Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Співробітники кіберполіції викрили в Києві злочинну групу, яка займалася збутом фальсифікованої кави і завдала шкоди світовим торговельним компаніям на суму понад 5 млн грн.
Про це повідомляється на сайті Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що правопорушники у шести складських приміщеннях налагодили виробництво фальсифікованої кави. Підробки вони реалізували на інтернет-майданчиках оголошень, видаючи за продукцію відомих світових виробників. Крім того, організатори мали підконтрольну мережу підпільних виробництв, де виготовлялося понад 10 тис. упаковок контрафактної кави на тиждень", - йдеться в повідомленні.
Проведено 16 санкціонованих обшуків у будинках і автомобілях фігурантів, а також за місцем виготовлення і зберігання підробленої продукції.
"За результатами вилучено понад 9 тонн кави, 150 тис. упаковок з логотипами і товарними знаками світових виробників кави, обладнання для виготовлення та фасування, а також 10 тонн готової для продажу фальсифікованої продукції", - зазначили в поліції.
За попередніми підрахунками, власникам торгівельних марок завдано збитків на суму понад 5 млн грн.
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України", - підсумували в поліції.
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Так скоро і до туалетного паперу доберуться!
Что из нижеперечисленного есть смола?
В состав сухого вещества сырого кофе входят следующие основные компоненты, в %: кофеин - 0,7-2,5; белковые вещества - 9-19,2; жир - 9,4-18; сахароза - 4,2-11,8; моносахариды - 0,17-0,65; клетчатка - 32,5-33,5; пентозаны - 5-7; дубильные вещества - 8,7-11,9; минеральные вещества - 3,7-4,5; органические кислоты: хлорогеновая - 4-10,9, лимонная - 0,3, винная - 0,4, яблочная - 0,3, щавелевая - 0,05, кофейная - 0,2.
Если такие "фальшивокофейщики" возьмут сырой кофе у того же поставщика, что и "владелец торговой марки", просто пожарят его на своё усмотрение и расфасуют в упаковку "под фирму", то как от этого изменится содержание кофеина и всей остальной "смолы"?
А то что я перечислил, так это не про "подцепить всякую дрянь", а про стандартный набор веществ содержащихся и в очень даже брендовых продуктах, с офигительно современных, технологичных, экологичных и гигиеничных легальных предприятий.
Просто я хотел уточнить у эксперта в этом вопросе - Николай Кузьменко c8a23f09 - что именно в этом списке - "смолы", которые, вероятно, по его мнению, в нелегальном производстве есть и много, а в легальном нет или мало.
Есть прецеденты когда бы государство расплачивалось бы за то, что одно физическое/юридическое лицо нарушало патентные права другого физического/юридического лица?
Знаю в Харкові в промзоні луганчанин смажить зерновий кофе ще з ароматизаторами, таке собі мале підприємстов мануфактура, поряд хоч не дихай.
В состав сухого вещества сырого кофе входят следующие основные компоненты, в %: ...... ; органические кислоты: хлорогеновая - 4-10,9, лимонная - 0,3, винная - 0,4, яблочная - 0,3, щавелевая - 0,05, кофейная - 0,2.