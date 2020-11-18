"Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч. ФОТО

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прийшов на засідання парламенту в дорогому годиннику фірми Rolex.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".

Зазначається, що на руці у Гетманцева годинник елітного бренду Rolex. Його вартість становить 10 475 доларів - це приблизно 293 тисячі гривень за актуальним курсом.

Також читайте: Частина депутатів хочуть відправити "слугу народу" Гетманцева у відставку з поста голови комітету