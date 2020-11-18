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годинник (32) Гетманцев (430) Слуга народу (2544)

"Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прийшов на засідання парламенту в дорогому годиннику фірми Rolex.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Апостроф".

Слуга народу Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч 01

Зазначається, що на руці у Гетманцева годинник елітного бренду Rolex. Його вартість становить 10 475 доларів - це приблизно 293 тисячі гривень за актуальним курсом.

Також читайте: Частина депутатів хочуть відправити "слугу народу" Гетманцева у відставку з поста голови комітету

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Наколядував уже з клованом, так зебобіки? Разом же робили. "Слуга народа" Гетманцев надел в Раду часы за $10,5 тысяч - Цензор.НЕТ 354
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18.11.2020 12:06
+20
Выставленное напоказ дорогое барахло говорит - все вы знаете кто я и за счет чего я живу,включая правоохранителей,но никто не посмеет меня остановить,моя крыша - главный клоун,я выше закона.
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18.11.2020 12:10
+20
Ну хоч я, порохобот поставлю лайк цій чудовій новині і порадію що для Слуґ епоха бідності нарешті скінчилася!
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18.11.2020 12:14
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Наколядував уже з клованом, так зебобіки? Разом же робили. "Слуга народа" Гетманцев надел в Раду часы за $10,5 тысяч - Цензор.НЕТ 354
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18.11.2020 12:06 Відповісти
Саме тому й Кравчук їм прислуговує.
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18.11.2020 12:31 Відповісти
Скаже що в переході за 100 гривень купив.
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18.11.2020 13:11 Відповісти
Нафіскалив
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18.11.2020 13:59 Відповісти
Да он как бы не голым с улицы зашел, как "козак" Гаврилюк с прошлого созыва, который за пять лет прибарахлился и квартиркой и машинкой и новой женой.

Дании́л Алекса́ндрович Ге́тманцев (укр. Данило Олександрович Гетманцев; род. 26 апреля 1978, Киев) - доктор юридических наук, профессор, адвокат, почётный президент юридической компании Jurimex[1], эксперт TaxLink[2], президент Ассоциации налоговых советников[3], член Европейской ассоциации налоговых профессоров (European Association of Tax Law Professors - EATLP)[4]
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18.11.2020 12:41 Відповісти
Ты забыл сюда добавить , что он ещё был шавкой у хорошо известного вора и украинофоба Сивковича
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18.11.2020 14:22 Відповісти
Не, тут куди глибша аналітика, хоча виний як завжди Порошенко
"Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 5663
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18.11.2020 12:42 Відповісти
10500 баксов сегодня Новое авто с салона причем непоганое Равон 3 модели Рено Лога Сандеро и Китайские авто молчу про бешеные предложения иномарок б-у от 4000 до 10000 тысяч баксов на рынке Украины... и скажите мне ваш выбор часы на руке за 10500 которые могут вместе с рукой на рельсах поездом отпилякать или новое авто а в неких районах глухих хатынка кому жить негде вообще или квартира??? им СЧИТАЮ ЧЕМ ДОРОЖЕ ЧАСЫ ТЕМ ДЕБИЛЬНЫЙ ИХ НОСИТЕЛЬ... лично мне часы и за 99 гривен на батарейке на руках время покажут также...как и те что за 10500 я давно считаю что люди которые становятся рабами приколов и вещизма это психически больные со странностями людишки не далеко ушедшие от приматов наших братьев меньших.. по интелекту...
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18.11.2020 13:09 Відповісти
Он скучает по временам, когда его кУхарка могла управлять страной, одной рукой держась за сковородку.
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18.11.2020 13:10 Відповісти
та не.
Таких лошадок только дарят))
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18.11.2020 12:43 Відповісти
Южанина любила сумочки Луи Вуттон. Наколядовала с Барыгой и порохобобиками.
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18.11.2020 13:22 Відповісти
Піввареника їв через день. Економив.
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18.11.2020 14:14 Відповісти
в 90-х из Польши возили такие)
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18.11.2020 12:07 Відповісти
думаеш заработал сапая в Польше клубнику?
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18.11.2020 12:20 Відповісти
...а продавали відрами на вагу
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18.11.2020 12:48 Відповісти
Заробив чесним трудом на олігархів.
Ну а ЧО....
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18.11.2020 12:08 Відповісти
- Это был обыкновенный землемер - жена, одна комната, сто двадцать рублей жалованья.
Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.(с)
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18.11.2020 12:19 Відповісти
Та зара Абрахамія скаже що це китайська підробка.. і взагалі це "вирвано" з "контексту"... "Слуга народа" Гетманцев надел в Раду часы за $10,5 тысяч - Цензор.НЕТ 2993
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18.11.2020 12:08 Відповісти
Взагалі людина оділа найдешевший свій годинник. Чого пристали?)
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18.11.2020 12:24 Відповісти
..ну да..- и не павел буре даже...(((
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18.11.2020 22:33 Відповісти
Гетманцев пишет все законы поддиктовку олигархических кланов, вот за это часики и т.д.
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18.11.2020 12:10 Відповісти
Выставленное напоказ дорогое барахло говорит - все вы знаете кто я и за счет чего я живу,включая правоохранителей,но никто не посмеет меня остановить,моя крыша - главный клоун,я выше закона.
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18.11.2020 12:10 Відповісти
С кукушкой?
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18.11.2020 12:22 Відповісти
...і акумулятором за плечима "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 300
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18.11.2020 12:49 Відповісти
Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди,
у которых их очень много (И.Ильф и Е.Петров - Золотой теленок)
или Его котлы уже примерил шурин. И стрелки переводит втихаря.... "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 8328
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18.11.2020 12:13 Відповісти
Тоже мне новость они у него в декларации с 2018 года

