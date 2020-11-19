Львівський обласний госпіталь ветеранів війн отримає кисневе обладнання від Фонду Порошенка. ФОТОрепортаж
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П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час поїздки у Львів відвідав обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи. У медичний заклад, який лікує хворих на коронавірус, буде поставлене кисневе обладнання, придбане Фондом Порошенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Генеральний директор госпіталю Максим Прикупенко заявив, що кисневу станцію, яка може автономно виробляти кисень, будуть використовувати як абсолютно альтернативне джерело кисню для реанімаційних хворих.
"Ми будемо робити все для того, щоб лікарні отримували кисень. Ми впевнені, що кожен кисневий концентратор, кожна станція буде рятувати десятки, сотні пацієнтів. Ми передаємо їх в надійні руки", – переконаний Порошенко.
П’ятий президент наголосив, що зараз всі зусилля і ресурси держава має спрямувати на боротьбу з коронавірусом, захист медиків та підтримку людей: "Ті, хто працює з коронавірусними пацієнтами, мають отримувати 300% заробітної плати. Якщо лікар зараз отримує 8 тисяч, він має отримувати 24. Якщо цього не буде, нехай 5, нехай 10%, але не витримають і поїдуть в Польщу, де так само потрібні, але там платять інші гроші", – говорить Порошенко.
"Лікар має бути застрахований. Він має відчувати, що якщо держава і влада не піклуються, то народ буде піклуватися про них, бо йдеться про те, щоб вижити", – додав лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко заявив, що політсила вимагатиме скликання позачергової сесії парламенту.
"Ми будемо вимагати забезпечення в державному бюджеті вже цього року видатків на ці напрямки. Ми будемо вимагати зупинення крадіжки коштів через програми "великого крадівництва". За це перед українським народом має бути відповідь", – наголошує Порошенко.
"Ми намагаємось допомагати лікарням по всій Україні. В лютому-березні, і лікарі можуть підтвердити, була жахлива ситуація із засобами захисту, коли були розпродані маски з складів. Жахлива ситуація була і залишається з тестами", – нагадав Порошенко.
Також п’ятий президент вважає, що вчасне масове тестування та ізоляція виявлених інфікованих дозволили б уникнути локдауну, який загрожує економічним колапсом держави.
Будь ласка, зачекайте...
Ну что я тебе, Олежа, скажу ... Это клиника.
Але я тобі поясню, як пояснюю всім з тією надією, що думки мої стануть зрозуміліші. Так, я наївний в цьому плані)
Ок, якщо ти акцентуєш увагу на боротьбі з корупцією із усіх напрямків роботи президента, а також партії, яку він привів за собою, поговоримо про це.
Боротьба з корупцією складується не лише з посадок, це лише один з інструментів, який потребує реформування такої масивної, інерційної система як судова гілка влади. Це не може відбуватися швидко, тому створювався окремий антикорупційний суд, хоча в теорії кожен суд має бути антикорупційним. Це час, зусилля і кадри. Але є і інші інструменти, які усувають саму можливість корупційної складової. Нещодавно було відео на тему медичної реформи, не пам'ятаї прізвища, де пояснювалось, що зміною системи закупок ліків зникла можливість робити на них велику націнку. В держзакупівлі вцілому було створено Прозорро. Був прийнятий закон про електронні декларації. Це інструменти завдяки яким громадянське суспільство в тому числі отримує можливість бачити де є неправомірна вигода. Це направлено проти корупції. Якщо були більш дієві реформи проти корупції у інших президентів, я залюбки вислухаю про них. І так, це недостатні реформи, а лише ті, які могли провести саме ті люди, саме в тей час.
"А "тупой украинский народ" (те самые 73%)" - 73% це лише наслідок. Ніхто не вважає себе злодієм або бовдуром. Понадіялись на нові обличчя, на "своего парня". Чому? Та тому що перед цим всі поливали один одного брудом, не розуміючи, що знецінюють самі демократичні інституції. Тому люди згодні набирати до влади незнайомих людей, які ніякого відношення до політики взагалі не мали. Це знецінення дозволило їм думати, що депутатом і політиком може бути кожен, а це не так. Потрібні компетенції. І якщо в Україні відбувається просто гризня, то РФ цілком свідомо нищить нашу державність. В Росії начхати, хто президентом буде. Якщо цей президент не прогнеться під них, він автоматично стане бандерівцем і нацистом, а прогнеться, то РФ буде ломати Україну вже зсередини, як робила при януковичі.
І все це відбувалось в період президенства Порошенко, коли маргіналізувались будь які реформи. Чому Супрун називали доктор смерть? Тому що реформа погана, чи тому що від кормушки людей відлучали, а ті всіма силами намагались здихатись від самої реформи? А між тим в народ ідуть саме такі прості речі. Погане завжди роспосюджується краще. І страхи.
І плюс до того все це відбувалось на фоні війни, на фоні втрати територій.
От об ти зрозумів весь вплив російський наративів, люди маніакально звинувачують Порошенка в тому, що стало набагато гірше жити при його каденції. В моєму оточенні таких людей десятки. Починаєш їх розпитувати і виявляється, що для них не існує наслідкового зв'язку між війною і погіршенням. Тобто на підсвідомості лежить твердження, що Порошенко винен, а не втрата частини територій і, відповідно, економіки. Плюс сама війна. А Росія десь там, далеко.
От як мені здається, а ти поправ, якщо помиляюсь, всі претензії до Порошенко, глобально, зводяться не до того, що він нічого не зробив або зробив не те, а до того, що зробив, але мало - не настільки, як уявляли собі українці. І на цьому глали всі кому не лінь, більше за все РФ в том числі через своїх людей в Україні.
Ти ж сам на цьому гачку. Боротьба з корупцією? Все те що я написав вище по боротьбі з корупцією ти не помічав раніше? А "жить лучше" також не пов'язував це з війною і втратою економіки? Порошенко винний в погіршенні життя українців чи Росія, яка веде проти нас неоголошену війну (в т.ч. торгівельну і інформаційну), і окупувала Крим та частину Донбасу?
І ти зараз насміхаєшся, зводячи це до форми анекдоту, де путін винен і в тому, що Порошенко собі в штани нагадив. По-перше, це не штани Порошенко, а цілі регіони України, а по-друге, слід від лайна тянеться з самого Кремля.
