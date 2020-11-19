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Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Комплекс "Наводчик-2" розташований на окупованій частині Луганської області, за 12 км від лінії фронту. Раніше такий комплекс використовували у Вірменії і в окупованій Південній Осетії.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

До складу "Наводчик-2" входять 7 БПЛА типу "Гранат" різних модифікацій із радіусом дії 10, 15, 25 і 100 км. Комплекс призначено для виконання розвідувальних і спеціальних завдань, зокрема, для забезпечення координатами цілей дивізіонів гарматної артилерії і РСЗВ.

Перша інформація про фіксацію цього комплексу на Донбасі з'явилася у звіті СММ ОБСЄ №272/2020 від 14 листопада 2020 року.

InformNapalm отримав візуальне підтвердження цієї текстової інформації. Завдяки фото з БПЛА вдалося підтвердити, що новітній російський комплекс "Наводчик-2" справді використовується на Донбасі. Поруч зі станцією управління також були помічені 3 ящики для зберігання і транспортування БПЛА.

Новітній російський комплекс безпілотників Наводчик-2 виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm 01

Читайте також: Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками. КАРТА

Комплекс "Наводчик-2" надійшов на озброєння МО РФ у 2014 році. Його відразу перекинули до Вірменії на 102-гу російську військову базу в місті Гюмрі. Відтоді інформація про використання цього комплексу і в російських ЗМІ, і на офіційному сайті МО РФ стосувалася в основному тільки Вірменії. Лише кілька разів цей комплекс також згадували в контексті проведення навчань на території 4-ї окупаційної військової бази РФ, яка розгорнута у Цхінвальському регіоні Грузії.







Новітній російський комплекс безпілотників Наводчик-2 виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm 02
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Топ коментарі
+36
а вот азеры не обосрались всяких навотчиков с горожанами и сс или что там у панцирейлаптеногих???
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19.11.2020 23:21
+31
хорошая цель для «Bayraktar TB2» Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7020
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19.11.2020 23:27
+29
Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5006
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19.11.2020 23:25
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19.11.2020 23:20 Відповісти
Спалит нафик ********** хлам Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9000
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20.11.2020 06:38 Відповісти
а вот азеры не обосрались всяких навотчиков с горожанами и сс или что там у панцирейлаптеногих???
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19.11.2020 23:21 Відповісти
ну і чому його ще не знищили?
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19.11.2020 23:21 Відповісти
Ты шо! Бубачка ниразришаит
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19.11.2020 23:23 Відповісти
так ихтамнет ...- а на нет , и суда нет...
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20.11.2020 11:34 Відповісти
А хіба він комусь шкодить? Наші безпілотники не літають - Бубачька не велить, а щодо їх сумнівної ефективності, то у Карабаху вона була нульова.
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19.11.2020 23:37 Відповісти
Зеленский хрен отбил об рояль.. Так чим це все знищувати? Все накрилося пійською російською, яка зветься на руський мові - ПЫЗДОЮ ЯКОЮ ВСЕ НАКРИВАЭТЬСЯ... Ну якось так.. в перекладі з російської.
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19.11.2020 23:46 Відповісти
ОП ПІДКОНТРОЛЬНЕ НЕ ВСУ ЗАБОРОНИЛО.
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22.11.2020 10:24 Відповісти
ИДИОТЫ !,,
-
Это не РосЦийсский , -
-
а с ТОЙ СТОРОНЫ !,,
и он не боевой , а прикольный !.
.
.
!
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19.11.2020 23:23 Відповісти
И шо, такий бравий снимок, низзя по приколу накрыть это потешное раисджермелля?
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20.11.2020 00:37 Відповісти
Ху&ло решило надавить, пока Байден не надавил...
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19.11.2020 23:24 Відповісти
а ну да ! у укропов отжали ...тьфу не та методичка.... в шахте нашли !
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19.11.2020 23:25 Відповісти
ЭТО с той стороны
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19.11.2020 23:47 Відповісти
Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5006
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19.11.2020 23:25 Відповісти
Ранее такой комплекс использовали в Армении...

