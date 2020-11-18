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36-річний п'яний громадянин США "замінував" ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

36-річний п'яний громадянин США

Американець відпочивав у кафе в центрі Києва. Він попросив у офіціанта телефон, подзвонив у поліцію і повідомив про мінування будівлі ДБР, після чого повернув телефон і вийшов із закладу. Його розшукали і можуть посадити на шість років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР і відділ комунікації поліції Києва.

Повідомлення про мінування будівлі ДБР надійшло в столичну поліцію 12 листопада. По тривозі підняли вибухотехніків, будівлю обстежили, вибухівку не знайшли.

"Працівниками УЗОБ ДБР отримано інформацію щодо особи, яка здійснила телефонний дзвінок та повідомила про замінування адмінбудівлі ДБР, та встановлено її місцезнаходження. Ним виявився 36-річний громадянин США", - сказано в повідомленні ДБР.

Деталі того, що сталося розкрили в поліції.

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"Чоловік відпочивав у закладі громадського харчування на вулиці Васильківській, де попросив у працівника мобільний телефон. Далі він зателефонував до поліції та повідомив неправдиву інформацію, а після повернув смартфон та покинув заклад", - сказано в повідомленні поліції.

Американця доставили у відділення. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування). Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

36-річний пяний громадянин США замінував ДБР 01
36-річний пяний громадянин США замінував ДБР 02
36-річний пяний громадянин США замінував ДБР 03
36-річний пяний громадянин США замінував ДБР 04

І пресслужба ДБР, і відділ комунікації поліції Києва називають псевдомінера "іноземцем". При цьому серед опублікованих ДБР фотографій є фото належних йому і паспорта громадянина США, і закордонного паспорта громадянина України. Місцем народження в одному документі зазначено Україну, в іншому - Львівська область.

