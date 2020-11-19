Патрульний Білої Церкви поза службою розшукав мікроавтобус, водій якого збив насмерть чоловіка і втік. ФОТО

Білоцерківський патрульний у свій вихідний день виявив автомобіль, водій якого, ймовірно, причетний до смертельної ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Білої Церкви.

"Вчора ввечері на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на повороті в село Руда трапилася ДТП з потерпілими. Заявник повідомляв, що на місці автопригоди лежить невідома особа без ознак життя. Транспортний засіб відсутній, проте на дорозі лишився знак від автівки марки Mercedes, схожий на логотип мікроавтобуса", - розповіли в поліції.

Швидко приїхавши за вказаною адресою, правоохоронці виявили 27-річного потерпілого без ознак життя.

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Близько опівночі в селі Великополовецьке патрульний поліцейський, перебуваючи не на службі, виявив автомобіль, який підпадав під орієнтування.

Водія транспортного засобу розшукали працівники відділу поліції, які в подальшому з'ясували, що водій цього автомобіля вчинив ДТП та зник з місця події.