Армянам эта херня не помогла в войне с Азербайджаном, а значит и лугандону и рашистским оккупантам не поможет против Украины.
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19.11.2020 23:25 Відповісти
Ээээ... В какой Армении? Карабах - это ж по-вашему не Армения?
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20.11.2020 01:05 Відповісти
База Гюмри всё таки в Армении находится. "Його відразу перекинули до Вірменії на 102-гу російську військову базу в місті Гюмрі"
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20.11.2020 18:46 Відповісти
"Армянам" и "в Армении", это все-таки немного не одно и то же ... или не?
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20.11.2020 21:18 Відповісти
хорошая цель для «Bayraktar TB2» Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7020
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19.11.2020 23:27 Відповісти
У нас же есть Байрактары,почему бы не гахнуть?
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19.11.2020 23:30 Відповісти
Прийдет время, бахнем и не раз.
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21.11.2020 20:52 Відповісти
Нада ещё больше открывать пунктов-пропусков в Украину . И банкоматы поставить там же . Шоб кормильцы всея Украины даже не парились с въездом и регистрацией , а просто брали бабло не отходя от кассы . ((
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19.11.2020 23:34 Відповісти
Та ну нах...Не может быть!
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19.11.2020 23:36 Відповісти
Україна в ОБСЄ заявила про 2100 іхтамнетов на доМбасі і про 40 одиниць військової техніки.
"Наводчик 2" та його обслуга увійшли в цю незначну кількість окупантів на території України чи какаяразница?
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19.11.2020 23:37 Відповісти
устроили тут полигон. почему такое нельзя мочить, это же не среди домов и такое прочее, какие отмазки
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19.11.2020 23:44 Відповісти
Да какая разница !..
Эти х Наводчиков - - -на хлеб не намажэшь..
.
Правда они могут РАЗМАЗАТЬ наши ГОРОДА,,,,,
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19.11.2020 23:49 Відповісти
А какую пользу это принесёт?
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19.11.2020 23:52 Відповісти
замедление разработки военной техники врага
всякие снайперы и артиллеристы которые приезжают сдавать зачеты должны бояться сюда приезжать, у них земля должна гореть под ногами
подвоз боеприпасов надо прекратить
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19.11.2020 23:57 Відповісти
То есть мы ещё и создаём им условия обучения максимально приближенные к боевым? Кацапский минобороны только спасибо скажет.
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20.11.2020 00:03 Відповісти
прилетает дрон и у коцапов минус несколько лямов и опытный образец образец, пусть говорят спасибо
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20.11.2020 00:06 Відповісти
Ну допустим. В следующий раз не пришлют его или осторожней будут. Нам то с этого какая польза?
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20.11.2020 00:08 Відповісти
а какая нам польза что они там стоят. а так хотябы на них потренировать уже свои расчеты и пилотов дронов, тем более уничтожая их новую технику
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20.11.2020 00:10 Відповісти
Тренироваться нужно на полигонах, укрытых от посторонних глаз. Выдавать свои умения врагу без наступления на него - верх тупости.
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20.11.2020 00:13 Відповісти
верх тупости служить мишенями для тренировок коцапов
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20.11.2020 00:16 Відповісти
Уничтожив эту машинку мы как раз и подставим своих ребят под ответный удар. Вероятность, что русня отомстит 146%.
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20.11.2020 00:22 Відповісти
вот что ты говоришь
Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2949
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20.11.2020 00:27 Відповісти
Я говорю, что убивать врага нужно в процессе наступления, а не просто теша своё самолюбие ценой жизни своих солдат.
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20.11.2020 00:30 Відповісти
с такой тактикой ой не раздражать врага, - наступления не будет никогда
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20.11.2020 00:33 Відповісти
Нужно учиться у Азербайджана, который бестолково не раздражал врага, а готовился к победе чуть не 30 лет.
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20.11.2020 07:14 Відповісти
Скажіть, будь ласка, пане стратек, а яка межа по вашому поки можна "нє атвічать", і при перетині якої вже пора атвєтіть?
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20.11.2020 10:55 Відповісти
Вот это у молдаван как раз можно проконсультироваться
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20.11.2020 12:14 Відповісти
Интересно, а в процессе обороны убивать врага нельзя? Оборона, оперативная пауза , наступление, это все виды боевых действий.
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20.11.2020 05:18 Відповісти
Можно. Но оборона это когда противник наступает.
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20.11.2020 07:15 Відповісти
А ВОРОГ УЖЕ НАСТУПИВ, І ЗАХВАТИВ НАШУ ТЕРИТОРІЮ , ТО ЩО І ДАЛІ СПОСТЕРІГАТИ ЯК ВІН СТЯГУЄ ТЕХНІКУ ДЛЯ ВБИВСТВ УКРАЇНЦІВ.
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22.11.2020 10:57 Відповісти
Ты сколько уже раз выносил мозг своему военкому, чтобы он поскорее уже отправлял тебя в Светлодарск, Зайцево, в пром.зону Авдеевскую или в Марьинку?
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20.11.2020 21:27 Відповісти
А ДЛЯ ЧОГО КОЛИ ЗЕ ДАЄ КОМАНДУ НА ВІДСТУП ВІЙСЬК
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22.11.2020 10:59 Відповісти
А я б здався...фiнам
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20.11.2020 08:31 Відповісти
НЕ МИ А ОП І МІНОБОРРОНИ ІЗ ЗЕСЛУГАМИ.
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22.11.2020 10:52 Відповісти
«Будєм бамбіть»- казав Янелох. Шо ж ти нє бамбіш, сцикло?
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19.11.2020 23:47 Відповісти
Больно-шшыкотный вопрос для шлепера-2
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20.11.2020 00:48 Відповісти
А де наші Байрактари,головнокомандуючий,де Оплот,а не списані Т64 модернізовані?
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19.11.2020 23:51 Відповісти
Странно было бы,если бы не обнаружили. Где им еще испытывать все новейшее, как не на Донбассе и Сирии
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19.11.2020 23:55 Відповісти
Налётчик-2 Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2146
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19.11.2020 23:57 Відповісти
Военторг или шахты, вот в чем вопрос?
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20.11.2020 00:04 Відповісти
нет. третий вариант. это разработали и сделали дамбасские вченые.
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20.11.2020 00:14 Відповісти
Я помню репортаж был от раша-ТВ, как обдроченцы кувалдой в гараже собирают танки и грады...
Какое ж быдлонаселение смотрит там и здесь (и в Германии, кстати, тоже) это ТВ и даже тени сомнения нет, что им лепят фуфло...
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20.11.2020 21:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Y1JLWFomUBw

