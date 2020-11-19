Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Комплекс "Наводчик-2" розташований на окупованій частині Луганської області, за 12 км від лінії фронту. Раніше такий комплекс використовували у Вірменії і в окупованій Південній Осетії.
Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.
До складу "Наводчик-2" входять 7 БПЛА типу "Гранат" різних модифікацій із радіусом дії 10, 15, 25 і 100 км. Комплекс призначено для виконання розвідувальних і спеціальних завдань, зокрема, для забезпечення координатами цілей дивізіонів гарматної артилерії і РСЗВ.
Перша інформація про фіксацію цього комплексу на Донбасі з'явилася у звіті СММ ОБСЄ №272/2020 від 14 листопада 2020 року.
InformNapalm отримав візуальне підтвердження цієї текстової інформації. Завдяки фото з БПЛА вдалося підтвердити, що новітній російський комплекс "Наводчик-2" справді використовується на Донбасі. Поруч зі станцією управління також були помічені 3 ящики для зберігання і транспортування БПЛА.
Комплекс "Наводчик-2" надійшов на озброєння МО РФ у 2014 році. Його відразу перекинули до Вірменії на 102-гу російську військову базу в місті Гюмрі. Відтоді інформація про використання цього комплексу і в російських ЗМІ, і на офіційному сайті МО РФ стосувалася в основному тільки Вірменії. Лише кілька разів цей комплекс також згадували в контексті проведення навчань на території 4-ї окупаційної військової бази РФ, яка розгорнута у Цхінвальському регіоні Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
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Это не РосЦийсский , -
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а с ТОЙ СТОРОНЫ !,,
и он не боевой , а прикольный !.
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Армянам эта херня не помогла в войне с Азербайджаном, а значит и лугандону и рашистским оккупантам не поможет против Украины.
"Наводчик 2" та його обслуга увійшли в цю незначну кількість окупантів на території України чи какаяразница?
Эти х Наводчиков - - -на хлеб не намажэшь..
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Правда они могут РАЗМАЗАТЬ наши ГОРОДА,,,,,
всякие снайперы и артиллеристы которые приезжают сдавать зачеты должны бояться сюда приезжать, у них земля должна гореть под ногами
подвоз боеприпасов надо прекратить
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Какое ж быдлонаселение смотрит там и здесь (и в Германии, кстати, тоже) это ТВ и даже тени сомнения нет, что им лепят фуфло...
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Надо бы не ржать а начать что-то делать.
Aerial Dragnet, DARPA, США
Apollo Shield, Apollo Shield
Dronebuster, Flex Force, США
DroneDefender, Battelle, США
портативная, форм-фактор "винтовки", дальность действия до 400 м, время работы - до 5 часов
DroneGun, Drone Shield, Австралия/США
2020.05.19 DroneGun Tactical и DroneGun MKIII - противодронные новинки от DroneShield
DroneSentinel, DroneShield, США
2017.07.11 Стационарная противодронная система DroneSentry посадит БЛА или вернет его к оператору.
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One Touch Interceptor TI, Airspace Systems, США
Phaser, США
Радиус действия - около 1 км. Контролирует сигналы ISM и GPS. Опробован американцами в Сирии. Airspace Systems, США
насчет "ржем" а что еще олстается если бубочка "закончил войну" и фсбешные агенты прямо сейчас разваливают армию.
А выводы они сделали после того как дроны запущенные из Йемена, пролетели 200 км и разнесли 2 нефтеперекачивающих завода в Саудовской Аравии, которые были защищены ПВО США - Пэтриотами и Скайгардами.
Вызодит, что ПВО разработанные против самолетов, не работают против дронов. Хоть американские, зоть российские.
США это осознали и занялись разработкой зашиты от дронов.
Раша скорее всего тоже.
Украина? К сожалению, скорее всего нет. Пока украинцы просто ржут над картинками разгрома раша-ПВО, вместо того чтобы сделать выводы.
Phaser, США
DroneGun Tactical и DroneGun MKIII
От пересторожчики - наш бубачка вже повідбирав все чим їх можна було б обстріляти