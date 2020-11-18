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"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

"Укрзалізниця" пропонує для проїзду кілька видів вагонів-салонів, які обладнані ванною, кухнею, залом відпочинку та зручними ліжками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"Вагон-салон - справжній готель на колесах, який оснащено кухнею, великою залою і просторим спальним купе. Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю й електроплитою. Великий зал обладнаний м'яким куточком, комп'ютером, аудіо- та відеотехнікою. У спальному купе розташовані ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер, ванна кімната", - сказано на сайті "Укрзалізниці".

Кількість місць становить від 5 до 11, залежно від конструкції вагона. Крім того, вагони-салони оснащені спеціальними купе для охорони та службового персоналу.

"За кожен замовлений спеціальний вагон-салон виплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м'якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда", - наголошується в повідомленні.

В "Укрзалізниці" пропонують охочим замовляти вагон-салон не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда за допомогою письмової заявки.

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 01
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 02
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 03
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 04
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 05
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 06
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" хоче повернути в потяги харчування з урахуванням "нових реалій"

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 08
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 09
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 10
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 11
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 12

Також читайте: Завершено розслідування спроби розкрадання 10,6 млн грн "Укрзалізниці" при впровадженні е-квитка на "Бориспільський експрес", - НАБУ

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 13
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 14
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 15
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 16
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 17

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 18
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 19
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 20
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 21
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 22

Також читайте: "Укрзалізниця" запустила додаткові приміські електрички

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 23
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 24
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 25
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 26

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лакшері-палати для VІР-ів: як будуть лікувати чиновників від коронавірусу. ВIДЕО

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 27
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 28
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 29
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 30
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 31

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 32
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 33
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Топ коментарі
+42
Совковое быкоко...
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18.11.2020 23:25
+35
з таким дизайном, кожному пасажиру необхідно видавати спортивний костюм і барсєтку
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18.11.2020 23:32
+33
Жлобоватый стилёк "назад в 90-е" "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 4407
В США есть люксовые экскурсионные поезда, которые по стране возят туристов, погуглите кому интересно как должны подобные поезда выглядеть "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 7751
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18.11.2020 23:19
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Правила форума Рада форумчан
а вагон-салун есть?
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18.11.2020 23:18 Відповісти
Ага, оборудовали пару вагонов золотыми унитазами для зеленых ж-оп, а пригородные электрички ободранные и вонючие. Ганьба! Вонючая электричка - это показатель работы всей ЖД. И начальник такой ЖД должен быть уволен за 24 часа.
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18.11.2020 23:28 Відповісти
Лариса, надо выбирать - или совок (бесплатно катать льготников и пенсов и "доступный" тариф для остальных), или рыночные условия с одинаковыми тарифами для всех.
Хотите совок - пожадуйста, только помните что при совке в комплекте с халявой идут раздолбанные вагоны и вонючие санузлы.
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19.11.2020 09:59 Відповісти
Не надо нести чушь. Вонючие санузлы тогда, когда нет порядка и не убирается. Это безолаберность, безответственность, скотское отношение к людям и лень работников ЖД и начальства. Воняет, значит нах начальство и сотрудников. Сейчас очередь на работу и есть кому качественно работать и мыть туалеты. Если туалеты не моют по всей стране, значит это кому -нибудь надо, значит надо людям показать, что они свиньи, значит надо людей опустить до осознания себя свиньей и рабом. При желании властей можно за 5 мин навести порядок в туалетах Украины. Германия и Швейцария в пример.
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19.11.2020 10:18 Відповісти
йоооо, Лариса, ну и каша в голове... Германия и Швейцария - нет никаких "льготников", покупай билеты только за деньги и стоят они недешево. Но ты ж хочешь халяву?
Надо выбьирать - или халява, или чистый туалет.
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19.11.2020 10:24 Відповісти
Жлобоватый стилёк "назад в 90-е" "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 4407
В США есть люксовые экскурсионные поезда, которые по стране возят туристов, погуглите кому интересно как должны подобные поезда выглядеть "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 7751
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18.11.2020 23:19 Відповісти
У зеленого быдла даже вкуса нет сделать что-то приличное.
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18.11.2020 23:29 Відповісти
круто, только ********** на рельсах то остались. "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 8941
так что вы, ребятки оборудуйте все эти души с саунами ремнями безопасности, не то ВИПы будут ходить с разбитыми носами "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 1780
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19.11.2020 00:25 Відповісти
Надо бы сначала полы помыть.

"Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 8109
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18.11.2020 23:21 Відповісти
На окнах бабушкины панталоны.
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18.11.2020 23:37 Відповісти
ні, це підштаники укрзалізничних прошмадовок
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19.11.2020 00:10 Відповісти
Это для олигархов, у которых есть свои личные самолеты и вертолеты?
Или для пенсионеров? "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 3104
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18.11.2020 23:21 Відповісти
Це такі поїзди будуть ходити по маршруту Банкова-Кремль, коли Янелох здасть Україну ху#лу.
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18.11.2020 23:48 Відповісти
Восточный экспресс.
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18.11.2020 23:22 Відповісти
Дизігнери цих інтер'єрів теж з тих часів. "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 9605
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18.11.2020 23:51 Відповісти
Вагон люкс в понимании РЖД... Это типа люкс.

