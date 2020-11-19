Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Слідчі Чернігівського відділу поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області, поліцейськими відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, із залученням спецпризначенців провели обшуки в офісі колекторської фірми, співробітники якої підозрюються у виготовленні та розповсюдженні порнографії.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Так, ще у квітні цього року до поліції звернулася мешканка Чернігова, яка повідомила про погрози від незнайомих чоловіків з колекторської фірми. Чоловіки вимагали повернути кредитні кошти, які постраждала ніколи не отримувала. Після погроз фізичною розправою, колектори поширили в Інтернеті змонтовані матеріали порнографічного характеру із зображенням заявниці.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
18 листопада поліція провела санкціоновані обшуки в офісі колекторської компанії.
У ході обшуку поліцейські вилучили пів сотні ноутбуків, 30 мобільних телефонів, приблизно 50 сім-карт різних мобільних операторів, документи та листи для боржників кредитних установ. Вилучене направлене на проведення відповідних експертиз.
Поліція встановила, що зловмисники збирали особисту інформацію про боржників, їхніх близьких родичів, знайомих та колег по роботі. Систематично телефонували з вимогами сплати заборгованості та погрозами. Після чого за допомогою спеціальних програм монтували та поширювали в інтернеті матеріали порнографічного характеру із зображеннями боржників, які колектори знаходили в соцмережах.
Нині триває досудове розслідування, в межах якого поліція встановлює особи всіх постраждалих від діяльності колекторської фірми та перевіряє причетність зловмисників до аналогічних злочинів.
Будь ласка, зачекайте...
Самое точное определение территории бесстыдства и беззакония.
Емігрантів це теж стосується, бо хто знає як вони жили і чинили і слухались закона.
Це мені кацапів нагадує які знімають з себе відповідальність за всі дії своєї влади, хоча своїм мовчанням підтримують всі ії дії.
До речі, ВВП Польщі, наприклад, зараз близько 585-600 млрд до, ВВП України - 135 млрд дол. Висновки робіть самі, моя родина зробила: ми вже з білктами в Європу.
Мінус еміграції - емігранти ЗАВЖДИ другосортні люди для місцевих, а от коли ти турист в ЄС це інша справа..
Його вже мама с папою благословили на збочення
1. Купа поетрпілих = систематичність
2. Працювала ціла контора = за попередньою змовою групою осіб
3. Є реально потерпілі люди
воно кваліфікується за ч. 1 ст.301 КК, чорт забирай.
В той час, як веб кам моделей валять зразу з ч.3.
+ бачу кіберполіція активізувалась після новин про чоловіка пані Венедіктової ? )
Позволяющий отстреливать коллекторов, превысивших дозволенное.
все время этот ничтожный человек фабриковал дела против молодежи и разводил их родитлей на деньги. многие дела даже не проводились по ЕРДР. Эта тварь вместе с Вороной Богданом ( ныне уволеннный, обосрался на очередной взятке в 2018 году 8000$.) крышуют наркотрафик в г. Глухов.
В каком смысле "смонтированные"?
В смысле, что у дамочки имелись разрозненные материалы порнографического характера, а они всё это дело систематизировали смонтировав в один файл?
Или смонтировали путём наложения её фейса на материалы порнографического характера взятые с порносайтов?
Это ведь разные статьи? - распространение оригинальных материалов или распространение фальшивых подделок.
Если материалы оригинальные и взяты из свободного доступа или по подписке, то и заявительница должна пойти по той же статье - распространение порно
+ кількість вилучених ноутбуків + вигляд сервера/маршрутизатора ?
Просто уявіть собі ,як у простий робочий день, до півсотні "операторів " трудяться надзвонюючи різним людям та вибивають із них реальні чи містичні кредити ...
А так ,між ділом, через перегородку :
- ти вже каву пив ?
- так коли у Ольги день нароження ?
- а я вчора на такий розпродаж потрапила !
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