Знаєш, що справжня "клініка"? Це коли у людини зникають наслідкові зв'язки під впливом пропаганди, коли мозок втрачає можливість самостійно аналізувати факти і вибудовувати на їх основі логічну, суцільну, послідовну, а не фрагментарну модель.
Чому ти не помітив відновлення і зростання економіки після падіння внаслідок війни? Чи не є це загальним фактором зростання рівня життя українців? Тоді чому ти і багато хто з українців це не оцінив?
Добре. Давай уявимо, що ти людина, яка краще за мене розбирається в політиці, в тому числі за рахунок свого досвіду в успішних кмпаніях. У мене є декілька питаннь, на які ти повинен дати відповідь, якщо не просто працював у великій системній організації, але й розумів, як працює ця система.
1. Компанія декілька років працює на межі рентабельності, закриваючи дірки в бюджеті зовнішніми запозиченнями. Конкурент з допомогою керівництва твоєї ж компанії проводить рейдерський захват декількох цехів. Його звільняють. Приходить новий керівник, який спиняє напади рейдера, відновлює працездатність підприємства і виходить в плюс зі значно меншими запозиченнями, і з іншим розподіленням цих запозиченнь. І, власне, питання: чи є результат діяльності нового керівника чи його нема?
2. В системі, де джерела інформації поділені між групами впливу, в тому числі конкурента-рейдера, можливе об'єктивне сприйняття співробітниками результатів досягнення нового керівництва?
3. Питання особисто тобі, як людині орієнтованій на результат. Чому ти у визначенні результатів орієнтуєшся не на об'єктивні показники: ріст ВВП, зменшення інфляції, рівень дипломатичних відносин, ріст заробітних плат, ріст фінансування критичниї статей бюджету і ріст самих бюджетів, не на все те, що можна виразити в цифрах, а не емоціями, а на голосування людей? А я нагадаю, що навіть у розвинених демократій, де є незалежні ЗМІ, розвинене громадянське суспільство і неупереджене висвітлювання інформації, люди часто голосують необдумано. А нам до них як до Китаю рачки.
Я чекаю на логічну, послідовну, системну відповідь, а не на чергові козиряння хто де був працевлаштованим. В інтернеті це не працює. Тут або є мізки в голові, або їх нема, і лишається тільки зливатись під "ти нічєго не понімаєш, а я такой геній, что даже обьяснять тебе убогому нічего не буду".
1.2 Не понял твоего вопроса на счет "нового руководителя". Один не справился - его уволили. Второй показал результат - продолжает работать. Тут просто надо уточнять: Какая задача ставилась перед новым руководителем?
2. Работников интересуют 2 основных фактора: Их зарплата и стабильность предприятия. Если з/п растет и вовремя выплачивается, то никакие "СМИ" не смогут внушить сотрудникам что руководство предприятия некомпетентно.
3. Это очень обширный вопрос. И поверь, ответы есть у меня. Но именно потому что я, как ты правильно отметил, ориентирован на результат, отвечу как менеджер. У любой задачи есть заказчик. Именно он оценивает результат. И ты можешь хоть головой об стену разбиться, но если заказчик говорит, что задача не выполнена, то профиты ты не получишь.
Кстати, во-втором туре през. выборов, я как не странно, голосовал за Порошенко. Т.к. совершенно четко понимал кто такой Зеленский, и самое главное - кто такой Коломойский! К сожалению, оправдываются мои самые наихудшие прогнозы.
1.2. Основна задача нового керівника - збереження компанії як такої в період кризи, яка загрожує її існуванню. Але Україна не тільки не перестала існувати за умов ослабленого управління і зовнішньої агресії набагато сильнішої від неї держави, але й вийшла на стабільний розвиток.
І питання не знімається. По-твоєму результат діяльності є чи його нема?
2. Середня зарплата з 2014-го зросла в три рази, і я не пам'ятаю системної невиплати. Країна стабільно її нарощувала кожен рік, укріплюючи свою оборонну здатність і фінансовий сектор. Питання наступне: що змусило людей вважати своє керівництво некомпетентним? І яка саме компетенція президента могла поміняти ситуацію?
3. Ми тут присутні не як аморфна маса виборця. Колективна свідомість мас працює не так, як свідомість окремої людини - замовника. Класичний замовник приходить в фірму, знаючи, що будь-яке його замовлення повинно бути оплаченим. Він це усвідомлює, і спілкується зі спеціалістом. А от якщо ми розширюємо цей уявний експеримент на велику кількість людей, то бачимо зовсім іншу картину. Пострадянський, патерналістський менталітет нашого виборця, жадібного до популізму, який вірить в халяву, який планує життя максимум на рік-два, який не має досвіду управління своєю державою не розуміє елементарних істин. А не розуміє бо в країні нема незалежних ЗМІ. Їх нема, бо люди не вміють проводити інформаційну гігієну. І все це залежить одне від одного. І єдиний вихід в цій ситуації - крок за кроком роз'яснювати, що краще для загального блага, а що гірше. Я акцентую: не що добре і погане, а що краще і гірше - це велика різниця. Краще сталий розвиток, чіткий орієнтир в Європу, чіткі принципи розбудови держави, ніж невідомість. Зеленський для більшості був не куклою олігарха, а саме невідомістю, кращою за відомі дії Порошенка. І я стверджую, що у Порошенка дії були, були результати, були започатковані реформи, які не проводились десятиліттями якраз через побоювання політиків за свої рейтинки. А більше всього негативу виникло не внаслідок дій Порошенка (хоча й таке було), а внаслідок зовнішньої агресії військової, економічної і інформаційної, але більшість не змогла ув'язати одне з іншим, і оцінка Порошенка на виборах несправедлива і помилкова, а тому призводить до шкоди всім нам.
Я назвав дії порошенка (насправді не тільки і не стільки його, а й прем'єрів), які призводили до поліпшення ситуації в країні. Назови, будь ласка, його дії або бездіяльність через які більшість не проголосувала за нього, незважаючи на позитив за його владний період.
1. Я не говорил что мой опыт является "преимуществом"
2. Я не говорил что работал в "идеальных" компаниях.