"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 65
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18.11.2020 23:34 Відповісти
Совковое быкоко...
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18.11.2020 23:25 Відповісти
Будут всем выдавать красные пиджаки.
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18.11.2020 23:28 Відповісти
Опа, пшонка-стайл, тиць-тиць-тиць... "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 5129
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18.11.2020 23:40 Відповісти
не дотягивает - в вагонах нет гипсовой лепнины и колон "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 2908
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19.11.2020 00:28 Відповісти
мраморні колонни у вагонах не витягне старенький локомотив )))
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19.11.2020 11:04 Відповісти
пшонкастайл самый дорогой прайс видимо.
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18.11.2020 23:32 Відповісти
з таким дизайном, кожному пасажиру необхідно видавати спортивний костюм і барсєтку
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18.11.2020 23:32 Відповісти
Пшонка-стайл. Хоча експрезидент Америки Трамп теж таке ********. Хто не вірить, подивіться його апартаменти в Трамп-Тауер, там наче живе індуський новоспечений мільйонер з нетрів чи циганський барон. Це еталон несмаку та марнотратства, людина, яка живе у такому інтер'єрі не може бути адекватною.
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18.11.2020 23:34 Відповісти
Ну трам звичайно багатий. Сильно багатий. Але смак як у рогуля з кривого рогу
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18.11.2020 23:49 Відповісти
Не можем построить скоростные железные дороги, что бы люди быстро добирались куда необходимо и им не нужны были бы эти все "удобства" во время долгой поездки. Но в отсутствии денег и при тотальном воровстве это всё жалкие потуги, могу представить стоимость билетов и услуг в этих вагонах.
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18.11.2020 23:34 Відповісти
Эти фотки взяты с поездов иных стран (с инета скачали) или это у нас уже такие есть?
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18.11.2020 23:34 Відповісти
в основному якось типу "по богатому" а фактично якось безсмаку. Як і в кімнати зельонського у феофанії(принаймі те,що вдалось побачити)
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18.11.2020 23:47 Відповісти
Як казав один преЗедент.- Ідіть в сраку...Ви з такими вагонами.
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18.11.2020 23:49 Відповісти
Уявте собі, як ця вся красота буде танцювати і підскакувати на роздолбаних коліях!
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18.11.2020 23:49 Відповісти
для шльондр буде цікаво
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19.11.2020 00:14 Відповісти
Особенно удобно на скользком полу душевой кабины.
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19.11.2020 00:25 Відповісти
Для приема душа есть стоянки на станциях.
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19.11.2020 01:34 Відповісти
пианино для бубы забыли...
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18.11.2020 23:50 Відповісти
ШО ГНИДЫ?! "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 8262
Понакупили импортных вагонов за откаты?
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18.11.2020 23:51 Відповісти
Интерьер ккакой то совковый...барокко...рюшики...хай-тек дешевле и симпатичней
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18.11.2020 23:56 Відповісти
Звичайно, шо хай-тек ********* та дешевше, але це якби наша влада вела нас до цивілізованого світу. Вони повертають нас у минуле: совок, раша та рабство.
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19.11.2020 00:17 Відповісти
Є такий мем-персонаж "свідок з Фрязіно" так, певно, він в таких вагонах провідником працює
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18.11.2020 23:57 Відповісти
Так и вижу здесь бабку с "кравчучкой". А может толковые плацкартные вагоны лучше сделать? С нормальными сортирами. Не?
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19.11.2020 00:02 Відповісти
Какое же уе..ище! Какое же позорище!
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19.11.2020 00:14 Відповісти
Ну что сказать, прикольно! Но !! Простой чел ездить не будет на таком , а вот чиновники будут себе позволять, и естественно мы, налогплатильщики, будем это "позволять" оплачивать из своего кармана.. Падлюки!
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19.11.2020 00:21 Відповісти
Ха-ха, похоже "дизайнер" воплотил свою юношескую мечту образца 1978 года с коврами и скатерками на столах. Совок живее всех живых в Укрзализныце - этом заповеднике социалистического жлобства.
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19.11.2020 00:22 Відповісти
ще ікони до стін поприбивати, і можна на Марс їхати
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19.11.2020 00:27 Відповісти
Для этапирования в платные камеры?
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19.11.2020 00:29 Відповісти
Дизайн Пшонки. Что поделать... Простые люди так видят красоту и комфорт. "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 3107
"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 3885

