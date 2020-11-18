Блоковано постачання неякісних залізничних запчастин російського виробництва на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала протиправний механізм постачання на регіональну філію "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" неякісних запчастин виробництва РФ, які ввозились через тимчасово окуповані території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що схема діяла впродовж 2019-2020 років. Її організатори ‒ комерсанти, за сприяння посадовців регіональної філії. Зловмисники налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання. Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

За висновками експертів, своїми діями фігуранти не лише завдали значних економічних збитків АТ "Укрзалізниця", але й створювали реальні передумови до виникнення надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури залізничної галузі.

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Через реалізацію таких протиправних механізмів могло здійснюватися фінансування так званих "ДНР" та "ЛНР". Крім того, незаконні схеми гальмують розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств, які виготовляють або планують виготовлення даної продукції, створюючи при цьому додаткові робочі місця.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у Львові та Києві проводяться обшуки у посадовців Укрзалізниці та в офісах комерційних структур постачальників.











