Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault на Волині: водій легкового автомобіля загинув, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Сьогодні близько полудня Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum у селі Оконськ на автодорозі Ковель - Київ у Маневицькому районі Волинської області.
Внаслідок ДТП водій Volkswagen загинув, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області. Його особу встановлюють.
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Igor Lemke dd5e2437
показати весь коментар17.11.2020 21:53 Відповісти Мені подобається 0
иван гонта e2e9660b
показати весь коментар17.11.2020 22:30 Відповісти Мені подобається 0
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