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США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Маріупольському загоні морської охорони презентували будівництво військових містечок для підрозділів морської охорони Держприкордонслужби за стандартами НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба 01

Будівництво нових об'єктів розпочато в рамках проєкту підтримки розвитку інфраструктури та потенціалу Морської охорони Держприкордонслужби України урядом США через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS), Бюро Держдепартаменту США у справах міжнародної безпеки та нерозповсюдження зброї масового ураження, Державний департамент США. Практична реалізація проєкту передбачає будівництво та облаштування за стандартами НАТО в Бердянську і в Маріуполі місць розташування та несення служби спеціальних підрозділів Морської охорони - відділів спеціальних дій.

США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба 02

Регулярно корабельно-катерним складом Російської Федерації здійснюються відверто провокаційні дії як щодо цивільних суден (зупинка і затягнутий огляд, штучні перешкоди при проходженні Керченської протоки та ін.), так і до корабельно-катерного складу Морської охорони і ВМС ЗСУ (небезпечне маневрування, створення навігаційної небезпеки, перешкоджання руху рекомендованими шляхами, напрямок променів невизначеного типу в сторону кораблів, що перебувають на службі в морі тощо).

Виходячи з такої обстановки, існує нагальна потреба мати добре підготовлений, екіпірований і здатний швидко зреагувати підрозділ, який зможе за необхідності за лічені хвилини приєднатися до певної ситуації в морі.

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Військові містечка нового зразка облаштовуватимуться за сучасними стандартами НАТО. В обсяг заявлених робіт крім модульного містечка контейнерного типу також включено капітальний ремонт гідротехнічних споруд та дноочисні роботи. Це забезпечить компактне і доцільне розташування підрозділу і зручний пункт базування корабельно-катерного складу, завдяки чому стане можливим максимально оперативний вихід чергового підрозділу в море для виконання службових завдань.

США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба 03

В інтелектуальну компоненту проєкту також включено проведення тренінгів для персоналу з питань правоохоронної діяльності на морі. Загальна кошторисна вартість проєкту 4 млн доларів США. Кінцева дата реалізації - червень 2021 року.

"Цей проєкт дасть змогу Держприкордонслужбі збільшити можливості реагування на зміни обстановки на морі, почати модернізацію системи підтримки Морської охорони, а також загалом посилити потенціал України в охороні державного кордону на морі і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні", - зазначили в ДПСУ.
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Топ коментарі
+30
С перспективой размещения Патриотов и Томагавков... США профинансируют строительство 2 баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5731
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18.11.2020 16:48
+26
Прекрасна новина. І проконтролюйте, будь ласка. Бо попилять на "велике крадівництво".
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18.11.2020 16:54
+11
если контроливровать будут хлопцы со второго фото, с автоматами и белоголовым орланом на рукаве, я спокоен за американские рубли США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8318
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18.11.2020 17:09
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С перспективой размещения Патриотов и Томагавков... США профинансируют строительство 2 баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5731
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18.11.2020 16:48 Відповісти
Прекрасна новина. І проконтролюйте, будь ласка. Бо попилять на "велике крадівництво".
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18.11.2020 16:54 Відповісти
если контроливровать будут хлопцы со второго фото, с автоматами и белоголовым орланом на рукаве, я спокоен за американские рубли США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8318
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18.11.2020 17:09 Відповісти
Не уверен, но по моему это подразделение НГУ.
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18.11.2020 18:44 Відповісти
а вот и москитный флот на подходе на Азове благодаря американским друзьям и руководству ВМФУ,которые не саботажничают,как сухопуты!
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18.11.2020 16:56 Відповісти
береговая охрана не ВМСУ . это немного другое ведомство . это МВД . то есть Аваков США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5173
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18.11.2020 17:12 Відповісти
бэбэбэков пришел и ушел(уйдут),а Айленды с ракетами и пушками-останутся.
в любом случае-это огромный плюс!
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18.11.2020 17:44 Відповісти
вы опять путаете . Айленды ( кстати без ракет ) это ВМСУ . они к береговой охране тоже не имеют отношения . и две эти базы они на Азовском море а Айленды в Черном
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18.11.2020 18:55 Відповісти
У нашої влади тільки дороги виходять.з усіх фінансувань.і то не факт.
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18.11.2020 17:00 Відповісти
Надо вообще пиндосам дать в аренду нормальный клапоть земли, именно в том районе, пусть построят там свою базу..
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18.11.2020 17:03 Відповісти
Ярик Марченко [АГ], выдавливай из себя совковые гены!

