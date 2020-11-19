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Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Доброволець Олексій Кваша загинув на фронті в 2015 році. Його батько отримав від держави 300 тис. гривень, але через деякий час виконавча служба списала ці гроші на користь шахраїв. Виконавчий лист виявився фальшивим. Поліція закрила справу через відсутність складу злочину.

Про це повідомив у Фейсбуці голова ГО "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Ілля Шполянський, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у жовтні 2015 року Дмитро Олексійович отримав виплату за загиблого сина - 302 тис. грн. А вже 21.12.2018 року державний виконавець Світлана Мартиненко із Заводської ДВС м.Кам'янське (Дніпропетровська область) списала з карти 270 тис. грн на користь певної особи, адреса якої виявилася згодом недійсною. І ще 27 000 гривен як виконавчий збір.

Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина 01

Дитячий письменник Олексій Кваша був добровольцем і загинув у 2015 році

"Виконавчий лист підроблений, про що є всі необхідні докази, і вони передані правоохоронцям. Вибір шахраїв упав на Квашу Дмитра, бо він зберігав кошти і не робив ніяких транзакцій по карті тривалий час, і не перевіряв баланс. Йдеться про високу ймовірність змови працівників соціального захисту, відділення банку, державного виконавця та особи, якій перерахували кошти. В лютому 2019-го Дмитро Олексійович дізнається про зникнення грошей. У листопаді звертається до адвоката нашої спілки", - розповів Шполянський.

Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина 02

За його словами, поліція закрила справу за відсутністю складу злочину, і ніхто з чиновників навіть не спробував допомогти пенсіонерові повернути гроші.

"Процес повернення коштів може затягнутися на роки. Ми оголошуємо початок збору коштів для Дмитра Олексійовича, якому, до речі, 71 рік, і не зупинимося, поки не зберемо всю суму", - написав Шполянський і вказав номер картки батька загиблого героя.

5168 7573 9814 1970, Кваша Дмитро Олексійович.

Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина 03

Батько загиблого героя Дмитро Олексійович Кваша




Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина 04
Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина 05
Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина 06
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Топ коментарі
+40
просто поймать , и к двум березам привязать и разорвать как жаб
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19.11.2020 19:26
+26
Як же можна бути такою поганню?
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19.11.2020 19:32
+19
Куда не плюнь,одни суки.
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19.11.2020 19:28
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просто поймать , и к двум березам привязать и разорвать как жаб
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19.11.2020 19:26 Відповісти
можно просто запенить Свету Мартыненко как первое звено
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19.11.2020 19:34 Відповісти
Света тут явно не прохожая...
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19.11.2020 19:45 Відповісти
підор..си сер Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына - Цензор.НЕТ 4411
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19.11.2020 19:28 Відповісти
главное что лапти при тебе остались
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19.11.2020 19:53 Відповісти
Куда не плюнь,одни суки.
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19.11.2020 19:28 Відповісти
при влади . согласен.
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19.11.2020 20:16 Відповісти
Не за таку державу помирали люди на Майдані..ой не за таку..
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19.11.2020 19:30 Відповісти
т-с-с! тихо! нельзя такое писать
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19.11.2020 19:59 Відповісти
поймать невозможно
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19.11.2020 19:31 Відповісти
Як же можна бути такою поганню?
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19.11.2020 19:32 Відповісти
И к сожалению погани на много больше чем нам порой кажется, нужно только внимательными быть.
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19.11.2020 22:00 Відповісти
Ни чё не поделать, у вас гендиректор Зеля, так что не трепыхайте пока Беларусь не отправит убийцу-луку в землю, и *****, так всё и будет, не гордитесь Зелей, он такой же.
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19.11.2020 19:33 Відповісти
пишатись зеленим лайном можуть тільки кретини
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19.11.2020 19:48 Відповісти
Та гроші ж вкрали коли ЗЕ ще не було. То що будеш казати про коричневе лайно? А ну спробуй відмазатися троляко.
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19.11.2020 20:00 Відповісти
Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 8985 йому по-барабану...Боту що в моск вклали - то він й відтворює...
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19.11.2020 20:14 Відповісти
О, вилізли довбойоби.
Вали на канал Портнова.
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19.11.2020 20:17 Відповісти
Давайте деньги собирать, а как наказать мошенников - ни слова.
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19.11.2020 19:33 Відповісти
ну дык свете уже нечего с карты снимать! совесть надо иметь, ведь те 270 тыс. ужо всё, света ждёт новые транши
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19.11.2020 19:48 Відповісти
1. Ми добились поновлення карної справи. 2. Ми всюди розповсджуємо інформацію про злочин. 3. На виконавця та його керівника місцева спілка (м. Кам'янец) буде тиснути психологічно, аби добитись їх звільнення.
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20.11.2020 03:05 Відповісти
Дякую, пане Ілля за відгук. Це свідчить, що ви дійсно тримаєте руку на пульсі.
Чи є АТОвці в правохоронних лавах, які не закриють очі на такий ганебний вчинок?
Чи маєте ви підтримку в обласній ланці? Чи, можливо, в Києві?
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20.11.2020 14:15 Відповісти
Споймать гадов только на минные поля.
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19.11.2020 19:35 Відповісти
Кляті іроди! Зрозуміло, що гроші старенькому не повернуть, тоді буде по-Божому, якщо крадії все до останньої копійки витратять на лікування різних хвороб! Нехай здихають поволі та у муках! І не отримають прощення від Господа Бога!!!
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19.11.2020 19:39 Відповісти
Амінь.
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19.11.2020 20:11 Відповісти
ну раз виконавча служба виконала, а мусора мовчать, значить зе-команда дала добро
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19.11.2020 19:49 Відповісти
Да , за пол-года до выборов ЗЕ команда уже рулила Порохом ? ))))))
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19.11.2020 21:35 Відповісти
Не звернув увагу на дату, ну зараз таке дно твориться, що 300 штук ще фігня
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20.11.2020 01:35 Відповісти
Какие бессовестные уроды. Вообще-то это уголовная статья о мошенничестве. Неужели нельзя по реквизитам получателя найти преступников?
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19.11.2020 19:51 Відповісти
Ну тепер справу поновили, але гроші найближчими роками нам не повернути
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20.11.2020 03:02 Відповісти
Чому Ви не називаєте банк який проводив транзакцію?
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20.11.2020 04:36 Відповісти
Банк не міг видати картку на не існуючу людину. Тобто працівник банку - учасник. Або - організатор.
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20.11.2020 04:35 Відповісти
Я нічому не дивуюсь в Україні!!!Кажуть,що президент Зеленський поганий!Та в нас люди,готові одне одного вбити за долар!Хай земля горить під ногами,хто захищає в суді цих нелюдей!
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19.11.2020 19:55 Відповісти
васька а кто у нас президент. хто брехав як паскудна собака шо прийде и порядок наведе...не лижи сраку еврею..воно для украинцив ничого не зробить..тилько обкраде
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19.11.2020 20:14 Відповісти
Я не розумію , навіщо ми годуємо поліцію . Яка її функція в Україні ?
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19.11.2020 19:55 Відповісти
Як бандити , лише без жодних принципів і обмежень .
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19.11.2020 20:12 Відповісти
Ті мєнти, шо я знаю, мають одну функцію - косити бабло. Їдучи на обшук вони прикидають скіль здеруть, щоб "нічого не знайти"
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20.11.2020 01:36 Відповісти
Сабаков пусть первый **** перечислит тогда и я
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19.11.2020 19:57 Відповісти
если бы у члена семьи милиционера полиционера ....милиционера украли , быстро бы нашли , а если бы у прокурора - то в течении часа ....
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19.11.2020 19:58 Відповісти
пошлите эти бумаги зеленському. це вин падло виноват. це його проходимцы зелени граблять стариков и детей...по большому счету пострелять бы эту падаль.дай бог придет это время.
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19.11.2020 20:12 Відповісти
За порошенка пограбували . Розстрілюй .
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19.11.2020 20:13 Відповісти
Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 5117 вже вище написав - не нервуйте, це звичайні боти (програми) - що написали те й відтворює...
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19.11.2020 20:17 Відповісти
Грабили так-то проходимцы Пороха , тогда про Зелю-президента никто и не слышал )))
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19.11.2020 21:36 Відповісти
Украина переполнена ублюдками не менее, чем паРаша. Как власть, так и "рядовые отряды". За что здесь бороться??? Чтобы завтра тебя "кинули", те кто вчера выехал на твоей крови...
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19.11.2020 20:14 Відповісти
Це жах.
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19.11.2020 20:20 Відповісти
Тобто є факт злочину шахрайство/злодійство.
Відомі персональні дані про людей чи точніше нелюдів які це здійснили.
І менти закривають справу