3. Я не сравнивал "государство Украина" и "системную компанию" (хотя, почему бы и нет). Я говорил только об оценке деятельности - по результату. А эта оценка относится к адекватности мышления (а не исключительно к государству, компании и т.п.)
4. "Рейдернула ..." - совершенно не уместное определение в контексте Украина-Россия. Россия совершила акт прямой, военной агрессии. Аннексировала и оккупировала наши территории, нарушив при этом межгосударственные и международные договоры. Именно поэтому такую "аналогию я не провел".
Добавлю по п.2.
То что ты (и кстати, Порошенко тоже) не понимаешь "почему", на 100% подтверждает, что второй шанс ему давать нельзя. Я слежу за деятельностью Порошенко. С уверенностью могу сказать, что выводов он не сделал. Но наши реалии таковы, что если на очередных выборах, конкурентом ему будет очередное "Зе", то скрипя зубами, проголосую за Пороха.
1. А не потрібно прямим текстом говорити, ти це мав на увазі під фразою "А я работал в крупных системных компаниях, где оценивается только РЕЗУЛЬТАТ". Хіба ти не мав на увазі перевагу наді мною, який "ты типичный представитель мастеров ***********-развлекательного жанра (без обид)". Тоді що ти мав на увазі? І навіщо взагалі навів в інтернеті свій досвід як аргумент? Ти ж, мабуть, не перший рік в мережі, і повинен розуміти, скільки коштують подібного роду козиряння.
2. "А я работал в крупных системных компаниях, где оценивается только РЕЗУЛЬТАТ". А далі ти говориш, що в "системних" компаніях сама можливість рейдерства відсутня, хоча історія неодноразово доводила, що навіть ідеальні компанії не застраховані від такого, якщо працюють в середовищі де є проблеми з військовою безпекою, правовою, фінансовою, крімінагенною, політичною і т.д. Будь яка компанія, як і країна не в вакуумі знаходиться.
3. Тобто тут "А я работал в крупных системных компаниях, где оценивается только РЕЗУЛЬТАТ" ти не порівнював країну з роботою президента з компанією з роботою директора?
"А эта оценка относится к адекватности мышления" - добре, давай поговоримо з фактурою, тому що якою б складною не була система компанії, вона на декілька порядків буде простішою за найпростішу систему держави. І справа не тільки в адекватності мислення, а в способі оціники цієї адекватності. Наприклад, я привів тобі декілька об'єктивних показників в плюс: ріст ВВП, зарплат, а в мінус - війна РФ проти нас. Ти, як опонент повинен навести подібні приклади мінусів, які залежали від президента, і плюсів до яких він не має відношення, хоча вони стались. До прикладу, не обов'язково так. Але ж вони повинні бути, якщо під твоєю позицію є щось аргументоване, а не тільки голосування більшості. Бо більшість, як я вважаю, може бути обманутою пропагандою. Ну, нема прямої, безпомилкової комунікації держави і громадянина, а відтого виникають інформаційні баги, помилки. То покажи мені, що люди не просто так проголосували проти Порошенка, адже це в значній міні протестне голосування. А мали на те серйозне підгрунтя.
4. "Именно поэтому такую "аналогию я не провел" - а що по-твоєму рейдерське захоплення, як не протизаконне оволодіння силою частиною активів або навіть активами в повному обсязі? Це майже пряма аналогія, якщо відкинути масштабування.
"С уверенностью могу сказать, что выводов он не сделал" - розумієш, щоб зробити висновки, потрібно спочатку зрозуміти в чому була помилка.
Проблема в тому, що дуже багато людей виглядають розумними саме поки критикують, але як тільки вони починають пропонувати, на їхню думку, очевидні і ефективні варіанти, то дуже швидко виявляється, що вони, м'яко кажучи, відірвані від реальності в якій знаходилась або знаходиться Україна.
Це дуже показово, коли Зеленський, у якого уявлення про політику ненабагото відрізнялось від уявлення пересічного громадянина, признавав, що все насправді набагато складніше в реальності. І я впевнений, він навіть зараз не може вірно судити про всю складність.
Так вот, в системных компаниях есть такое правило: Менеджер, который не отчитался о результатах своей работы - работу не выполнил. Так и с Порошенко. Возможно он и не мало сделал, но, и вот тут внимание, не отчитывалСЯ перед украинцами. А делать это надо было системно. А не перед выборами. Все его "отчетные лозунги" были, то что называется "мимо кассы"
1. Вера? Мне на это глубоко начхать. Лично я атеист. На дворе третье тысячелетие. При этом, реальная борьба с "русскими ГБшными попами" не велась и не ведется.
2. Остановил агрессию россии? Во-первых, не он а украинцы (в смысле, добробаты, волонтеры), во-вторых, у него просто не было выбора. Если бы он этого не делал, то его снесли бы через пару месяцев. Я очень четко помню все эти "мобилизации" 14-15 годов. Когда военкоматы ездят по селам и забирают нищих и безграмотных селян, а в городах, рестораны и клубы полны "золотой" молодежью. Возле спортзалов парковки забиты мерсами и лексусами. И у всех этих "спортсменов" справки о "тяжелых хронических болезнях", т.е. к строевой - не пригодны.
3. Армия? Сколько в Украине построено военных, оружейных заводов? Сколько взорвано складов с боеприпасами? Армия как была совковой, так и осталась! Все, типа, изменения - косметические. Точно как в МВД.
Как говорится, после драки кулаками не машут, но я убежден, что Порошенко делал в 10 раз меньше чем должен был. Спор тут бесполезен, т.к. есть оценка результатов его деятельности. И это факт. И я верю (возможно, наивно) что украинцы проголосовали не ЗА клоуна, а ПРОТИВ барыги.
"инструмент не дают": прозорро, електронні декларації.
По впливу на процесс згоден, але знову ж таки, цей вплив менший саме закдяки обмеженням, які вказані вище.
