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контрабанда (1550) Одеса (4014) порт (617) СБУ (10002) цигарки (622)

Контрабандні сигарети вартістю 20 млн грн виявлено в Одеському торговельному порту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України блокувала, у взаємодії з Королівською податковою та митною службою Великої Британії, незаконне ввезення в нашу країну великих партій тютюнових виробів із частковим транзитом до Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби за отриманою, у тому числі від іноземних партнерів інформацією, виявили в Одеському морському торгівельному порту вантаж цигарок відомого світового бренду загальною вагою майже 16 тонн. Продукція нелегально прибула на один із приватних контейнерних терміналів. За найнижчими оптовими цінами українського "чорного ринку" вартіть вилученого товару складала майже 20 мільйонів гривень.

Контрабандні цигарки були приховані під виглядом текстильних виробів для ухилення від сплати митних та інших обов’язкових платежів.

Наразі тривають відповідні процесуальні дії щодо вилучення виявленого товару.

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Контрабандні сигарети вартістю 20 млн грн виявлено в Одеському торговельному порту, - СБУ 01
Контрабандні сигарети вартістю 20 млн грн виявлено в Одеському торговельному порту, - СБУ 02
Контрабандні сигарети вартістю 20 млн грн виявлено в Одеському торговельному порту, - СБУ 03
Контрабандні сигарети вартістю 20 млн грн виявлено в Одеському торговельному порту, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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так бубочка же поборол контрабанду. перезагружено уже всё
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17.11.2020 16:32 Відповісти
О блін! А у нас продаються тільки кацапські та білоруські.
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17.11.2020 16:38 Відповісти
румынские хорошие, я на опте беру по 23 блок, если ящик то по 18, я думаю что с фабрики они идут по 1.60 грн. и с хорошей рентабельностью ))) как и 10 лет назад, вопрос кто наживается на этом.
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17.11.2020 16:42 Відповісти
шкода
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17.11.2020 18:03 Відповісти
 
 