"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" пропонує для проїзду кілька видів вагонів-салонів, які обладнані ванною, кухнею, залом відпочинку та зручними ліжками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"Вагон-салон - справжній готель на колесах, який оснащено кухнею, великою залою і просторим спальним купе. Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю й електроплитою. Великий зал обладнаний м'яким куточком, комп'ютером, аудіо- та відеотехнікою. У спальному купе розташовані ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер, ванна кімната", - сказано на сайті "Укрзалізниці".

Кількість місць становить від 5 до 11, залежно від конструкції вагона. Крім того, вагони-салони оснащені спеціальними купе для охорони та службового персоналу.

"За кожен замовлений спеціальний вагон-салон виплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м'якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда", - наголошується в повідомленні.

В "Укрзалізниці" пропонують охочим замовляти вагон-салон не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда за допомогою письмової заявки.















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