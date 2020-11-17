Контрабандні сигарети вартістю 20 млн грн виявлено в Одеському торговельному порту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала, у взаємодії з Королівською податковою та митною службою Великої Британії, незаконне ввезення в нашу країну великих партій тютюнових виробів із частковим транзитом до Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби за отриманою, у тому числі від іноземних партнерів інформацією, виявили в Одеському морському торгівельному порту вантаж цигарок відомого світового бренду загальною вагою майже 16 тонн. Продукція нелегально прибула на один із приватних контейнерних терміналів. За найнижчими оптовими цінами українського "чорного ринку" вартіть вилученого товару складала майже 20 мільйонів гривень.

Контрабандні цигарки були приховані під виглядом текстильних виробів для ухилення від сплати митних та інших обов’язкових платежів.

Наразі тривають відповідні процесуальні дії щодо вилучення виявленого товару.

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