Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які підробляли документи на ввезені зі США та ЄС автомобілі. ФОТОрепортаж

Оперативники внутрішньої безпеки поліції викрили в столиці організовану злочинну групу шахраїв. Незаконно використовуючи дані установи, яка офіційно займається сертифікацією транспортних засобів, зловмисники виготовляли та реалізовували від її імені підроблену документацію на автомобілі, ввезені в Україну з країн Євросоюзу та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

У березні 2020 року працівники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України вийшли на слід злочинного угруповання, причетного до виготовлення та збуту фальшивих документів. Зловмисники налагодили схему виробництва та збуту на території України підроблених сертифікатів на транспортні засоби іноземної реєстрації для їхньої подальшої легалізації та реєстрації у сервісних центрах МВС України.

Для цього у мережі Інтернет вони отримали відомості про юридичну особу, сканкопію наказу про її призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке Міністерством інфраструктури України внесене в перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.

Організатор злочинної групи - 32-річний житель столиці - створив вебресурс з номерами телефонів для прийняття замовлень від клієнтів. Надалі члени групи підробляли сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені зазначеного товариства. До реалізації шахрайської схеми він залучив жителів Київської та Житомирської областей віком від 28 до 38 років. Спільники приймали замовлення на сертифікацію автомобіля, а після отримання оплати надсилали фальшиві документи поштою. Клієнтам пояснювали, що працюють дистанційно через карантинні заходи.

Встановлено, що таким чином зловмисники діяли понад 200 разів і обдурили громадян на суму в майже мільйон гривень.

За встановленими фактами Київською міською прокуратурою №7 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) та ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

За місцем проживання фігурантів ОЗУ оперативники внутрішньої безпеки НПУ, слідчі Подільського управління столичної поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціоновані обшуки. Під час заходів виявлено та вилучено бланки сертифікатів, кліше з підписами, підроблені печатки офіційних установ, пристрій для штампування, "чорнову" документацію, комп'ютерну техніку, телефони і сім-карти.

Нині організатору і трьом його спільникам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу учасникам угруповання у вигляді тримання під вартою.

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За незаконні дії затриманим зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Фото: сайт поліції