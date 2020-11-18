20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У вантажі бананів з Південної Америки були заховані 20 брикетів кокаїну вагою 1 кг кожен. Вартість вантажу на чорному ринку - майже 4 млн доларів. До контрабанди можуть бути причетні співробітники українських контролюючих органів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний", і він прихований серед вантажу з бананів. Під час поглибленого митного огляду контейнеру правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із кокаїном", - сказано в повідомленні СБУ.
Слідчі почали справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів).
"Перевіряється, можлива, причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів", - додали в спецслужбі.
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а без получения информации, заработали бы пару сотен тыщ мертвых амер. лидеров
Ведь если получить информацию и не отработать = от начальства которому нафиг не надо скандал, типо - СБУ получила информацию, но не проверила бананы с псами, то есть мусорами и собаками, то есть 4-лапыми сотрудниками.
Хотя... За 4 лимона не нашли коки на 40. И все счастливы...