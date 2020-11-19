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Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники кіберполіції викрили в Києві злочинну групу, яка займалася збутом фальсифікованої кави і завдала шкоди світовим торговельним компаніям на суму понад 5 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що правопорушники у шести складських приміщеннях налагодили виробництво фальсифікованої кави. Підробки вони реалізували на інтернет-майданчиках оголошень, видаючи за продукцію відомих світових виробників. Крім того, організатори мали підконтрольну мережу підпільних виробництв, де виготовлялося понад 10 тис. упаковок контрафактної кави на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зловмисники за допомогою комп'ютерного вірусу заволоділи нерухомістю в Києві, - кіберполіція

Проведено 16 санкціонованих обшуків у будинках і автомобілях фігурантів, а також за місцем виготовлення і зберігання підробленої продукції.

"За результатами вилучено понад 9 тонн кави, 150 тис. упаковок з логотипами і товарними знаками світових виробників кави, обладнання для виготовлення та фасування, а також 10 тонн готової для продажу фальсифікованої продукції", - зазначили в поліції.

Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції 01
Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції 02
Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції 03
Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції 04

Також дивіться: Кіберполіція блокувала виробництво і збут контрафактних продуктів харчування під виглядом відомих українських брендів: вилучено 10 тонн продукції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За попередніми підрахунками, власникам торгівельних марок завдано збитків на суму понад 5 млн грн.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України", - підсумували в поліції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
А какое отношение к фальсификату имеет киберполиция.
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19.11.2020 09:45
+4
Фальсификат - это кофе которое продают ровно в два раза дешевле чем оригинальное! обычно такое кофе реализуют через интернет магазины, упаковку очень трудно отличить и для рядового покупателя вкус почти не отличим, но содержание кофеина и смол очень существенны!
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19.11.2020 10:17
+4
А сами владельцы торговых марок, в курсе вообще что им нанесен ущерб и чуваки теперь торчат им 5 лимонов? Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 8813
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19.11.2020 10:32
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А какое отношение к фальсификату имеет киберполиция.
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19.11.2020 09:45 Відповісти
Оптовий споживач кави! Видно, носом в фальсифікат вткнулися!!! Киберполиция пресекла производство и сбыт контрафактного кофе под логотипами известных брендов: изъято 10 тонн продукции - Цензор.НЕТ 1937
Так скоро і до туалетного паперу доберуться! Киберполиция пресекла производство и сбыт контрафактного кофе под логотипами известных брендов: изъято 10 тонн продукции - Цензор.НЕТ 4277
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19.11.2020 09:48 Відповісти
Кіберполіція активізувалася після гучних скандалів навколо свого шефа, у якого виявили незадекларовану хатинку за 8 млн. грн, та його заступника-чоловіка генпрокурорші Венедиктової, який звільнився з посади, отримав більше 700 тис. грн вихідної допомоги, а потім типу по конкурсу знову повернувся на цю ж посаду. І сміх, і гріх...
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19.11.2020 11:50 Відповісти
Они читали объявления в интернете.
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19.11.2020 09:48 Відповісти
Единственные в полиции кто умеет пользоваться компьютером и интернетом. Заказали в инете кофе - кофе не фонтан, и как следствие - раскрытое преступление
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19.11.2020 12:01 Відповісти
они же проституток ловят
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19.11.2020 09:47 Відповісти
Це після контрольної закупки- щоб не платити!.. Киберполиция пресекла производство и сбыт контрафактного кофе под логотипами известных брендов: изъято 10 тонн продукции - Цензор.НЕТ 152
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19.11.2020 09:49 Відповісти
Отбились от рук , пора наводить порядок , а то какой то хаус и самодельщина , - Под крышу , все отлажено , а то захотелось самостоятельности.
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19.11.2020 09:54 Відповісти
Ну и где логотипы и товарные знаки,люди просто фасовали кофе и продавали,конкуренты заплатили за погром - вот и вся история.
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19.11.2020 10:06 Відповісти
Фальсификат - это кофе которое продают ровно в два раза дешевле чем оригинальное! обычно такое кофе реализуют через интернет магазины, упаковку очень трудно отличить и для рядового покупателя вкус почти не отличим, но содержание кофеина и смол очень существенны!
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19.11.2020 10:17 Відповісти
Ты дурачок?нет там оригинального кофе,люди просто фасовали кофе и не использовали известные бренды,на фото этого нет,это просто расправа над бизнесом по заказу конкурента.
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19.11.2020 10:22 Відповісти
они не могут выставить этикетки бренда - тогда это ударит по репутации бренда и он подаст в суд уже на киберполицию. Не ясно что ли? Если бабушка счас увидет что нельзя покупать условный нескафе т.к. его фасовали в подвале - она будет покупать что то другое...ну шевелите мозгами же
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19.11.2020 10:26 Відповісти
Ваши оправдашки убоги и примитивны.
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19.11.2020 10:36 Відповісти
Ты идиот. А Vidock прав.
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19.11.2020 15:23 Відповісти
но содержание кофеина и смол очень существенны!

