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Іноземні студенти за 2019 рік принесли Україні дохід понад $570 млн, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Навчання іноземних студентів в українських навчальних закладах - "важлива складова інвестицій з-за кордону в економіку держави".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

За орієнтовними розрахунками державного підприємства "Український державний центр міжнародної освіти" Міністерства освіти і науки, іноземний студент, здобуваючи вищу освіту в Україні, витрачає щонайменше від 6-8 тис. доларів США щороку.

Станом на 1 січня 2020 року в українських закладах вищої освіти навчалося 80 тис. 470 іноземних студентів зі 158 країн світу.

Іноземні студенти за 2019 рік принесли Україні дохід понад $570 млн, - Міносвіти 01

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За даними Центру, за 2019 рік загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів, харчування, транспорт та інші потреби іноземних студентів, які навчаються в Україні, сягнула понад 570 млн доларів США. Якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад 3 млрд доларів США.

Майже половина іноземних студентів – 39 тис. 841 осіб – навчаються в Україні на медичних спеціальностях. Середня вартість навчання для них становить 4,3 тис. доларів США на рік для одного студента. Для інших спеціальностей – 2 тис. доларів США.

Враховуючи майже 7 тис. осіб, які навчаються на підготовчому відділенні (середня вартість навчання – 1,5 тис. доларів США), понад 2,8 тис. осіб, які навчаються за програмами післядипломної освіти та в аспірантурі (середня вартість – 2 тис. доларів США), лише за навчання в рік іноземні студенти сплачують майже 250 млн доларів США.

Зазначається, що незважаючи на пандемію COVID-19, попит на українську вищу освіту серед іноземних громадян залишається досить високим. Станом на 1 листопада цього року вже зареєстровано 27 тис. 440 запрошень на навчання для іноземців.

Автор: Анастасія Потіха
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И это ещё не обучали студентов карточным фокусам и игре в "три скорлупки " !
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18.11.2020 16:31 Відповісти
Іноземні студенти за 2019 рік принесли Україні дохід понад $570 млн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5525
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18.11.2020 16:37 Відповісти
не Украине, а конкретным людям...
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18.11.2020 16:31 Відповісти
100% Это так же пишут про урожай что продали за границу за доллары и Украина добыла Украинский газ для населения .
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18.11.2020 16:37 Відповісти
надо иметь в областях побольше негров, арабов, шобы помочь европе, за них багато должны кредитов дать
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18.11.2020 16:36 Відповісти
Осталось подсчитать сколько прибыли принесли украинские студенты.
Как бы не вышло, что этот бизнес самоокупаемый. Но к образованию не имеет отношения
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18.11.2020 16:40 Відповісти
так надо их это, налогом обложить, как заробитчан
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18.11.2020 18:49 Відповісти
Ось і ми бачимо нащо здатне "наше" Мін.абразаванія. Скоро в онлайн рєжимє баблосікі повалють.....
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18.11.2020 21:24 Відповісти
 
 