Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція. ФОТО

У Санкт-Петербурзі в муніципальному окрузі "Смольнинський" депутат Микита Юферев порвав портрет президента РФ Володимира Путіна, який повісили замість портрета Олександра Пушкіна. Після цього до нього приїхали п'ятеро співробітників поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Фонтанка".

Поліції муніципальний депутат пояснив, що 16 жовтня розмістив на стіні муніципальної освіти портрет поета Олександра Пушкіна, який належить йому. Увечері в середу він прибув у приміщення МО і виявив зникнення зображення. Замість нього, як ідеться в наданому народним обранцем поясненні, висів "портрет невстановленого чоловіка, схожого на президента РФ Володимира Володимировича Путіна". Юферев його демонтував і порвав, оскільки "був розлючений". Депутат також попросив провести перевірку за фактом зникнення портрета великого російського поета.

У коментарі "Фонтанці" Юферев пояснив, що в будівлю ради приблизно через годину після виклику прибули приблизно п'ять співробітників поліції. "Чекали 1,5 години, поки закінчиться засідання ради. І ще годину опитували. Через картинку. Коли адміністрація не пускала нас у муніципалітет на нараду - викликали поліцію чотири рази, ніхто не приїхав. Дві години чекали", - розповів депутат.

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