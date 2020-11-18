Автобус із пасажирами обстріляли з пневматики в Чернігові, фірма каже, що це третій напад за 2 місяці. ФОТО

18 листопада о пів на п'яту ранку в Чернігові невідомі обстріляли пасажирський автобус із пневматичної зброї. Автобус їхав до Києва. У салоні в цей час було 3 пасажири, ніхто не травмувався.

Про це повідомляє перевізник - фірма "Автолюкс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Неподалік від місця планової зупинки водій почув хлопок, а потім дзвін розбитого скла. Від'їхавши на безпечну відстань, він зупинив автобус, повідомив інформацію диспетчеру і викликав поліцію. Пасажирів забрав інший автобус.

"Характер пошкоджень автобуса може свідчити про обстріл з пневматичної зброї", - заявили в "Автолюксі".

Це вже третій напад на рейсові автобуси фірми в Чернігові. Вночі 2 жовтня невідомі в масках напали на автобус, пошкодили лобове скло і повністю вибили бічні рами. 10 листопада розбили лобове скло автобуса, який рухався в автопарк.

Як повідомила прессекретар Чернігівського відділу поліції Наталія Слабеняк, всі деталі події встановлює слідство. Всі три напади розслідуються в рамках кримінального провадження за фактом хуліганства.

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