не касается.
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17.11.2020 17:02 Відповісти
не видел в законе про переболела, и она может быть переносчиком
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17.11.2020 17:09 Відповісти
А Б. Джонсон, дурак, переболел Ковидом а после контакта с больным, всё равно ушел на к само-карантин... "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 7656
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17.11.2020 17:15 Відповісти
Это пять, это зачет "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4818 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 9930 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 5205
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4839
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17.11.2020 16:19 Відповісти
Ну, отмазка всегда железная: я смотрел это, шоб автору этого написать, Ээээ, ты это, не делай это, а то это может случиться, или это(и подписать высер: "Вмэр Киефа Клочко")
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17.11.2020 16:32 Відповісти
А в Феофании дурка тоже есть? Что-то чуваки уж больно сильно похожи на специальных санитаров, а не на Преображенского с Борменталем ...
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17.11.2020 17:17 Відповісти
"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 156
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17.11.2020 19:02 Відповісти
Для справки: Шарик - бездомный пёс, которого профессор Преображенский подобрал на московской улице. Полиграф Полиграфович Шариков - человек, вкоторого превращается пёс после проделанной профессором операции...
или И дыхание станет ровней, И страданья отступят куда-то, Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 16
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18.11.2020 12:47 Відповісти
не парламентарии, а сборище ждунов неизвестно чего.
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17.11.2020 16:21 Відповісти
Ні, вони не чекають. Вони збагачуються, гребуть бабло лопатами.
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17.11.2020 16:22 Відповісти
чума - не помеха , скорее в масть !!
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17.11.2020 16:30 Відповісти
Оці морди тільки для шаржів та жаб і годяться.
Але ж політика не місце для звіринця чи шапіто. "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 9070
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17.11.2020 16:22 Відповісти
Пани Мария не находит себе места. Ее забанили на 3 днф , а она толком не поздравила пана Яра с его Днем рождения(вчера).
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17.11.2020 16:31 Відповісти
Ну тоді хоч я привітаю! "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 3158
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17.11.2020 17:12 Відповісти
Я не Марія, але теж вітаю шановного пана Яра!!! "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 3257
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17.11.2020 23:00 Відповісти
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 2511
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17.11.2020 16:22 Відповісти
У черта Дубиняры и уши чертячьи. Один в один.

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17.11.2020 16:27 Відповісти
Рога просматриваются в прибор ночного видения.
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17.11.2020 17:27 Відповісти
Ага.

"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 9168
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20.11.2020 00:21 Відповісти
Вся эта погань жирует,а люди гибнут в больницах без кислорода.
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17.11.2020 16:27 Відповісти
та хорош - писали шо ИВЛ дает стока побочек шо поциент после него скорее Янукович чем человек
я вот ниче не боюсь, как мой дед говорил.... правда уже помер "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 6748
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17.11.2020 16:30 Відповісти
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 8309
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17.11.2020 16:27 Відповісти
Круто!!!!!!
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17.11.2020 16:59 Відповісти
Це ж треба як злагодженно працюють, мабуть коаліція. А на задньому плані - спікер.
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17.11.2020 17:31 Відповісти
Юлю подменили на ивана сулиму. Он так часто менял убеждения,что и пол поменять оказалось не проблемой.
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17.11.2020 16:27 Відповісти
Толстяк и любитель Рашки Волошин обзавелся любовницей? А жена куда смотрит?
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17.11.2020 16:28 Відповісти
Хтозна. Слід би подивитися її смартфон.
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17.11.2020 17:33 Відповісти
Я подумал шо это "фотожабы" вышли, а тут просто сборище клоунов, ой, Народних депутатов....
Предупреждать надо - Все кто возрастом ниже "Иисуса" - смотреть только в присутствии врача, умеющего "откачивать" умирающего от ненависти, смешанной со здоровым(как у некто Лаврова), смехом, а также иметь близко унитаз и много мягкой бумаги для слез(НЕНАВИСТИ) "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 2943
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17.11.2020 16:28 Відповісти
Була також така думка. Але бачу, що фотожабам як до неба рачки.
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17.11.2020 17:35 Відповісти
А що,шабаш тепер не на Лисій горі проводять?
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17.11.2020 16:29 Відповісти
судя по тому какая лисичка хитрожопая, то на предложение анала после бассейна, котёнушку она явно не откажет ))
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17.11.2020 16:34 Відповісти
А то) Тут она подремлет, потом покупается, потом поспит... Чего бы и анал не провернуть мимоходом?
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17.11.2020 17:11 Відповісти
новый образ Тимошенко фотожабы (с)

Понятно... Открывать полную новость с картинками теперь страшно.
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17.11.2020 16:35 Відповісти
"Поем..подремлю..немножко приберусь(ноги побреет скорее всего)..в бассейн...посплю..." А потом и любимый приедет. Ставь пиццу в микроволновку и раздвигай ноги. Вот это работа. Не покладая рта. Тьфу,мрази.
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17.11.2020 16:39 Відповісти
Жалкое зрелище........☹️

Вспомнился анекдот:
Киев. Пожарная часть. Заходит начальник пожарной охраны и говорит:
- Так, хлопці. Горить ВР! Тому збираємося повільно.....(с)🙂
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17.11.2020 16:42 Відповісти
«Митродора Пилипівна, вже пожила, але гарна курва.» ©
(Л. Подерев'янський "Герой нашого часу")