Вид об'єкта:Іншегодинник Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ГЕТМАНЦЕВІм'я: ДАНИЛОПо батькові: ОЛЕКСАНДРОВИЧТоргова марка:Rolex Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:годинник, виготовлений з кольорового металу Період набуття права на майно:Майно набуто ДО ПОЧАТКУ ПЕРІОДУ здійснення суб'єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування [Не відомо] Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ГЕТМАНЦЕВІм'я: ДАНИЛОПо батькові: ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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18.11.2020 12:13 Відповісти
Ну хоч я, порохобот поставлю лайк цій чудовій новині і порадію що для Слуґ епоха бідності нарешті скінчилася!
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18.11.2020 12:14 Відповісти
Если есть часы - чё их не одеть??? Если есть вопросы откуда взялись - чё не задать??
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18.11.2020 12:14 Відповісти
«Адєл в Раду часі...»- ШТА!?)) дарагой! Ті адєл тру... часі!? Годинником користуються, чи я не правий. Звучить диктувато...
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18.11.2020 12:15 Відповісти
Ссать на Зебизян надо с размахом, молодец)))
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18.11.2020 12:15 Відповісти
))))
Припоминаю, лет 20 назад (когда еще Али экспресс не был мейнстримом)
Знакомый деятель бегал по банкам и инвесторам в поисках финансирования для чего-то там. С/х продукцией занимался.
На руке у него здоровенные скелетон Вашерон Константин из белого золота.
Было крайне забавно, когда его спросили:
-Уважаемый Василий, а как же так? Вы запрашиваете 200 000 долларов, не имея никакого залога, но у вас на руке часы за полмиллиона долларов?
.........
Ой как неудобно вышло! Китайская подделка из киоска за 10 баксов)))
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18.11.2020 12:16 Відповісти
скелетон от вашерон константин стоит примерно от 70 до 100 тыс долларов. Не полмиллиона.
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18.11.2020 12:44 Відповісти
Решил перепроверить - я про эти
https://luxwatch.ua/position/vacheron-constantin/archive/skeleton-minute-repeater/30030-000p-8200
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18.11.2020 12:47 Відповісти
Может, часы,-это его талисман? Типа, мое время еще не истекло, часики тикают, причем очень надежно, фирма гарантирует.
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18.11.2020 12:16 Відповісти
OMG! Який несмак... "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 1552
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18.11.2020 12:19 Відповісти
Что не так? Имеет дорогие часы / Надел их в Раду / не задекларировал?
Или слишком активно выполняет международные обязательства Украины по борьбе с размыванием налоговой базы и льготными режимами налогооблажения?
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18.11.2020 12:19 Відповісти
ну так ми такі їм акцизи і мита за авто та інші товари платим то він може кожен день ії міняти як що сьогоді за 10 то завта за 100 тис і так відповідно кожен день а якщо вмикнути поправку вище що ці всі побори з подачі рашки , щоб рашки ширпотреб продавався відповідно, то паралейно із часами зміна яхти
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18.11.2020 12:22 Відповісти
Это тот шо гундел про дефицит бюджета?)
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18.11.2020 12:23 Відповісти
а налом расчитался ))
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18.11.2020 12:23 Відповісти
аналом "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 9005
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18.11.2020 12:46 Відповісти
а там шо написано? )))
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18.11.2020 12:50 Відповісти
так ты раздельно написал это слово ибо анал это табу?
"Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 7240
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18.11.2020 13:06 Відповісти
я часто пишу, шоб понималось на слух )) как слышится при чтении, так и надо понимать). ѢѢ - из этого ряда ) а за такие часы у чувака анал настолько не табу, шо этот аж рот прикрыл, шоб не выглядывало ))
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18.11.2020 13:18 Відповісти
ну так слуГа, куллє ви хотіли)
