Новий безпілотник "PD-2" українського виробництва проходить відомчі випробування, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

У Державному НДІ інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки проводяться відомчі випробування зразка безпілотного авіаційного комплексу "PD-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генерального штабу ЗС України.

БПАК "PD-2" українського виробництва призначений для ведення повітряної розвідки в інфрачервоному та оптичному діапазоні в будь-який час доби і здійснення коригування вогню артилерії.

"Військові вчені проводять тестування в три етапи: лабораторний, наземний і льотний. В цей час оцінюються бойові, експлуатаційні та технічні характеристики авіаційного комплексу і встановлюється відповідність отриманих результатів вимогам Збройних Сил України в БПАК цього класу", - сказано в повідомленні.

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