Что из нижеперечисленного есть смола?
В состав сухого вещества сырого кофе входят следующие основные компоненты, в %: кофеин - 0,7-2,5; белковые вещества - 9-19,2; жир - 9,4-18; сахароза - 4,2-11,8; моносахариды - 0,17-0,65; клетчатка - 32,5-33,5; пентозаны - 5-7; дубильные вещества - 8,7-11,9; минеральные вещества - 3,7-4,5; органические кислоты: хлорогеновая - 4-10,9, лимонная - 0,3, винная - 0,4, яблочная - 0,3, щавелевая - 0,05, кофейная - 0,2.

Если такие "фальшивокофейщики" возьмут сырой кофе у того же поставщика, что и "владелец торговой марки", просто пожарят его на своё усмотрение и расфасуют в упаковку "под фирму", то как от этого изменится содержание кофеина и всей остальной "смолы"? Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 8663
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19.11.2020 10:47 Відповісти
Ну на этом "бутафорском производстве", кроме запахов, которые впитывает кофе и мышиных экстрементов, а также канистр из-под бензина-солярки и прочих кисточек и "гвоздей" можно и побольше всякой дряни "подцепить".
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19.11.2020 13:56 Відповісти
Из всего перечисленного на фото видно только кисточку которой сметают молотый кофе, а в видео - одну пластиковую канистру с неизвестной жидкостью, которая вполне возможно и не пахнет ни чем, да и находится где-то в соседнем помещении приспособленном под мастерскую для ремонта производственного оборудования.

