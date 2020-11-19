Львівський обласний госпіталь ветеранів війн отримає кисневе обладнання від Фонду Порошенка. ФОТОрепортаж

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час поїздки у Львів відвідав обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи. У медичний заклад, який лікує хворих на коронавірус, буде поставлене кисневе обладнання, придбане Фондом Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Генеральний директор госпіталю Максим Прикупенко заявив, що кисневу станцію, яка може автономно виробляти кисень, будуть використовувати як абсолютно альтернативне джерело кисню для реанімаційних хворих.

"Ми будемо робити все для того, щоб лікарні отримували кисень. Ми впевнені, що кожен кисневий концентратор, кожна станція буде рятувати десятки, сотні пацієнтів. Ми передаємо їх в надійні руки", – переконаний Порошенко.

П’ятий президент наголосив, що зараз всі зусилля і ресурси держава має спрямувати на боротьбу з коронавірусом, захист медиків та підтримку людей: "Ті, хто працює з коронавірусними пацієнтами, мають отримувати 300% заробітної плати. Якщо лікар зараз отримує 8 тисяч, він має отримувати 24. Якщо цього не буде, нехай 5, нехай 10%, але не витримають і поїдуть в Польщу, де так само потрібні, але там платять інші гроші", – говорить Порошенко.

"Лікар має бути застрахований. Він має відчувати, що якщо держава і влада не піклуються, то народ буде піклуватися про них, бо йдеться про те, щоб вижити", – додав лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко заявив, що політсила вимагатиме скликання позачергової сесії парламенту.

"Ми будемо вимагати забезпечення в державному бюджеті вже цього року видатків на ці напрямки. Ми будемо вимагати зупинення крадіжки коштів через програми "великого крадівництва". За це перед українським народом має бути відповідь", – наголошує Порошенко.

"Ми намагаємось допомагати лікарням по всій Україні. В лютому-березні, і лікарі можуть підтвердити, була жахлива ситуація із засобами захисту, коли були розпродані маски з складів. Жахлива ситуація була і залишається з тестами", – нагадав Порошенко.

Також п’ятий президент вважає, що вчасне масове тестування та ізоляція виявлених інфікованих дозволили б уникнути локдауну, який загрожує економічним колапсом держави.





