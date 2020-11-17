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У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова. ФОТО

У Верховній Раді нардепи "Голосу" збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Постанову про відставку пана Степанова вже зареєстровано в парламенті з липня. Сьогодні ми мали розглянути питання його відставки. Однак цього не сталося. Наступного разу Верховна Рада збереться не раніше першого грудня. Ми стільки чекати не можемо. Кожен день цього міністра на посаді - це смерті українців, ситуація, коли ми будемо бачити погіршення ситуації ... Тому ми збираємо підписи за позачергове засідання Верховної Ради для розгляду саме відставки пана Степанова. За першу годину ми вже зібрали 50 підписів", - сказала Стефанишина.

За словами Стефанишиної, поки постанову підписали нардепи "Голосу", частина нардепів "Слуги народу" та "Європейської Солідарності".

Для скликання позачергового засідання потрібно 150 підписів.

У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
С идиотами у нас в стране, как раз, полный порядок...
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17.11.2020 14:43
+3
Как можно?? Он же с ослом в хороших отношениях...😃...и значит неприкосаем...
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17.11.2020 14:29
+2
Че то мне кааца, что ЗЕленая биомасса уже достигла максимума в своих "успехах", и дальше будет только хуже, меняйте того Степанова или не меняйте...
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17.11.2020 14:30
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Как можно?? Он же с ослом в хороших отношениях...😃...и значит неприкосаем...
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17.11.2020 14:29 Відповісти
Оманский...
В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова - Цензор.НЕТ 4897
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17.11.2020 14:31 Відповісти
В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова - Цензор.НЕТ 1635
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17.11.2020 14:29 Відповісти
Каждый день этого министра в должности - это смерти украинцев, ситуация, когда мы будем видеть ухудшение ситуации... Источник: https://censor.net/ru/p3231558\\\\\\\\\
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17.11.2020 14:30 Відповісти
никакой гений сейчас ситуацию не изменит. Даже при больших деньгах. Украина вымрет, т.к. наши граждане - идиоты.
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18.11.2020 09:46 Відповісти
Кстати, слово "идиот" = тот кто не участв. в "житии полиса", греч. слово. Так что "идиот" скорее я(4 крайних выборы проигнорировал, правда от отвращения У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова - Цензор.НЕТ 3433 )
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18.11.2020 10:29 Відповісти
Че то мне кааца, что ЗЕленая биомасса уже достигла максимума в своих "успехах", и дальше будет только хуже, меняйте того Степанова или не меняйте...
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17.11.2020 14:30 Відповісти
Вопрос в том найдется ли идиот который займет его место??
Все разворовано зеленым стадом...а отвечать потом придется...
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17.11.2020 14:33 Відповісти
С идиотами у нас в стране, как раз, полный порядок...
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17.11.2020 14:43 Відповісти
а почему блин токо Стеранова?
назначен крайним?
или Степанов решал деньги в землю закапывать?
или Степанов выпуск кислорода налаживать должен?
Или Степанов за солюдением норм карантинных следить должен?
Как со всеми остальными?
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17.11.2020 14:36 Відповісти
Ну надо же что то делать, а козел отпущения, прекрасный вариант...
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17.11.2020 14:38 Відповісти
что-то мне подсказывает, что отставка Шмыгаля не за горами. Надо же Бубочке на кого-то вин свалить за бездарное руководство.
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18.11.2020 09:47 Відповісти
Украинцы ну допустим отправили в оставку СТЕПАНова и шо ??? Ну этот "Голос" играет на публику.опят Вакарчук переиграл сваю рол "первый в списке" .ШО ДАЛЬШЕ ? уйдет СТЕПАНов придет иванов или медведчук.надо проста пересмотрет сваи взгляды на политику.на КРОВЕ МАЙДАНЦОВ И АТОВЦОВ пришли в власт коррупционеры,барига Малдивскон и клоун Оманское ...проигрывает ИДЕЯ МАЙДАНА !!!!
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17.11.2020 14:42 Відповісти
Гнати степашку на історічну батьківщину.Ніколи кацап не буде думати за Україну.
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17.11.2020 14:46 Відповісти
Я не порохобот или зебот.Я МАЙДАНЕЦ 2013 ГОДА !!! Я дышу УКРАИНОЙ !!!Я ПЕРЕЖИВАЮ ЗА УКРАИНУ !!! Я ЖЕВУ УКРАИНОЙ !!! МЫ МАЙДАНЦЫ ВСЕ УКРАИНЦЫ !!! МЫ ПРОИГРЫВАЕМ баригам,клоунам,медведчукам и параше-раше.ТУТ КТОТА СПОМЕНЯЕТ НЕБЕСНУЮ СОТНЮ ???? ЕСЛИБЫ НЕ ОНИ СЕЙЦАС МЫ НЕ ВЫСКОЗОВАЛИС СВОБОДНА БОЯС репресие как в раше и белораше
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17.11.2020 14:46 Відповісти
У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова - Цензор.НЕТ 5343
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18.11.2020 09:47 Відповісти
А справжніх бандитів КСУ,які на трильйони гривень обкрали і обкрадають кожного,не чіпають.. У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова - Цензор.НЕТ 8375
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17.11.2020 14:51 Відповісти
Почему КСУ при порошенко не начел все эту заваруху )))) а почему толка 2 году Зеленского начели наступат на НАБУ )))) совподение ))) совподение это когда встречаетса два друга в похороне опшего знакомого.....
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17.11.2020 14:58 Відповісти
А депутаты "Голоса" не хотят САМИ поработать, или пи***ть не мешки ворочить.
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17.11.2020 18:21 Відповісти
 
 