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18.11.2020 12:24 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 1847
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18.11.2020 12:24 Відповісти
гетманцев є людиною з орбіти партіїрегіонів: впордовж 3-х скликань був помічником сівковича.
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18.11.2020 12:24 Відповісти
Чувак хорошо прибарахлился за счет лохов которые любят приколы. А лошье и дальше пусть верит в сказки, что это порох украл 300 млрд из бюджета во время правления зеленского
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18.11.2020 12:24 Відповісти
я не ходил на 4 крайних выборы, но то шо "Порох" брехун и лицемер - думаю вы понял?
Ну да, а из кого было выбирать - какие-то смешки, ляшки, гриценки, и прости Аллах, вилкулы и прочее дерьмо.... И да ми - Европа, чо. "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 3201
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18.11.2020 12:34 Відповісти
И главное шо это ссущество на 100% - православный(помогай бедным, не обжирайся, будь скромен)
Это реально как урка, что убил 10-20, неважно сколько "терпил" - после освобождения, или будучи депутатом, смиренно бежет в храм(на джипе и с охраной), и просит попа.... "отпустить грехи" "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 6277
Поп, не дураком будь, тоже, сверкая такими часами мямлит "да отпудрится тебе , ссын мой"(и получает в толстую руку "пригоршню" баксов)
Чо пристали к православному человеку то?
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18.11.2020 12:31 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 3740
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18.11.2020 12:33 Відповісти
Аналогічно. Всі, кого знаю з фопів, рвали свої жопи за слуг. Тепер кого не спитаю- всі разачіровани, кажуть "что он такойже бариґа как і Порошенко. " Є велике бажання, щоб цих ідіотів накрило чимось більш масивнішим за касовий апарат. Своїми недолугими мізками вони відкинули розвиток країни на роки назад.
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18.11.2020 13:22 Відповісти
Хай оце податкове чувирко покаже РРО-чек на цей годинник!
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18.11.2020 12:35 Відповісти
Пустите ведомость, а то ходит как бомж с дешманскими часами.
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18.11.2020 12:37 Відповісти
Якщо засідає у фінансовому комітеті, то нал - табу!
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18.11.2020 12:37 Відповісти
нищеброрд какой то...не стыдно зеленую фракцию дешевкой позорить? "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 2828
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18.11.2020 12:39 Відповісти
а говорят, что у нас преподы плохо зарабатывают "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 8148 посмотрел биографию, это оно, тяжелее своего хера ни разу ничего не поднимало... запомни студент , кто не работает, тот и ест!! Реальность Украины
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18.11.2020 12:39 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 3038
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18.11.2020 12:40 Відповісти
Да ладно вам, не вырывайте из контекста!
Часы китайские, а чувак живет, как фсе, ест, как фсе, лечится, как фсе.
Ну, фсё как у фсех слуг...
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18.11.2020 12:41 Відповісти
це воно на ті кошти що захід на ковід виділив чи на асфальті зекономив...?
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18.11.2020 12:42 Відповісти
Ответом будет.Та то китайская подделка.
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18.11.2020 12:42 Відповісти
Хто не буде продаватися вчасно, закінчить як Давиденко. Тому всі швиденько продаються.
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18.11.2020 12:46 Відповісти
чи й ни новина...може у нього ще й нокія 3310?
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18.11.2020 12:47 Відповісти
То все Порошенко
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18.11.2020 12:51 Відповісти
Почитайте декларацию этого типа и у вас отпадут все вопросы о моральности и законопослушании!!!!!!!!!!!
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_0650c718-7273-47fb-b2f4-aa522e3da4b8

