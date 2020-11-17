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граната (738) Нацполіція (13914) Харків (3873)

Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

49-річний житель Харкова після сварки з сусідом кинув йому у двір гранату РГД-5. Вибух пошкодив паркан і будинок. У чоловіка під час обшуку знайшли ще 2 корпуси гранат.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"15 листопада в поліцію подзвонив харків'янин і повідомив, що у дворі його приватного домоволодіння по вулиці Бестужева прогримів вибух. На місці події правоохоронці виявили воронку діаметром близько 10 сантиметрів і пошкодження паркана і будинку. Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5", - сказано в повідомленні.

Слідчі викрили сусіда потерпілого.

"Чоловік зізнався, що між ним і жителем домоволодіння напередодні стався конфлікт на побутовому ґрунті. Чому він вирішив помститися саме таким чином, зловмисник пояснити відмовився", - пояснили в поліції.

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Під час обшуку у чоловіка, який кинув гранату, в сараї знайшли два корпуси гранат Ф-1 і РГД-5.

Слідчі відкрили провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Покарання за цією статтею - до 7 років позбавлення волі.

Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція 01
Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція 02
Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція 03
Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція 04
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Какой молодец! И главное - очень умный.
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17.11.2020 17:28 Відповісти
Був би умний,не виривав би чеку,а просто кинув в голову...
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17.11.2020 18:48 Відповісти
Сусідські війни.
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17.11.2020 17:31 Відповісти
В наше время гранаты наверно есть у всех и если раньше в сторону плохих соседей "бросали" пятиэтажный мат, то сейчас "всего лишь" гранату.
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17.11.2020 17:43 Відповісти
Народ уже такое считает приколом, уже даже не мелким хулиганством? Мужчина бросил соседу во двор гранату и теперь может сесть на 7 лет, - полиция - Цензор.НЕТ 4878
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17.11.2020 17:44 Відповісти
Та да.А вообще поленился растяжку поставить или фугас под калитку заложить. Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція - Цензор.НЕТ 2108
Люди сходят с ума. Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція - Цензор.НЕТ 5425
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17.11.2020 18:22 Відповісти
Необходимость продажи пулемётов,зенитных пушек и танков населению становится всё более насущной..Слишком обмельчали разборки.
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17.11.2020 18:55 Відповісти
Опять придурки порохоботы с зебилами воюют.
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17.11.2020 20:32 Відповісти
 
 