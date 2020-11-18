УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15083 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїКиївські новини
10 555 18
Київ (13826) маршрутки (289) наркотики (1347) патрульна поліція (1399)

Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

На проспекті Свободи у Києві патрульні поліцейські помітили маршрутку, водій якої розмовляв по мобільному телефону і був без маски під час перевезення пасажирів. При спілкуванні з ним з'ясувалося, що він перебував під впливом наркотиків. Увага! На відео ненормативна лексика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Киев Оперативный".

Також дивіться: Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці. ВIДЕО

Зазначається, що як тільки поліцейський підійшов до дверей водія, маршрутник скинув пакетик з білою порошкоподібною речовиною собі під ноги.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин.

Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 01
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 02
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 03
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 04
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 05
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 06
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 07

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
для комплекта еще нужен труп в багажнике)
показати весь коментар
18.11.2020 15:54
+7
Внимание! На видео присутствует русская лексика.
показати весь коментар
18.11.2020 16:05
+5
категорически против солей и амфетаминов, но ради справедливости надо отметить, что амфетамин и создавался прежде всего для летчиков и танкистов, чтобы выдерживать перегрузки во время войны. Таксисты раньше, до появления уклонов и юберов массово юзали фен, особенно по ночам. Щас не знаю. Маршруточникам с их графиком вахтенным, возможно фен даже помогает в работе, а не мешает. Корень проблемы в самом идиотском явлении "маршруток". Надеюсь Кличко в Киеве, начнет потихоньку закрывать эту африканскую тему с маршрутками и заменять муниципальным чистым и удобным транспортном, как в нормальных странах.
показати весь коментар
18.11.2020 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для комплекта еще нужен труп в багажнике)
показати весь коментар
18.11.2020 15:54 Відповісти
Так езда без маски уже кайф.
показати весь коментар
18.11.2020 15:56 Відповісти
он простимулировал имунную систему в меру своих познаний...
показати весь коментар
18.11.2020 15:58 Відповісти
Внимание! На видео присутствует русская лексика.
показати весь коментар
18.11.2020 16:05 Відповісти
Під кайфом чи ні-але наклейку "ЗЕ" вже відклеїв
показати весь коментар
18.11.2020 16:05 Відповісти
у масці кокса не нюхнеш, то нах йому та маска? логіка в ментів якась, приземлена...
показати весь коментар
18.11.2020 16:06 Відповісти
Откуда у маршрутчика бабки на кокс?
показати весь коментар
18.11.2020 16:09 Відповісти
Ты думаешь они мало зарабатывают? Знаю среди маршруточников пару приезжих сепаров, которые уже и квартиры в Киеве купили с извоза (пусть убитые однушки, но сам факт).
показати весь коментар
18.11.2020 16:14 Відповісти
Это амфетамин скорее всего или ещё какая-то бадяга.
показати весь коментар
18.11.2020 16:33 Відповісти
Маршрутчик в Чернівцях має 1000 грн в день не на самому крутому маршруті, а в Києві...
показати весь коментар
18.11.2020 17:18 Відповісти
зато он внутренне свободен, это неистребимое чувство свободы нельзя притуплять
показати весь коментар
18.11.2020 16:10 Відповісти
Помните старый анекдот про водителя автобуса,который мирно умер во сне,в отличие от его пятидесяти обосравшихся пассажиров?
показати весь коментар
18.11.2020 16:18 Відповісти
классика жанра
показати весь коментар
18.11.2020 16:20 Відповісти
Сейчас набежит толпа,скажут,что Зеленский его наркотой угостил.Лишить прав,а возможность возить людей вообще навсегда.
показати весь коментар
18.11.2020 16:15 Відповісти
О боже, он что, был без маски?!!!
показати весь коментар
18.11.2020 16:18 Відповісти
категорически против солей и амфетаминов, но ради справедливости надо отметить, что амфетамин и создавался прежде всего для летчиков и танкистов, чтобы выдерживать перегрузки во время войны. Таксисты раньше, до появления уклонов и юберов массово юзали фен, особенно по ночам. Щас не знаю. Маршруточникам с их графиком вахтенным, возможно фен даже помогает в работе, а не мешает. Корень проблемы в самом идиотском явлении "маршруток". Надеюсь Кличко в Киеве, начнет потихоньку закрывать эту африканскую тему с маршрутками и заменять муниципальным чистым и удобным транспортном, как в нормальных странах.
показати весь коментар
18.11.2020 16:20 Відповісти
Их там 50% таких))
показати весь коментар
18.11.2020 16:30 Відповісти
Судячи з того ,як вони ведуть себе на дорозі то обдовбаних там добра половина..а може і більше.
показати весь коментар
18.11.2020 17:29 Відповісти
 
 