"А делать это надо было системно. А не перед выборами" - знову-таки згоден. Комунікація провалена. Я за те і кажу, що в умовах інформаційної війни люди сприймали краще сприйняли інформацію, яка зашкодила державності і викривила оцінку реального положення. Чи це в тому числі провина інформаційної політики Порошенка і його команди? Так. Чи це відміняє інші його досягнення? Тільки в викривленому сприйнятті більшості. Але ж ми говоримо за об'єктивні речі. Стан системи на початок каденції і на її кінець різний, я вважаю в кращий бік. І якщо сфера коммунікацій не змогла донести до мас суть і користь цих змін це говорить лише про неякісну сферу комунікацій, а не про все загалом. А якщо враховувати те, що інформаційну безпеку країни повинні забезпечувати всі громадяни, то ми повинні зсилатись на підтверджені факти, на статистичні дані, а не на думку більшості, яка взагалі-то мало присвячує свого часу аналізу політичних процессів, вивченню історії і всьго іншого, що дозволяє зробити вірний, свідомий вибір.
1. Це знову ж таки повертає нас до ідеальної системи. Особисто ти - атеїст, і я не релігіозний, а по опитуванню в нас більше вісімдесяти відсотків православних і звичайних християн. І особливо для віруючих в східних областях аргумент "раскольніков" від Московського патріархату був ого який потужний.
""русскими ГБшными попами" не велась и не ведется" - а отримання томосу це хіба не боротьба? Їх же не закриєш в тюрми, а так взяли і поставили нову українську церкву. Хіба зміна приходами свого підпорядкування не є прямою дією проти "попів"?
2. І він, і українці, і парламент, і міністерства. Честь і повага добробатам, волонтерам і іншим, але роботу держави і армії вони не можуть замінити. На самому початку, коли діяли по своїй суті невеликі ДРГ противника, так, ініциативні, вмотивовані бійці могли і робили добиватися перемог. Але що стосується міжнародних відносин, признання і підтримки України рядові громадяни нічого абсолютно не змогли б зробити без свого керівництва. Так функціонує держава.
До речі, це яскравий приклад того, як російський наратив може мімікрувати і братись на озброєння самими ж українцями собі ж на біду. Громадяни України і держава (і її функціонери) - одне ціле. В РФ говорять, що народ український "наші братья", а люди при владі то якесь тимчасове недорозуміння - кліка, яка діє не в інтересах "простих украінцев". І тут те саме, але в профіль: держава/президент нічого не значать, все зробив мудрий/хоробрий нарід, зупинивши РФ і Майданом зробив так, що Європі нічого іншого не залишалось, як дати нам і безвіз, і зброю, і накласти санкції і все таке інше. Ні, це не так працює. Без дипломатії на вищому рівні, без прийняття потрібних законів, без зусилль загальних хрін би ми що отримали. І Європа нам взагалі нічого не давала спочатку, і бажала замиритись з РФ, маючи бізнесінтереси більші з Росією ніж з Україною.
"а в городах, рестораны и клубы полны "золотой" молодежью" - так а ти як хотів? Пройшов Майдан і в країні все помінялось? Знову - ні! Ми не пройшли шлях в 2013-му початку 2014-го, пи просто обрали інший курс. А нам ще фігачичи і фігачити з крок вперед і два назад. Україна старого зразка з її недоліками нікуди не ділась, як не ділась вона після Помаранчевої революції. Зміна країни це складний, важкий процес.
3. Ми отримали боєздатну армію на робочій техніці зі значно більшою кількістю навчаннь різного рівня. Почали будувати нові гуртожитки. Наприклад, я спеціально шукав новини на гуглі з обмеженням до 2014 року з новинами про будівництво гуртожитків. Таких нема. Взагалі. Є тільки новини про якісь події в діючих, але не будівсництво нових. Реформа харчування розпочата, проектування ракетного озброєння, навіть встигнули поставити в серію вільху, та інше.
"Порошенко делал в 10 раз меньше чем должен был" - це те, що я стверджував на початку. Претензії до Порошенка зводяться загалом не до того, що він зробив щось не так (негативні наслідки вцілому від вторгнення РФ), а до того, що він робив правильно, але не в такому обсязі, в якому б багатьом хотілось.
"есть оценка результатов его деятельности" - ну, якщо необ'єктивна оцінка також оцінка і тебе вона влаштовує, то добре. Але як ти думаєш, чи може така велика група людей оцінити тей чи інший вклад президента в розвиток країни одразу? Знаходячись в періоді зміни. Можна навіть далеко не ходити за прикладом - скільки зараз людей вважає, що Ющенко був кращим президентов за Януковича? А скільки людей так вважало в 2010-му і за кого вони проголосували? І це що, також була об'єктивна оцінка Ющенка і його вкладу в розвиток держави? Все пізнаєтьс в порівнянні.
"ЗА клоуна, а ПРОТИВ барыги" - а до чого тут віра? Це також факт. Це було протесне голосування. І причину я вже назвав - чорна пропаганда проти президента ззовні і зсередини. І якось трохи шизофренічно, ти не знаходиш? Народ, який по-твоєму істина в останній інстанції, що стосується винесення вірних оцінок, обирає то бариг, то клоунів. Як так?
А теперь ответь: Для кого Порошенко делал все то, о чем мы спорим? Кто "заказчик"? Кто целевая аудитория? И если ты думаешь, что "народ Украины", то ты глубоко ошибаешься. Т.к. если бы "народ", то у народа для начала выявляются потребности: "а что вам, собственно, надо?" Потом эти потребности уточняются и конкретизируются и определяются параметры конечного продукта. Все это называется "исследования и диалог". Всего этого и близко не было у Пети. Даже мыслей об этом не было. Что мешало ему это сделать? Российская информационная агрессия?
Ти взагалі уявляєш скільки людей з ностальгією задує долар по вісім? З твоєї точки зору їх позитивна оцінка - аксіома. Тільки через те, що в нас багато неосвідчених людей, горизонт аналізу яких не простягається й на п'ять років, вони не змогли вірно судити про те, що вони проїдали кредити МВФ, що курс стримувавсь штучно саме для того, щоб не було соціального невдоволення. А те, що кількість проблем лише накопичується, те, що їх ніхто не хоче рішати, бо треба робити непопулярні рішення, то нікого не стосується начебто.
