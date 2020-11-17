"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні, 17 листопада, Верховна Рада проводить чергове пленарне засідання.
На початку засідання народні депутати вирішили, що на цьому тижні буде тільки одне пленарне засідання - сьогодні. Решту днів вони працюватимуть у комітетах.
Потім із заявою виступив Петро Порошенко: "Рада повинна негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях".
Далі прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про хід боротьби з коронавірусом. Зокрема, Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні". Прем'єр також повідомив, що якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень. Крім того, за його даними, перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає у другому кварталі 2021. За його словами, необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає: зараз головна проблема - це забезпечення киснем.
Потім нардепи вирішили працювати сьогодні до вичерпання питань порядку денного.
Тим часом, під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів: "Знищуйте вірус, а не підприємців". Під час акції протесту за злісну непокору правоохоронцям затримано 50-річного чоловіка.
Далі Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня. Також Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців. Водночас Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів.
Крім того, під час засідання нардеп СН Андрійович достроково склав мандат.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" Галина Третьякова і Михайло Папієв (ОПЗЖ) обіймаються.
Петро Порошенко ("ЄС") вітається з Софією Фединою.
"Слуги народу" Сергій Мандзій і Микола Стефанчук.
Позафракційні Вадим Новінський і Дмитро Шпенов спілкуються з колегою зі "Слуги народу".
Петро Порошенко виступає з трибуни Ради.
Кабмін на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибув на засідання Ради.
Шмигаль відзвітував про боротьбу з коронавірусом.
Олег Волошин (ОПЗЖ) вирішив під столом прочитати повідомлення від "лисички", яку він просив відпочити. У відповідь "лисичка" назвала Волошина коханим і "котиком" і розповіла, що зараз "подрімає", сходить в басейн, а потім вже поспить.
Данило Гетманцев (СН) показує щось на телефоні Олександру Салійчуку (СН).
В.о. голови парламенту віцеспікер Олена Кондратюк і глава фракції СН Давид Арахамія.
Олександр Дубінський (СН)
Депутати не втрачають можливості поспілкуватися з міністрами.
"Захист депутата": респіратор і окуляри
Виключений з фракції "СН" після скандалу з судимістю за зґвалтування, Роман Іванісов про щось перешіптується з Давидом Арахамією.
"Слуги народу" Сергій Мандзій і Максим Павлюк дивляться фотожаби на поліцейських.
"Слуга народу" Андрій Задорожний читає повідомлення в офіційному чаті фракції. Парламентаріїв просять "не вестися на маніпуляції" щодо фіскалізації ФОП.
Артур Герасимов ("ЄС") і Михайло Радуцький ("СН").
Анатолій Бурмич (ОПЗЖ) розглядає фотожаби на президента Володимира Зеленського в "Феофанії".
Шилов Геннадій скасовує зустріч через коронавірусну хворобу у тещі і дружини.
Зазначимо, що Шилов Геннадій Шотович значиться офіцером у військовій частині А 0105 (Київ, Командування сухопутних військ України).
Микола Галушко (СН) захоплено слухає звіт Шмигаля про боротьбу з коронавірусом.
"Слуга народу" Олександр Салійчук "поширює" серед колег послуги "SoMo bot" (чат-бота для моніторингу ЗМІ)
Богдан Яременко (СН) вітається з Романом Іванісовим.
"Слуги народу".
Юлія Тимошенко ("Батьківщина") в новому образі.
Вітальні обійми Данила Гетманцева (СН) та Сергія Бабака (СН).
Юлія Тимошенко прийшла до президії з квітами привітати віцеспікера Олену Кондратюк з Днем народження.
"Слуга народу" Оксана Дмитрієва.
Обійми Дмитрієвої та Максима Перебийніса (СН).
Анатолій Драбовський (СН) сміється з урядової телеграми.
Нардепа розсмішив зовнішній вигляд і папір телеграми.
Далі "слуга народу" обговорив роботу "Укрпошти", що називається не соромлячись у виразах.
Сергій Євтушок ("Батьківщина") і Сергій Литвиненко (СН).
Віктор Чорний (ОПЗЖ) переписується з Любовецький Вітою. Відправив їй посилання на матеріал про майбутню "смерть долара".
Ілля Ківа (ОПЗЖ) пише "пряме розпорядження" Полтавській обласній організації. Ківа розпорядився не відвідувати "шабаші, які влаштовуються саботажником Сазоновим".
Шмигаль після звіту повертається в урядову ложу.
"Слуги народу".
Міністр оборони Андрій Таран спілкується з нардепами.
Члени Кабміну в Раді.
"Слуги народу".
Павло Бакунець ("Довіра", обраний по 122-му округу у Львівській області) обговорює скандал із земельною ділянкою на Львівщині. Бакунець пропонує не втручатися, а замість цього побудувати будинок школяра в Янові.
Фото: Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ахаха, тебе остается - дидывоевале, а мне - смешно смеяться.
или И дыхание станет ровней, И страданья отступят куда-то, Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах
Але ж політика не місце для звіринця чи шапіто.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/zcYpe7HIbiL5GCFk4fDLktGReKGvCOuhgBQHnelBgPSpN6f5EQZT2O5uczRlJ3BdLUGBaVKD2hL2VH5jsbO79bk
я вот ниче не боюсь, как мой дед говорил.... правда уже помер
Предупреждать надо - Все кто возрастом ниже "Иисуса" - смотреть только в присутствии врача, умеющего "откачивать" умирающего от ненависти, смешанной со здоровым(как у некто Лаврова), смехом, а также иметь близко унитаз и много мягкой бумаги для слез(НЕНАВИСТИ)
Понятно... Открывать полную новость с картинками теперь страшно.
Вспомнился анекдот:
Киев. Пожарная часть. Заходит начальник пожарной охраны и говорит:
- Так, хлопці. Горить ВР! Тому збираємося повільно.....(с)🙂
(Л. Подерев'янський "Герой нашого часу")
Я так полагаю, що в ось цю зміну іміджу (вдалу, до речі) вкладено бюджет середнього обласного центру України.
Вадим Балановський
"Мои года, мое богатство.." а не строить из себя 30-летнюю девочку, тоже клоунесса..
А как они туда попали?
За час свого лікування Володимир Зеленський досягнув двопалатної підтримки США, міжгалактичної пітримки гуманоїдів та підтримки йеті. Нині ведуться перемовини щодо підтримки хрущів, які періодично відлітають погудєть над вишнями.
* * *
Шмигаль: курс долара у наступному році очікується на рівні 8 грн. Плюс 22 гривні за транспортування.
* * *
Знаете, почему бойцы смешанных единоборств на голову не очень? Потому что смешивать нельзя.
* * *
Сейчас удачный момент для рестораторов, ФОПов и евробляхеров скинуться на стройматериалы и начать строительство глухой каменной стены вокруг Феофании.
Взвода солдат ВСУ,а то и отделения, хватило бы дабы разогнать эту погань и отправить на стадион...Но то мечты,мечты...
Ще й про рентабельність хрюкають. А це нічого що в укр пошті ціни в 2-3 рази менші чим в новій пошті?
я был не прав.
тридва товстуни.
Про щось? Про корабельні сосни, ясна річ!
Зустріч Богдана "Анал - табу" та Романа "Гвалтівника".