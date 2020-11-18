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Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали двох жителів Києва, які шахрайським шляхом намагалися заволодіти грошовими коштами в розмірі 500 тис. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись знайомством із керівництвом Офісу генпрокурора 01

За даними слідства, шахраї пообіцяли представнику іноземної компанії сприяння в активізації розслідування в кримінальному провадженні, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодування завданих збитків та притягнення винних до відповідальності. При цьому запевнили про нібито особисті зв'язки з керівництвом Офісу генерального прокурора, що не відповідало дійсності.

Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись знайомством із керівництвом Офісу генпрокурора 02

Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини суми - 250 тис. доларів.

Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись знайомством із керівництвом Офісу генпрокурора 03

Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.

Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись знайомством із керівництвом Офісу генпрокурора 04

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Топ коментарі
+9
Мошейники прикрывались связями с мошейниками. Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора - Цензор.НЕТ 5116
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18.11.2020 20:24
+7
Венедиктова перед шухером решила с супругом бабла на Ростов подкопить.
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18.11.2020 20:16
+6
При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительностиИсточник: https://censor.net/ru/p3231917а если бы соответствовало то все было бы гуд
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18.11.2020 20:14
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При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительностиИсточник: https://censor.net/ru/p3231917а если бы соответствовало то все было бы гуд
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18.11.2020 20:14 Відповісти
Бурные овации в студию !
Всем фигурантам этого шоу.

Понять, простить, лохам-пострадавшим выдать утешительный приз в ввиде свистульки !
Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 1419
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18.11.2020 21:21 Відповісти
есть сомнения??(что было бы гуд) Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 8716 Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 3488
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19.11.2020 00:58 Відповісти
Венедиктова перед шухером решила с супругом бабла на Ростов подкопить.
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18.11.2020 20:16 Відповісти
Мошейники прикрывались связями с мошейниками. Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора - Цензор.НЕТ 5116
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18.11.2020 20:24 Відповісти
Что то не верится что - не соответствовало действительности.
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18.11.2020 20:25 Відповісти
Эх прийдется опять увольняться, а через 3 дня восстанавливаться с повышением и компенсацией, честно устал.
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18.11.2020 20:27 Відповісти
пацаны ши к успеху......
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18.11.2020 20:31 Відповісти
Куража нет, надо было написать что хотели получить 5 лямов зелени, все равно мы бы правду не узнали.
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18.11.2020 20:33 Відповісти
А что, уже был суд? И суд опроверг - личные связи с руководством Офиса Генерального прокурора? Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 6169
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18.11.2020 21:17 Відповісти
єто не обязательно венедиктова, может и говдя
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18.11.2020 22:18 Відповісти
Венедиктову продать хотели??
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19.11.2020 21:09 Відповісти
 
 