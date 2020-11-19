Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Ми завдячуємо Героям Небесної Сотні, які віддали свої життя за європейський шлях розвитку України. Про це сказав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Львові на зустрічі з родинами загиблих учасників Революції Гідності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Я тут, щоб подякувати вам і вибачитися, що зараз на державному рівні День Гідності та Свободи відзначається не так, як п’ять років до цього. Запевняю вас – це ненадовго. Ми в жодному разі не дамо знищити пам’ять, знищити українство, державність, знищити те, що вже є в нашій історії – це пам’ять про Героїв Небесної Сотні", – сказав п’ятий президент.
Учасники зустрічі висловили обурення обшуками силовиків у Музеї Революції Гідності. "Країна живе символами. У нас є свої символи і наша зустріч тут – це символ пріоритетів, що важливі для нашої команди. А вони живуть своїми символами. Це ж не просто якийсь слідчий підписав обшук – це позиція Зеленського", – зазначив Порошенко.
Мати Героя Небесної Сотні Романа Варениці із Новояворівська Ганна Варениця розповіла, що їй боляче бачити те, що відбувається в Україні.
"Дуже тяжко згадувати ті події, але ще важче дивитися на все те, що зараз твориться. Відпустили "беркутів" у 2019-му році. Ми ходили на всі ті суди, і в 2019 році для нас знову повернулися ті події 2014-го року. Шість років тривав суд і потім так зробити – відпустити тих "беркутів"… Зараз вже досліджено і ми знаємо, хто вбив нашого сина. Один із тих, кого відпустили, Абровськін – зараз дослідили, що він зі своєї зброї вбив і поранив 40 чоловік 20 лютого. І його відпустили", – зазначила вона.
"Ми ходили на ті суди і вони себе поводили так наче нічого людського в тих хлопцях не залишилося. Вони поводили себе як звірі і дуже прикро нам було, що вони не зрозуміли своєї вини. Вони жодного разу не попросили прощення", – розповіла мати загиблого героя.
"Ми маємо не складати руки, не втрачати любові і віри до України. Боротися, так як ми боремося проти реваншу, так як боремося проти того, щоб кліка Януковича поверталась до влади", – підкреслив лідер партії "Європейська Солідарність".
Будь ласка, зачекайте...
Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
вопрос - куда ермак дел бедоносца?
Пэт Люра@Pet_lyra 7 мин
АХАХАХА))) Зеленский -- не будет больше спецпалат для членов ЦК.
Аппартаиентьі, в которьіх он находится, бьіли построеньі для Первого Секретаря ЦК компартии УССР.
Там две квартирьі со спецсвязью и прислугой.
- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!
история с Фофанией становится интересной....
"вчера по пять но большие...."
бо ненавидить українство і все українське
Это не тот, петя негодует, который за 5 лет не управился ни одного мусора посадить, которые эту сотню расстреляли? Это, внимание, при полностью подконтрольных ему судах.
Ну а теперь возражай по существу, говноед
Владик Ткаченко!) 95-й квартал на кладбище тебя утешит!)
(насправді не дуже приємно, але ваша відвертість про себе імпонує - це вже на рівні хуцпи)