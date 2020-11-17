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Дніпропетровщина (2343) наркотики (1346) Нацполіція (13914)

Семеро колишніх "зеків" організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

"Ділки" торгували метамфетаміном, метадоном, опієм та марихуаною. Тепер їм усім загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Департаментборотьби з наркозлочинністю Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Угруповання діяло в Нікополі та Покрові Дніпропетровської області.

"Лідером незаконного "бізнесу" став 34-річний мешканець міста Нікополь. На даний час він перебуває під слідством за вбивство та за злочини, пов’язані з наркотиками. Саме він відповідав за постачання наркотиків, контролював їх розподіл між збувачами. Інші учасники групи – двоє жінок та четверо чоловіків віком від 30 до 57 років – приймали замовлення, пакували по дозах та збували їх "з рук у руки" наркозалежним", - сказано в повідомленні.

Сьогодні поліція провела одночасно 18 обшуків. Оперативники вилучили близько кілограма метамфетаміну, а також метадон, марихуану, ацетильований опій, гроші, банківські картки, мобільні телефони, чернетки, гранату РГД-5 і патрони різного калібру.

Вартість вилучених наркотиків - понад 170 тис. Грн.

Поліцейські затримали трьох активних учасників угруповання.

"За кримінальні діяння їм загрожує до десяти років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна", - зауважили в поліції.

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Семеро колишніх зеків організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція 01
Семеро колишніх зеків організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція 02
Семеро колишніх зеків організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція 03
Семеро колишніх зеків організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція 04
Семеро колишніх зеків організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція 05
Семеро колишніх зеків організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція 06
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17.11.2020 19:09 Відповісти
ЗК - Заключённый Красноармеец - эй, цензор, сколько ещё будете использовать совковую аббривеатуру?
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17.11.2020 19:13 Відповісти
Заключенный КАНАЛОСТРОИТЕЛЬ.
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17.11.2020 19:30 Відповісти
Тем более. Откуда в Украине каналосторители тем более заключённые. Это мулька 1930-х совковых годов.
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17.11.2020 19:33 Відповісти
Ну а чё, все мы президенты, даже зеки
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17.11.2020 19:18 Відповісти
Семеро ? Зеков? Обычно менты
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17.11.2020 19:20 Відповісти
Интересно, а откуда они знают, что сбывали "наркозависимым"? (Особенно марихуану) Маленькая ложь рождает большое недоверие!
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17.11.2020 19:24 Відповісти
Почему в стране не расстреливают судимых ? Если был когда то судим -расстрелять вместе с семьей ,накуй! Что бы потом не мусолить глаза , что мол "бывший" . Сто лет прошло старый дед перднул , а все Сми захлебываются ,вместе с читателями - слыхали -ранее судим!!!!! это же он - Жиль дэ Рэ !
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17.11.2020 20:27 Відповісти
 
 