Новий безпілотник "PD-2" українського виробництва проходить відомчі випробування, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології
У Державному НДІ інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки проводяться відомчі випробування зразка безпілотного авіаційного комплексу "PD-2".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генерального штабу ЗС України.
БПАК "PD-2" українського виробництва призначений для ведення повітряної розвідки в інфрачервоному та оптичному діапазоні в будь-який час доби і здійснення коригування вогню артилерії.
"Військові вчені проводять тестування в три етапи: лабораторний, наземний і льотний. В цей час оцінюються бойові, експлуатаційні та технічні характеристики авіаційного комплексу і встановлюється відповідність отриманих результатів вимогам Збройних Сил України в БПАК цього класу", - сказано в повідомленні.
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могут сильно отличатся даже от грунтовой дороги что тогда ??? возить с ним вместе
сбороно-разборную взлётку ??? или поднимать вертушкой ???
боевых...............
ГосНИИ сертификации и испытаний может еще два года юзать это БПЛА, а ктому времени частники сделают уже третюю версию этого БПЛА..
наше МинОбороны при предателе Таране проигнорировало этот БПЛА и не закупило ни одного образца..
Ну, и нахрена он нужОн?
А то, что есть, можно запихнуть в объем размером с ананас. И сделать вертолётик. Маленький. Такие, кстати, существуют...
у нас есть власть или власти?
Те же турки уже ставят спутниковую антенну на дрон - она смотрит только вверх , на спутник , и снизу никакая РЭБ ее не заглушит в принципе...
Міністерство оборони України планує підписати з турецькою компанією Baykar Makina новий договір на закупівлю партії розвідувально-ударних БпАК Bayraktar TB2, які будуть направлені на захист морського узбережжя. Defense Express з посиланням на джерела у Міноборони.
Кількість безпілотних комплексів не розголошується. Проте повідомляється, що на додачу до мобільних станцій управління, які йдуть із розрахунку одна на два-три БпЛА, планується також закупити і певну кількість стаціонарних станцій.
----- https://www.ukrmilitary.com/2020/11/bayraktar-tb2_18.html
відчувається впевнена рука кремля, що смикає за мотузки нашого клоуна