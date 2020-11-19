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Луганщина (4412) пожежа (3739) ДСНС (4458) ДБР (2554)

ДБР прийшло в ДСНС з обшуками у справі про пожежі на Луганщині: було розкрадання пального. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Співробітники Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими провели санкціоновані обшуки в Головному управлінні та інших структурних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій України в Луганській області в рамках справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж у Луганській області.

Як повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань, слідство встановило, що однією з головних причин пожеж було системне розкрадання палива під керівництвом облуправління ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів. Саме з їх допомогою систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки, за допомогою яких завищували реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадали. Таким чином, в управлінні ДСНС не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, спеціалізована техніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на території області не змогла вчасно виїхати на місця пожежі, що не дало можливості їх оперативної локалізації", - йдеться в повідомленні.

У ДБР підкреслили, що корупційні дії посадових осіб ДСНС привели до загибелі людей, знищення споруд, будинків і лісових масивів.

Обшуки, за даними відомства, відбулися 17 листопада.

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ДБР прийшло в ДСНС з обшуками у справі про пожежі на Луганщині: було розкрадання пального 01
ДБР прийшло в ДСНС з обшуками у справі про пожежі на Луганщині: було розкрадання пального 02
ДБР прийшло в ДСНС з обшуками у справі про пожежі на Луганщині: було розкрадання пального 03
ДБР прийшло в ДСНС з обшуками у справі про пожежі на Луганщині: було розкрадання пального 04
ДБР прийшло в ДСНС з обшуками у справі про пожежі на Луганщині: було розкрадання пального 05

Як повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури, в ході обшуків вилучено прилади, документацію з обліку та використання паливно-мастильних матеріалів і транспортних засобів, а також з організації заходів з ліквідації пожеж. Також в рамках кримінального провадження проводяться допити посадових осіб і призначений ряд судових експертиз. Крім того, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж, йдеться в повідомленні.

Луганська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР в Краматорську.

Як повідомлялося, в липні і жовтні 2020 року в Луганській області, на території підконтрольній українській владі, відбулися масштабні пожежі, які призвели до людських жертв, знищення приватного майна жителів і вигоряння великих територій лісових масивів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Впіймали справжніх корупціонерів,бо ті що в раді мільйонами крадуть і беруть хабарі то не злочинці навіть конституційний суд так вирішив. Справжні злочинці ті що вкрали відро бензину для свого ланосу.
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19.11.2020 12:27 Відповісти
Просто невиданная борьба с коррупцией ДБР прийшло в ДСНС з обшуками у справі про пожежі на Луганщині: було розкрадання пального - Цензор.НЕТ 9552
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19.11.2020 12:45 Відповісти
Знаю из первых рук, что в подразделениях ГСЧС Луганской области водители спецмашин при пересменке передают топливо под роспись, сливая из бака в ведро и заливая обратно. Новую резину и запчасти не видят годами. И тут тебе на: приспособа для перемотки одометра! Вы нас за лохов держите, клоуны?
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19.11.2020 13:32 Відповісти
Тю ,так это делают в каждой пожарной части по всей стране!Сам такими делами занимался.
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19.11.2020 13:33 Відповісти
А що їм робити якщо норми на використання палива віртуальні, а автомобілі реальні? Скільки він зжере на простому прогріванні? Не думаю що, нормативи для держустанов збільшилися з часів совка.
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19.11.2020 14:36 Відповісти
 
 