У будь-якій компанії, яка працює з людьми, а не з механічними процесами, завжди є процент неадекватів. Просто є такі люди, які не сприймають реальність вірно. Навіть нації де розвинена демократія і розвинене громадянське суспільство, і де є традиції і власний досвід управління своєю державою, ця адекватність далека від повної. А якщо говорити за українців, то у нас з цим справи повний швах. Озирнись навкруги і подивись де і в чому ми живемо. Вся Україна. Це результат дій або бездіяльності українців. І якщо ми в такій жопі існуємо, з корупцією, з війною, з нерозвиненими галузями в порівнянні з успішними країнами, то про яку об'єктивність замовника, громадян України, можна говорити? Ні про яку. Всі народи помилялися не раз за свою історію, деякі взагалі зникали, і будуть помилятися надалі. Але суть моєї писанини в тому, що повинні бути в країні люди, які не мислять бінарно, які не сприймають голосування громадян, як істину в останній інстанції. Тим більше в країні, де велика корупція, де ЗМІ належать людям які заробляють на монополіях і яким особисто розвиток країни і держави не в плюс, і тому вони маніпулюють думкою населення. І я ж не просто так акцентую увагу, що між структурами компанії і країни є різниця в маштабі. Про яку аксіому можна говорити в принципі, коли "замовник" на рівні країни голосував не одностайно, і з часом підтримка політсили п'ятого президента росте?
Звичайно, можна робити аналогії і наводити приклади з компаній, але вони слугують для виразливості якоїсь спільної частини двох об'єктів, а не всіх своїх атрибутів. Коли заглиблюєшся в аналогію, то це призводить до логічних помилок. Наприклад, ніхто не продовжує зрівняння "орел вільний, як вітер" роздумами про те, що вітер - це переміщення повітря в залежності від його температури в різних місцях, і, відповідно, орел переміщається в залежності від своєї температури. Це абсурд. І вислів "клієнт/замовник завжди правий" не витримує критики навіть на тому рівні, якого він стосувавсь зпочатку, а стверджувати, що громадяни завжди праві у виборі/оцінці свої робітників сфери послуг точнісінько такий же абсурд.
"Для кого Порошенко делал все то, о чем мы спорим?" - а для кого була згадана мною децентралізація? А прозорро? А електронні декларації? І будівництво, хоч якесь!, доріг також при ньому стартувало. І це при агресії РФ в тей час.
"то у народа для начала выявляются потребности" - звичайний приклад популізму. Люди, а що вам треба, га?) Я не знаю, от як на це реагувати? Хіба люди не зробили вибір в 2014-му, коли свідомо обрали вектор розвитку і відстояли його? Чи потрібно було як Зеленський робити опросіки, типу, а що ж насправді вам хочеться, людоньки, що ж мені зробити для вас? Ми не піонери в розумінні першопроходців, інші нації зробили багато роботи за нас, а ми лише обрали напрямок на них. Не на азіатсько-ординську модель, а на європейську, яка має на увазі деякий набір якостей життя громадян і їх відносин мід собою і державою, і передбачає соціально-економічні зміни для країн, у який цих якостей поки нема, але б вони хотіли їх отримати. І зміни впроваджувались. Саме тому нам МВФ виділяв гроші, які заартачивсь виділяти в 2014-му році без впровадження реформ (і в 2020 також). Тому що громадяни і держава - одне ціле, тому що громадяни щось не те зробили з державою, що позитивних змін поки нема, бо гроші нам зажали. Невже це не є самоочевидним? Народ, як колективне свідоме і несвідоме, не є настільки розумним, щоб поставити чіткі питання, а тим більше оцінити чіткість відповіді.
"Всего этого и близко не было у Пети" - ну, можна було, звичайно, провести референдум, і запитати у людей, чи треба взагалі захищатись від РФ. А ще запитати, чи треба нам євроінтеграція. Може, з РФ норм дружити...
Це не так працює і працювало. Це не один канал зв'язку, а тисячі, мільйони. Через обіцянки перед виборами, через соцопитування, через реакцію інших держав, через події на вулицях, через дії опозиції, через положення на фронті, в бюжеті, в кадрах... Невже ти цьго не розумієш? Чому в тебе все так спрощено і загнане в крайність?(
"Что мешало ему это сделать? Российская информационная агрессия?" - в тому числі.
Давай конкретно, бо ми вже дуже далеко від фактури відійшли. Як ти собі уявляєш всі ці процеси, які повинні були бути з 2014-го до 2019-го? Критикувати легко, запропонуй альтернативний варіант дій, а я спробую пояснити, чому так вийшло або чому цього робити не потрібно було, або що це дійсно помилка діючої на тей момент влади. Не в загальних словах, робити корисне і не робити некористе, а конкретні дії.
І ми спробуємо зрозуміти який стан був початковий і кінцевий, щоб зрозуміти вплив на цей стан. Був він біль ше позитивний чи більше негативний. Це ж саме основне, і можна виміряти в тому числі статистикою, рейтингами, хоч якимось результатом.
"Это он "популист", это он не выявил, не уточнил" - що не виявив, що не уточнив? Що в 2014-му потрібно було уточнювати і у кого? І чи не вибори були цим самим уточнення про яке ти говориш? Що ти маєш на увазі під виявленням? Президент/прем'єр-міністр повинен по квартирам ходити з листочком чи керуватись якоюсь статистикою, якимось станом держави і сам виконувати обов'язки, які покладені на нього констритуцією і законами, свою передвиборчу програму і таке інше. Так що? Що маєш ТИ на увазі?
"Заказчик не обязан" - тобто нормально коли громадянин голосує без вивчення програми кандидата, його біографії, без аналізу ситуації в країні і можливих шляхів подолання проблем?
"бесцельный спор "объективных причин, по которым это сделать было невозможно"" - ти можеж закривати очі на ці реально об'єктивні причини, і навіть не вислуховувати їх, кожна людина має право на самообман. Що мені ще тут додати?..
"да еще и с его "адвокатом"" - я захищаю Порошенко опосередковано, через те позитивне, що він зміг зробити в складних умовах. Без розуміння у людей, що його дії були правильними, навіть якщо недостатніми, ми будемо наступати на ті ж самі граблі знову і знову, обираючи не розумом, а емоціями, в яких нема логічних підстав.
