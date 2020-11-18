Іноземні студенти за 2019 рік принесли Україні дохід понад $570 млн, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Навчання іноземних студентів в українських навчальних закладах - "важлива складова інвестицій з-за кордону в економіку держави".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

За орієнтовними розрахунками державного підприємства "Український державний центр міжнародної освіти" Міністерства освіти і науки, іноземний студент, здобуваючи вищу освіту в Україні, витрачає щонайменше від 6-8 тис. доларів США щороку.

Станом на 1 січня 2020 року в українських закладах вищої освіти навчалося 80 тис. 470 іноземних студентів зі 158 країн світу.

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За даними Центру, за 2019 рік загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів, харчування, транспорт та інші потреби іноземних студентів, які навчаються в Україні, сягнула понад 570 млн доларів США. Якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад 3 млрд доларів США.

Майже половина іноземних студентів – 39 тис. 841 осіб – навчаються в Україні на медичних спеціальностях. Середня вартість навчання для них становить 4,3 тис. доларів США на рік для одного студента. Для інших спеціальностей – 2 тис. доларів США.

Враховуючи майже 7 тис. осіб, які навчаються на підготовчому відділенні (середня вартість навчання – 1,5 тис. доларів США), понад 2,8 тис. осіб, які навчаються за програмами післядипломної освіти та в аспірантурі (середня вартість – 2 тис. доларів США), лише за навчання в рік іноземні студенти сплачують майже 250 млн доларів США.

Зазначається, що незважаючи на пандемію COVID-19, попит на українську вищу освіту серед іноземних громадян залишається досить високим. Станом на 1 листопада цього року вже зареєстровано 27 тис. 440 запрошень на навчання для іноземців.