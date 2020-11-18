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Автобус із пасажирами обстріляли з пневматики в Чернігові, фірма каже, що це третій напад за 2 місяці. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

18 листопада о пів на п'яту ранку в Чернігові невідомі обстріляли пасажирський автобус із пневматичної зброї. Автобус їхав до Києва. У салоні в цей час було 3 пасажири, ніхто не травмувався.

Про це повідомляє перевізник - фірма "Автолюкс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Неподалік від місця планової зупинки водій почув хлопок, а потім дзвін розбитого скла. Від'їхавши на безпечну відстань, він зупинив автобус, повідомив інформацію диспетчеру і викликав поліцію. Пасажирів забрав інший автобус.

"Характер пошкоджень автобуса може свідчити про обстріл з пневматичної зброї", - заявили в "Автолюксі".

Автобус із пасажирами обстріляли з пневматики в Чернігові, фірма каже, що це третій напад за 2 місяці 01

Це вже третій напад на рейсові автобуси фірми в Чернігові. Вночі 2 жовтня невідомі в масках напали на автобус, пошкодили лобове скло і повністю вибили бічні рами. 10 листопада розбили лобове скло автобуса, який рухався в автопарк.

Автобус із пасажирами обстріляли з пневматики в Чернігові, фірма каже, що це третій напад за 2 місяці 02

Як повідомила прессекретар Чернігівського відділу поліції Наталія Слабеняк, всі деталі події встановлює слідство. Всі три напади розслідуються в рамках кримінального провадження за фактом хуліганства.

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Автор: Анастасія Потіха
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Такой он-передел рынка. С такой "властью" что хочу,то ворочу.
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18.11.2020 13:39 Відповісти
пока из автобуса не ответят дружественным огнем боевыми патронами из автоматов и пулемета.. эти ублюдки не угомонятся... разве что Бог приберет ублюдков когда будут ехать на "задание или апосля"....в ДТП...
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18.11.2020 13:50 Відповісти
Ринкові відносини по бидлячо-дикунски. Хтось витискає конкурента. Може й реальна стрілянина початися.
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18.11.2020 14:02 Відповісти
Скоріше за все це, гумостріл. З пневматики мала б бути тільки маленьке надщерблення. Хоча буває й гірше на перекалі.
Автобус із пасажирами обстріляли з пневматики в Чернігові, фірма каже, що це третій напад за 2 місяці - Цензор.НЕТ 2708
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18.11.2020 15:40 Відповісти
РСР може запустити грамову кулю із швидкістю 400 м/с. З 10 м. здоровенного гусака прошиває наскрізь.
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18.11.2020 19:22 Відповісти
Зачуханий турецький Хатсан (за сто баксів) підкаліберною кулею проб'є три таких скла.
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18.11.2020 19:26 Відповісти
 
 