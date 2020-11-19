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Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі Чернігівського відділу поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області, поліцейськими відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, із залученням спецпризначенців провели обшуки в офісі колекторської фірми, співробітники якої підозрюються у виготовленні та розповсюдженні порнографії.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, ще у квітні цього року до поліції звернулася мешканка Чернігова, яка повідомила про погрози від незнайомих чоловіків з колекторської фірми. Чоловіки вимагали повернути кредитні кошти, які постраждала ніколи не отримувала. Після погроз фізичною розправою, колектори поширили в Інтернеті змонтовані матеріали порнографічного характеру із зображенням заявниці.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Також дивіться: У Чернігові іноземця, який займався розповсюдженням порнографії, затримали на спробі підкупу поліцейського. ФОТО

18 листопада поліція провела санкціоновані обшуки в офісі колекторської компанії.

У ході обшуку поліцейські вилучили пів сотні ноутбуків, 30 мобільних телефонів, приблизно 50 сім-карт різних мобільних операторів, документи та листи для боржників кредитних установ. Вилучене направлене на проведення відповідних експертиз.

Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 01
Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 02
Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 03
Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 04
Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 05

Поліція встановила, що зловмисники збирали особисту інформацію про боржників, їхніх близьких родичів, знайомих та колег по роботі. Систематично телефонували з вимогами сплати заборгованості та погрозами. Після чого за допомогою спеціальних програм монтували та поширювали в інтернеті матеріали порнографічного характеру із зображеннями боржників, які колектори знаходили в соцмережах.

Також читайте: Україна - на третьому місці у світі з виготовлення дитячої порнографії, - дитячий омбудсмен Кулеба

Нині триває досудове розслідування, в межах якого поліція встановлює особи всіх постраждалих від діяльності колекторської фірми та перевіряє причетність зловмисників до аналогічних злочинів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Не, не актуально уже порно, надо угрожать что пошлешь всем видео, как агитировал и голосовал за зелупу))))))
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19.11.2020 10:45
+28
хотя зачем, это и так уже снято давно. и монтировать ничего не нада Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 3196
Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 555
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19.11.2020 10:34
+14
не моск, а вымыл зебилам изнутри черепную коробку от остатков маргарина)))
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19.11.2020 10:44
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Яка країна, такі й колектори.
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19.11.2020 10:32 Відповісти
Несколько лет назад помог уехать из Украины в одну европейскую страну моим хорошим знакомым - молодой семье, сейчас ведут блог оттуда. Как-то сказали: мы уехали из страны, где не очень хорошие правила, которые не очень хорошо выполняются людьми и властью.
Самое точное определение территории бесстыдства и беззакония.
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19.11.2020 16:01 Відповісти
Які люди - такак і країна Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 2992
Емігрантів це теж стосується, бо хто знає як вони жили і чинили і слухались закона.
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20.11.2020 02:33 Відповісти
Вы не знаете психологию тех, кто уезжает отсюда: как правило, это люди, желающие жить в странах, где четко прописанные правила, которые выполняются; где есть уважение к человеку и его правам; где интерес государства и общества к личности заканчивается уплатой налогов; где есть реальный рынок труда; где прокуроры и СБУшники не крышуют преступность. Уезжают люди, которые не хотят ждать "покращань", "реформ" еще 20-30-40.... лет, потому что знают - в Украине ничего не изменится. Никогда.
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20.11.2020 10:48 Відповісти
Ще раз кажу - люди це і є Україна, як що не змінюються люди, то не змінюється і країна.
Це мені кацапів нагадує які знімають з себе відповідальність за всі дії своєї влади, хоча своїм мовчанням підтримують всі ії дії.
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20.11.2020 11:40 Відповісти
Желаю вам успехов в змінах, можливо, через -надцять років і дочекаєтесь, але це вже буде вам нецікаво. Я кщо навіть наша влада стверджує, що економіка України стане як у Польщі зараз через сорок （!） років при оптимістичному розвитку подій, то бажаю вам сил та терпіння.
До речі, ВВП Польщі, наприклад, зараз близько 585-600 млрд до, ВВП України - 135 млрд дол. Висновки робіть самі, моя родина зробила: ми вже з білктами в Європу.
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20.11.2020 12:37 Відповісти
Я змін не чекаю, а змінює світ навколо себе, не молячись на владу.
Мінус еміграції - емігранти ЗАВЖДИ другосортні люди для місцевих, а от коли ти турист в ЄС це інша справа..
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20.11.2020 18:35 Відповісти
Нада и про зеленского смонтировать видос на основе гейского порна, где его ермак наяривает Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 9874 Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 2939 Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 1060
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19.11.2020 10:32 Відповісти
хотя зачем, это и так уже снято давно. и монтировать ничего не нада Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 3196
Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 555
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19.11.2020 10:34 Відповісти
Наркоману з шоубізнеса звинувачення в гействі це несурьозно Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 2718
Його вже мама с папою благословили на збочення
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20.11.2020 02:35 Відповісти
Посылайте на хер этих убогих попрошаек и не бойтесь, кроме тупых двонков и картинок они ничего сделать не могут.
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19.11.2020 10:35 Відповісти
Ты не преуменьшай силу картинок. Некто Дмітро (лубний) постил тут 2 года гадости про Порошенка. И некоторым зебилам таки промыл моск Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 4397
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19.11.2020 10:37 Відповісти
не моск, а вымыл зебилам изнутри черепную коробку от остатков маргарина)))
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19.11.2020 10:44 Відповісти
Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 8858 мабуть не тільки "промив" моск та ще й закодував у ДНК - песіголовці всюди пролітають як фанери над країною! Цікаво, у наступних виборах хоч 5% насшибають?
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19.11.2020 11:38 Відповісти
Це ж добре що в тебе там чисто і промивати нічого,всього на 8%
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19.11.2020 18:47 Відповісти
Крєативно
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19.11.2020 10:38 Відповісти
каким же нужно быть опущеным,чтобы "работать" в этом петушатнике.. Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 286
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19.11.2020 10:45 Відповісти
на цензорі теж таких не бракує
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19.11.2020 10:55 Відповісти
100%,братан,зебилов тут хватает..
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19.11.2020 12:39 Відповісти
Работа таких фирм возможна исключительно из правовой неграмотности населения. С меня когда то пытались выбить долги банка Михайловский, который закрылся и НЕ ПРИНИМАЛ платежи. Попросил предоставить кредитный договор с мокрой печатью и документы на основании чего они требуют чужой долг + написал заявление в полицию из-за телефонных угроз. И теперь тишина и никого не задалбывают (ни родителей, ни друзей).
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19.11.2020 11:52 Відповісти
Не, не актуально уже порно, надо угрожать что пошлешь всем видео, как агитировал и голосовал за зелупу))))))
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19.11.2020 10:45 Відповісти
Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 2952 Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 7936 Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 654
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19.11.2020 10:49 Відповісти
часть коллекторов работает в раде и тоже постит порно )))
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19.11.2020 10:51 Відповісти
Всіх колекторів і рекетирів треба відстрілювати як скажених собак... Зараз в нас всякі покидьків які називають себе бізнесменами в більшості випадків в 90-х були звичайними рекетирами...
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19.11.2020 11:03 Відповісти
Серйозно ?
1. Купа поетрпілих = систематичність
2. Працювала ціла контора = за попередньою змовою групою осіб
3. Є реально потерпілі люди
воно кваліфікується за ч. 1 ст.301 КК, чорт забирай.
В той час, як веб кам моделей валять зразу з ч.3.
+ бачу кіберполіція активізувалась після новин про чоловіка пані Венедіктової ? )
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19.11.2020 11:14 Відповісти
Нужен Закон!
Позволяющий отстреливать коллекторов, превысивших дозволенное.
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19.11.2020 11:46 Відповісти
В Украине на закон плюют все, и население, и силовики и тем более чиновники. Так что не надо пустых лозунгов. Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 8718
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19.11.2020 11:56 Відповісти
особенно население обычное плюет на закон , сбивают всех депутатов, убивают депутатов, воруют у прокуроров кошельки в трамваях и грабят депутатов
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19.11.2020 18:00 Відповісти
цей закон вже існує у вигляді суда пана Лінча
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19.11.2020 11:56 Відповісти
зачем вобще брать кредиты? вы же отдаете больше денег за товар который покупаете, лучше поднасобирайте и купите все что нужно, дешевле выйдет
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19.11.2020 12:50 Відповісти
Якщо за 3 % річних (наприклад) і товар потрібний зараз, терміново , то чом би не узяти кредит ?А ще є варіанти безпроцентного взагалі кредиту
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20.11.2020 09:20 Відповісти
СРОЧНО, выделить из Ковидного фонда средства на снятие полнометражного фильма даными особами! Потянет точно на Оскара (розовую клубничку, тьху малину) Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 6261
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19.11.2020 15:55 Відповісти
в г. Глухов на должность начальника полиции назначен вор, взяточник и мошенник. в 2016 году этот козел а именно Сергей Буханистый пытался скрыть информацию о найденных грибниками останках человека. ( пока люди не обратились на телевидение) https://www.segodnya.ua/criminal/poisk-chelovecheskih-ostankov-v-gluhovskom-lesu-pravoohraniteli-nashli-novye-kosti--767956.html