Я так само буду захищати і захищаю Зеленського в деяких його кадрових рішеннях, бо я вважаю це на користь державі й через державу мені самому. Бо нема лише чорного і білого, є відтінки, які ти просто відкидаєш. Я вже питав, а ти уникнув відповіді стосовно того, як корегується твоя теорія аксеом від замовника, коли замовник приймає рішення не одностайно.
"Порошенко не реформатор. Порошенко не менеджер" - ну і як ці твердження відносяться до реальності? Може порівняєш з кількістю реформ інших президентів/урядів? Або інших країн в період війни і окупації їх територій. А я уважно почитаю. Просто якщо ти щось пишеш, то повинно ж у тебе бути хоч якесь обгрунтування...
"Патриот?" - оце єдине, що мене хвилює менше за все. Мене не хвилюють його внутрішні почуння, лише дії (меценатство в тому числі) і риторика. Так само, наприклад, Зеленський. Я вважаю, він непогана людина й хоче насправді добра для України, але все псує його мала компетентність в питання державного управління.
Назви свої аргументи.
"Все его "реформы" были то что называется "из под палки"" - а з чого ти взяв, що "з-під палки" ці реформи були саме для нього, а не для всього нашого суспільства або для коаліції в ВР? Війна це також свого роду з-під палки, і голосування народу за кандидата, який обіцяє позитивні зміни - також тиск. Питання в тому, чи ці реформи були по факту. Ти признаєш, що були, але це нібито Порошенка змусили, а це не рахується, правильно я зрозумів?
"А то что при этом, с3,14здили 20 млн. ну то такое ..." - суть в тому, що з'явивсь інструмент завдяки якому можна все побачити. Як і електронні декларації, це не панацея, але це те, що ускладнює життя корупціонерів. Це в плюс? Чи потрібно було все залишити в тіні, де можна було сховати будь що?
В підсумку, навіть по твоїй відповіді видно, що реформи були. То що, Порошенко реформатор чи ні? Хоча б за формльними ознаками.
"И еще 2 немаловажных фактора, повлиявших на "пролет" Михо" - а ми якби також програли битву: втрата Криму і Донбасу. Втративши частину території, ми втратили і частину економіки, звідси і зниження життєвого рівня населення. Але на відміну від Саакашвіллі і Грузії, це сталось не під час влади Порошенка, а тоді, коли він ще й президентом не став. Був в.о. Турчинов, якого також по суті ні в чому звинувачувати, бо не він довів країну до стану початку 2014-го.
Але ж знову, Саакашвіллі кращий, хоча до його реформ і методів вроведення реформ є великі питання і сумніви.
Справа не в Саакашвіллі, не в Порошенку, справа в пропаганді, яка впливає на масову свідомість. Чому у Порошенко такий антирейтинг? Він корупціонер? Прийшов до влади "вирок" Порошенко, понавідкривали політичних справ, а що по факту? Є за що зачіпитись?
Не можна для об'єктивної оцінки дій політичних сил або особистостей керуватись думкою більшості, якщо в країні слабко розвинуті незалежні ЗМІ. Я ще розумію, якщо б мова йшла за часи без потрясіннь, тоді так, люди більш-менш здібні до раціонального сприйняття і оцінки. Але під час війни, коли знижується життєвий рівень у них якраз і виникає "Что победит: мозг или желудок?". Відкриють холодильник, а там менше їжі. Хто винен? Далека Росія чи свій президент, якому ще й війна, виявляється, вигідна, і бізнес у нього в РФ, і свинарчуки і взагалі "оні там на вєрхах между собой договорілісь, а страдаєм ми". Тільки від освідченності і політичної грамотності залежить, хто буде винен більше, і в людей які в масі своїй більше вірять чуткам і ТВ, не перевіряючи факти, тут відповідь, мені здається, очевидною.
Кстати, было бы очень интересно у тебя узнать: По каким причинам, лично ты в 2014 г. проголосовал именно за Порошенко?
"Получается ТЗ получил, но не выполнил. До свидания" - уявимо собі приклад. Чоловік обіцяє майбутній жінці трьоповерхову віллу на березі моря, подорожі кожні три місяці і взагалі золоті гори. Проходить час, жінка подає на розрив з тим формулюванням, що чоловік не виконав свої обіцянки: замість трьохповерхової вілли на березі - одноповерховий дім в двухста метрах від лінії моря, і в подорожі іздять вони тільки раз в півроку, а її золоті прикраси аж ніяк не тягнуть на гори, максимум купка. Так, він не виконав обіцянки. Але як люди дорослі, а не підлітки або взагалі істеричні діти ми повинні оцінювати не чорне/біле, виконав/не виконав, а те, скільки і в якому об'ємі виконав. І чи можна було взагалі виконати більше за даних умов. Саме це характеризує менеджера, як ефективного управлінця.
Знову ж таки, ми можемо повернутись до фактичних даних, щоб зрозуміти, що саме було наслідком війни і втрати територій, а що було наслідком дій/бездіяльності президента/прем'єр міністрів (якщо в нас вже обов'язки і того, і іншого так злились в бесіді).
"проголосовал именно за Порошенко?" - він у мене асоціювавсь з проукраїнськими силами, здатними на опір Росії. І в мене до нього взагалі було мінімум вимог - одна: щоб моя Сумська область не опинилась під РФ. Я не мав ілюзій зприводу того, що під час війни нас чекає щось позитивне в плані реформ, але був приємно здивований. Це для мене в плюс. А для людини, яка очікувала в Україні якесь економічне чудо, звичайно в мінус. Жоден президент не зміг би задовольнити очікування народу після Майдану. І ми бачимо зараз різницю між управлінням п'ятого і шостого президентів. Навіть маючи монобільшість ефективність нової влади на дуже низькому рівні.
"І в мене до нього взагалі було мінімум вимог - одна: щоб моя Сумська область не опинилась під РФ" Вот тут вообще не понятна твоя мотивация. Он же не военный и не радикал. Ну, я бы понял там "правый сектор" или "Свобода", или на худой конец Гриценко какой-нибудь, но "бизнесмен-решала" в качестве защитника Отечества? Поясни, плиз.
Кстати, привет Сумской обл. В свое время очень часто в Свессу мотался. Красивейшие места.