"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 6909
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19.11.2020 01:43 Відповісти
совок стайл
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19.11.2020 02:55 Відповісти
Ухуевшие
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19.11.2020 03:29 Відповісти
Кто это дом на колесах себе придумал?)
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19.11.2020 04:16 Відповісти
Придумали слуги народа... Для себя...Представляете, что они соорудят для нас с Вами, для хозяев? Как же нам повезло с нашими слугами!!!!
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19.11.2020 07:10 Відповісти
лучше бы на эти деньги передвижной госпиталь оборудовали, и пускали бы туда, где "слабое место" в этом
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19.11.2020 05:16 Відповісти
Поезд Кошице-Тренчин (325 км) время в пути 3часа 55 мин. стоимость проезда 14-21 EUR. Поезд Кременчуг-Одесса (468 км) от 9часов 40 мин до 13 часов 40 мин. стоимость проезда 8 -42 EUR. Тоесть расстояние в 468 км словацкий поезд проедет максимум за 6 часов!
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19.11.2020 05:35 Відповісти
А где сауна и бассейн?!
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19.11.2020 06:01 Відповісти
....и проводницы в бикини?
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19.11.2020 08:51 Відповісти
Во всех вариантах кухня отделена от "зала заседаний" купе. Кто-то решил, что в "зале заседаний" действительно заседать будут, а не бухать? "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 573
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19.11.2020 06:10 Відповісти
Для Бубачки расстарались!
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19.11.2020 06:35 Відповісти
Ростовский экспресс...
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19.11.2020 06:54 Відповісти
А прислуживать "высоким" гостям должна Верка Сердючка со звездой на голове...
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19.11.2020 07:02 Відповісти
...і віником в жЁпЄЄ
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19.11.2020 07:24 Відповісти
Вінником , Олегом .
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19.11.2020 12:33 Відповісти
Злодіям -все, народу - вагони початку 19 століття і обісрані унітази.
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19.11.2020 07:24 Відповісти
Народ должен понимать: если слуги ездят уже сейчас в таких вагонах, то в каких будут ездить господа завтра? Остается только дождаться этого завтра. Господа, нет ничего хуже чем ждать и догонять.
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19.11.2020 07:38 Відповісти
Взагалі залізниця існує для масового перевезення пасажирів, а не для забезпечення одного бобра вагоном, який нагадує дорогий бордель. І таке враження, що коли собаці не має, що робити вона лиже хвоста. Замість створення вагонів з доброю вентиляцією з системиою автоматичної дезінфекції ці олігофрени будують якесь дорогуще лайно.
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19.11.2020 08:45 Відповісти
Ні. Залізниця існує для перевезення вантажів. Це є основною частиною її доходів. А пасажирські перевезення практично завжди збиткові.

А якщо ви не маєте уявлення про роботу залізниці, то для чого коментувати?
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19.11.2020 08:58 Відповісти
Маючий уявлення, ти б мозок собi придбав би на базарi! А для чого тодi громаднi вокзальнi споруди???
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19.11.2020 09:27 Відповісти
Я кажу про те для чого будували залізницю, чим вона важлива і які вона функції виконує. А якщо ти про залізницю ти маєш уявлення тільки з смердючих вагонів електричок, з якого-небудь Мухасранска ( в том що ті з самої сраки там народився ї живеш, не маю сумніву) , ти звісно можеш написати написати відповідь на мій пост. Але їздити ти будеш і далі в смердячих електричках. Тому що думати ти не вмієш. І в цьому не винна жодна влда.
А вокзали строять для людей. Але головна функція залізниці це вантажоперевезення.
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19.11.2020 10:47 Відповісти
Судячі з фото це і є вантажні перезвезення тіла грошовитого бобра.
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19.11.2020 09:30 Відповісти
Все для людей, молодці зелені. А то вчителі вже не знають на витратити 4 тис. дол. зарплатні
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19.11.2020 09:20 Відповісти
А могут в укрзализнице создать такой вагон, чтобы в туалете не на рельсы ссать?
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19.11.2020 09:26 Відповісти
"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 3612А бронезахист є? Якого класу?
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19.11.2020 10:15 Відповісти
Почуствуй себя Ким Ир Сеном, сыном его Ким Чен Иром и духом его Ким Чен Ыном "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 2451
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19.11.2020 10:41 Відповісти
☝️🤣👍
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19.11.2020 12:35 Відповісти
Да... было время... рассекали в этих вагонах по весям необъятного сесесера всякие партайгенносе и секретари кпсс.

И интерьер не сильно-то изменился, только "генсеки" стали "випами"...
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19.11.2020 11:08 Відповісти
Класно!!! Теперь баба Галя поедет до унуки в Житомир в конференц-зале сидя за компутером. И кравчучку есть где поставить...
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19.11.2020 11:47 Відповісти
Лучше бы сортиры на в Киеве на вокзале в порядок привели(возможно и в других города!) столица же, а стыдоба одна - сидят тетки и за деньги выдают кусочек бумажки!

И вопрос, куда ехать в таких вагонах и кому - во Владивосток? Или деньги лишние в стране!?
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19.11.2020 13:07 Відповісти
https://cs8.pikabu.ru/video/2016/09/21/7/og_og_1474459022359329916.jpg
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19.11.2020 13:41 Відповісти
"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 9955
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19.11.2020 13:47 Відповісти
верку треба запустити, хай у ванній співає)
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23.02.2021 15:36 Відповісти
 
 