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Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Сьогодні, 19 листопада, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла міста Львів відбулося прощання з Іваном Сергійовичем Горошком, 07.07.1999 року народження, уродженцем міста Знам'янка Кіровоградської області, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який трагічно загинув 16 листопада при виконанні ним службових обов'язків під час несення служби з охорони базового табору в районі смт Станиця Луганська. Обставини загибелі з'ясовуються (триває слідство).

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання Дивись.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. У нього залишилась вагітна дружина.

Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 01
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 02
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 03
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 04
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 05
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 06
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 07
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 08
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 09
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 10
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 11
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 12
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 13
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 14
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 15
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 16
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 17
Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові 18

Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що в зоні проведення ООС загинув воїн 80-ї ОДШБр Іван Горошко. В Офісі Генпрокурора повідомили, що військовослужбовець застрелив товариша по службі в Станиці Луганській і намагався видати його смерть за самогубство.

Автор: Анастасія Потіха
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