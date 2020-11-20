Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В угрупованні військ, яке утримує позиції на південному напрямку, за наказом командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва проведено перевірку артилерійських протитанкових підрозділів щодо виконання завдань за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Командування ОС ЗСУ в Facebook.

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Захід відбувся на одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області. Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби, які вони вдосконалюють під час щоденних тренувань і навчань.

"Зокрема, під час перевірки, підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, а також дії за ввідними з переходу на різні режими ведення вогню", - повідомив командувач ОС ЗСУ генерал лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, наразі враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.

"Особливістю даного заходу виявився той факт, що артилерійський протитанковий підрозділ очолює військовослужбовець-жінка, молодший лейтенант Каріна Н. ЇЇ правильні та своєчасні команди дозволяли підлеглим діяти впевнено. А, це в умовах дефіциту часу, завжди вирішує успіх операції", — зазначив командувач.

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Він також додав, що завдяки впровадженню гендерної рівності в секторі безпеки і оборони, ставлення до заняття командних посад жінками дещо змінилося.

"Зараз ситуація змінилась: як у Збройних Силах України, так і в суспільстві вже сприймають той факт, що жінки не тільки можуть проходити військову службу, а й бути командирами підрозділів", — підкреслив Наєв.

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Слова командувача підтвердили й результати перевірки. Завдяки сумлінності й ініціативі командира всі завдання підрозділом були виконані успішно. Воїни-протитанкісти вчергове довели, що завжди готові до виконання бойових завдань.







Фото: Командування ОС ЗСУ / Facebook