А то что я перечислил, так это не про "подцепить всякую дрянь", а про стандартный набор веществ содержащихся и в очень даже брендовых продуктах, с офигительно современных, технологичных, экологичных и гигиеничных легальных предприятий.
Просто я хотел уточнить у эксперта в этом вопросе - Николай Кузьменко c8a23f09 - что именно в этом списке - "смолы", которые, вероятно, по его мнению, в нелегальном производстве есть и много, а в легальном нет или мало.
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19.11.2020 14:42 Відповісти
это кацап-наркоман, специалист по содержанию смол в ширке Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 1245
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20.11.2020 09:26 Відповісти
То он с сигаретами самопальными попутал
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20.11.2020 09:29 Відповісти
Не, не попутал, просто в методичке для тем про сигареты заготовка была, а про кофе нет. Но находчивый - сообразил заменить "никотин" на "кофеин" Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 9641
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20.11.2020 09:34 Відповісти
просто в бетономешалке фигачили и обоссаными ведрами набирали в каком то шалаше, а так да ничего страшного ахахахаха
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19.11.2020 12:29 Відповісти
на рынках его продавали. И вкус отличается. При этом всегда большие банки. Купил бочку дерьма, а потом не заешь куда его девать. Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 5797
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19.11.2020 10:23 Відповісти
Подари соседям Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 7572
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19.11.2020 10:39 Відповісти
шоб возненавидели?
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19.11.2020 10:54 Відповісти
А тебя все соседи любят? Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 1728
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19.11.2020 10:57 Відповісти
а тебя ненавидят? Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 227
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19.11.2020 11:13 Відповісти
Половину ненавижу я сам Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 2413
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19.11.2020 11:18 Відповісти
А сами владельцы торговых марок, в курсе вообще что им нанесен ущерб и чуваки теперь торчат им 5 лимонов? Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 8813
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19.11.2020 10:32 Відповісти
тепер держава Україна буде власникам торгівельних марок відшкодовувать збитки! Яке велике досягнення кіберментів!
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19.11.2020 11:25 Відповісти
З якого це переляку?
Есть прецеденты когда бы государство расплачивалось бы за то, что одно физическое/юридическое лицо нарушало патентные права другого физического/юридического лица?
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19.11.2020 19:30 Відповісти
А ви знаєте, що прецедентів нема? Ви такий досвідчений? Маю сумніви.
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19.11.2020 21:41 Відповісти
Если бы я знал я бы не спрашивал а утверждал. Вот вы например, именно утверждаете - тепер держава Україна буде власникам торгівельних марок відшкодовувать збитки! - это наводит на мысль, что вам известны такие прецеденты. Знаете - озвучьте, не знаете - не утверждайте!
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19.11.2020 21:55 Відповісти
Я не стверджую і шукати прецеденти не збираюсь, бо мені це байдуже, я тільки висловлюю свою думку, що такі повідомлення тільки надають різній сволоті повід вказувати на Україну, як на мародера та пірата, бо кожна безглузда публікація використовується ворогами не на користь нашої країни. Зробили менти свою справу і годі, закрийте краще свої пельки, бо голови дурні в ментів, хочуть на якійсть нікчемній справі славу заробити
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19.11.2020 22:20 Відповісти
Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 1006 товар для местной ылиты...
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19.11.2020 10:46 Відповісти
Недавно дружина купила в АТБ за 160 грн. 500гр. вакуумну упаковку кави начеб-то німецької фірми Dallmayr Prodomo. Вже при відкриванні помітила, що нема звичного аромату. При заварюванні на кавоварці для кави-еспрессо отримала не каву, а гірко-кислу коричневу рідину. Мабуть варто купувати, як ми робили завжди, купувати каву через Розетку і тільки той товар, який вони продають як свій. Там ні разу не попадали раніше на фальсифікат, купуючи різну бакалію. Викинули фальшивий Dallmayr і купили в Розетці німецький фірми Melitta Espresso Gusto Milano.
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19.11.2020 10:56 Відповісти
німецька кава геть уся лайно брудне
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19.11.2020 11:26 Відповісти
Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 1772 Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 9027 Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 9027 Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 9027 Мабуть ти пив ту каву, яку британські цигани продають. Звик до лайна і тепер тобі і якісний продукт поперек горла.
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19.11.2020 15:33 Відповісти
Жлобы всегда платят дважды Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 1710
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20.11.2020 09:28 Відповісти
Так у нашій торгівлі 60 % продуктів суцільний фальсифікат.
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19.11.2020 12:17 Відповісти
Не дарма чоловіка Венедіктової поновили. Такий удар по злочинності, аж планета здригнулась.
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19.11.2020 13:49 Відповісти
Поїти тією кавою цих "бізнесменів" до усцячки.Тільки варто було б встановити куди вони свій "товар" збували.
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19.11.2020 14:32 Відповісти
Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 3106 Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 4702
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19.11.2020 14:40 Відповісти
- Дайте мне две бетономешалки Nescafe, пожалуйста!
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19.11.2020 15:22 Відповісти
Наскільки ароматний просмажений кофе (зерна) і наскільки він зловоний коли його жарять - запах кислого сілоса і добрив, десь так. По цьому запаху вже знаєш що десь смажать сире кофе в зернах. Вонізм нереальний.
Знаю в Харкові в промзоні луганчанин смажить зерновий кофе ще з ароматизаторами, таке собі мале підприємстов мануфактура, поряд хоч не дихай.
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19.11.2020 15:55 Відповісти
Кофе можно подделать. для этого берут коровий кизяк и немного желудей. А то шо мы видим на фото - закупали сырой кофе жарили мололи. То шо и делают все производители.
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19.11.2020 18:18 Відповісти
Но где они беруть коровий кизяк?
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20.11.2020 00:21 Відповісти
у коров Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 3408
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20.11.2020 09:29 Відповісти
Жарят-то все, просто не всех за это жарят Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 2065
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20.11.2020 09:48 Відповісти
на відео видно кава в зернах, процес виготовлення. Які бренди використовувалися -неясно, може з дозволу цих марок. На нашу "чесну" поліцію зовсім не схоже. Мабуть, не захотіли платити мзду
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19.11.2020 20:55 Відповісти
Кава повинна бути "Чорна, гаряча і гірка". А зараз коричневе кислюче пійло. А якщо запах більш-менш, то - ароматизатори.
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20.11.2020 00:18 Відповісти
Настоящее индийское кофе имеет кисловатый привкус. Поэтому никогда его не беру.
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20.11.2020 06:49 Відповісти
Робуста якась. Росте в Африці та Індії. Має бути кисла, як пишуть. Чого кофейок має бути кислим? Світ руйнується..
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20.11.2020 09:22 Відповісти
Мля - робуста как раз и горькая, аллё! Арабика с кислинкой! Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції - Цензор.НЕТ 7784
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20.11.2020 09:30 Відповісти
Чого кофейок має бути кислим?

В состав сухого вещества сырого кофе входят следующие основные компоненты, в %: ...... ; органические кислоты: хлорогеновая - 4-10,9, лимонная - 0,3, винная - 0,4, яблочная - 0,3, щавелевая - 0,05, кофейная - 0,2.
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20.11.2020 09:53 Відповісти
 
 