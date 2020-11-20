Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило. ФОТО

Ескіз, який журі назвало переможцем у конкурсі на проєкт Великого Державного Герба, є найбільш вдалим щодо графіки, змісту та форми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на пресконференції сказав голова журі, голова Українського геральдичного товариства та автор Малого Державного Герба України Андрій Гречило.

"Вирішено було відзначити дві роботи. Частина робіт мала елементи, які не відповідають юридичному статусу України. З приводу іншої частини, було неозброєним оком видно, що кілька проєктів виконували одні й ті самі групи авторів, тому не було сенсу давати комусь дві премії. Тому рішенням журі до нагородження представити дві роботи", - розповів він.

Умови конкурсу дозволяли представляти роботи, які брали участь у попередніх конкурсах. Одним з таких є проєкт-переможець. Він відомий з 1997 року. Автор - Олексій Кохан.

"Серед усіх ця робота мала найкращий вигляд. Вона є авторською, тут немає запозичених форм і елементів. По-друге, вона якісно зроблена за змістом і за формою. Вона якісно вирішена з художнього погляду. Щодо ідейного посилу - зараз ми саме проходимо століття української державності та української революції 1917-1921 років. Це період становлення української символіки та геральдики. Україна з'являлася як держава і ще не мала власних символів. Тоді тривала дискусія, що має бути Державним Гербом. Українські землі були розділені між Російською імперією та Австро -Угорщина. Була ідея об'єднати їх в одну державу. Найбільш серйозними претендентами були фігури Архангела Михаїла, яка мала представляти Наддніпрянську Україну, і Лев як затверджений символ Західно-Української Народної Республіки. Тоді дуже популярними були соборні герби. І в проєкті-переможці ідея соборності добре відображена композиційно - обидві фігури представлено як втілення двох регіонів України. Він демонструє Україну цілісною", - зазначив Гречило.

Він нагадав, що стаття 20 Конституції України говорить, що на Великому гербі має бути козак з мушкетом:

"Тут автор пішов за оригінальним рішенням. Козак розміщується на хоругві, що увінчує Малий Державний Герб. Цей символ добре доповнює і за змістом. Козак з мушкетом уособлює Південну і Південно-Східну Україну. Тобто той регіон, який Архангел Михаїл міг не покривати географічно. З іншого боку, нестандартне рішення і його розміщення разом з Тризубом вказує на одну з епох української державності - Гетьманщину.

Якщо розглядати весь герб, то він розповідає історію становлення української держави. Тризуб підкреслює спадковість сучасної України від Русі і держави Володимира Великого. Козак показує наступний етап створення української державності. А Архангел і Лев доповнюють зміст територіально. Втиснути в герб якісь інші символи, відповідно до сучасного адмінподілу, практично неможливо - у нас 27 регіонів. Робити кашу з герба ніхто не буде. Так що переміг проєкт простий, легкий, якісно виконаний у частині графіки і вдалий за змістом і формою".

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Автору журі висловило дві рекомендації.

"Одна стосується нижньої частини. Тримачі стоять на синьо-блакитній стрічці. У геральдиці таке буває, але в нашому суспільстві, особливо після початку війни на сході і подій у Криму ... усі знають, все починалося зі знищення української символіки і топтання її ногами. Тому люди справедливо гостро на це реагують. Журі рекомендувало трохи внести зміни щодо стрічки. Друге зауваження стосується козака з мушкетом - з приводу одягу. В складі журі був фахівець, який добре знає іконографію козака з мушкетом, тому були надані рекомендації щодо доопрацювання. Ці зауваження не є значними і не потребують великих зусиль", - підсумував Гречило.

Другу премію вирішили не вручати. Третю премію отримала робота колективу авторів.

"Цей проєкт полонив своєю лаконічністю, і ця робота вирізнялася з-поміж усього масиву ескізів. Тут сучасне зображення і сучасна мова. Ми вирішили, що цей проєкт також потрібно відзначити", - пояснив член журі знавець історії українського герба і редактор книги "Наш герб" Богдан Завітій.

До цього проєкту були дрібні композиційні зауваження. Зокрема, розміри щита (Тризуб посередині) журі визнало занадто великим.

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Гречило зазначив, що вибір журі - тільки перший етап затвердження Великого Герба.

"Другий етап - розробка законопроєкту "Про державні символи". З 1 грудня матеріали передаються в Міністерство юстиції. Там створюється робоча група, яка розробить цей законопроєкт. І третій етап - затвердження символу у Верховній Раді. У мене є надія, що в нас не виникне таких дивних речей, як на минулих конкурсах. Скажімо, в 2009 році після проведення не зовсім вдалого конкурсу раптом з'явилася депутатська ініціатива, що депутати можуть подавати свої альтернативні проєкти, без участі в конкурсі.

Зараз є всі можливості, щоб Верховна Рада набрала необхідні 300 голосів для ухвалення закону і внесення змін до Конституції. І зараз питання державних символів не так політизується, як на початку 90-х років", - підсумував він.

Гречило уточнив, що навіть в тому випадку якщо буде затверджений Великий Державний Герб, то він матиме обмежене, церемоніальне застосування - як в більшості країн світу. Наприклад, для представництва Президента України та Верховвної Ради. Основним залишиться Малий Державний Герб - Тризуб.