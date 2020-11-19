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Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція. ФОТО

У Санкт-Петербурзі в муніципальному окрузі "Смольнинський" депутат Микита Юферев порвав портрет президента РФ Володимира Путіна, який повісили замість портрета Олександра Пушкіна. Після цього до нього приїхали п'ятеро співробітників поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Фонтанка".

Поліції муніципальний депутат пояснив, що 16 жовтня розмістив на стіні муніципальної освіти портрет поета Олександра Пушкіна, який належить йому. Увечері в середу він прибув у приміщення МО і виявив зникнення зображення. Замість нього, як ідеться в наданому народним обранцем поясненні, висів "портрет невстановленого чоловіка, схожого на президента РФ Володимира Володимировича Путіна". Юферев його демонтував і порвав, оскільки "був розлючений". Депутат також попросив провести перевірку за фактом зникнення портрета великого російського поета.

У коментарі "Фонтанці" Юферев пояснив, що в будівлю ради приблизно через годину після виклику прибули приблизно п'ять співробітників поліції. "Чекали 1,5 години, поки закінчиться засідання ради. І ще годину опитували. Через картинку. Коли адміністрація не пускала нас у муніципалітет на нараду - викликали поліцію чотири рази, ніхто не приїхав. Дві години чекали", - розповів депутат.

