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Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зробили це разом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

В операційній

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ - підприємцям: Шукайте додаткові джерела доходу. Лікарні з радістю нададуть робочі місця

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Стратегія розвитку малого бізнесу

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Правда життя

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Антитіла

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Лайфхак від влади

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих...

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кожен програє по-своєму

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+63
Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6240
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17.11.2020 22:36
+42


Hon. Judge Dredd

Репортаж зі сьогоднішньої акції ФОПів

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1788
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17.11.2020 22:52
+42
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2577
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17.11.2020 23:01
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Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6240
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17.11.2020 22:36 Відповісти
)))) скоро с заробитчан, при перевозе денёг наличкой, кроме налога тоже будут деньги за транспортировку этих самых денёх брать. хорошая прибавка внукам ))
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17.11.2020 23:08 Відповісти
Оптимист вы батенька.
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17.11.2020 23:30 Відповісти
Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9970
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17.11.2020 22:37 Відповісти
№4 это просто шедевр!
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17.11.2020 22:40 Відповісти
Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5996
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17.11.2020 22:40 Відповісти
А это все про "квалификацию" министра охраны здоровья. И это не шутка .

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 494
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17.11.2020 22:42 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6763
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17.11.2020 22:59 Відповісти
Нужно вокруг шеи, и потуже - поможет наверняка
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17.11.2020 23:35 Відповісти
А что эти веревочки на запястьях должны означать?
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18.11.2020 00:06 Відповісти
Згідно за Кабалою, ця червона нитка є захистом від потужних зовнішніх агресивних енергій. Це все, що треба знати про його досвід в медицині. Лікар від Бога))
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18.11.2020 00:42 Відповісти
Тобто червона нитка не захистила його від такої зовнішньої енергії, як ковід.
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18.11.2020 01:41 Відповісти
что-то мне грустно от этих фотожаб.. Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9681
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17.11.2020 22:42 Відповісти
У тебя еще сохранилось это чувство?...могЁшь... Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 970 Это уже не грустно... Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7688
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17.11.2020 22:45 Відповісти
А що таке, для вас чим гірше тім ліпше!
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17.11.2020 22:47 Відповісти
Не, кацап Вася. От того ,что дебилы выбрали дебилов, радость испытывают только дебилы. У остальных это грань отчаяния при виде гибели страны.
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17.11.2020 23:32 Відповісти
Да по вам і не скажеш таке. Як щоб ви так переймалися країною, то не рвали її на шматки, заради зловтіхи, що не обрали свиночолого у 19-му році.
До речі, не КАЦАП Ігор ти розумієшь по-українськи, чи тобі перекласти.
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18.11.2020 00:00 Відповісти
Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7546

...
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17.11.2020 22:44 Відповісти
Все жабы - актуальны......
«антитела» - огонь......😁
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17.11.2020 22:44 Відповісти
лучшая жаба - с джокером))
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17.11.2020 22:48 Відповісти
нет с титаником вся правда крысы доедают корабль Украина
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17.11.2020 22:52 Відповісти
не спешите нас хоронить ! Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4648
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17.11.2020 22:53 Відповісти
да никто и не хоронит просто факт олигархи и моржовое братство медленно удушают народ через тарифы отсутствие медицинской помощи через отсутствие правосудия спуская пар народа всяким поездками шествиями в унитаз и освобождая территорию для врага
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17.11.2020 23:06 Відповісти
"мы еще повоюем"
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17.11.2020 23:10 Відповісти


Hon. Judge Dredd

Репортаж зі сьогоднішньої акції ФОПів

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1788
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17.11.2020 22:52 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 461
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17.11.2020 22:53 Відповісти
а вот и фотожаба...(
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17.11.2020 23:06 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 487
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17.11.2020 23:12 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2577
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17.11.2020 23:01 Відповісти
"- дохтурь, апірація пройшла успєшно?
- який я тобі дохтурь, я рибак петро" ))
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17.11.2020 23:13 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9076
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17.11.2020 23:16 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6942
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17.11.2020 23:16 Відповісти
+ + +
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18.11.2020 08:17 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6898
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17.11.2020 23:16 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4888
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17.11.2020 23:17 Відповісти



Киевский

@Kieffskiy

·3 чНу и чем СН отличается от Южаниной и прочих гадов? Полюбуйтесь на размер растаможки по новой формуле от одного из "Слуг" на годичный Бентли для воров и старый Пассат для народа... Ох доиграетесь..Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7269

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5535
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17.11.2020 23:19 Відповісти
Тільки що глянув.2.3 тис. лайків,5.8 дизів,при 690 тис. підписників....
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7599

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 452
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17.11.2020 23:21 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6305
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17.11.2020 23:29 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8122
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17.11.2020 23:30 Відповісти
Лохдаун пишется дважды.
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17.11.2020 23:37 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5625
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17.11.2020 23:32 Відповісти
Новий скандал у «Слузі народу». Депутати під час засідання Ради діляться «порнухою» Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/noviy-skandal-u-sluzi-narodu-deputati-pid-chas-zasidannya-radi-dilyatsya-pornuhoyu-718739.html
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17.11.2020 23:37 Відповісти
Картинку из операционной надо было лепить на каждом столбе в 2019-м (перед самыми позорными выборами в истории Украины!). А теперь остается только, чтобы все зебилы пришпандорили ее себе на лоб! Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8757
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18.11.2020 03:48 Відповісти
Хіба мало писали про пілота та пасажирів? Тільки з хто слухав - всі раптом зубожіли і захотіли жити як в Євпропі, навіть не пукнувши при цьому...
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18.11.2020 09:24 Відповісти
Точніше не скажеш, тільки так намалюєш. СУПЕР залік!
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 555
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18.11.2020 07:16 Відповісти
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6061
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18.11.2020 07:36 Відповісти
Вроде фотожабы и смешные, а не радуют...
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18.11.2020 08:36 Відповісти
Обещали же "хоть рассмешить", а не радовать.
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19.11.2020 02:11 Відповісти
А обещал,****, что не будем плакать, только смеяться!
То иди к Зе-бениной матери!
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24.11.2020 22:34 Відповісти
 
 