Як це так можливо?
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19.11.2020 20:27 Відповісти
тут в соседней ветке человек написал , про начальников п ......в в Глухове , где дело даже не открывали . и его сразу здесь на цензоре вытерли, а вы говорите - Як це так можливо? Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 9797
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19.11.2020 21:38 Відповісти
Я по сьогоднішній день в це не можу повірити.
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20.11.2020 03:01 Відповісти
Дуже навіть можливо. Навіть типово.
Менти або самі в долі, або чекають, щоб позолотили їм ручку.
Знаючи нашу правопохоронну систему, я б здивувався, якби було інакше.
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20.11.2020 09:59 Відповісти
мошеников на гиляку!
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19.11.2020 20:31 Відповісти
людина стороння до завтра покипить і охолоне, а от рідний батько зобовязаний помститись. я на його місці вже давно би вирішив питання з виконавцем. справа не в грошах а в принципі.
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19.11.2020 20:42 Відповісти
да "разведут " старика , что он сделает ? если только..... другие не помогут и не за деньги
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19.11.2020 21:42 Відповісти
Ми (обласна спілка учасників АТО) допомагаємо не за гроші. За рік роботи з родини Олексія Кваши нами не взто жодної копійки.
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20.11.2020 03:00 Відповісти
ну от саме на таких як Ви я і натякав
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20.11.2020 11:05 Відповісти
"полиция закрыла дело за отсутствием состава преступления, и никто из чиновников даже не попытался помочь пенсионеру вернуть деньги", - а могло ли быть иначе на территории бесстыдства и беззакония？
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19.11.2020 20:55 Відповісти
Менти звичайнісінькі паскуди!
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19.11.2020 21:14 Відповісти
+ ... небагато, але теж допомога......
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19.11.2020 21:30 Відповісти
цэ нэ люды - биологичне смиття!
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19.11.2020 22:29 Відповісти
Это тоже проглотим?
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20.11.2020 00:12 Відповісти
Блін !
Знову якесь шахрайство по збору коштів Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 3915
Подається заява на конкретний банк (який так і не вказаний) про незаконний перевід коштів !
І нехай уже цей банк повертає кошти та й собі розбирається зі законністю представлених документів .
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20.11.2020 01:16 Відповісти
Доброго дня. Я особисто займаюсь цим питанням. Напишіть свій телефон, ми Вас долучимо до юристив цього процесу і з радісттю приймемо Вашу допомогу. Після перевірки документів буду чекати Ваших вибачень у звинуваченні в шайхрайстві. Мій телефон 0984177290.
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20.11.2020 02:59 Відповісти
імя, сєстра, імя! Назву банку не вказано. Люди повинні знати - у якому банку можливе подібне шахрайство. Без працівників банку нічого б не сталося.
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20.11.2020 04:41 Відповісти
Із вірогідністю 99% - це "Ощад".
Саме цей банк незаконно узурпував усі виплати по лінії військових пенсіонерів.
Клієнтам саме цього банку одразу після нарахування пенсії звонили шахраї і просили повідомити коди доступу під усякими приводами, тобто, персонал банку працює на шахраїв.
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20.11.2020 09:56 Відповісти
Не факт. Приват банк заблокировал абсолютно все счета моей жены, включая заплатную, хотя по Конституции и по Закону о Исполнительной службы они не имели на это права.
Я написал жалобу в Минэкономики и в Нацбанк, пришел ответ, что они это сделали по решению исполнителей. Я им еще раз написал,что они нарушили Конституцию и Закон по решению исполнителей и являются соучастниками! Только после этого, когда до них дошло, разблокировали карту. С Исполнителями тоже отдельная история маразма в нашей стране.
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20.11.2020 10:53 Відповісти
Так, подайте, будь ласка, назву банку.
Насправді шок.
Чи Ви пробували через них (банк) з*ясувати деталі ?
Я не знаю, як в Україні таке можливо, щоб якийсь державний виконавець (то від суду - ?) міг отримати доступ до рахунку і подати якісь інструкції ?
На якій підставі банк виконав таке "розпорядження" ?
Такого просто не може бути !
