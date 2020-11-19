44-річний киянин підозрюється у вбивстві жінки з метою заволодіння її житлом, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі НПУ повідомили про підозру чоловікові, який, імовірно, через бажання заволодіти квартирою вбив киянку.

Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

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Так, 13 листопада правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вул. Ягідній у Голосіївському районі було знайдено тіло жінки з вогнепальним пораненням голови.

За словами Крищенка, правоохоронці опитали заявників і оглянули місце події, де вилучили невикористаний патрон і гільзу до вогнепальної зброї. "Через три доби ми встановили особу загиблої – це 30-річна мешканка Голосіївського району. А також встановили імовірного підозрюваного. Зібрано матеріали: це і покази свідків, матеріали огляду місця події, матеріали проведених невідкладних слідчих дій (обшуків). Це дало підстави слідчому за погодженням із процесуальним керівником пред’явити підозру 44-річному мешканцю міста Києва, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину", - розповів він.







За словами начальника поліції Києва, підозрюваного затримали, підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Кримінальне провадження розслідується за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Мотивом убивства киянки може бути бажання заволодіти квартирою потерпілої та її сестри. Слідчі проводять всі необхідні дії для встановлення спільників та інших фактів злочинної діяльності фігуранта, адже є матеріали, які вказують на те, що це - непоодинокий випадок", - додав Крищенко.

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