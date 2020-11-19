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контрабанда (1550) контррозвідка (458) СБУ (10010)

Блоковано спробу незаконного вивезення товарів військового призначення з України, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Блоковано спробу незаконного вивезення товарів військового призначення з України, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБ України задокументували та припинили протиправну діяльність посадових осіб однієї з київських структур у сфері державного експортного контролю, які планували вивезти з нашої країни товари військового призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби, зокрема, запобігли незаконній поставці з України до однієї з країн Близького Сходу агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М".

Правоохоронці встановили, що для приховування військового призначення цих товарів відправником були вказані неправдиві відомості щодо їхньої кількісно-якісних характеристик. Також на продукцію не було надано необхідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.

Наразі задокументовані контррозвідкою СБ України матеріали передано до органу досудового розслідування для прийняття процесуального рішення за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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Блоковано спробу незаконного вивезення товарів військового призначення з України, - контррозвідка СБУ 01
Блоковано спробу незаконного вивезення товарів військового призначення з України, - контррозвідка СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Свинарчуки Порошенка везли товары военного назначения в Украину, свинарчуки зеленского вывозят их из Украины. Просто почувствуйте разницу Блокирована попытка незаконного вывоза товаров военного назначения из Украины, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 86
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19.11.2020 10:26 Відповісти
Проходной двор, воруют все!!!
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19.11.2020 10:29 Відповісти
Камєнний вєк, цей блок на радіолампах розігрівається напевне з годину і жере електрики як електродуховка. Тепер панятно чого ари обісрались зі своїми осами- їх вичисляли по тепловому випромінюванню а не по працюючій радіочастоті. А в горах де тої електрики набереш ? Солярку на обігрів пустили а бензови байрактарами випиляли.
У нас Шилки і Тунгуски вже переводять на транзистори і цифру
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19.11.2020 10:36 Відповісти
ЗеДолбоДятлы и другие умственно отсталые в своем развитии сторонники антиукраинских сил и партий, а вот во времена "барИги", такие товары завозились в Украину, но вы визжали о торговле на крови. Что же вы сейчас не хрюкаете и не блеете о том, что ваш фигляр наживается на войне? Впс заклинило на Пеце?
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19.11.2020 10:44 Відповісти
Не дали чиновникам вкрасти та продати арабам купу застарілого металобрухту. Тепер його спишуть та розчавлять, як то потрібно робити за всіма правилами, і народу України буде від того велика користь!
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19.11.2020 11:10 Відповісти
 
 