наших друзей и союзников Американцев "пиндосами" называют только русосвины США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6437
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18.11.2020 20:12 Відповісти
Это от осутствия совковых ген ты таким сообразительным стал?? Открою тебе страшрую тайну - америкосам не надо быть ни друзьями, ни врагами, их может вообще не быть для того чтобы я называл их пиндосами... а что мычат и как мычат на раССеи - абсолютно по куй...
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18.11.2020 21:10 Відповісти
Вот же ЗЕ-позорище, даже несколько строений и причалов без США не в силах построить. Да ещё и гордимся этим! США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9427
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18.11.2020 17:04 Відповісти
ну да...толи дело расеюшка в судане строит морскую базу,до которой самый ближний путь при закрытии босфора и суэца-или вокруг европы,или с камчатки по тихому океану США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6145.а до камчатки-поездами.
трудностей не боятся...
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18.11.2020 17:13 Відповісти
Ну так базы и строят там, куда доплыть сложно США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4319 Обратите внимание - сирийский Тартус - единственная база ВМФ СССР которую русня содержала, даже когда им жрать было нечего. Почему? Потому как если Босфор перекроют, корабли уходят в Тартус. То же с Суэцем.
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18.11.2020 17:16 Відповісти
базы строят для того,что бы до чего нить дотянуться.до чего северная нигерия дотягиваться там собралась?до просто нигерии? США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5713.
а китай по пальцам а-та-та не больно будет?
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18.11.2020 17:22 Відповісти
Как до чего? Там наверное самый оживлённый трафик в Океане. Вот как раз до него США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3234
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18.11.2020 17:37 Відповісти
так и про то же...будут трафиковать вокруг европы с африкой,или через сибирь дальний восток тихий океан... США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1410
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18.11.2020 17:46 Відповісти
Вот так они и трафикуют пока и злятся. А почему? Потому-что у них базы не было! США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2552 Теперь там передохнуть и заправится смогут США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7990
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18.11.2020 17:52 Відповісти
а уж пенсы то запоребриковые как рады...шо они передохнут и по новой начнут пенсфонд пилять США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9868.они мабуть туда решили золотой запас расеюшки перевести.ну,шоб в холодном климате не заржавел.уже процентов десять пошло...
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18.11.2020 17:56 Відповісти
7 палаток и биотуалет
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18.11.2020 17:05 Відповісти
И йолки для красоты.
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18.11.2020 17:07 Відповісти
12
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18.11.2020 17:09 Відповісти
бонсай..
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18.11.2020 19:45 Відповісти
ну,туалет не туалет - а русня флота США сцытся маленько.. США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3368
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18.11.2020 17:49 Відповісти
Если туалет будет отапливаемый то могут попытаться и захватить как похолодает..
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18.11.2020 18:31 Відповісти
Sergey Bardo,кацапчег, дареному коню-в зубы не смотрят! (слыхал такое?)

и за то дякуем нашим друзьям и союзникам США!
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18.11.2020 20:15 Відповісти
оце дило...а еще надо обязательным условием вписать обязательный завоз стройматериалов морским путем через керченский пролив судами под флагом нато...ну или хотя бы турции США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5281
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18.11.2020 17:10 Відповісти
турки також в нато. до речі нато не має власних збройних сил., кораблів, літаків, ракет... ви ж в курсі...
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18.11.2020 19:34 Відповісти
пардон,тре писати під прапорами,а не під одним США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 944
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18.11.2020 21:11 Відповісти
Давно пора. С богом!
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18.11.2020 17:48 Відповісти
А что мелочиться? откройте там базу 8-го флота США.
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18.11.2020 17:48 Відповісти
та дай Бог!
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18.11.2020 20:17 Відповісти
У кацапо-фашистов сраки рвет знатно
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18.11.2020 18:49 Відповісти
годне діло.... welcome friends.
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18.11.2020 19:30 Відповісти
США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7249
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19.11.2020 01:41 Відповісти
 
 