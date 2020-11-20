Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило. ФОТО
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Ескіз, який журі назвало переможцем у конкурсі на проєкт Великого Державного Герба, є найбільш вдалим щодо графіки, змісту та форми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на пресконференції сказав голова журі, голова Українського геральдичного товариства та автор Малого Державного Герба України Андрій Гречило.
"Вирішено було відзначити дві роботи. Частина робіт мала елементи, які не відповідають юридичному статусу України. З приводу іншої частини, було неозброєним оком видно, що кілька проєктів виконували одні й ті самі групи авторів, тому не було сенсу давати комусь дві премії. Тому рішенням журі до нагородження представити дві роботи", - розповів він.
Умови конкурсу дозволяли представляти роботи, які брали участь у попередніх конкурсах. Одним з таких є проєкт-переможець. Він відомий з 1997 року. Автор - Олексій Кохан.
"Серед усіх ця робота мала найкращий вигляд. Вона є авторською, тут немає запозичених форм і елементів. По-друге, вона якісно зроблена за змістом і за формою. Вона якісно вирішена з художнього погляду. Щодо ідейного посилу - зараз ми саме проходимо століття української державності та української революції 1917-1921 років. Це період становлення української символіки та геральдики. Україна з'являлася як держава і ще не мала власних символів. Тоді тривала дискусія, що має бути Державним Гербом. Українські землі були розділені між Російською імперією та Австро -Угорщина. Була ідея об'єднати їх в одну державу. Найбільш серйозними претендентами були фігури Архангела Михаїла, яка мала представляти Наддніпрянську Україну, і Лев як затверджений символ Західно-Української Народної Республіки. Тоді дуже популярними були соборні герби. І в проєкті-переможці ідея соборності добре відображена композиційно - обидві фігури представлено як втілення двох регіонів України. Він демонструє Україну цілісною", - зазначив Гречило.
Він нагадав, що стаття 20 Конституції України говорить, що на Великому гербі має бути козак з мушкетом:
"Тут автор пішов за оригінальним рішенням. Козак розміщується на хоругві, що увінчує Малий Державний Герб. Цей символ добре доповнює і за змістом. Козак з мушкетом уособлює Південну і Південно-Східну Україну. Тобто той регіон, який Архангел Михаїл міг не покривати географічно. З іншого боку, нестандартне рішення і його розміщення разом з Тризубом вказує на одну з епох української державності - Гетьманщину.
Якщо розглядати весь герб, то він розповідає історію становлення української держави. Тризуб підкреслює спадковість сучасної України від Русі і держави Володимира Великого. Козак показує наступний етап створення української державності. А Архангел і Лев доповнюють зміст територіально. Втиснути в герб якісь інші символи, відповідно до сучасного адмінподілу, практично неможливо - у нас 27 регіонів. Робити кашу з герба ніхто не буде. Так що переміг проєкт простий, легкий, якісно виконаний у частині графіки і вдалий за змістом і формою".
Автору журі висловило дві рекомендації.
"Одна стосується нижньої частини. Тримачі стоять на синьо-блакитній стрічці. У геральдиці таке буває, але в нашому суспільстві, особливо після початку війни на сході і подій у Криму ... усі знають, все починалося зі знищення української символіки і топтання її ногами. Тому люди справедливо гостро на це реагують. Журі рекомендувало трохи внести зміни щодо стрічки. Друге зауваження стосується козака з мушкетом - з приводу одягу. В складі журі був фахівець, який добре знає іконографію козака з мушкетом, тому були надані рекомендації щодо доопрацювання. Ці зауваження не є значними і не потребують великих зусиль", - підсумував Гречило.
Другу премію вирішили не вручати. Третю премію отримала робота колективу авторів.
"Цей проєкт полонив своєю лаконічністю, і ця робота вирізнялася з-поміж усього масиву ескізів. Тут сучасне зображення і сучасна мова. Ми вирішили, що цей проєкт також потрібно відзначити", - пояснив член журі знавець історії українського герба і редактор книги "Наш герб" Богдан Завітій.
До цього проєкту були дрібні композиційні зауваження. Зокрема, розміри щита (Тризуб посередині) журі визнало занадто великим.
Гречило зазначив, що вибір журі - тільки перший етап затвердження Великого Герба.
