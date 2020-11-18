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20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У вантажі бананів з Південної Америки були заховані 20 брикетів кокаїну вагою 1 кг кожен. Вартість вантажу на чорному ринку - майже 4 млн доларів. До контрабанди можуть бути причетні співробітники українських контролюючих органів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний", і він прихований серед вантажу з бананів. Під час поглибленого митного огляду контейнеру правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із кокаїном", - сказано в повідомленні СБУ.

Слідчі почали справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів).

"Перевіряється, можлива, причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів", - додали в спецслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Семеро колишніх "зеків" організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція. ФОТО

20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 01
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 02
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 03
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 04
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 05
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Чим же тепер бубочка буде від корони лікуватися?
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18.11.2020 10:46
+5
Буба хотел кокакин закусывать бананами? А что? удобно 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 2734
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18.11.2020 10:47
+5
А где-то в Феофании, у одного элитного пациента, текла зелёная слеза........
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18.11.2020 11:03
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Чим же тепер бубочка буде від корони лікуватися?
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18.11.2020 10:46 Відповісти
Буба хотел кокакин закусывать бананами? А что? удобно 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 2734
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18.11.2020 10:47 Відповісти
"Оперативники спецслужбы получили информацию Источник: https://censor.net/ru/p3231734\\\\\

а без получения информации, заработали бы пару сотен тыщ мертвых амер. лидеров 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 7848
Ведь если получить информацию и не отработать = 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 9731 от начальства которому нафиг не надо скандал, типо - СБУ получила информацию, но не проверила бананы с псами, то есть мусорами и собаками, то есть 4-лапыми сотрудниками.
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18.11.2020 10:57 Відповісти
Чечено-кремлівська мафія спізнилась:труханова вже вибрали (теж предствник мафіозного клану...але ж у них ще те "палєрмо"....раніше вони так гарно розстрілювали один клан другим,..прогрес не стоїть тепер літаки МАУ,рейдерство,тепер у них під чоботом цілі країни,народи,армії,племена в Африці....ех ...як раніше все було наївно....
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18.11.2020 11:01 Відповісти
А где-то в Феофании, у одного элитного пациента, текла зелёная слеза........
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18.11.2020 11:03 Відповісти
О..так,так...і труханов залишився і кокаїн просрали (а таможня молодці:і задержали розтаможку) ііііііііііі ,таки,герої!!!!!!!!!!!!!!! ..... І ВСЕ ЧЕСНО.
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18.11.2020 11:08 Відповісти
Что опять по приколу не будет после употребления бананов?
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18.11.2020 11:09 Відповісти
колумбийские дети скатали снеговика, стоимостью 10 милионов долларов ))))
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18.11.2020 11:22 Відповісти
Оперативники спецслужбы получили информацию.... А её и получать не надо, по ходу в любой партии бананов если хорошо порыться можно найти этот дуст !
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18.11.2020 11:24 Відповісти
Что ж вы творите? У Зельца ломка будет!
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18.11.2020 11:37 Відповісти
Это часная конорка ТИС А не порт одессы и Южного. Там каждый месяц по 50 кг кокаина ловят
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18.11.2020 12:00 Відповісти
Не "за", а "на" 4 млн. А то получается, что оперативники были в доли.
Хотя... За 4 лимона не нашли коки на 40. И все счастливы...
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18.11.2020 13:42 Відповісти
главная кондитерская бубочка осталась без своего агар-агара.
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18.11.2020 20:46 Відповісти
 
 