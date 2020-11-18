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Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

18 листопада за отримання хабаря правоохоронці затримали співробітника Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура 01

За даними слідства, хабар у розмірі 1100 доларів призначався за звільнення або надання відстрочки двом громадянам від призову на строкову військову службу.

Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура 02

Слідчі дії тривають. Вирішуються питання повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

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Топ коментарі
+2
Сто баксов себе приклеил Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5955
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18.11.2020 18:31
+2
Крупную рыбешку ловит прокуратура !
Беня со своими 100 метровыми суперяхтами - писькарь мелкий Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4943
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18.11.2020 18:38
+1
"Воруй эшелонами, бери миллионами"©
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18.11.2020 18:44
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Сто баксов себе приклеил Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5955
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18.11.2020 18:31 Відповісти
Он там своих товарищей тоже продаст
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18.11.2020 18:45 Відповісти
Тогда в дисбат.
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18.11.2020 18:51 Відповісти
Крупную рыбешку ловит прокуратура !
Беня со своими 100 метровыми суперяхтами - писькарь мелкий Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4943
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18.11.2020 18:38 Відповісти
"Воруй эшелонами, бери миллионами"©
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18.11.2020 18:44 Відповісти
Так єти и разваливают Украину
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18.11.2020 19:20 Відповісти
Ну так это чотрудник!а военкома он сдал?такие дела без его ведома не решаются
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18.11.2020 18:44 Відповісти
Шо тут такого?! Человек решил подзаработать себе на дорогу на фронт.
А вы взятка,взятка...
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18.11.2020 18:45 Відповісти
Вы разве не видите, у него ночное плоскостопие!
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18.11.2020 18:47 Відповісти
На передовую зажиревшую харю.
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18.11.2020 18:49 Відповісти
 
 