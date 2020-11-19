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За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс пам'яті загиблих в АТО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Сьогодні, 19 листопада, в Черкасах на площі Слави відбулося відкриття меморіального комплексу "Незламні духом" пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції на Донбасі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Меморіал виконано за унікальним ескізом під назвою "Незламні духом", який намалювала донька загиблого бійця Володимира Ложешнікова - Дарина. Дівчина перемогла у міському конкурсі з розробки концепції комплексу пам'яті загиблих учасників АТО на сході України. На той час їй було 16 років.

За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс памяті загиблих в АТО 01

Капітан міліції в запасі Ложешніков Володимир Іванович - колишній старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинністю проти особи УКР УМВС України в Черкаській області - в 2014 році виконував службово-бойові завдання в зоні АТО у складі батальйону оперативного значення "Донбас" Національної гвардії України. Загинув при виконанні обов'язків військової служби в місті Іловайськ. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно.

За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс памяті загиблих в АТО 02

Вклонитися пам'яті загиблих прийшли представники міської та обласної влади, керівництво обласної поліції, військові та громада міста. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, було проведено молебень за упокій душі померлих і відбулося покладання квітів.

За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс памяті загиблих в АТО 03

Читайте також: Пам'ятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+40
Героям Слава !
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19.11.2020 19:01
+15
Наши люди быстро забывают героев . По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 8155 Результаты выборов шокируют . По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 8155 Вата ... По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 1564
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19.11.2020 19:07
+12
Красиво сделали.
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19.11.2020 19:20
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Героям Слава !
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19.11.2020 19:01 Відповісти
Наши люди быстро забывают героев . По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 8155 Результаты выборов шокируют . По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 8155 Вата ... По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 1564
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19.11.2020 19:07 Відповісти
Красиво сделали.
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19.11.2020 19:20 Відповісти
Для 73% это ни о чем.
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19.11.2020 19:21 Відповісти
И в этом городе порошенко объединился с слугами скинуть мэра.
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19.11.2020 19:23 Відповісти
Порошенко, то есть "ЕС" приняли решение поддержать кандидата в мэры Евпака, который идет от "Голоса". Евпака же решили поддерживать и местные "Слуги народа".
Действующий же мэр (заслуженные браток из 90-х и принципиальный коррупционер) изменил на этих выборах бабе Юле и избирается от "За Майбутне Коломойского".
Вот такое вот "объединение".
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19.11.2020 19:40 Відповісти
За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс пам'яті загиблих в АТО - Цензор.НЕТ 9100 так "голос" для "пес" - ворог!!! Чи сьогодні - ворог, завтра - друг, післязавтра - знов ворог...
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19.11.2020 19:47 Відповісти
По этому поводу обращайся к предводительнице "Голоса", которую однажды угораздило сморозить очевидную глупость, "ЕС" здесь вообще ни при чем.
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19.11.2020 20:00 Відповісти
За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс пам'яті загиблих в АТО - Цензор.НЕТ 9063 як це "не причем"??? Так "курс" назначає "предводительніца" чи якись Ванька Ветров з форума???
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19.11.2020 20:09 Відповісти
хороший памятник получился, мне нравится
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19.11.2020 19:26 Відповісти
Душевний. Пробирає.
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19.11.2020 19:37 Відповісти
Красиво зробили.
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19.11.2020 19:39 Відповісти
Даша, наші рідні з нами, допоки ми пам'ятаємо. А ми пам'ятаємо, і не забудемо ані їх подвигу, ані їх лагідних очей та надійних долонь... Вічна пам'ять і слава героям! Схиляємося...
Смерть ворогам!
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19.11.2020 19:49 Відповісти
.Дуже гарний меморіал! СЛАВА ГЕРОЯМ- ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!!!
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19.11.2020 19:53 Відповісти
За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс пам'яті загиблих в АТО - Цензор.НЕТ 3733
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19.11.2020 20:34 Відповісти
Очень красивый памяьник. Сейсас мало что коасивого делают. А тут еще сильный символизм вплетен. Молодцы!
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19.11.2020 21:13 Відповісти
Тільки пам'яті загиблих не в" АТО", російсько-української війни! Давайте називати речі СВОЇМИ ІМЕНАМИ !
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19.11.2020 21:42 Відповісти
Славяне, вы дебилы? Ставите памятники братоубийственной войне, вы же сами себя уничтожаете. А страной вашей владеют кудрявые, которые вас и стравливают. ИДИОТЫ.
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22.11.2020 10:57 Відповісти
 
 