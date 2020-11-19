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Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Ми завдячуємо Героям Небесної Сотні, які віддали свої життя за європейський шлях розвитку України. Про це сказав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Львові на зустрічі з родинами загиблих учасників Революції Гідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко у Львові зустрівся з сімями Героїв Небесної Сотні 01

"Я тут, щоб подякувати вам і вибачитися, що зараз на державному рівні День Гідності та Свободи відзначається не так, як п’ять років до цього. Запевняю вас – це ненадовго. Ми в жодному разі не дамо знищити пам’ять, знищити українство, державність, знищити те, що вже є в нашій історії – це пам’ять про Героїв Небесної Сотні", – сказав п’ятий президент.

Учасники зустрічі висловили обурення обшуками силовиків у Музеї Революції Гідності. "Країна живе символами. У нас є свої символи і наша зустріч тут – це символ пріоритетів, що важливі для нашої команди. А вони живуть своїми символами. Це ж не просто якийсь слідчий підписав обшук – це позиція Зеленського", – зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський щодо призначення Татарова: Він нікого не розганяв. У правоохоронних органах за часів Януковича були професіонали

Мати Героя Небесної Сотні Романа Варениці із Новояворівська Ганна Варениця розповіла, що їй боляче бачити те, що відбувається в Україні.

"Дуже тяжко згадувати ті події, але ще важче дивитися на все те, що зараз твориться. Відпустили "беркутів" у 2019-му році. Ми ходили на всі ті суди, і в 2019 році для нас знову повернулися ті події 2014-го року. Шість років тривав суд і потім так зробити – відпустити тих "беркутів"… Зараз вже досліджено і ми знаємо, хто вбив нашого сина. Один із тих, кого відпустили, Абровськін – зараз дослідили, що він зі своєї зброї вбив і поранив 40 чоловік 20 лютого. І його відпустили", – зазначила вона.

Порошенко у Львові зустрівся з сімями Героїв Небесної Сотні 02

"Ми ходили на ті суди і вони себе поводили так наче нічого людського в тих хлопцях не залишилося. Вони поводили себе як звірі і дуже прикро нам було, що вони не зрозуміли своєї вини. Вони жодного разу не попросили прощення", – розповіла мати загиблого героя.

"Ми маємо не складати руки, не втрачати любові і віри до України. Боротися, так як ми боремося проти реваншу, так як боремося проти того, щоб кліка Януковича поверталась до влади", – підкреслив лідер партії "Європейська Солідарність".

Читайте також: Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні
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Топ коментарі
+26
Сейчас начнется кваканье на зеленых болотах.)
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19.11.2020 21:55
+23
а бубочку не нашли журналисты в Феофании. и даже следов пребывания высшего руководства (пропускной режим, охрана, транспорт) на территории больницы НЕТ

вопрос - куда ермак дел бедоносца?
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19.11.2020 21:57
+21
Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни.

Это не тот, петя негодует, который за 5 лет не управился ни одного мусора посадить, которые эту сотню расстреляли? Это, внимание, при полностью подконтрольных ему судах.
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19.11.2020 22:04
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 6 ч. ·

Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
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19.11.2020 21:54 Відповісти
Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5559
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19.11.2020 22:01 Відповісти
Сейчас начнется кваканье на зеленых болотах.)
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19.11.2020 21:55 Відповісти
Маша-машева не угадала , писак маловато и не назло , интересуются политикой всё меньше ,так называемый короновирус досаждает,людям бабки на жизнь нужны
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20.11.2020 00:03 Відповісти
а бубочку не нашли журналисты в Феофании. и даже следов пребывания высшего руководства (пропускной режим, охрана, транспорт) на территории больницы НЕТ

вопрос - куда ермак дел бедоносца?
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19.11.2020 21:57 Відповісти


Пэт Люра@Pet_lyra 7 мин

АХАХАХА))) Зеленский -- не будет больше спецпалат для членов ЦК.
Аппартаиентьі, в которьіх он находится, бьіли построеньі для Первого Секретаря ЦК компартии УССР.
Там две квартирьі со спецсвязью и прислугой.
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19.11.2020 22:09 Відповісти
Бобочка в Оман полетів з дєрмаком отдихать)
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19.11.2020 22:23 Відповісти
Швидше за все сидить вдома і розводить лохів відосиками.
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19.11.2020 22:33 Відповісти
Може, він знову в Омані, чи обмані, то таке, вже було...
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19.11.2020 23:11 Відповісти
"Сидоров - кассир".

- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!

история с Фофанией становится интересной.... Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1398
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19.11.2020 23:15 Відповісти
Карцев и Ильченко
"вчера по пять но большие...."
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19.11.2020 23:21 Відповісти
ось цього прокацапське зерагульє і боїться
бо ненавидить українство і все українське
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19.11.2020 21:58 Відповісти
І тиша.... бо "хазяїн" платить, ****.......
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19.11.2020 22:02 Відповісти
Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни.

