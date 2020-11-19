Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Санкт-Петербурзі в муніципальному окрузі "Смольнинський" депутат Микита Юферев порвав портрет президента РФ Володимира Путіна, який повісили замість портрета Олександра Пушкіна. Після цього до нього приїхали п'ятеро співробітників поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Фонтанка".
Поліції муніципальний депутат пояснив, що 16 жовтня розмістив на стіні муніципальної освіти портрет поета Олександра Пушкіна, який належить йому. Увечері в середу він прибув у приміщення МО і виявив зникнення зображення. Замість нього, як ідеться в наданому народним обранцем поясненні, висів "портрет невстановленого чоловіка, схожого на президента РФ Володимира Володимировича Путіна". Юферев його демонтував і порвав, оскільки "був розлючений". Депутат також попросив провести перевірку за фактом зникнення портрета великого російського поета.
У коментарі "Фонтанці" Юферев пояснив, що в будівлю ради приблизно через годину після виклику прибули приблизно п'ять співробітників поліції. "Чекали 1,5 години, поки закінчиться засідання ради. І ще годину опитували. Через картинку. Коли адміністрація не пускала нас у муніципалітет на нараду - викликали поліцію чотири рази, ніхто не приїхав. Дві години чекали", - розповів депутат.
Будь ласка, зачекайте...
Тролль 80-го уровня=)
Порвали путлера, убили,
Я-я-я-я-яй, ни за что,
Ни пpо что, суки, замочили......
К Чаадаеву
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
1818 г.Та за ці слова Пушкіна, в ******** Росії, не те що посадили, але й пристрелили-б...
(Коли мужичок, в часи імператора Олександра, у "пітєйном завєдении", заявив, що "плевать я хотел на ампиратора", портрет якого висів там, то поліція теж його тягала... Донесли царю... Той сказав, щоб того відпустили і передали, що він теж на нього плювать хотів"... А портрет свій розпорядився знять...).
Немцова, за слова про Путіна, що то - "йо..тий", вбили...
Порвал, как грелку Тузик рвал
И беспощадно, с вдохновеньем
Ногами рожу растоптал.
Пришли менты, закона стражи
Бо срочный поступил сигнал
Порвали жопу депутату
Шоб больше он ***** не рвал.