все время этот ничтожный человек фабриковал дела против молодежи и разводил их родитлей на деньги. многие дела даже не проводились по ЕРДР. Эта тварь вместе с Вороной Богданом ( ныне уволеннный, обосрался на очередной взятке в 2018 году 8000$.) крышуют наркотрафик в г. Глухов.
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19.11.2020 17:18 Відповісти
многие из тех кто такое на цензоре писал , уже ничего давно не пишут , стоит задуматся
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19.11.2020 18:02 Відповісти
коллекторы распространили в Интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением заявительницы.Источник: https://censor.net/ru/p3231985

В каком смысле "смонтированные"?
В смысле, что у дамочки имелись разрозненные материалы порнографического характера, а они всё это дело систематизировали смонтировав в один файл?
Или смонтировали путём наложения её фейса на материалы порнографического характера взятые с порносайтов?
Это ведь разные статьи? - распространение оригинальных материалов или распространение фальшивых подделок.
Если материалы оригинальные и взяты из свободного доступа или по подписке, то и заявительница должна пойти по той же статье - распространение порно Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 2035
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19.11.2020 21:05 Відповісти
А чому ніхто не звернув увагу на "робочі місця" тих співробітників колекторської фірми ?
+ кількість вилучених ноутбуків + вигляд сервера/маршрутизатора ?
Просто уявіть собі ,як у простий робочий день, до півсотні "операторів " трудяться надзвонюючи різним людям та вибивають із них реальні чи містичні кредити ...
Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 2248

А так ,між ділом, через перегородку :
- ти вже каву пив ?
- так коли у Ольги день нароження ?
- а я вчора на такий розпродаж потрапила !
... Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 7752
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19.11.2020 22:38 Відповісти
 
 