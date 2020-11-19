УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15433 відвідувача онлайн
Новини Фото Події
6 796 19
Одеська область (2488) Нацполіція (13918) вбивство (2874)

26-річний чоловік під час застілля зарізав знайому "за наказом голосу", - поліція Одещини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одеській області поліцейські оперативно затримали підозрюваного у вбивстві самотньої жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Болградське відділення поліції Одеської області.

43-річну потерпілу з шістьма ножовими пораненнями виявили вчора вранці за місцем проживання в одному з сіл Болградського району. Сліди з місця злочину привели правоохоронців до її 26-річного односельчанина.

З'ясувалося, що молодик був частим гостем убитої і в день злочину з нею випивав. За словами підозрюваного, під час застілля йому раптово почувся голос, який наказав убити господиню. Він взяв зі столу ніж і кілька разів ударив ним жінку в шию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі до смерті побили режисера Садовського в Харкові

"Закривавлене знаряддя злочину поліцейські знайшли вдома у фігуранта, він сховав його в туалеті. Хлопця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років. у рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, в тому числі судово-психіатрична, яка визначить осудність підозрюваного", - повідомила начальниця слідчого відділення Болградського ОП Наталія Старцева.

26-річний чоловік під час застілля зарізав знайому за наказом голосу, - поліція Одещини 01
26-річний чоловік під час застілля зарізав знайому за наказом голосу, - поліція Одещини 02
26-річний чоловік під час застілля зарізав знайому за наказом голосу, - поліція Одещини 03
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
голос був гнусавий і молов хєрню?
показати весь коментар
19.11.2020 12:14
+13
Голос портнова или шария ?
показати весь коментар
19.11.2020 12:07
+8
Посмотрел очередной видосик солнцеликого 26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую "по приказу голоса", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 249
показати весь коментар
19.11.2020 12:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голос портнова или шария ?
показати весь коментар
19.11.2020 12:07 Відповісти
Схоже на славіка вакарчука )))
показати весь коментар
19.11.2020 12:19 Відповісти
тупе та всрате, хрипла хвойда волохата - хто б це міг бути?
показати весь коментар
19.11.2020 13:36 Відповісти
невідомо, але з хріпотцой...
показати весь коментар
19.11.2020 13:19 Відповісти
Шиза
показати весь коментар
19.11.2020 12:10 Відповісти
Водка ! 😕
показати весь коментар
19.11.2020 12:16 Відповісти
Посмотрел очередной видосик солнцеликого 26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую "по приказу голоса", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 249
показати весь коментар
19.11.2020 12:12 Відповісти
Помятуя историю с Авраамом нужно его провозгласить преведником и начать процедуру бенификации.
показати весь коментар
19.11.2020 12:13 Відповісти
голос був гнусавий і молов хєрню?
показати весь коментар
19.11.2020 12:14 Відповісти
білочка хватнула ... бачив таких
показати весь коментар
19.11.2020 12:14 Відповісти
Вселенський психоз.
показати весь коментар
19.11.2020 12:14 Відповісти
сегодня, правильно будет писать "ему во время застолья послышался голос, похожий на голос Ф.И.О., которому он по понятным причинам не смог отказать"
показати весь коментар
19.11.2020 12:14 Відповісти
Это был голос Мендель - "зарежь Ленку!"
показати весь коментар
19.11.2020 12:18 Відповісти
Це все тому що у нас лікувальний канабіс поза законом і заборона на володіння нарізної зброї.
показати весь коментар
19.11.2020 12:19 Відповісти
Під дурня косить)))Знайомо,на жаль
показати весь коментар
19.11.2020 12:36 Відповісти
Ну, так психічно хворих у нас давно відправили на амбулаторне лікування.
показати весь коментар
19.11.2020 14:27 Відповісти
Как можно завладеть жильем без околозаконных оснований?
Менты, нотариусы в деле?
показати весь коментар
19.11.2020 15:29 Відповісти
Бывает и не такое! Это плата за неразборчивость в собутыльниках и молоых **@рях (естестный отбор, САМА ВЫБИРАЛА)!
показати весь коментар
19.11.2020 16:28 Відповісти
либо шизофреник, либо косит под него.
показати весь коментар
19.11.2020 20:28 Відповісти
 
 