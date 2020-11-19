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Троє чоловіків викрали, били битами і катували двох чоловіків, вимагаючи неіснуючий борг у 3 тис. доларів США, - поліція Вінниччини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Зловмисники силоміць посадили двох жителів Жмеринки в автомобіль, завезли їх у Шаргород. Там вони утримували жертв у будинку і катували, вимагаючи 3000 доларів. 19 листопада оперативники спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД звільнили заручника і затримали трьох осіб під час спроби втечі на автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Увечері 17 листопада зловмисники силою вивезли двох потерпілих на автомобілі в Шаргород, зачинили в приватному будинку, де катували з вимогою заплатити їм кошти. Своїх жертв нападники били битами, залякували, здійснюючи постріли з вогнепальної зброї. Вранці наступного дня одного з чоловіків відпустили, щоб він приніс зазначену суму, іншого ж залишили в заручниках.

Потерпілий чоловік, якого нещадно побили, звернувся до медичного закладу по допомогу, його госпіталізували.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, після надходження цієї інформації до поліції оперативники встановили місце, де утримують заручника. Під час проведення спецоперації за участю бійців спецпідрозділу КОРД його було звільнено. 

Троє чоловіків викрали, били битами і катували двох чоловіків, вимагаючи неіснуючий борг у 3 тис. доларів США, - поліція Вінниччини 01

Підозрювані намагалися втекти від поліції на автомобілі. Правоохоронці їх переслідували та за межами населеного пункту відтіснили їх автомобіль, який наїхав на дерево. Після цього трьох зловмисників, які намагалися втекти в ліс, затримали спецпризначенці.

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Зловмисниками виявилися троє мешканців Шаргородського району віком 31, 32 та 33 роки. Їх затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 32-річний учасник злочинної групи раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Троє чоловіків викрали, били битами і катували двох чоловіків, вимагаючи неіснуючий борг у 3 тис. доларів США, - поліція Вінниччини 02

Під час проведення обшуку в будинку, де тримали заручників, слідчі поліції вилучили бити, ножі, а також інші речові докази їхньої злочинної діяльності.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. За такі злочини передбачено покарання - до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.

Троє чоловіків викрали, били битами і катували двох чоловіків, вимагаючи неіснуючий борг у 3 тис. доларів США, - поліція Вінниччини 03
Троє чоловіків викрали, били битами і катували двох чоловіків, вимагаючи неіснуючий борг у 3 тис. доларів США, - поліція Вінниччини 04
Троє чоловіків викрали, били битами і катували двох чоловіків, вимагаючи неіснуючий борг у 3 тис. доларів США, - поліція Вінниччини 05
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
5 лет за подобное??!
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19.11.2020 15:40
+8
рецидивистам 5 лет за бандитизм?
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19.11.2020 15:53
+7
В принципе, таким отмрозкам вообще не место в обществе
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19.11.2020 15:50
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а потерпевшие умнее оказались а эти идиоты дауны купились ты пойди принеси долг которого нема..... но полицию ты не найдешь и ничего никому о нас не расскажешь.. таких надо при задержании убивать толку там нуль и даже с минусом...
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19.11.2020 15:38 Відповісти
5 лет за подобное??!
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19.11.2020 15:40 Відповісти
Не кажіть. Це треш ... КК України... за таке мінімум треба 25 давати,,, тим більше рецедивистам!!! Воно вийде через 5 років а тр й 2,5 по УДО(За бабло) й почне те само, 99,9 на роботу не влаштується.
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19.11.2020 15:50 Відповісти
В принципе, таким отмрозкам вообще не место в обществе
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19.11.2020 15:50 Відповісти
рецидивистам 5 лет за бандитизм?
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19.11.2020 15:53 Відповісти
Так еще и выйдут раньше (за деньги или за примерное поведение), если еще не откупятся и получат условные сроки.
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19.11.2020 16:55 Відповісти
при задержании нжно оставлять одного для допроса. и все
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19.11.2020 16:00 Відповісти
****** в погонах , поллюция , вообще отказывается принимать такие заявления , одна мне даже говорит - подумаешь , ну не берите трубку ,ну поменяйте номер... говорит- мне тоже звонят ну и что ? а говорю - так я ничего не оформлял , никаких кредитов , и знаю мог взять кредит имея мои копии документов связанные с судебными исками ,.....милиция молчит , НО! стоит закурить где то , кроме своего дома , сразу орлы налетают , видео снимают, новые звания за раскрытие самого громкого дела влияющего на жизнь и жизнеспособность государства Украина , примеряют......
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19.11.2020 18:08 Відповісти
о ! уже повытирали коменты Троє чоловіків викрали, били битами і катували двох чоловіків, вимагаючи неіснуючий борг у 3 тис. доларів США, - поліція Вінниччини - Цензор.НЕТ 28 черти репаные. Свобода Слова и Демократия и Непредвзятось в Украине
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19.11.2020 18:10 Відповісти
лучше бы их застрелили!.до!!!5 лет там глядишь если есть бабки и условно дадут
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19.11.2020 18:24 Відповісти
 
 