Шукайте через банк !!!
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20.11.2020 08:23 Відповісти
В Україні уже давно поліцаї, прокурвори, "судді" і так звана "виконавча служба" - одна банда з пограбування населення.
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20.11.2020 09:49 Відповісти
Доброго дня. Тут банк ні до чого. Так, Згідно Закону України "Про виконавче провадження" будь-який (і державний і приватний) виконавець мають доступ до всіх реєстрів і відомостей що стосуються виконавчого провадження. Банк зобов'язаний виконати постанову державного виконавця, бо за не виконання рішення суду кримінальна відповідальність.
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20.11.2020 10:59 Відповісти
Доброго дня, пане Іване.
Дякую за роз*яснення. Я достатньо років працюю тут в банку. Тому не могла не прокоментувати.
Ми найперше реагуємо, коли приходить лист з податкової щодо несплати фізичною чи юридичною особою податків. Такі листи доставляє поштар у руки рекомендованим листом: все сканується, бо є номер Пошти Канади.
Одразу мусимо заморозити рахунок клієнта (особистий чи бізнесовий). І телефонуємо йому, хоча він отримує від податкової такого ж листа. Ми просто даємо людині можливість ПРОТЯГОМ ДНЯ - і не більше - сконтактуватися з ними і домовитися про угоду (часом мова йде і про десятки тисяч): наприклад, місячно сплачувати н-ну суму.
Тоді податкова факсом нам присилає mainlevée (звільнення) - оригінал знову прийде поштою. Розморожуємо рахунок. Але все записуємо у файл клієнта. Далі - відповідальність на ньому.
У мене юрвідділ - фактично друзі. У справах полагодження спадщин найчастіше з ними контактую, та й інші випадки (розлучення, суди і т.д.) бувають складними.
Найголовніше у нас: ми захищаємо гроші клієнта і відповідаємо за них.
Я б в житті не зробила подібну транзакцію без перевірки з нашими юристами.
Скільки і переписки з ними буває, сканую і відсилаю документи для аналізу (мінявся цивільний кодекс, заповіт міг бути складений по-старому - купа різних нюансів навіть щодо wording), + клієнти - імігранти з різних країн, помер тут - родина в Європі ...
Вина банку (працівника) само собою є. Однозначно. Як Ви і написали нижче.
Або тупа і непрофесійна мавпа то зробила, або вона (він) у змові з шахраями.
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20.11.2020 21:11 Відповісти
Про судові рішення: через адвокатів виконували. Або від клієнтів з рішенням на суду на руках.
Про виконавців не чула чи не доводилося мати справу.
Але ніколи не має бути мовчки і всліпу: працівник банку мусить переконатися у правдивості і перевірити все зі свого боку.
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20.11.2020 21:15 Відповісти
Навіщо писати про те в чому ви невіглас. До банку прийшов офіційний документ- постанова державного виконавця про стягнення з картки потерпілого коштів на картку іншого дядька (співучасника). Банк виконав вимогу виконавця (такий закон). Тут питання до виконавця, яка мала переконатися що є рішення суду по якому вона робить стягнення, до людини яка отримала кошти (це завідомо злочинець), і до поліції (яка заблукала в очевидних трьох соснах).
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20.11.2020 10:56 Відповісти
+++++
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20.11.2020 20:56 Відповісти
Подтверждаю. Ни Полиция, ни Прокуратура ничего не делают, чтобы садить мошенников.
190 статья мертвая в Украине! Дела со скрипом открывают, через 3 дня тупо закрывают.
И так уже раз 3. Ни решения судов, ни прокуроров - Полиции Авакова все глубоко по...
Приема граждан нет - карантин. Пишите письма. Ответов тоже нет, т.к. в канцелярии Деснянського района нет бумаги и марок! Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 5536 Приходите лично и забирайте ответ. Во время карантина. Когда государство не выполняет законы - оно разваливается!
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20.11.2020 10:47 Відповісти
Что-то тут не так!
Просто украли деньги, а ". Полиция закрыла дело из-за отсутствия состава преступления." ? Это как?
"государственный исполнитель Светлана Мартыненко из Заводской ГИС г. Каменское (Днепропетровская область) списала с карты 270 тыс. грн в пользу определенного лица" - на основании ЧЕГО?
Может это лицо - жена?
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20.11.2020 10:59 Відповісти
https://prnt.sc/vmpo56 Листопад чи можливо таки Лютий?
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20.11.2020 11:53 Відповісти
https://prnt.sc/vmpzl8 Такий будинок є в реєстрі пошти Дніпра
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20.11.2020 12:01 Відповісти
 
 