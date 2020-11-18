20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси. ФОТОрепортаж

У вантажі бананів з Південної Америки були заховані 20 брикетів кокаїну вагою 1 кг кожен. Вартість вантажу на чорному ринку - майже 4 млн доларів. До контрабанди можуть бути причетні співробітники українських контролюючих органів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний", і він прихований серед вантажу з бананів. Під час поглибленого митного огляду контейнеру правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із кокаїном", - сказано в повідомленні СБУ.

Слідчі почали справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів).

"Перевіряється, можлива, причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів", - додали в спецслужбі.

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