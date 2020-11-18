Відпрацьоване паливо з ЧАЕС почали перевантажувати в нове сховище. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
У сховище відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) на території Чорнобильської зони відчуження сьогодні, 18 листопада, завантажили першу партію відпрацьованого ядерного палива для тривалого зберігання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, йдеться про понад 90 паливних збірок загальною вагою близько 20 тонн, які були зняті з першого, другого та третього енергоблоків ЧАЕС, і до цього тимчасово зберігалися у сховищі "мокрого" типу.
Нове сховище ядерного палива збудоване коштом ЄБРР, а виконавець робіт – американська компанія Holtec, розповів Радіо Свобода Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження. За його словами, американські технології, використані на СВЯП-2, дають змогу безпечно зберігати використане ядерне паливо упродовж наступних ста років. Посадовець уточнює, що наразі світова наука рухається в бік переробки і повторного використання ядерного палива, тож упродовж наступного століття Україна, імовірно, зможе використовувати цей ресурс повторно та /або переробляти його.
Наразі у "мокрому" сховищі Чорнобильської АЕС зберігається близько 21 тисячі паливних збірок. Їх поступово перевозитимуть на СВЯП-2, висушуватимуть, складатимуть у захисні пенали та завантажуватимуть на тривале зберігання упродовж наступних 10 років, планують в адміністрації ЧАЕС.
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Новое поколение Украинских ядерщиков переработает его в U 235 и сделает первую
маленькую Аттомную бомбу .( как в Израиле).
И будущий премьер скажет нашим недоброжелателям. ЯО у нас - н е т, но если надо -МЫ его применим.
И Украину зауважают сильные мира сего .