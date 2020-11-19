44-річний киянин підозрюється у вбивстві жінки з метою заволодіння її житлом, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Слідчі НПУ повідомили про підозру чоловікові, який, імовірно, через бажання заволодіти квартирою вбив киянку.
Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Так, 13 листопада правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вул. Ягідній у Голосіївському районі було знайдено тіло жінки з вогнепальним пораненням голови.
За словами Крищенка, правоохоронці опитали заявників і оглянули місце події, де вилучили невикористаний патрон і гільзу до вогнепальної зброї. "Через три доби ми встановили особу загиблої – це 30-річна мешканка Голосіївського району. А також встановили імовірного підозрюваного. Зібрано матеріали: це і покази свідків, матеріали огляду місця події, матеріали проведених невідкладних слідчих дій (обшуків). Це дало підстави слідчому за погодженням із процесуальним керівником пред’явити підозру 44-річному мешканцю міста Києва, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину", - розповів він.
За словами начальника поліції Києва, підозрюваного затримали, підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Кримінальне провадження розслідується за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
"Мотивом убивства киянки може бути бажання заволодіти квартирою потерпілої та її сестри. Слідчі проводять всі необхідні дії для встановлення спільників та інших фактів злочинної діяльності фігуранта, адже є матеріали, які вказують на те, що це - непоодинокий випадок", - додав Крищенко.
Будь ласка, зачекайте...
Он что, наследник убитой?
Квартира, это не тачка на еврономерах: у кого ключи, тот и владелец!
девушку жалко
В случае смерти владельца и отсутствии наследников, квартира попросту перейдет в муниципальную собственность.
И пойдет с торгов.
Новоиспеченный "владелец", сможет пользоваться квартирой максимум год.
Задержанный - волонтер Сергей Бутко, главная улика - находился в тот день недалеко от места преступления (пофиг, что в компании). Так что имеем еще одно "дело Шеремета"
Предварительно, владельцу промывают мозги.
Тема промывки, достаточно прозаична: продать дорогую квартиру и купить более дешевую (но не хуже чем та, в которой человек живет в данный момент!), а разница в цене, станет солидным бонусом к пенсии.
В результате, цену продаваемой квартиры, безбожно занижают, вместо "дешевой но хорошей квартиры", человек становится владельцем комнаты в общаге, а бонус к пенсии оказывается куда меньше чем ожидалось.
А чтобы у потенциальных покупателей не возникало лишних вопросов, квартиру сначала продают подставному лицу, а потом перепродают.