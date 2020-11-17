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Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault на Волині: водій легкового автомобіля загинув, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні близько полудня Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum у селі Оконськ на автодорозі Ковель - Київ у Маневицькому районі Волинської області.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen загинув, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області. Його особу встановлюють.

Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault на Волині: водій легкового автомобіля загинув, - поліція 01
Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault на Волині: водій легкового автомобіля загинув, - поліція 02

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Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault на Волині: водій легкового автомобіля загинув, - поліція 03
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Ще такого дня не було без смертельного дтп...
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17.11.2020 21:53 Відповісти
За сутки наши легковушки завалили уже две фуры. Одну- на "Киев- Житомир- Чоп", вторую - на Варшавке. Правда, и сами пилоты легковушек пали смертью храбрых за право нарушать ПДД. Потому как сдвинуть фуру с полосы движения при дозволенной скорости 90 - это к Копперфильду.
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17.11.2020 22:30 Відповісти
 
 