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Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція 01
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Выхожу я значит с совета, а тут картинка с каким то Ху.лом висит...
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19.11.2020 14:22
+40
"висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича путина". Юферев его демонтировал и порвал, так как "был зол". Депутат также попросил провести проверку по факту пропажи портрета великого русского поэта."
Тролль 80-го уровня=)
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19.11.2020 14:22
+21
Депутат в Петербурге порвал Путина, которого повесили вместо портрета Пушкина. - так звучить краще. Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: Его около часа опрашивала полиция - Цензор.НЕТ 1844
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19.11.2020 14:24
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"висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича путина". Юферев его демонтировал и порвал, так как "был зол". Депутат также попросил провести проверку по факту пропажи портрета великого русского поэта."
Тролль 80-го уровня=)
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19.11.2020 14:22 Відповісти
Вот если бы на портрете писало ")(уйло" тогда было бы ясно чей портрет.
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19.11.2020 17:19 Відповісти
Выхожу я значит с совета, а тут картинка с каким то Ху.лом висит...
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19.11.2020 14:22 Відповісти
Цей кацап з дурнуватим мокшанським хвамільєйом до вечора скоропостижно вдавиться манкою чи ікрою.
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19.11.2020 14:46 Відповісти
Депутат в Петербурге порвал Путина, которого повесили вместо портрета Пушкина. - так звучить краще. Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: Его около часа опрашивала полиция - Цензор.НЕТ 1844
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19.11.2020 14:24 Відповісти
Просто "повесили путина" звучит лучше всего.
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19.11.2020 14:43 Відповісти
Боже, какой ужас! Путина повесили по-ошибке
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19.11.2020 14:51 Відповісти
Або - порвав оригінал портрета Путіна, також звучить непогано.
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19.11.2020 14:58 Відповісти
Ай-я-я-я-я-я-яй, порвали портрет,
Порвали путлера, убили,
Я-я-я-я-яй, ни за что,
Ни пpо что, суки, замочили...... Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: Его около часа опрашивала полиция - Цензор.НЕТ 9439
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19.11.2020 14:25 Відповісти
он наверное подумал что там нарисованый член, а там *****
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19.11.2020 14:25 Відповісти
он порвал портрет ***** и бросил его на пол... приехали мусора, порвали ему очко и посадили на бутылку ? )))) и это боярин, а что они сделают с простым холопом ?
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19.11.2020 14:25 Відповісти
Холопики такого рівня на кацапстані ніц не важать.
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19.11.2020 14:47 Відповісти
Интересно, а почему его на портретах изображают молодым и неботоксным? Чтоб детей не пугать?
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19.11.2020 14:25 Відповісти
ну это как: членин - всегда молодой. пора одного вову в мавзолее менять на другого.
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19.11.2020 14:26 Відповісти
не менять, а заселить, у членина давно парня небыло
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19.11.2020 14:28 Відповісти
Ага, з того часу, як сраліна винесли...
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19.11.2020 14:42 Відповісти
чому лякати - беріть вище, заманювати!
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19.11.2020 14:58 Відповісти
чЛенина тоже молодым рисовали...а не разьеденного сифилисом...
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19.11.2020 15:01 Відповісти
лёнин, сралин и так далее - этих всех упырей пытались изобразить людьми на бумаге.
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19.11.2020 17:01 Відповісти
Местный всадник круче Медного!
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19.11.2020 14:27 Відповісти
Культурная столица
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19.11.2020 14:38 Відповісти
от если бы он порвал пультрет самого *****, а не какого-то хмыря на него похожего, то могли бы и руки заломать ))
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19.11.2020 14:39 Відповісти
Путін вже дістав і Расчленєнбург як назвав Петербург - А.Невзоров.
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19.11.2020 14:43 Відповісти
Александр Пушкин
К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
1818 г.Та за ці слова Пушкіна, в ******** Росії, не те що посадили, але й пристрелили-б...
(Коли мужичок, в часи імператора Олександра, у "пітєйном завєдении", заявив, що "плевать я хотел на ампиратора", портрет якого висів там, то поліція теж його тягала... Донесли царю... Той сказав, щоб того відпустили і передали, що він теж на нього плювать хотів"... А портрет свій розпорядився знять...).
Немцова, за слова про Путіна, що то - "йо..тий", вбили...
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19.11.2020 14:46 Відповісти
Порвал портрет ***** Юферев
Порвал, как грелку Тузик рвал
И беспощадно, с вдохновеньем
Ногами рожу растоптал.
Пришли менты, закона стражи
Бо срочный поступил сигнал
Порвали жопу депутату
Шоб больше он ***** не рвал.
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19.11.2020 15:24 Відповісти
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 9623
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19.11.2020 16:46 Відповісти
"Рвал портреты ***** до того как это стало мейнстримом"-напишут скоро...
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19.11.2020 14:47 Відповісти
Побочные эффекты "всенародной любви"..
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19.11.2020 14:47 Відповісти
Так все правильно - портреты гениталий в общественных местах запрещены по всему миру.Лучше пусть тот Пушкин висит,или кто там был до писюна в рамке.
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19.11.2020 14:49 Відповісти
Вісєл партрєт ***** пахожєво на путєна, ілі наабарот... Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 602
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19.11.2020 14:52 Відповісти
Замість ефіопа повісили веспа - і де тут руські?
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19.11.2020 14:55 Відповісти
В сталинские времена за стихи о Таракане поэта Осипа Мандельштама посадили. Сейчас в России почти гуманизм...
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19.11.2020 15:14 Відповісти
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 7727 Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 7727 Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 7727
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 5240
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19.11.2020 15:32 Відповісти
Депутат оскорбился и порвал картинку, на которой было изображено х@ло.Я, хоть и не люблю кацапов, одобряю его поступок - тоже не уважаю всякую порнографию.
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19.11.2020 15:41 Відповісти
Любой НЕРАБ является "экстремистом" в ЫМПЕРИИ РАБОВ (ведь, кто-то же позвонил мусорам и отстучался, рабское наследие предков сталинской эпохи живо и будет жить, пока физически не вымрет!)
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19.11.2020 15:50 Відповісти
Россия - страна Пушкина и Лермонтова! Великим русским поэтом так долго прикрываются, что депутат решил: пусть висит его портрет, менять не придется. Вполне себе логично, и чутье у депутата обостренное.
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19.11.2020 16:49 Відповісти
Пусть привыкают, скоро за это расстреливать будут.
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19.11.2020 16:59 Відповісти
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 6807 Он як....А у нас за порваний "портрєт" "схожий на презідента" українцю впіндюрили 4 роки за гратами...
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19.11.2020 17:23 Відповісти
Да он же памятник ! Кто ж его повесит ! ))
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19.11.2020 18:00 Відповісти
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 1500
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19.11.2020 18:05 Відповісти
Напомнило момент из "Дети Арбата", где "Сталина повесили!"
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19.11.2020 19:08 Відповісти
 
 