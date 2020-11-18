Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали двох жителів Києва, які шахрайським шляхом намагалися заволодіти грошовими коштами в розмірі 500 тис. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, шахраї пообіцяли представнику іноземної компанії сприяння в активізації розслідування в кримінальному провадженні, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодування завданих збитків та притягнення винних до відповідальності. При цьому запевнили про нібито особисті зв'язки з керівництвом Офісу генерального прокурора, що не відповідало дійсності.

Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини суми - 250 тис. доларів.

Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.

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