Это не тот, петя негодует, который за 5 лет не управился ни одного мусора посадить, которые эту сотню расстреляли? Это, внимание, при полностью подконтрольных ему судах.
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19.11.2020 22:04 Відповісти
Висрався? Полегшало?
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19.11.2020 22:08 Відповісти
По существу возражай, говноед.
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19.11.2020 22:10 Відповісти
в хер ти впав, послід ішачий)
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19.11.2020 22:19 Відповісти
Тебе. ган2он, просто ответить нечего. Кукарекнул рефлекторно сдуру.. Лети из петиного говна зёрнышки выклёвывать. Это твоя тема.
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19.11.2020 22:25 Відповісти
Ты зачем убил Ерику, утырок?
Ну а теперь возражай по существу, говноед Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 425
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19.11.2020 22:30 Відповісти
Гнида, ты где была во время революции достоинства? Титушкой работало?
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19.11.2020 23:30 Відповісти
он самый,слепотрастовский
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19.11.2020 22:10 Відповісти
Душимо спамом брехливого подолякового бота belge
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19.11.2020 22:58 Відповісти
Вылез, дурачок? Скучно в петушином углу?
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19.11.2020 23:08 Відповісти
тебе, подолякова наволоч, виявляється, треба задушити
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19.11.2020 23:34 Відповісти
Та ти шо? А Пєтя шо у нас слідчий? Чи може прокурор? Чи може Пєтя суддя щоб вироки виносити? Про підконтрольні Пєті суди будеш портнову заливати.
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20.11.2020 00:04 Відповісти
Посмотрел,кто же поставил лайки этому лживому комментарию.Шариевцы,совкодрочеры и зрители мертвечуковского ньюсвана.Все ожидаемо.
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20.11.2020 08:04 Відповісти
А маски где???
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19.11.2020 22:04 Відповісти
Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3327
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19.11.2020 22:06 Відповісти
Мі-мі-мі, кицюнька 😻😻😻💛💙
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19.11.2020 22:17 Відповісти
Можна подумать, що папірєднікі, за свою каденцію, всіх винних передсаджли, а зебобіки відпустили. От кому б промовчати.
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19.11.2020 22:08 Відповісти
что что а пиарится Порох умеет, чистой воды политика.
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19.11.2020 22:15 Відповісти
Ну сходи , и попиарься,
Владик Ткаченко!) 95-й квартал на кладбище тебя утешит!)
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19.11.2020 22:26 Відповісти
Если бы Зеленский сразу посадил и конфисковал майно Мертвечука, Мародера и Рыжего, его рейтинг сегодня был бы 92%.
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19.11.2020 22:19 Відповісти
И теперь бы уже сажали шибко мудрых зебилов. Просто так, от фонаря как им нравится)
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19.11.2020 22:22 Відповісти
А если бы бабушке...
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19.11.2020 22:27 Відповісти
А что,кроме празднования,Питруня сделал?Сколько убийц наказано?Пусть им расскажет,как Садовника отпустил
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19.11.2020 22:21 Відповісти
Лицемер высшего разряда
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19.11.2020 22:21 Відповісти
Держит всех за лохов.
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19.11.2020 22:24 Відповісти
Тебя держать не надо. Ты и есть породистый лох.
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19.11.2020 23:32 Відповісти
Приємно познайомитись. Welt Schmerz. Можна просто Вельт
(насправді не дуже приємно, але ваша відвертість про себе імпонує - це вже на рівні хуцпи)
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19.11.2020 22:29 Відповісти
Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 353
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20.11.2020 01:43 Відповісти
шмаркля таки да,лицемер,лгун,подонок, хуцпа,ложь и подлость у вислюка безмерны.
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20.11.2020 05:56 Відповісти
Нада Петру Алексеичу где-нибудь на востоке Украины такой бенкет устроить . Для віри , армії і мови (( .
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19.11.2020 22:30 Відповісти
І щось мені підказує, що люди поруч теж будуть їсти - а не сидіти й дивитись, як хрюкотить зелюк (бо Бубочка пісь-пісь, щоб його військові дяді не зарізякали виделкою).
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19.11.2020 22:36 Відповісти
Бггг)))свинособак то сколько набежало -песня,знают что при Порохе теперь точно сдохнут.
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19.11.2020 22:58 Відповісти
Одного не пойму, к чему зеля к майдану? ПЕСыкам главное гавкнуть.
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19.11.2020 23:21 Відповісти
Президент Петро Порошенко сьогодні вшановував пам'ять Героїв Небесної Сотні, поклав квіти та помолився біля меморіалу загиблим, зустрічався з їхніми рідними.
Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3870
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19.11.2020 23:32 Відповісти
Резидент Зеленський, добре розуміючи, які дні надходять та який це матиме розголос, послав своїх бакановських псів влаштовувати обшук у музеї Революції Гідності. Інші його шавки з ДБР саме зараз розкручують справу про "державний переворот" та якраз оперативно розіслали повістки активним учасникам революції.
Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8689
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19.11.2020 23:33 Відповісти
Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7956
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20.11.2020 20:21 Відповісти
Президент карає? Його вина в тому, що він не реформував суди. Судівське зміїне кубло не дало нічого зробити. А треба було як Саакашвілі - напівзаконними методами, але потім би ховався по інших країнах.
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20.11.2020 01:42 Відповісти
Всі без масок
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20.11.2020 08:45 Відповісти
 
 