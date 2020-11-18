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Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які підробляли документи на ввезені зі США та ЄС автомобілі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Оперативники внутрішньої безпеки поліції викрили в столиці організовану злочинну групу шахраїв. Незаконно використовуючи дані установи, яка офіційно займається сертифікацією транспортних засобів, зловмисники виготовляли та реалізовували від її імені підроблену документацію на автомобілі, ввезені в Україну з країн Євросоюзу та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

У березні 2020 року працівники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України вийшли на слід злочинного угруповання, причетного до виготовлення та збуту фальшивих документів. Зловмисники налагодили схему виробництва та збуту на території України підроблених сертифікатів на транспортні засоби іноземної реєстрації для їхньої подальшої легалізації та реєстрації у сервісних центрах МВС України.

Для цього у мережі Інтернет вони отримали відомості про юридичну особу, сканкопію наказу про її призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке Міністерством інфраструктури України внесене в перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.

Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які підробляли документи на ввезені зі США та ЄС автомобілі 01

Організатор злочинної групи - 32-річний житель столиці - створив вебресурс з номерами телефонів для прийняття замовлень від клієнтів. Надалі члени групи підробляли сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені зазначеного товариства. До реалізації шахрайської схеми він залучив жителів Київської та Житомирської областей віком від 28 до 38 років. Спільники приймали замовлення на сертифікацію автомобіля, а після отримання оплати надсилали фальшиві документи поштою. Клієнтам пояснювали, що працюють дистанційно через карантинні заходи.

Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які підробляли документи на ввезені зі США та ЄС автомобілі 02

Встановлено, що таким чином зловмисники діяли понад 200 разів і обдурили громадян на суму в майже мільйон гривень.

За встановленими фактами Київською міською прокуратурою №7 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) та ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які підробляли документи на ввезені зі США та ЄС автомобілі 03

За місцем проживання фігурантів ОЗУ оперативники внутрішньої безпеки НПУ, слідчі Подільського управління столичної поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціоновані обшуки. Під час заходів виявлено та вилучено бланки сертифікатів, кліше з підписами, підроблені печатки офіційних установ, пристрій для штампування, "чорнову" документацію, комп'ютерну техніку, телефони і сім-карти.

Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які підробляли документи на ввезені зі США та ЄС автомобілі 04

Нині організатору і трьом його спільникам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу учасникам угруповання у вигляді тримання під вартою.

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Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які підробляли документи на ввезені зі США та ЄС автомобілі 05

За незаконні дії затриманим зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які підробляли документи на ввезені зі США та ЄС автомобілі 05
Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які підробляли документи на ввезені зі США та ЄС автомобілі 07
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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А что так можно было?
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18.11.2020 11:13 Відповісти
об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, то есть кто то из правоохранителей замешан если они занимаются этим.
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18.11.2020 11:17 Відповісти
скажите, где они не замешаны...
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18.11.2020 11:45 Відповісти
так держава і злодії ввівши нам такі барєри , і шакали які нам дають закони концлагеря ********* коли остапи їх також як лохів опрокидує , вони ж то думали що вони півні а ми нація лохи , а ту гоп і влада лашара
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18.11.2020 11:52 Відповісти
До речі, "установа, яка офіційно займається сертифікацією транспортних засобів" - це прокладка, яка на рівному місці лупить із громадян гроші за те, що подивиться на транспортний засіб, що ввезений з-за кордону.
Тобто, крім драконівських податків на відмову купувати парашний автобрухт, людей примушують платити усяким крутіям, що за "огляд" автомобіля деруть гроші.
Чим при цьому легальні оглядали відрізняються від нелегальних не зрозуміло. І ті, й ті - шахраї.
До речі, при ввезенні авто його "оглядають" спочатку митники на митниці на кордоні, потім "оглядали" в сертифікаційному органі, потім митники при розмитненні, потім поліцаї при постановці на облік. І кожна собака за "оглядини" отримує гроші.
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18.11.2020 13:04 Відповісти
 
 