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ЧАЕС (326) Чорнобиль (278) ядерні відходи (48)

Відпрацьоване паливо з ЧАЕС почали перевантажувати в нове сховище. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У сховище відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) на території Чорнобильської зони відчуження сьогодні, 18 листопада, завантажили першу партію відпрацьованого ядерного палива для тривалого зберігання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, йдеться про понад 90 паливних збірок загальною вагою близько 20 тонн, які були зняті з першого, другого та третього енергоблоків ЧАЕС, і до цього тимчасово зберігалися у сховищі "мокрого" типу.

Нове сховище ядерного палива збудоване коштом ЄБРР, а виконавець робіт – американська компанія Holtec, розповів Радіо Свобода Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження. За його словами, американські технології, використані на СВЯП-2, дають змогу безпечно зберігати використане ядерне паливо упродовж наступних ста років. Посадовець уточнює, що наразі світова наука рухається в бік переробки і повторного використання ядерного палива, тож упродовж наступного століття Україна, імовірно, зможе використовувати цей ресурс повторно та /або переробляти його.

Наразі у "мокрому" сховищі Чорнобильської АЕС зберігається близько 21 тисячі паливних збірок. Їх поступово перевозитимуть на СВЯП-2, висушуватимуть, складатимуть у захисні пенали та завантажуватимуть на тривале зберігання упродовж наступних 10 років, планують в адміністрації ЧАЕС.

Також читайте: ЧАЕС перевозить ядерні відходи в нове сховище

Відпрацьоване паливо з ЧАЕС почали перевантажувати в нове сховище 01
Фото: htwitter.com/SolonynaY

Відпрацьоване паливо з ЧАЕС почали перевантажувати в нове сховище 02
Фото: htwitter.com/SolonynaY

Відпрацьоване паливо з ЧАЕС почали перевантажувати в нове сховище 03
Фото: htwitter.com/SolonynaY

Нагадаємо, у вересні 2020 року Державна інспекція ядерного регулювання видала Чорнобильській АЕС дозвіл на введення в експлуатацію ядерної установки - проміжного сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). Його будівництво тривало 20 років.

Також читайте: ЧАЕС буде співпрацювати з Корейським інститутом досліджень атомної енергії у сфері дезактивації забруднених матеріалів

Автор: Анастасія Потіха
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Зеля молодец И это построил. Когда все успевает!!??
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18.11.2020 15:54 Відповісти
Аж заморився бідолаха, треба негайно їхати у відпустку в готель "ХОЯТ-2".
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18.11.2020 16:00 Відповісти
наконец то вместо того, шобы отправлять ядреные отходы в агрессорскую рашку за гроши, стали бескоштувно ходить под себя
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18.11.2020 16:19 Відповісти
Правильно загружаете.
Новое поколение Украинских ядерщиков переработает его в U 235 и сделает первую
маленькую Аттомную бомбу .( как в Израиле).

И будущий премьер скажет нашим недоброжелателям. ЯО у нас - н е т, но если надо -МЫ его применим.
И Украину зауважают сильные мира сего .
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18.11.2020 16:30 Відповісти
Ну то й що ж...? Будуємо щось як SS-20, касетного типу, завантажуємо якісними відходами і при надзвичайній потребі захисту, від ненажерливого , лютого і скаженого ворога, відправляємо за призначенням...?А що ж ще робити, не відчепляться ж...?
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12.08.2021 12:08 Відповісти
Надо с этого отработанного топлива делать грязные боеголовки для ракет, бомбы и снаряды.
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18.11.2020 16:52 Відповісти
отличная новость: теперь не придется кланятся ********* и просить их взять на хранение наше отработанное топливо! теперь бы еще и ядерное топливо покупать у США
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18.11.2020 16:59 Відповісти
 
 