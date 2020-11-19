Чотири людини, зокрема двоє малолітніх дітей, загинули під час пожежі в приватному будинку на Кіровоградщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок пожежі в одному з приватних будинків на Кіровоградщині загинули двоє дорослих і двоє малолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

18 листопада о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Варварівка Долинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. Під час гасіння пожежі веранди і домашнього вжитку виявлено тіла 4 осіб, з них двоє дітей (2016 і 2018 р.н.).

Повідомляється, що о 14:10 пожежу локалізовано на площі 30 м2 та о 14:52 - ліквідовано силами рятувальників.

Причина пожежі з'ясовується.

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Фото: сайт ДСНС