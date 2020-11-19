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Біла_Церква (102) ДТП (4209) смерть (6550) патрульна поліція (1399)

Патрульний Білої Церкви поза службою розшукав мікроавтобус, водій якого збив насмерть чоловіка і втік. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Білоцерківський патрульний у свій вихідний день виявив автомобіль, водій якого, ймовірно, причетний до смертельної ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Білої Церкви.

"Вчора ввечері на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на повороті в село Руда трапилася ДТП з потерпілими. Заявник повідомляв, що на місці автопригоди лежить невідома особа без ознак життя. Транспортний засіб відсутній, проте на дорозі лишився знак від автівки марки Mercedes, схожий на логотип мікроавтобуса", - розповіли в поліції.

Патрульний Білої Церкви поза службою розшукав мікроавтобус, водій якого збив насмерть чоловіка і втік 01

Швидко приїхавши за вказаною адресою, правоохоронці виявили 27-річного потерпілого без ознак життя.

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Близько опівночі в селі Великополовецьке патрульний поліцейський, перебуваючи не на службі, виявив автомобіль, який підпадав під орієнтування.

Водія транспортного засобу розшукали працівники відділу поліції, які в подальшому з'ясували, що водій цього автомобіля вчинив ДТП та зник з місця події.

Патрульний Білої Церкви поза службою розшукав мікроавтобус, водій якого збив насмерть чоловіка і втік 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Респект патрульному! Этого человека, по-моему, даже в сердцах "мусором" не назовут.
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19.11.2020 13:22
+11
От така поліція нам потрібна, а не твої злодії-генерали, Аваков.
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19.11.2020 13:38
+4
Ага, от тільки щоб не вийшло, як іноді в США буває при порушенні процесуальних правил - був не наслужбі, а значить не рахується і водія треба відпустити.
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19.11.2020 13:22
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Ага, от тільки щоб не вийшло, як іноді в США буває при порушенні процесуальних правил - був не наслужбі, а значить не рахується і водія треба відпустити.
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19.11.2020 13:22 Відповісти
Респект патрульному! Этого человека, по-моему, даже в сердцах "мусором" не назовут.
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19.11.2020 13:22 Відповісти
А що,якщо не зійшлися в ціні,за яку б відпустити пацана?Після всіх новин про поліцаїв не здивуюся.
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19.11.2020 13:57 Відповісти
От така поліція нам потрібна, а не твої злодії-генерали, Аваков.
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19.11.2020 13:38 Відповісти
Если водитель - мажор и с влиятельными связями, то патрульного жаль, уволят.
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19.11.2020 14:02 Відповісти
Ну конечно, мажоры все на бусиках ездят.
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19.11.2020 14:10 Відповісти
Маю на увазі мажорів місцевого розливу із Хацапетівки.
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19.11.2020 14:53 Відповісти
Норм. Тре призначити замість князєва.
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19.11.2020 14:14 Відповісти
Предлагаю! На следующие выборы мэра выдвинуть его кандидатом!...или медаль
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19.11.2020 14:29 Відповісти
пусть будет и дальше копом, только с повышением.
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19.11.2020 16:15 Відповісти
Нужно повышать сроки за смерти на дорогах.Убил при наезде на трамвайную остановку 6 человек пьяным.Дали 8 лет.Вышел по УДО.Снова поймали пьяным за рулём.Это всё Харьков.Во многих штатах США дают довичне за любое 3е преступление..
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19.11.2020 15:17 Відповісти
В Европе тоже - в Англии , Швеции простое покушение на убийство - пожизненное , в Германии недавно горе гонщики убили человека - получили без всяких разговоров по 25 лет , но то ж Европа ....
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19.11.2020 16:16 Відповісти
Можно,конечно,и Героя Украины дать, чего уж там! Полицейские, однако, принимали присягу и там не сказано,что в неурочное время они свободны от исполнения долга и присяги.А поощрить надо,это само-собой.
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19.11.2020 15:20 Відповісти
так у нас как - пожарники хорошая работа - но как пожар -хоть увольняйся , и это везде поймал преступника -герой Украины , ранили на работе - Герой, а дядя Вася 30 лет на заводе за станком проработал - хоть бы значек дали
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19.11.2020 18:30 Відповісти
Модератор: патрульный" рАзыскал" - у нас теперь уголовный рАзыск, а не розыск?
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19.11.2020 16:11 Відповісти
Вы не совсем правы а точнее не правы совсем, разЫскивать пишется через "а" поскольку не под ударением..
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20.11.2020 10:01 Відповісти
 
 