Чотири людини, зокрема двоє малолітніх дітей, загинули під час пожежі в приватному будинку на Кіровоградщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Унаслідок пожежі в одному з приватних будинків на Кіровоградщині загинули двоє дорослих і двоє малолітніх дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
18 листопада о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Варварівка Долинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. Під час гасіння пожежі веранди і домашнього вжитку виявлено тіла 4 осіб, з них двоє дітей (2016 і 2018 р.н.).
Повідомляється, що о 14:10 пожежу локалізовано на площі 30 м2 та о 14:52 - ліквідовано силами рятувальників.
Причина пожежі з'ясовується.
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