"Он же не военный и не радикал" - а він і не повинен бути ні військовим, ні радикалом. Його завдання (а більше прем'єр-міністра) забезпечувати армію і приймати загальні рішення по обороноздатності. Інакше на всіх військових заводах повинні були сидіти в директорах військові і радикали. Це нелогічно. У кожного своє коло обов'язків, і свої компетенції. І наприклад, Порошенко прийшов в політику з бізнесу. Ми навіть зараз не обговорюємо легальний у нього бізнес був чи ні, але ж він мав досвід управління великими структурами, і мав досвід державного управління.
P.S.: вище було немало запитаннь від мене. Чи ігнорування незручних приймати як автоматичну згоду з моїм аргументом?
Меня так же впечатлила его поддержка Майдана. А "это что за большевик лезет к нам на броневик" - это было вообще шедеврально. И я, как розничник, четко понимал что никакой коррупцией и договорняками невозможно загнать покупателей в магазины и заставить покупать кондитерку "Рошен". "Рошен" - безусловный лидер. И это для меня был сигнал, что Порошенко "отличный менеджер". А его реплика Новинскому "ты, православная **** ..." в контексте защиты Майдана, как бы говорила о его честности, искренности, типа "мне пох на твое олигархическое положение" Мм, да ... Потом начало наступать прозрение. Как же я так мог ошибиться? Начал копать. И выяснил очень много всего интересного. Вот ты, например знал, что к операционному бизнесу Рошен, Порошенко не имеет не какого отношения? И я не знал. Коллеги из "АТБ" просветили. Оказывается там все решения принимает такой себе Москаленко (это бизнес-партнер Порошенко в некоторых бизнесах). Москаленко очень не публичный человек, но очень известный в узких кругах. Ок. Начал копать другие бизнесы Порошенко. И выяснил, что все в полной жопе. Ну как в жопе, участвуют в схемах по оптимизации НДС, т.к. для этого "идеальны" именно заводы. Или ориентированы на экспорт в Россию. Т.е. выпускают такое говно, что оно продается только там (конечно, при условии "подарочных чемоданчиков" в довесок). Это к вопросу о "менеджерских" качествах Порошенко. А на счет его опыта "государственного управления" ... Там такая дурно пахнущая история, что даже обсуждать не хочется. Азаров, под руководством которого работал Порошенко, как то сказал о нем "Этого человека интересуют только власть и деньги". У Азарова было очень много недругов, которых он не просто не любил, а даже люто ненавидел, но такую характеристику он дал только Порошенко. Азаров для меня, конечно не авторитет, но я понимаю, что Прошенко он знает получше многих.
Москаленко висловлювавсь зприводу фабрик в РФ, це все говорить про те, що він не непублічна особистість. Та й бізнес Порошенка становивсь раніше, за те й прозвали "шоколадним королем". І тим більше, пішовши у політику і у державну службу від бізнесу треба триматись подалі.
"Ну как в жопе, участвуют в схемах по оптимизации НДС" - а що нещодавно писав?: "...людей які в масі своїй більше вірять чуткам і ТВ". Я б ще зрозумів цей аргументи, залишайся Порошенко при владі, мовляв, він має адмінресурс і проти нього не хочуть ідти службовці. Але ж він не при владі, і його закидують позовами. Де там реальні справи? А щось знайшли б, пришили б одразу. І я сумніваюсь, що ваші дані більш достовірні і точні, ніж дані, які можуть нарити служби.
"конечно, при условии "подарочных чемоданчиков" в довесок" - ну, звісно, подарочні чемоданчики працюють тільки в РФ, а в Україні все норм з корупцією. Ти ж розумієш всю цю нелогічність? Та й якщо хтоть постачає в РФ гімно, а витягає звідти бабло, то медаль за це треба давати)
"Это к вопросу о "менеджерских" качествах Порошенко" - людина організувала процес так, що йому гроші йдуть, а вкалують інші, і вона поганий менеджер. Ну ок)
"Этого человека интересуют только власть и деньги" - а мені з нещодавнього сподобалась репліка: "Говорю, Віктор, ну кого ти привьол, говорю? Бандюган самий настоящий". Це він про Порошенка питає у януковича)) Дивно, що будь які слова азірова, в принципі, мають для тебе якесь значення. Тим більше потрібно бути лицемірним політиком, "звинувачуючи" інших політиків в жазі до влади. Це ОСНОВНА функція політика. Щодо грошей, то тут не бачу сенсу коментувати. Жага до грошей є у кожного. Якщо це в правовому колі, претензій не має бути, якщо не в правовому, то азіров міг би оприлюднити схему. До речі, саме азіров офіційно запропонував кандидатуру людини, яку цікавить лише влада і гроші. Така його шизофренія не наштовхнула тебе на сумніви в правдивості вислову?
"но такую характеристику он дал только Порошенко" - дивно, я перевірив по рокам в гуглі, і до 2013-го негативу не знайшов в бік Порошенка. Совпадєніє?
Давай зійдемось на тому, що маючи в своєму активі фінансові статки, свою партію, яка пройшла через коалыцыю, побувавши президентом в період війни, досягнувши дипломатичних результатів і передавший владу мирним шляхом, така людина щось смислить в управлінні державою. Навіть Зеленський який взагалі ні бум-бум ні в дипломатії, ні в державному управлінні, ні в політиці загалом, поступово вчиться. Але це ж людина, яка просто вистрибнула з шоубізу, вона не торила собі шлях в політиці, як Порошенко.
"Вот тебе, например, от его "безвиза" какой профит?" - ще один крок до Європи, зпрощення перетину кордонів. Та ж сама ситуація, що й з прозорро. Нема якихось вундервафль, які поміняють все і одразу, а є набір інструментів і рішеннь, які в купі приближують нас до цілі або віддаляють. Безвіз приближує, і справа навіть не в тому, що ми можемо тепер не платити і не втрачати час на візу, а в тому, що це крок вперед.
І ти що, чекав чуда? От хороший момент, щоб ти продемонстрував не теоретизування у відриві від практики, а захистив своє бачення ідеального розвитку. Що такого повинно було статись кардинального і яким чином?
"т.к. воровать не мешает и даже помогает" - краще корупціонерам ворочати свої справи у всіх на очах з ризиком бути розкритим, ніж так, що ніхто й не знає які закупівлі відбуваються, за які гроші і коли в принципі не треба ніякого прикриття. Яким причинно-наслідковим зв'язком можна було прийти до такого висновку? Чи тільки треба знецінити нововведення, а для цього можна й логікою поступитись?
