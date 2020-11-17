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На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У ніч з 15 на 16 листопада в центрі Львова троє поліцейських із Чернівців, Ковеля Волинської області і Бережан Тернопільської області напали на двох ветеранів АТО. ДБР порушило кримінальне провадж, ведеться слідство. За словами постраждалих, поліцейські були п'яні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє зі посиланням на "Радіо Свобода".

Андрій Мочурад та Віктор Баранник опівночі з 15 на 16 листопада поверталися додому. У центрі міста на них напали троє хлопців.

"Ми просто йшли і розмовляли, як раптом троє молодиків, яких ми не знали, перекрили дорогу, почали штовхатися і провокувати бійку. Вони були спортивної статури, по 18-20 років. Коли ми спробували від них відійти, бо бачили, що провокують бійку, я відчув потужний удар по голові, від чого відлетів на метр. Було запаморочення, тоді на мене посипалися удари. Я закрив голову, оборонявся руками і ногами, щоб закрити голову. Один із них почав мене душити, а другий тримав за руки, наносили чіткі, потужні, цілеспрямовані удари по голові", - розповідає Андрій Мочурад.

На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан 01На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан 02

У нього численні переломи носа, забиття м'яких тканин, струс мозку.

"Я в шоці, у мене синяк під оком, забої м'яких тканин, мене вкусили за палець, коли я намагався звільнитися. Ми не чіпали нікого, просто намагалися відійти. Вони нецензурно висловлювалися, один був дуже агресивно налаштований, повалив мене на землю. Запах алкоголю я чув від двох. Ми не були у військовій формі", - говорить потерпілий Віктор Баранник.

На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан 03

Нападників затримали патрульні поліцейські. Разом із потерпілими їх відвезли в Галицький райвідділ.

"Мені відмовили у вимозі, щоб нападників протестували на алкоголь і наркотики. У райвідділі поліції дізнався, що вони поліцейські, які працюють в інших областях, тому що вони хвалилися, що їм нічого не буде, що родичі "відмажуть". Мені родичі двох нападників дзвонили і просили забрати заяву. Я не погодився, тому що потім такі служитимуть у "Беркуті" і нас битимуть. Вони були нетверезі. Нас відвезли в лікарню швидкої допомоги, там ми здали аналізи крові, попросили про це. Ні я, ні Віктор не вживали алкоголь", - говорить Андрій Мочурад.

Потерпілі написали заяву. Справу про хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ) розслідує теруправління ДБР у Львові.

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"Встановлено, що особи, які можуть бути причетні до згаданого правопорушення, є працівниками підрозділів Нацполіції різних областей України, які перебували поза службою. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема, допитано потерпілих, призначено експертизи, витребувані відеоспостереження", - повідомив заступник начальника другого слідчого відділу теруправління ДБР у Львові Максим Смільський.

Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Громадський активіст, волонтер Андрій Мочурад у 2014-2015 роках служив добровольцем у батальйоні "Айдар", а Віктор Баранник у 2015-2016 був добровольцем "Правого сектора", а потім перейшов на службу у 8-ий окремий полк спеціального призначення.
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Топ коментарі
+80
лучше иметь дочь проститутку чем сына миллиционера.
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17.11.2020 22:04
+54
Такого нет ни в одном состоявшемся государстве. Полицейские в Украине это российские диверсанты. Оккупированные Крым и Донбасс не дадут соврать
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17.11.2020 22:09
+50
Как мусор не назови - мусором останется.
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17.11.2020 22:08
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На даний момент загрозу демократичній державі несуть їхні батьки, якщо вже відомо, що вони можуть вплинути на слідство і суд. Ця спроба впливу і є загроза державі. Можливо вони займають державні посади.
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18.11.2020 09:08 Відповісти
Вот ну никак не верю, что правосеки мирно шли и их ни с того, ни с сего побили. Потому что в свое время на всю Украину гремело, как правосеки погуляли в Драгобрате, распугав иностранных туристов (как раз сыграв на руку российской пропаганде, утверждающей, что в Украине беспредел нацистов), как брали в заложники ребенка в Мукачево и еще 100500 подобных случаев. Да, нельзя на этом основании всех под одну гребенку, но данный случай должен для начала быть всесторонне изучен, а дальше виновные должны понести ответственность, независимо от места работы, ветеранского статуса и родителей.
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18.11.2020 09:52 Відповісти
А откуда взялась версия о правосеках? из пальца высосана или есть какие то основания. А если они и правосеки, то что это меняет, они что шли с визитками Яроша набекрень, факлеами и портретами Бандеры? Нет, люди просто шли домой в обычной одежде. Голимые мусора малолетки от правосеков бы первые бежали, несмотря на то что пьяные, потому что "смелый мусор" это почти как "колобок повесился" смешно и недостоверно.
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18.11.2020 11:30 Відповісти
Внимательно читаем текст: Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.Источник: https://censor.net/ru/n3231665
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18.11.2020 15:27 Відповісти
Так что, или нападавшие были смелыми и твое утверждение про колобка - неверно, или правосеки, которые потом идут служить... в разведку спецназа (!) выгребают от пьяных мусоров На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан - Цензор.НЕТ 3297 Мда...
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18.11.2020 15:29 Відповісти
Видел что один служил год в ПС, но это не значит абсолютно ничего, масса добровольцев использовали ПС чтобы начать воевать, это был самый простой путь. Странно что вы об этом не в курсе, такое ощущение что из ДНР пишешь. А вот с чем могу согласиться, что это за спецназовцы, что не могут постоять за себя. Да, втроем на двоих неожиданно напали, бывает.. На меня как и на многих в 90-е и больше неожиданно нападло, но хоть какое то сопротивление можно было оказать голимой гопоте, вы же войну прошли.
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18.11.2020 15:44 Відповісти
Заздриш хлопцям які у розвідці були - сходи сам , а потім від смердючого "мєнта " по пиці отримай нізащо , потім будеш судити !
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18.11.2020 19:27 Відповісти
А чому тут заздрити? Що служив у підрозділі, де не можуть навчити постояти за себе?
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19.11.2020 07:59 Відповісти
Згадай чим завершився конфлікт під маршруткою у Києві , коли танкіст за себе постояв ! Багато було чутно у його захист ?
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19.11.2020 10:32 Відповісти
Я не чув про такий конфлікт. Але знаю, що поліція не покриває злочинців серед своїх.
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19.11.2020 21:18 Відповісти
молодий хлопець був побитий боксером , " любителем русскага міра" за те що сказав водію маршрутки про своє право на пільговий проїзд як учасник АТО , взяв ножа і трішки вправив мізки боксеру , тепер сидить зате честь частини в порядку правда і частині і решті України на його долю нас#ать
P.S. А про непокривання у середовищі поліцейських ти комусь іншому розкажи , бо я зараз сміятися буду ...
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19.11.2020 21:28 Відповісти
Ну, если ударил ножом не защищаясь, а из мести - то логично, что стал фигурантом уголовного производства. Танкисту получить в жбан от гражданского, тем более - боксера, не западло.
Про непокрывание - так даже случай, о котором мы говорим: полиция вообще не покрывала нападавших.
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19.11.2020 21:49 Відповісти
Так " непокрила" що навіть на час слідства від роботи не відсторонила А щодо "мести" - ти ж сам нещодавно сказав що честь військового захищати потрібно , забувся ? Ось через таку коротку пам"ять і маємо те що "мають" нас P.S. Саме вилетіло з голови прізвище волонтера з Одеси на якого напали там з ножем дві гниди і він відібравши цей ніж ним же нападника ударив , тепер судять Як тобі "мєнти" які слідство проводили і справу до суду направляли ? Ця розмова буде нескінченною . БувайТЕ , але Ви неправі !
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19.11.2020 23:19 Відповісти
Опять же, не надо перекручивать мои слова. Во-первых, двух из нападавших уволили на следующий же день, как только служебная проверка подтвердила показания потерпевших (хотя тут можно спорить, потому что, пока соответствующие основания не подтверждены приговором суда - никто увольнять не имеет права). Во-вторых, еще раз, как юрист, поясняю: самооборона может быть только во время нападения на тебя. После - уже не самооборона. По поводу твоего волонтера (фамилия его, кстати, Стерненко), то ситуация там такова: он убил своим ножом человека. По его словам, перед этим человек нападал на него. То есть,с амообороной и не пахнет. Предположим, если я начну тебя избивать, и во время нападения ты ударишь меня ножом, то, плюс-минус можно натянуть самооборону (хотя, скорее всего, будет превышение, поскольку защищаться надо теми же средствами, что и нападение), но, если ты это сделаешь после нападения, то никакой самообороной тут не будет и пахнуть. Таков закон. Его, кстати, думали изменить, но потом поняли, что использовать самооборону может, к примеру, чиновник, которого пришли кинуть в мусорку, ватник, вышедший праздновать 9 мая и еще много-много людей. Так что, как говорили нам в юридическом ВУЗе - "принимая любой закон, примеряй его на себя со всех сторон"
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20.11.2020 10:08 Відповісти
Ти пишеш "юрист" а я читаю як "поліцай" який так звану "люстрацію сходом" пройшов (наші мєнти колишні теж усі там у Слов"янську по два тижні "повоювали" , тепер стали "чесними поліцейськими" ) Я вже написав що пора припиняти , ти цього не зрозумів так що : " мели , Емеля , твоя неделя " ! Бувай "знавець самооборони" !
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20.11.2020 13:11 Відповісти
Ну, вот и все, что ты можешь ответить: оскорбления и ни слова по существу, ибо 1) воспитание 2) образование. Вот в этом и проблема Украины - что вместо профессионалов у власти становятся горлопаны и марионетки олигархов. Это печально.
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20.11.2020 13:16 Відповісти
І тебе нехай Бог простить !
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20.11.2020 18:33 Відповісти
Ну ти, голубе, вже до розслідування звинуватив «правосеков». Шкода, що не ти був тим «правосеком». Ти хоч би мову своїх предків опанував, Терещенко. Чи смальцю не вистачає?
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18.11.2020 18:47 Відповісти
По-перше - не звинуватив, а висловив сумніви у їх версії, відчуваєш різницю? По-друге - вільно спілкуюсь обома мовами, тому взагалі на переймаюсь цим питанням. Але на цензорі більшість спілкується російською, тож і я так роблю. По-третє - якщо вірити вченим, предки ******** людини вийшли з Африки і опановувати їх мову у мене бажання взагалі немає.
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19.11.2020 08:03 Відповісти
реально - убивать таких надо
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18.11.2020 10:08 Відповісти
.... а вот реально этим мусорам ничего и не будет, отмажут
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18.11.2020 17:55 Відповісти
мусора не люди. сабакову можно верить, он знает толк в сортах мусоров.
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18.11.2020 10:24 Відповісти
На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан - Цензор.НЕТ 2469
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18.11.2020 13:40 Відповісти
Про Віктора Бараника є стаття на Цензорі раджу прочитати,
людина допомагає інвалідам підніматись в гори, служив в АТО спецпризначенцем в розвідці
знаю його особисто,
в нас мусора николи не поміняються як іх не назви, ця краіна приречена якщо п яні виродки роблять шо хочуть і нападають на людей, то питання що вони роблять коли тверезі ів формі
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18.11.2020 13:50 Відповісти
надо найти этих легавых мусоров и "мяхко" объяснить, что с людьми нужно вести себя по-людски... надо всегда помнить фразы - порок прощу, но подлость не забуду... я не злопамятный - отомщу и забуду...
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18.11.2020 13:55 Відповісти
ну если таким объяснять, чтобы дошло, то к объясняющим потом будут вопросы от сотрудников прокуратуры, поэтому урок нужно проводить не оставляя визиток ... без шума и пыли
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18.11.2020 18:00 Відповісти
********* в пагонах.
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18.11.2020 14:39 Відповісти
Робити я не хочу,
А красти я боюся.
Поїду я до Львова,
В поліцію наймуся.

