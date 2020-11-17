Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault на Волині: водій легкового автомобіля загинув, - поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько полудня Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum у селі Оконськ на автодорозі Ковель - Київ у Маневицькому районі Волинської області.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen загинув, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області. Його особу встановлюють.





Читайте також: Чоловік у Полтаві потрапив під колеса патрульного автомобіля і загинув