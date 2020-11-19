Троє чоловіків викрали, били битами і катували двох чоловіків, вимагаючи неіснуючий борг у 3 тис. доларів США, - поліція Вінниччини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисники силоміць посадили двох жителів Жмеринки в автомобіль, завезли їх у Шаргород. Там вони утримували жертв у будинку і катували, вимагаючи 3000 доларів. 19 листопада оперативники спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД звільнили заручника і затримали трьох осіб під час спроби втечі на автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

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Увечері 17 листопада зловмисники силою вивезли двох потерпілих на автомобілі в Шаргород, зачинили в приватному будинку, де катували з вимогою заплатити їм кошти. Своїх жертв нападники били битами, залякували, здійснюючи постріли з вогнепальної зброї. Вранці наступного дня одного з чоловіків відпустили, щоб він приніс зазначену суму, іншого ж залишили в заручниках.

Потерпілий чоловік, якого нещадно побили, звернувся до медичного закладу по допомогу, його госпіталізували.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, після надходження цієї інформації до поліції оперативники встановили місце, де утримують заручника. Під час проведення спецоперації за участю бійців спецпідрозділу КОРД його було звільнено.

Підозрювані намагалися втекти від поліції на автомобілі. Правоохоронці їх переслідували та за межами населеного пункту відтіснили їх автомобіль, який наїхав на дерево. Після цього трьох зловмисників, які намагалися втекти в ліс, затримали спецпризначенці.

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Зловмисниками виявилися троє мешканців Шаргородського району віком 31, 32 та 33 роки. Їх затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 32-річний учасник злочинної групи раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Під час проведення обшуку в будинку, де тримали заручників, слідчі поліції вилучили бити, ножі, а також інші речові докази їхньої злочинної діяльності.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. За такі злочини передбачено покарання - до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.







Фото: сайт Нацполіції