Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Доброволець Олексій Кваша загинув на фронті в 2015 році. Його батько отримав від держави 300 тис. гривень, але через деякий час виконавча служба списала ці гроші на користь шахраїв. Виконавчий лист виявився фальшивим. Поліція закрила справу через відсутність складу злочину.
Про це повідомив у Фейсбуці голова ГО "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Ілля Шполянський, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, у жовтні 2015 року Дмитро Олексійович отримав виплату за загиблого сина - 302 тис. грн. А вже 21.12.2018 року державний виконавець Світлана Мартиненко із Заводської ДВС м.Кам'янське (Дніпропетровська область) списала з карти 270 тис. грн на користь певної особи, адреса якої виявилася згодом недійсною. І ще 27 000 гривен як виконавчий збір.
Дитячий письменник Олексій Кваша був добровольцем і загинув у 2015 році
"Виконавчий лист підроблений, про що є всі необхідні докази, і вони передані правоохоронцям. Вибір шахраїв упав на Квашу Дмитра, бо він зберігав кошти і не робив ніяких транзакцій по карті тривалий час, і не перевіряв баланс. Йдеться про високу ймовірність змови працівників соціального захисту, відділення банку, державного виконавця та особи, якій перерахували кошти. В лютому 2019-го Дмитро Олексійович дізнається про зникнення грошей. У листопаді звертається до адвоката нашої спілки", - розповів Шполянський.
За його словами, поліція закрила справу за відсутністю складу злочину, і ніхто з чиновників навіть не спробував допомогти пенсіонерові повернути гроші.
"Процес повернення коштів може затягнутися на роки. Ми оголошуємо початок збору коштів для Дмитра Олексійовича, якому, до речі, 71 рік, і не зупинимося, поки не зберемо всю суму", - написав Шполянський і вказав номер картки батька загиблого героя.
5168 7573 9814 1970, Кваша Дмитро Олексійович.
Батько загиблого героя Дмитро Олексійович Кваша
Будь ласка, зачекайте...
Вали на канал Портнова.
Чи є АТОвці в правохоронних лавах, які не закриють очі на такий ганебний вчинок?
Чи маєте ви підтримку в обласній ланці? Чи, можливо, в Києві?
милиционера полиционера....милиционера украли , быстро бы нашли , а если бы у прокурора - то в течении часа ....
Відомі персональні дані про людей чи точніше нелюдів які це здійснили.
І менти закривають справу
Як це так можливо?
Менти або самі в долі, або чекають, щоб позолотили їм ручку.
Знаючи нашу правопохоронну систему, я б здивувався, якби було інакше.
Знову якесь шахрайство по збору коштів
Подається заява на конкретний банк (який так і не вказаний) про незаконний перевід коштів !
І нехай уже цей банк повертає кошти та й собі розбирається зі законністю представлених документів .
Саме цей банк незаконно узурпував усі виплати по лінії військових пенсіонерів.
Клієнтам саме цього банку одразу після нарахування пенсії звонили шахраї і просили повідомити коди доступу під усякими приводами, тобто, персонал банку працює на шахраїв.
Я написал жалобу в Минэкономики и в Нацбанк, пришел ответ, что они это сделали по решению исполнителей. Я им еще раз написал,что они нарушили Конституцию и Закон по решению исполнителей и являются соучастниками! Только после этого, когда до них дошло, разблокировали карту. С Исполнителями тоже отдельная история маразма в нашей стране.
Насправді шок.
Чи Ви пробували через них (банк) з*ясувати деталі ?
Я не знаю, як в Україні таке можливо, щоб якийсь державний виконавець (то від суду - ?) міг отримати доступ до рахунку і подати якісь інструкції ?
На якій підставі банк виконав таке "розпорядження" ?
Такого просто не може бути !
Шукайте через банк !!!
Дякую за роз*яснення. Я достатньо років працюю тут в банку. Тому не могла не прокоментувати.
Ми найперше реагуємо, коли приходить лист з податкової щодо несплати фізичною чи юридичною особою податків. Такі листи доставляє поштар у руки рекомендованим листом: все сканується, бо є номер Пошти Канади.
Одразу мусимо заморозити рахунок клієнта (особистий чи бізнесовий). І телефонуємо йому, хоча він отримує від податкової такого ж листа. Ми просто даємо людині можливість ПРОТЯГОМ ДНЯ - і не більше - сконтактуватися з ними і домовитися про угоду (часом мова йде і про десятки тисяч): наприклад, місячно сплачувати н-ну суму.
Тоді податкова факсом нам присилає mainlevée (звільнення) - оригінал знову прийде поштою. Розморожуємо рахунок. Але все записуємо у файл клієнта. Далі - відповідальність на ньому.
У мене юрвідділ - фактично друзі. У справах полагодження спадщин найчастіше з ними контактую, та й інші випадки (розлучення, суди і т.д.) бувають складними.
Найголовніше у нас: ми захищаємо гроші клієнта і відповідаємо за них.
Я б в житті не зробила подібну транзакцію без перевірки з нашими юристами.
Скільки і переписки з ними буває, сканую і відсилаю документи для аналізу (мінявся цивільний кодекс, заповіт міг бути складений по-старому - купа різних нюансів навіть щодо wording), + клієнти - імігранти з різних країн, помер тут - родина в Європі ...
Вина банку (працівника) само собою є. Однозначно. Як Ви і написали нижче.
Або тупа і непрофесійна мавпа то зробила, або вона (він) у змові з шахраями.
Про виконавців не чула чи не доводилося мати справу.
Але ніколи не має бути мовчки і всліпу: працівник банку мусить переконатися у правдивості і перевірити все зі свого боку.
190 статья мертвая в Украине! Дела со скрипом открывают, через 3 дня тупо закрывают.
И так уже раз 3. Ни решения судов, ни прокуроров - Полиции Авакова все глубоко по...
Приема граждан нет - карантин. Пишите письма. Ответов тоже нет, т.к. в канцелярии Деснянського района нет бумаги и марок! Приходите лично и забирайте ответ. Во время карантина. Когда государство не выполняет законы - оно разваливается!
Просто украли деньги, а ". Полиция закрыла дело из-за отсутствия состава преступления." ? Это как?
"государственный исполнитель Светлана Мартыненко из Заводской ГИС г. Каменское (Днепропетровская область) списала с карты 270 тыс. грн в пользу определенного лица" - на основании ЧЕГО?
Может это лицо - жена?