"постоянно включена "боди-камера" - так а це що, панацея? Ті ж самі дані з Прозорого може хто завгодно побачити, а записи з камер хто перевіряє? Оприлюднять тільки після якогось запиту або резонансного затримання. Чим це не реальне прикриття для темних справ у яких може бути замішане відділення або вся структура? Чи це може якось контролюватись громадськістю? Хто має доступ до записів? Так, потрібне нововведення, але не тягне на щось "супер". Тільки комплекс інструментів. І так, за поліцію я також чув, отже для неї такий комплекс був в значній мірі проведений. Але це не значить, що в нас щось робилось не так. Тим більше і масштаби країн різні, і ситуації.
"а 5 лет нельзя было очистить и реформировать судебную систему?" - по-твоєму це так просто? Думаєш чому виникла необхідність створювати "антикорупційний" суд і споміжні органи до нього? Так, можно було в теорії махом змінити судову систему, взявши іншу правову систему, запросивши з-за кордону суддів, і зтикнутись з не менш радикальними настідками, в тому числі недоліком кадрів і зупинкою на невизначений термін будь яких розглядів на різних рівнях. Це якщо б на це взагалі змогли продавити це рішення, і якщо б хтось поїхав в воюючу країну на нову роботу. Були інші варіанти злому всієї системи поруки, я вислухаю.
"Какая из реформ Порошенко позволяет говорить о создании необратимых и фундаментальных изменений?" - за ту ж саму відповідальність за деклараціям, на яку основний удар прийшовсь, відстоює Зеленський. Це вже говорить про якусь стійкість і потрібність.
Тепер ми вже торгуємо за те, що реформи-таки були, але не безповоротні, тому Порошенко, все ж, не реформатор?
На счет "деклараций", ты так и не понял главную концепцию. 1. Это не реформа Порошенко, т.к. не ДО президентских выборов, не в предвыборной программе о "декларировании" нет ни слова 2. Запад не может все делать за нас. Именно поэтому Запад настоятельно рекомендовал принять закон об обязательном декларировании. Идея была в том, что бы показать ВСЕМ (и народу и соответствующим органам), что вот доход, вот имущество, которые некогда и не при каких обстоятельствах не могли быть получены честным путем. Занимайтесь. Разбирайтесь. Сажайте и очищайте власть. И что же видит Запад (да имы все)? Декларирование есть, а ответственности нет. Это и называется "видимость реформ".
"Управление компанией "снизу вверх" - это экономический нонсенс" - мова не про управління, а про делегацію повноваженнь. Або вона дається і відбираеться згори, або знизу - і від цього залежить, у кого реальна влада, і цього залежить, як буде побудована структура. І ставити в приклад структури різних типів один одному без сенсу. Твоя ідеальна система витримує тільки рівень окремого міністерства, і то з натяжкою.
"Это не реформа Порошенко" - ініціатором законопроекту був прем'єр-міністр, якого в свою чергу підтримував Порошенко, підписав закон він, але це реформа не його, бо слова передвиборчої програми, наприклад: "Свобода народу залежить від способу, у який він взаємодіє із владою. Слід створити дієві механізми громадського, правового і політичного контролю за діями влади." у тебе ніяк не асоціюються з електронними деклараціями. Я твою думку почув, питаннь більше не маю. Тим більше, я цих питаннь поставив багато, писав розгорнуті тексти, а ти їх ігнорував, беручи тількі маленькі частини, а всього інгошо наче й не було мною сказано, хоча я й акцентував увагу. Це втомлює і дратує, витрачати час на це більше не хочу.
"И что же видит Запад (да имы все)? Декларирование есть, а ответственности нет. Это и называется "видимость реформ"" - на жаль, багато українців, і ти в їх числі, не розуміють або не хочуть розуміти, що колективних Захід не ставить ставки на якийсь один інструмент, бо розуміє, що труктурну проблему не вирішити без структрурних змін. Тому є НАБУ, є антикорупційний суд, є десятки інших регулюючих способів і системи обмеженнь і передачі контролю. Тільки таким чином можливі зміни вцілому.
Я постававсь донести свою думку. Не вийшло до цьго часу, не вийде й надалі, тому не бачу сенсу.
Радует что мы оба на крепких проукраинских позициях. А инструменты ... Ну они бывают разные. Ты же понимаешь, что траншею могут копать 10 работяг, а можно экскаватор использовать. Главное - результат.
Косташ Володимир@Ykrropp 20 ч
Алексей Кусов
36 лет Харьков Украина
голова ГО "Бюро добрых дел"(БДЛ) зробив "добре" діло - 461 концентратор кисню, закуплений лікарнями Харкова, заблоковано на митниці через скаргу ГО БДЛ через те, що апарати було закуплено нібито за завищеними цінами
йде перевірка, хворі чекають
для лечения Ковида !
"Интерпайп" Пинчука выделяет средства на борьбу с коронавирусом
Фонд Ахметова выделяет 300 млн грн на борьбу с коронавирусом
Разве что Коломойша. Но тут т.с.
МАУ Коломойского помогла заправить самолет, который привез китайский груз для борьбы с коронавирусом. Давал ли олигарх деньги - не говорят
Помог бы, но денег нет, - Коломойский о содействии в борьбе с коронавирусом
ну типа счета заблокированы.
Тут другой вопрос. Вся эта помощь все равно не просто так. Ведь согласно нашего законодательства благотворительная деятельность позволяет снизить налоги, если не ошибаюсь..
Куда достучаться невозможно? Ты (другие, кроме портнова) написали заяву в правоохранительные органы? НЕТ! По ЛЮБОЙ заяве открывают дело(это Закон)--не открывают--позов до суду--суд ОБЯЗЫВАЕТ открыть.
И при чем Порох к Автодору да еще и при зеленой недовладе?
Вище вже про дії Ахметова та Пінчука дані зсилки ...
А решта ? По списку найбагатших "українців ,які місцями не зовсім і українці" ...
Щоб пізніше не говорили - Жадність фраєра згубила
Ні, ну кому радісно, той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.