"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 2223

Я так полагаю, що в ось цю зміну іміджу (вдалу, до речі) вкладено бюджет середнього обласного центру України.
Вадим Балановський
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17.11.2020 16:44 Відповісти
Зачіску змінила вдало, але те що нижче, як було схожим на жабу так і залишилось.
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17.11.2020 17:20 Відповісти
рот растянут до ушей как у ПУтина и Медведчука - это их "метка".
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17.11.2020 22:01 Відповісти
а такой балахон(ниже прически), мабуть, пока шифровалась, дупу 7х8 откормила...
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18.11.2020 00:25 Відповісти
раздобрела и постарела - готовится к своему 60-летию
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17.11.2020 22:04 Відповісти
О, так у нее предстоит посвящение в Шапокляк... ХМЫ... i куди тодi вона пнеться?
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18.11.2020 00:27 Відповісти
Ха! А куда ж от времени спрятаться? Оно -- время -- неумолимо. "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 9911
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18.11.2020 10:04 Відповісти
молодость уходит...ушла, как не старалась... надо достойно принимать свои годы.
"Мои года, мое богатство.." а не строить из себя 30-летнюю девочку, тоже клоунесса..
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19.11.2020 17:39 Відповісти
У Люлі форелєві губюлі. Зачіска ця її старить, якби хоч трохи зменшила вагу, то виглядала б значно молодшою і без втручання найкращих спеціалістів.
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17.11.2020 23:08 Відповісти
сборище подонков...
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17.11.2020 16:44 Відповісти
Да.
А как они туда попали? "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4742
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17.11.2020 16:47 Відповісти
Коротко
За час свого лікування Володимир Зеленський досягнув двопалатної підтримки США, міжгалактичної пітримки гуманоїдів та підтримки йеті. Нині ведуться перемовини щодо підтримки хрущів, які періодично відлітають погудєть над вишнями.
* * *
Шмигаль: курс долара у наступному році очікується на рівні 8 грн. Плюс 22 гривні за транспортування.
* * *
Знаете, почему бойцы смешанных единоборств на голову не очень? Потому что смешивать нельзя.
* * *
Сейчас удачный момент для рестораторов, ФОПов и евробляхеров скинуться на стройматериалы и начать строительство глухой каменной стены вокруг Феофании.
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17.11.2020 16:46 Відповісти
Маркізе, стіни не треба. Асфальтом, асфальтом! Згодиться і добавка бетону.
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17.11.2020 17:39 Відповісти
Тепло этим собакам бешеным ! Весело проводят время ! А люди там на морозе целый день !
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17.11.2020 17:01 Відповісти
Гидота одна...
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17.11.2020 17:13 Відповісти
Так точно!
Взвода солдат ВСУ,а то и отделения, хватило бы дабы разогнать эту погань и отправить на стадион...Но то мечты,мечты...
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17.11.2020 19:11 Відповісти
как прекрастно работают остается туда пару гранат ф 1 кинуть... для мемов)
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17.11.2020 17:17 Відповісти
Надька, падло...
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17.11.2020 17:22 Відповісти
Так Гаді там немає, вона б принесла.
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17.11.2020 17:41 Відповісти
"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 6329
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17.11.2020 17:38 Відповісти
А у них свято життя ніколи не кінчалось "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 7393
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17.11.2020 20:07 Відповісти
"Виключений з фракції "СН" після скандалу з судимістю за зґвалтування, Роман Іванісов про щось перешіптується з Давидом Арахамією". Спокушає Арахамію, мабуть хоче вдути!
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17.11.2020 20:19 Відповісти
А мне стыдно читать чужую переписку.
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17.11.2020 20:37 Відповісти
У тебя есть выбор , не читай
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17.11.2020 20:47 Відповісти
Спалили Волошина, явно, не жене пишет....))
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17.11.2020 21:19 Відповісти
Бидлорада радиться.
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17.11.2020 23:10 Відповісти
ОТРЕБЬЕ
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18.11.2020 00:08 Відповісти
В принципе материал для нескольких уголовных дел.
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18.11.2020 02:43 Відповісти
"сміється з урядової телеграми" - тобто вони настільки зажрались що їм треба на золотому папері подавати?
Ще й про рентабельність хрюкають. А це нічого що в укр пошті ціни в 2-3 рази менші чим в новій пошті?
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18.11.2020 06:51 Відповісти
Никакой дистанции, Наоборот, - обнимашки, пошептушки. Это даже не тусовка, а какое то слияние в экстазе.
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18.11.2020 11:26 Відповісти
****** цырк на дроти..я дусал хуже рыговской тусовки с воровайками,борцухами и просто быдляком бимбасским во главе с законтаченным хамом,уже хуже не будет....
я был не прав.
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18.11.2020 15:21 Відповісти
Богдан Яременко (СН) вітається з Романом Іванісовим.Джерело: https://censor.net/ua/p3231554 Впевнений, що в цих двох дуже багато спільних тем для обговорення.
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18.11.2020 17:50 Відповісти
Была милая собачка. Превратили ее в черт знает что.
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19.11.2020 10:44 Відповісти
мля, ті мразі українською мовою не користуються взагалі. бидломразі, які вилізли в пани
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19.11.2020 22:54 Відповісти
"Слуги" Сергій Мандзій і Микола Стефанчук: три два товстуни. "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 5756

"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 3053
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20.11.2020 00:19 Відповісти
"Исключенный из фракции "СН", после скандала с судимостью за изнасилование, Роман Иванисов о чем-то перешептывается с Давидом Арахамией." ©
Про щось? Про корабельні сосни, ясна річ! "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 3369

"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 5831
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20.11.2020 00:23 Відповісти
"Богдан Яременко (СН) здоровается с Романом Иванисовым." ©
Зустріч Богдана "Анал - табу" та Романа "Гвалтівника". "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 2792

"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 2670
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20.11.2020 00:27 Відповісти
 
 