Саахову привіт!
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18.11.2020 18:14 Відповісти
сгноить мусарню эту...
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18.11.2020 18:39 Відповісти
Хтось вірить що тим уйобочим ментам щось буде?
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18.11.2020 19:22 Відповісти
"нова поліція" ...
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18.11.2020 21:51 Відповісти
На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан - Цензор.НЕТ 9255
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18.11.2020 23:42 Відповісти
Аваков любит сепаров.
Аброськин претендовал на пост главмента в Севастополе при новой, российской, власти. На эту должность его хотел поставить севастопольский Захарченко - Чалый. Но приехавший из Москвы министр МВД Колокольцев кандидатуру Аброськина зарубил, утвердив своего человека.
Затем Аброськин пытался устроиться при оккупантах в Симферополе, но не получилось. И только после этого "не предавший присягу" патриот подался в Украину, где Аваков принял его с распростертыми объятиями и назначил главным ментом Донецкой области. Сдавал Крым - теперь работай на Донбассе.
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19.11.2020 00:44 Відповісти
Ну, держава має ексклюзивне право на насилля. Чи не чули такого?
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19.11.2020 14:56 Відповісти
Я в шоці , це та нова поліція ?) чи з бидла нереально її зробити ?
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20.11.2020 03:37 Відповісти
Сколько же можно превращать Украину в страну ярлыков? Это капец просто. "Менты" побили "ветеранов", это прямо двойная беда. Менты такие плохие. А если бы эти же менты побили какую-нить вату, они бы стали хорошими и в комментах им бы апплодировали? А если бы каких-нить "граждан" без ярлыков, то скорее всего и в новостях бы не появилось?
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20.11.2020 10:49 Відповісти
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