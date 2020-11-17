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пограбування (559) пенсіонери (476) Нацполіція (13914) Харківщина (4253)

Рецидивіст пограбував 77-річну пенсіонерку, закрився у неї у квартирі і погрожував поліцейським ножем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У квартиру пенсіонерки 30-річний рецидивіст зайшов разом із матір'ю, яка попросила у господині води. Поки пенсіонерка відвернулася, він вкрав її кнопковий мобільник, а коли пенсіонерка помітила крадіжку - почав бити її і вимагати грошей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Напад стався в Первомайську.

"Потерпіла розповіла, що до неї додому зайшла малознайома жінка з невідомим чоловіком і попросила попити теплої води. Поки бабуся була на кухні, чоловік взяв її мобільний телефон. Пенсіонерка побачила це і попросила повернути річ. Чоловік ударив господиню кілька разів по обличчю і почав вимагати у неї гроші. Коли зловмисник відволікся, потерпіла вибігла з помешкання і стала кликати на допомогу, а чоловік зачинився у неї в квартирі", - сказано в повідомленні поліції.

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Поліцейські оперативно прибули на місце і запропонували чоловікові вийти з квартири, але той відмовився. А коли правоохоронці вибили двері, став погрожувати їм ножем.

"Працівники поліції застосували до чоловіка заходи фізичного впливу і затримали його. У квартирі також була 60-річна мати нападника. Вона пояснила, що про злочинні наміри сина нічого не знала", - розповіли в поліції.

Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 30-річний житель міста Первомайська. Тепер йому загрожує ще від 4 до 6 років за ґратами.

Рецидивіст пограбував 77-річну пенсіонерку, закрився у неї у квартирі і погрожував поліцейським ножем 01
Рецидивіст пограбував 77-річну пенсіонерку, закрився у неї у квартирі і погрожував поліцейським ножем 02
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Топ коментарі
+10
Просто идиот.Таких не стоит выпускать не через 4 не через шесть.Зона его не испрсвит.
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17.11.2020 23:10
+8
Возможно, что и умышленно сделал. Сейчас работы нет, податься некуда, вот и решил он таким образом обеспечить себя едой и крышей над головой
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17.11.2020 23:21
+7
криминальный олигофрен.
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17.11.2020 23:23
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Просто идиот.Таких не стоит выпускать не через 4 не через шесть.Зона его не испрсвит.
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17.11.2020 23:10 Відповісти
зима близько - тюрємний обіталєц го-го назад на шконь
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17.11.2020 23:11 Відповісти
Возможно, что и умышленно сделал. Сейчас работы нет, податься некуда, вот и решил он таким образом обеспечить себя едой и крышей над головой
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17.11.2020 23:21 Відповісти
100%
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18.11.2020 01:16 Відповісти
криминальный олигофрен.
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17.11.2020 23:23 Відповісти
Тут их не убивают за такое. А надо.
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17.11.2020 23:24 Відповісти
тюрьма его мама, папа и дом родной... это чмо ни на что не сдатное как только бабок старых на мобилки разводить... на зоне такие тоже не котируються .....наверняка у чувака и погоняло соответствующее типа гнида или пацюк... что то в этом роде.
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17.11.2020 23:27 Відповісти
короче, це типу зоновських 73,22%.
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17.11.2020 23:33 Відповісти
..биомусор...((( хватает у нас..(((
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17.11.2020 23:32 Відповісти
Биомусор.Не вижу смысла даже сажать его.Ввести расстрельную статью.
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17.11.2020 23:32 Відповісти
всех судимых нужно расстреливать , абсолютно! Судим ? - расстрелять !
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18.11.2020 00:24 Відповісти
На вокзале места всем не хватает для заработка, поэтому шастают по домам...
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17.11.2020 23:33 Відповісти
Последнее время активизировались бывшие зеки...Беспричинно нападают на простых первых встречных граждан, на полицейских, беспричинно избивают , грабят жалкие несколько сот грн., берут заложников, угрожают взрывами и насилием.... Думаю, это - организованные, демонстративные действия с целью запугать население, вселить чувство беспомощности, беззащитности и постоянного страха....Один из компонентов гибридной войны....Кремлю такие диверсии обходятся - копейки. а эффект возможен колоссальный....Но наша полиция на эту тему тупо молчит... Возможно, играет не на нашей стороне.... Хотелось бы ошибаться....
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17.11.2020 23:34 Відповісти
Бабке двери выбили. Ножом угрожал. Мать не знала о намерениях! Ну бред чистой воды! Такие дела должны идти через мирового судью. 1 день следствия. 1 час суд. 10 лет без права на удо и обжалования даже в 10 дневный срок. А за счёт попросившей водички двери срочно поставить высчитав с пенсии. С собой будет воду носить. А сейчас пойдёт канитель, закон Савченко вылезет и прочая мура. Надя сама автобус с гранатомётами припёрла---и ничего. По тв-каналам шляется, пнёт бред. А за Рубана что тогда же с ней оружие протолкал и забыли. Сошло с рук.
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17.11.2020 23:51 Відповісти
ена квартиру зарабатывает у ОПЗЖ - сама говорила.
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17.11.2020 23:57 Відповісти
Та похоже вообще не на кого она не работает. В ту контору таких не берут. Она неуправляема. Присмотритесь к манере разговора, взгляду, как стоит, смотрит в одну точку долго. Таких посылать надо только на место Фанни Каплан. Такая попадёт. И сама удивится от этого. Таких нет, не было и не надо.
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18.11.2020 00:12 Відповісти
опознание конечно на высоте. и методика правосудия тоже, если это реальные фотки. почему бабка опознает, если менты сами двери выбивали и от холодного оружия защищались?
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18.11.2020 00:18 Відповісти
опознание нужно для доказательной базы того что он совершил до приезда полиции. Может их двое было, а один сбежал.
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18.11.2020 00:20 Відповісти
а всякие темные застекленные комнаты из фильмов нет? вот прямо так подходят и тыкают пальцем? а в ответ слышат типа "выйду як тебе еще наведаюсь", давление на жертву и т.п.? (а иногда ведь могут и наведаться)
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18.11.2020 00:29 Відповісти
застеклённую комнату съел коронавирус
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18.11.2020 00:53 Відповісти
решил паприколу на шконку сесть, впрочем как и голосовал.
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18.11.2020 00:19 Відповісти
А ОПОЗНАНИЕ НА УРОВНЕ ФАНТАСТИКИ !?) ПОДАРИТЕ ПОЛИЦАЯМ ЗЕРКАЛЬНУЮ ПЛЕНКУ )))
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18.11.2020 04:10 Відповісти
а в тюрьме щас макароны дают...
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18.11.2020 07:14 Відповісти
Насмотрелся на улучшенные камеры Малюськи: ни дров не надо на зиму заготавливать, ни картошку, ну прямо - рай.
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18.11.2020 07:25 Відповісти
Половые партёры тоже бесплатные.
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18.11.2020 17:31 Відповісти
 
 