36-річний пяний громадянин США замінував ДБР 05
36-річний пяний громадянин США замінував ДБР 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Нада было феофанию минировать, шоб бубочку и ермака оттуда эвакуировали, желатеньно на растов 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 4505
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18.11.2020 12:31
+7
Американец оказался американцем не американского происхождения.
А ГБР таки гов...ая конторка, обслуживающая зеленый режим.
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18.11.2020 12:32
+4
В чьих интересах он работал этот бывший гражданин Украины и новый гражданин США, есть над чем поработать
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18.11.2020 12:30
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К чему это ты? Ватных тварей в каждой области хватает, и в каждой стране они присутствуют.
И среди твоих соотечественников тоже.
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18.11.2020 12:38 Відповісти
36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 9313
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18.11.2020 12:28 Відповісти
Повезло чуваку, нехай испробует украинскую тюрьму, будет о чём написать книжку.
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18.11.2020 12:28 Відповісти
В Америке тюрьма тоже не курорт.
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18.11.2020 12:31 Відповісти
Такой параши там всё таки нет, хоть я не до конца прочитал статью, он оказывается украинец, какой там американец, обычный наш быдлак.
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18.11.2020 12:35 Відповісти
В чьих интересах он работал этот бывший гражданин Украины и новый гражданин США, есть над чем поработать
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18.11.2020 12:30 Відповісти
А может всё намного проще? Просто он сказочный до...**.
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18.11.2020 13:17 Відповісти
Нада было феофанию минировать, шоб бубочку и ермака оттуда эвакуировали, желатеньно на растов 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 4505
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18.11.2020 12:31 Відповісти
там все равно "простых" людей из нарида нету, так шо плевать на неудобства для всех остальных 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 2020
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18.11.2020 12:32 Відповісти
Кстати, а вдруг ковидную больнчику заминирует какой-нибудь дурачок? Какие протоколы в таком случае? Как эвакуировать тяжело больных под кислородом? 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 1016
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18.11.2020 12:34 Відповісти
никак
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18.11.2020 12:52 Відповісти
В тебе хворий або відсутній мозок. 36-річний п'яний громадянин США "замінував" ДБР - Цензор.НЕТ 781
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18.11.2020 12:57 Відповісти
Американец оказался американцем не американского происхождения.
А ГБР таки гов...ая конторка, обслуживающая зеленый режим.
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18.11.2020 12:32 Відповісти
новость похожа на золотую коллекцию "раши тудей")
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18.11.2020 12:37 Відповісти
36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 4459 приехал в родные края..... но не учел, что выезжать назад нужно было очень быстро, а звонить в очереди на посадку) шутка навека)
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18.11.2020 12:33 Відповісти
это реально либо больной, либо провокатор.
в аэропорту с левого телефона с левой симкой позвонил, выкинул в урну и поехал в Маями свое или где он там мурует, или "моет сортиры")
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18.11.2020 12:40 Відповісти
та да ) как говорил один рагуль ".... ну тупые американцы" 36-річний п'яний громадянин США "замінував" ДБР - Цензор.НЕТ 7313
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18.11.2020 12:49 Відповісти
Гончарука повязали)
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18.11.2020 12:33 Відповісти
Что там с Луцким "минером", которого героически нейтрализовал Аваков?
Человекоподобные гуппи уже забыли о нем. Арсен Борисович и рад.
А ведь "минер" должен бы уже сидеть.
Сколько ему присудили за терроризм?
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18.11.2020 12:35 Відповісти
Хрін ви посадите американця. Тут же прилетить спецназ і рознесе весь дід Лук'ян.
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18.11.2020 12:35 Відповісти
Подкуплен кацапами = "украина ненавидит сша"
Та надавать подсрачников, впаять 10000 евро штрафа и вышвырнуть. Делов то. А если не имеет бабла - 50 лет пусть подметает улицы. 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 7859
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18.11.2020 12:38 Відповісти
Чистой воды придурок, независимо от имеющегося паспорта!
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18.11.2020 12:42 Відповісти
Ну и заголовок. Я думал, что он там кучу наложил под дверью ГБР.
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18.11.2020 12:43 Відповісти
А яке у мужчіни сьорнейм ? Щось дуже похоже на продовження серіалу про Луцького терориста.
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18.11.2020 12:56 Відповісти
ЗЕминировал
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18.11.2020 13:00 Відповісти
ДБР це велика купа лайна яка дискредитую всю правоохорону систему України, прцюючи як пес на ланцюгу по особистим командам Зе влади.
Розумію чому "замінували" ДБР
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18.11.2020 13:45 Відповісти
все це корупційне кодло заснував потрох мальдівських. подякуєм нашому гетьману за великий внесок у розвиток держави)
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18.11.2020 17:31 Відповісти
ачому у нього два паспорта? один паспорт треба анулювати. Як мінімум позбавити українського
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18.11.2020 14:01 Відповісти
у наших чиновників-колаборантів по два, а то й по три паспорти іноземних держав і ніхто не позбавляє їх українського громадянства
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18.11.2020 17:34 Відповісти
Чувак народився у Львівській області. Тобто воно з України. Отримало у американських лохів громадянство і тепер стало громадянином США.
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18.11.2020 14:10 Відповісти
Ещё одно ватное быдло чьи родители, или он сам завезены во Львов из Рашки. От ненависти к бендерам убежало к пиндосам, но там ссыкотно гадить, вот и прибежало сюда паскудить
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18.11.2020 16:28 Відповісти
США навряд чи надали б йому своє громадянство без попередньої відмови від українського. Більш вірогідно, що один із паспортів підробка, а це вже натяк на робу спецслужб іноземних держав.
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18.11.2020 17:37 Відповісти
якщо це кремлядський агент, на притягнення до відповідальності і його увязнення сподіватись не варто, як показала історія, оманських своїх не здає
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18.11.2020 17:40 Відповісти
У мене у тітки донька мала одночасно і український, і американський паспорт. І нічого - в Україні користувалася українським, а в штатах американським. І ніхто її не змушував відмовлятися.
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18.11.2020 20:05 Відповісти
такой себе амер, как и я... 36-річний п'яний громадянин США "замінував" ДБР - Цензор.НЕТ 1845
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18.11.2020 22:37 Відповісти
Випив,затефонував-тюрма)))Романтики захотів)))
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18.11.2020 14:25 Відповісти
откуда эти фото на улице? его вели заранее?
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18.11.2020 20:40 Відповісти
 
 