"Другий етап - розробка законопроєкту "Про державні символи". З 1 грудня матеріали передаються в Міністерство юстиції. Там створюється робоча група, яка розробить цей законопроєкт. І третій етап - затвердження символу у Верховній Раді. У мене є надія, що в нас не виникне таких дивних речей, як на минулих конкурсах. Скажімо, в 2009 році після проведення не зовсім вдалого конкурсу раптом з'явилася депутатська ініціатива, що депутати можуть подавати свої альтернативні проєкти, без участі в конкурсі.
Зараз є всі можливості, щоб Верховна Рада набрала необхідні 300 голосів для ухвалення закону і внесення змін до Конституції. І зараз питання державних символів не так політизується, як на початку 90-х років", - підсумував він.
Гречило уточнив, що навіть в тому випадку якщо буде затверджений Великий Державний Герб, то він матиме обмежене, церемоніальне застосування - як в більшості країн світу. Наприклад, для представництва Президента України та Верховвної Ради. Основним залишиться Малий Державний Герб - Тризуб.
Будь ласка, зачекайте...
и у неё на самом деле должно быть 4!!! когтя как у льва?
снесите её к ветеринару, иначе к ветеринару нужно будет отнести автора герба)))
Все за що береться зеленський, все перетворюється на клоунаду.
А символ Русі представлений на гербі Тризубом. Та якщо вам так хочеться бачити ще й язичницький символ, то домалюйте ідола Перуна.
Чим не релігійний символ.
А ангел на цьому гербі дійсно кривий і деформований з кривим мечем і у панчохах з Житомиру.
но с худ точки зрения - стиль наив. как ребёнок рисовал.
этот толстенький ангел с крестом на пузе содран с безвкусного нового герба Киева,
лев уродлив да ещё и с кровавыми когтями,
козак лубочный - шароварщина. колоски. калина, ленточки....
буду надеется рада снова не примет и забудет ещё лет на 10.
Бот Савчука 25%@ihor108 2 ч
А чого цього фахівця не запросили? Він би ще ідей підкинув..
Тут не буду распространяться, хочу лишь выразить надежду, что Вы живы-здоровы и все у Вас в порядке. Помню о Вас.
10 апреля@buch10_04 4 ч
Конкурс на герб Украины: без скандала не обошлось
Глава жюри по проекту Большого герба Украины присудил первое место (https://t.me/insiderUKR/9739) своей же работе и работе своего кума - Ивана Турецкого.
Об этом сообщил (https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/3512911015452307) экс-нардеп Игорь Мосийчук.
Коли зелені шмарклі висохнуть -
це одороблогерб доведеться міняти.
Ангел - Восток.
Козак Юг.
Доминирует над всеми - Юг.
Затверджений 19 листопада проєкт Великого герба не залишив байдужими українців: одні заявляють, що проєкт не такий і пропонують те, що їм до вподоби, інші лаються та пропонують затвердити єдиним гербом тризуб. Свою фотожабу на проєкт герба зробила навіть "Укрпошта"
Еспресо.TV зібрало весь спектр реакцій українських соцмереж на затверджений проєкт Великого герба України.
Правник Олександр Северин обурюється: "Вони не розуміють, що герб не можна просто так намалювати і затвердити. Що не можна конституційною більшістю довбодятлів шопопало назвати гербом і шопопало стане гербом. Що герб це таке що на нього подивився - і до дрижаків. Що це відтворений архетип. Що це треба прожити поколіннями і століттями. Що це те за що живуть і за що вмирають.""Програли ми історичну гонку. Якщо вважати предметом гордості пафосний і недоладний національний символ без історичних передумов. З іншого боку, це уособлює національну естетику. Любить же у нас народ пшонка-стайл і закос під версальщіну у виконання виконроба із Жашкова, так і в гербі це можна підкреслити. Задовбошити унітарній республіці Великий Герб з коронами і кленовим листям. А до нього балкон. І колони з капітелями коринфського ордера. І картоплю під колонами. Щоб іноземці відразу бачили, з ким мають справу", - прокоментував політик та блогер Віктор Трегубов.
Головний редактор видання "Новинарня" Дмитро Лиховій пожартував про кар'єру автора герба, цитуючи Подерев'янського: "Я зрозумів, чому такий герб вибрали. Бо його автор, Кохан - то ж головний художник "Перця". "Ти "Перець" читав? - Ні. - Очєнь даже напрасно. Там такі хохми єсть - всцятися можна. Там і моє тоже єсть"."