.
...

........
....
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20.11.2020 00:28 Відповісти
не военторг, там и лейба проглядывается
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20.11.2020 00:46 Відповісти
Каждому "наводчику 2" по "харопу".
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20.11.2020 00:49 Відповісти
Как всегда, стадо в каментах ржет над кацапами. А между тем дело обстоит так, что пока мы ржем, кацапы разрабатывают свои беспилотники. Пусть и корявые, но защиты от них у Украины нет. И даже у США нет, судя по успешным налетам иранских беспилотников на объекты в Саудовской Аравии, охраняемые американскими ПВО.
Надо бы не ржать а начать что-то делать.
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20.11.2020 01:09 Відповісти
насчет "даже у США"

Aerial Dragnet, DARPA, США
Apollo Shield, Apollo Shield
Dronebuster, Flex Force, США
DroneDefender, Battelle, США
портативная, форм-фактор "винтовки", дальность действия до 400 м, время работы - до 5 часов
DroneGun, Drone Shield, Австралия/США
2020.05.19 DroneGun Tactical и DroneGun MKIII - противодронные новинки от DroneShield
DroneSentinel, DroneShield, США
2017.07.11 Стационарная противодронная система DroneSentry посадит БЛА или вернет его к оператору.
DroneSentry, DroneShield, США
One Touch Interceptor TI, Airspace Systems, США
Phaser, США
Радиус действия - около 1 км. Контролирует сигналы ISM и GPS. Опробован американцами в Сирии. Airspace Systems, США
насчет "ржем" а что еще олстается если бубочка "закончил войну" и фсбешные агенты прямо сейчас разваливают армию.
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20.11.2020 07:13 Відповісти
Это все прекрасно, США сделали выводы и ориентируются на войну 21 века - войну дронов.
А выводы они сделали после того как дроны запущенные из Йемена, пролетели 200 км и разнесли 2 нефтеперекачивающих завода в Саудовской Аравии, которые были защищены ПВО США - Пэтриотами и Скайгардами.
Вызодит, что ПВО разработанные против самолетов, не работают против дронов. Хоть американские, зоть российские.
США это осознали и занялись разработкой зашиты от дронов.
Раша скорее всего тоже.
Украина? К сожалению, скорее всего нет. Пока украинцы просто ржут над картинками разгрома раша-ПВО, вместо того чтобы сделать выводы.
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20.11.2020 09:47 Відповісти
це матеріали за 2017 рік
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20.11.2020 11:13 Відповісти
Ну значит США поняли угрозу дронов значительно раньше. Что сказать, молодцы. Но тем не менее 2 стратегических объекта в СА профукали.
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20.11.2020 11:52 Відповісти
Якщо ви не звернули увагу на опис представлених вами матеріалів то, нагадую що, представлені вам розробки відносяться до засобів боротьби з хоббійними дронами. Апарати, які використовуються в арміях мають набагато надійніші засоби навігації та зв'язку.
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20.11.2020 10:01 Відповісти
якщо ви б звернули увагу на усі матеріали які я надав не писали про хоббійні дрони крім того різноманітні террористи не заморачуються а використовують привмтивні дрони або навіть шматок фанери з двигуном та вибухівкою.
Phaser, США

Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8485

DroneGun Tactical и DroneGun MKIII

Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 88
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20.11.2020 11:11 Відповісти
Ні, то не стадо рже, то ржуть тролі в тому числі і кремлівські. Українці сумують.
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20.11.2020 22:18 Відповісти
накрыть гавно кацапо Наводчика, Bayraktar TB2 и нету наводчика.
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20.11.2020 01:10 Відповісти
Да этого говна в любом военторге полно
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20.11.2020 01:30 Відповісти
"Этанимы... храшданскаявайна".
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20.11.2020 07:06 Відповісти
Зелені недотьопи у відповідь не виконали жодної програми оборонпрому. Добили Антонов, Мотор СІч, я так думаю, що будуть із верби робити луки і збивати ними безпілотники РФ, бо і ліси вирізали під пеньок. Скоро Майдан їм подякує за все і одразу !
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20.11.2020 07:11 Відповісти
Ввести визовый режим с Россией не желают. Это все, что надо знать о власти Зеленского. А для пипла фотографии злобного врага вкидывают........ Ага, как-же...
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20.11.2020 08:15 Відповісти
А грузовик беленького цвета - это не машинка с эмблемой ОБСЕ? Они там что, вместе полеты и мишени для оккупационных сил координируют? Или то просто очередной "камаз-доброволец" из очередного "гумконвоя"?
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20.11.2020 10:03 Відповісти
То не ОБСЄ, а типовий кацапський "гуманітарій".
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20.11.2020 10:07 Відповісти
типу якщо буде обстріл щоб залишити у якості доказів "звєрств хунти"?
От пересторожчики - наш бубачка вже повідбирав все чим їх можна було б обстріляти
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21.11.2020 12:18 Відповісти
Теж непогано. Треба запропонувати турецьким та американським військовим дослідникам можливість проводити досліди в польових умовах для вивчення потенціальних можливостей ворожої техніки. Хай приїзжають і ставлять засоби радіорозвідки та радіоперехвата сигналів. Цінна буде інформація для військових інжинерів. Думаєте, якого хріна Ердоган купляв С-300? Тепер його дрони не мають загрози від цих систем.
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20.11.2020 10:05 Відповісти
Хм...12 км....Подогнать батарею Гвоздик,один залп и усе...Но у нас нынче Бубочка а это проблема....
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20.11.2020 10:35 Відповісти
"Нептун" немає бажання випробувати в реальних умовах? Чи "Вільху"?
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20.11.2020 18:34 Відповісти
Где наши байрактари?!
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21.11.2020 10:06 Відповісти
хто зна - може вже на мордовії разом з джавелінами
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21.11.2020 12:18 Відповісти
Зебіли мокшам здають....
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22.11.2020 10:13 Відповісти
О т і ціль є для випробування нових українських високоточних ракет, а краще хай Байрактари "потренцються" на ній.....,хоча мені щось підказує що фсбєшна влада засцить, це не по роялю хреном барабанити.....
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22.11.2020 10:12 Відповісти
 
 