Вы просто прозреете !!!
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18.11.2020 12:56 Відповісти
хорошо тут прибарахлился, детям хватит (с) зе-гниды
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18.11.2020 12:57 Відповісти
Мне больше нравится Daytona в стали . Лучше б ее за эти деньги купил. Но, скорей всего, эти часы его давно у него. Сейчас вряд ли кто-то тратит на это деньги, да и модель старая
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18.11.2020 12:57 Відповісти
Сразу видно бюджетника ))) Хотя для ВР это мелочи.
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18.11.2020 13:04 Відповісти
наслужил слуга, видимо хорошо служит...вот только кому?
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18.11.2020 13:22 Відповісти
правильно финансы распределяет.
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18.11.2020 13:27 Відповісти
ну да, депутаты богатые люди... это Обама мог носить часы за 200 долларов (при зарплате в 400 тысяч в год) (и то, подаренные охраной), а гетманцев должен носить подороже... вот почему е-декларации отменяют... надо вводить кровную месть и возвращать декларации... потом поступать просто - левша-правша - вот ту руку, которой ложь была внесена в декларацию, взять и отрубить... одному, второму, третьему... и бюджет начнет резко пополняться... хватит зеленскому с бываковым и венедиктовой сопли жевать... народ на грани... дым идет... а дальше костер...
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18.11.2020 13:30 Відповісти
Эта тварь все пытается залезть в карманы простых украинцев !!!! Нулевая декларация, обложить данью заробитчан, налог на недвижимость, налог на авто !!!!! А не заигрался ли этот дурачок? Может пора с себя начать? Тварь !!!!! Все ему чужие деньги спать не дают??? А про олигархов и офшоры что-то он не беспокоиться !!!!!
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18.11.2020 13:37 Відповісти
Точно..націоналізувати все майно алігархів...забрати всі кошти ...і хай піда..си почінають з нуля як і всі.... І не дай Боже вам сучі діти знов почати з уголовшини з чого ви починали всі в минулому...зразу кострація стерилізація вас іваших виродків вирошених на життях моїх батьків і моїх дітей ..за себе не кажу бо буде юридична колізія ..***.. як шас кажуть інтереси мої .... а чи ї вони повинні бути ..як не мої ...Ну дурка в країні..повна..
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18.11.2020 13:43 Відповісти
Та звідки в "бідолаги" такий годиник? Скаже що китайська підробка...
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18.11.2020 13:44 Відповісти
Правільно - абинеюлька!!!
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18.11.2020 13:55 Відповісти
А братана юлькиного власенка призначили в збиткову ДПЗКУ з окладом у 230 тис. грн......


"Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч - Цензор.НЕТ 3728
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18.11.2020 13:59 Відповісти
тьфу, нищеброд, позорит касту - минимум за $50000 должны быть
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18.11.2020 14:01 Відповісти
Так то Ролекс для нищебродов!)))
Часы за 10 000... Позор!
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18.11.2020 14:06 Відповісти
Мабуть в університеті про етику розказував та писав статті про соціальну справедливість
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18.11.2020 14:09 Відповісти
ниче, лохи заплатят
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18.11.2020 15:22 Відповісти
Мама любит точность....
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18.11.2020 15:24 Відповісти
так а де йому ще випендрюватися з тим годинником, вдома перед жінкою? Звісно, що йому хочеться показати його на токовищі, у ВР, щоб не відставати від інших слуг народу, мовляв я також належу до вашої касти українсього бомонду. Інакше не було б йому сенсу витрачатися на такий годинник.
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18.11.2020 16:28 Відповісти
Нищеброд какой-то, постыдился бы в таком к уважаемым людям приходить!
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18.11.2020 16:59 Відповісти
Неплохие он откаты получает за введение РРО ФОПам
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19.11.2020 10:53 Відповісти
 
 