Водночас, журнал "Перець" привітав свого головногокарикатуриста з перемогою в конкурсі.
Тим часом "Укрпошта" оновила основну світлину у Facebook відповідною пародією. А користувачі також пропонують додати на герб граблі. Історик Олександр Зінченко зробив підбірку фотожаб, з Єрмаком, та іншими високопосадовцями.
Автор герба - баран і совок.
Хорошо, что хоть лев справа отчётливо мужского пола - соблюдён гендерный баланс.
В общем, создатели повеселились вволю.
и создаст чёткую линию разграничения между Украиной и Московией.
Можно с колючей проволокой под напряжением.
Потом надо отдать долги МВФ, сохранить плодородные земли для Украины,
и выяснить сколько граждан у нас осталось в сухом остатке после всего.
А уж тогда можно вспомнить и о Большом Гербе.
Вот это просто, лаконично, бесспорно и все понятно.
А здесь каша, без стены текста с обьяснениями, хрен поймеш что.
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене достатньо великим і контрастним зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним знаком, але не державним гербом. Сувора ватиканська традиція не дозволяє зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб виявився єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
Геральдика вважає гербом тільки те, що міститься на щиті. Все, що за його межами - це не герб.
Єдиний розумний варіант - це було б оточити щит з тризубом меншими щитами з гербами історичних земель - золотий лев на синьому щиті - Галичина, білий архангел на червоному щиті - Київщина, білий хрест на червоному щиті - Волинь, щит з козаком - Запоріжжя, щит з тамгою - Крим і т.д.
Не на часі? - Есть такое.
Замечания судей справедливы? - Согласен. Неплохо было бы поправить отмеченные моменты.
По смыслу - все норм. Хотя тут нужен независимый геральдист.
Надеюсь что не врут насчёт смены паспортов и прочего. Иначе - нафиг надо!
Сами же идеи - неплохие. А тризуб(отличный символ) реально смотрится простовато на фоне других гербов.
Загальний вигляд ніби малював учень середніх класів!
и кстати, каким боком львы и короны к Украине??! что в головах у этих людей? вообще нихрена не понимают в геральдике (впрочем, я тоже весьма отдаленно).
Лев с маникюром и растоптанный флаг. Что не так с победителем конкурса на Большой герб
Лев с маникюром и растоптанный флаг. Что не так с победителем конкурса на Большой герб
«В целом же общий уровень представленных работ оказался довольно низким, и комиссия должна была оперировать тем, что было вынесено на ее рассмотрение», - член конкурсного жюри Богдан Завитий.
«Я не понимаю одного. Ладно, еще махну рукой на то, что средневековые псевдогеральдические элементы и орнаментальная этника здесь намешаны в эклектичную кашу случайно собранных символов. Черт с ним, что от этого всего несет смесью чеснока и борща, сверху обрызганных «шанелью». Но почему, Христа ради, фрагменты локальных символик - Киевской, Львовской и Запорожской - стали гербом всей страны?! Почему нельзя оставить в покое тему Большого герба вообще и не удовлетвориться существующим символом - лаконичным, выразительным и вполне достойным представлять страну?! Нет, будут лепить картонные подделки под Британию и с гордостью показывать интуристам под видом седой древности», - художник, график и архитектор Игорь Степанов.
«Убрать калину, пшеницу и эти все листья. Калина у украинцев имеет горькие ассоциации (в частности, стала и символом Голодомора, печальной судьбы, крови). А пшеница - ну, вот как перестанем зерно в Польше закупать или где там еще, тогда и поговорим о нашей «житнице Европы», - научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, радиоведущий «Радіо Культура» Александр Алферов.
Рано или поздно этот анахронизм будет удален и единственным гербом Украины останется только Золотой Тризуб на синем поле без унизительной приставки «малый».
"является наиболее удачным по графике" а мені здається не достатньо ЗЕленого кольору, трошки підправте.
Потому как это просто жуть а не эскиз. Он не имеет ни эстетической ни семантической/симеотической ценности. И собственно это убожество, свидетельствует об "уровне" того дизайнера и комиссии.
Эскиз получивший третью премию хоть как-то напоминает нормальный герб.
Хотя вполне достаточно и малого герба.
Мне лично нравится вот какой вариант большого герба -