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Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

В угрупованні військ, яке утримує позиції на південному напрямку, за наказом командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва проведено перевірку артилерійських протитанкових підрозділів щодо виконання завдань за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Командування ОС ЗСУ в Facebook.

Захід відбувся на одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області. Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби, які вони вдосконалюють під час щоденних тренувань і навчань.

"Зокрема, під час перевірки, підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, а також дії за ввідними з переходу на різні режими ведення вогню", - повідомив командувач ОС ЗСУ генерал лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, наразі враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.

Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків 01

"Особливістю даного заходу виявився той факт, що артилерійський протитанковий підрозділ очолює військовослужбовець-жінка, молодший лейтенант Каріна Н. ЇЇ правильні та своєчасні команди дозволяли підлеглим діяти впевнено. А, це в умовах дефіциту часу, завжди вирішує успіх операції", — зазначив командувач.

Також дивіться: Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині. ВIДЕО

Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків 02

Він також додав, що завдяки впровадженню гендерної рівності в секторі безпеки і оборони, ставлення до заняття командних посад жінками дещо змінилося.

Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків 03

"Зараз ситуація змінилась: як у Збройних Силах України, так і в суспільстві вже сприймають той факт, що жінки не тільки можуть проходити військову службу, а й бути командирами підрозділів", — підкреслив Наєв.

Читайте: Спільні навчання українських та естонських прикордонників відбудуться в Балтійському морі наступного року, - ДПСУ

Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків 04

Слова командувача підтвердили й результати перевірки. Завдяки сумлінності й ініціативі командира всі завдання підрозділом були виконані успішно. Воїни-протитанкісти вчергове довели, що завжди готові до виконання бойових завдань.

Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків 05
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків 06
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків 07
Фото: Командування ОС ЗСУ / Facebook

Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Справжня українська жінка!
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20.11.2020 11:54
+10
Тебе не один хрен чем тебя разорвёт?
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20.11.2020 10:14
+10
Їдуть швидко. Розгортаються швидко.
Зер гут ...
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20.11.2020 10:27
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Две пушки?
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20.11.2020 09:43 Відповісти
А тебе сколько надо? Или в мордовии пушки кончились
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20.11.2020 10:13 Відповісти
Позиція обрана невдало, в чистому полі, без жодних укриттів для артилеристів, на сонці, де їх відразу помістить ворожий БПЛА і буде завдано по позиціям ракетно-артилерійського або авіаційного удару. Недалеко від обраних позицій є посадка та село, де можна було б розташувати вогневі позиції та замаскуватись від БПЛА і вести ефективний вогонь по наступаючим підрозділам російських терористів. Російські терористи не будуть штурмувати поле, вони будуть захоплювати село і окопуватись там, тому для підрозділів ЗСУ головним завданнням є блокування доріг та населених пунктів. Виходячи з цього та з практики ведення АТО найбільш вдалими позиціями є позиції на в'їздах до населених пунктів на перехрестях та мостах, в місцях де противника можна захопити зненацька і не дати йому можливості маневру. А розташовувати гармати в полі і чекати поки ворог почне наступати по полю, ну це ідіотизм! Тому артелиристам ставимо 5, а організатору навчань Наєву ставимо 2!
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20.11.2020 10:20 Відповісти
А збоку контролювати шляхи не можна ??
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20.11.2020 10:29 Відповісти
З якого боку, з заднього боку? Потрібно прикритись дорожним насипом як природнім окопом, щоб ворожі кулі та снаряди не завдавали шкоди розрахункам МТ-12, а в полі їх просто розстріляють за пару хвилин, вони ж окопатись не встигнуть. Тому для швидкого розгортання перше питання це наявність існуючих укриттів для гармати, розрахунку та МТЛБ, отже це однозначно село та в'їзд до села, де на перехресті потрібно організувати вогневі позиції, прикриваючись деревами та узбіччям дороги!
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20.11.2020 10:37 Відповісти
З переднього боку ...
Моє питання було риторичне.
Реальних ситуацій може бути маса : за відсутності розвідки, прикриття БПЛА, в умовах протидії ДРГ і арт. обстрілу, некомплекту розрахунку, нестачі БП тощо.
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20.11.2020 11:21 Відповісти
Навчання та тренування мають відбуватись в умовах наближених до бойових як в військах НАТО. Війська НАТО не їдуть в поле тренуватись, а їдуть в реальні міста і починають навчання та тренування на реальних вулицях реальних містечок та сіл! Так само має відбуватись і в Україні а тим більше в зоні ООС. Розгортатись бойові підрозділи мають в реальному населеному пункті, і брати під оборону реальні об'єкти, рити окопи на реальних вулицях, щоб навчитись реальному веденню бою в реальній стуації, в реальній забудові, з реальним трафіком цивільного транспорту і людей! Просто виїхати в поле, відчепити гармату та зробити відосік, це не навчання і не тренування. Потрібно правильно оцінити ситуацію, правильно обрати позицію, правильно спланувати оборону, правильно розподілити сили та засоби, правильно організувати зв'язок та управління - ось що потрібно тренувати!
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20.11.2020 13:50 Відповісти
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 8163
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20.11.2020 15:55 Відповісти
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 1652
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20.11.2020 15:56 Відповісти
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 9287
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20.11.2020 15:57 Відповісти
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 2771
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20.11.2020 15:57 Відповісти
И где на твоих фотках окопы?)) А там где снималось это видео они есть))) За шесть лет заросли травой(слились с ландшафтом), просто тебе не показали их расположение)
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20.11.2020 16:29 Відповісти
В зоні ООС окопи мають бути скрізь, тому жоден виритий на навчаннях окоп не буде зайвим. Ніхто не знає де і як прийдеться оборонятись, на якій відстані від існуючої лінії фронту.
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20.11.2020 16:51 Відповісти
А кто сказал, что их нет?) Тебе в видео не показали как их роют? Или не показали как занимают на них позиции?) С чего ты взял, что это тебе должны показать?)
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20.11.2020 17:06 Відповісти
Окопів немає, тому їх і не показали. Взагалі командування ООС та ЗСУ досі знаходиться в парадигмі радянської армії та радянської стратегії та тактиці ведення війни з НАТО, коли ми наступаємо з великими силами та великими втратами, окопи накуй, танки та бронетехніка гинуть за три атаки маскимум, втрати страшенні і ніхто не намагається мінімізувати втрати сил та засобів ЗСУ. Саме цій радянській парадигмі і відповідають ці навчання, де солдат та офіцерів тренують не виграти бій з мінімальними втратами, а лише тимчасово затримати ворога, ціною свого життя і ціною життя всього підрозділу! Такий бездумний та ідіотський підхід має бути відкинутий як неприйнятний. ЗСУ не обладає безкінечними ресурсами людей та зброї і тому генералам потрібно змінити свої підходи до командування військами! Головне питання для генерала це вирішення бойового завдання мінімальними втратами та ресурсами, зі збереженням боєздатності військових підрозділів які ведуть бойові дії. На жаль з цим величезна проблема і ми це бачимо по відео навчань!
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21.11.2020 11:18 Відповісти
Опять знатоки подтянулись, знатоки войны дронами. Это учения, отработка скорости разворачивания позиции и точности нанесения удара. Задрали байрактары местного пошива.
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20.11.2020 13:07 Відповісти
На навчаннях не тільки і не стільки швидкість тренують, скільки тренуються приймати правильні рішення! А на цих навчаннях все зведено до банальних покатушек. Приїхали зімітували постріл і поїхали назад, витратили час та соляру! А як буде вести бій ця батарея в реальній бойовій ситуації на рівній поверхні, не прикрита жодними складками місцевості, та природними преградами, в полі, без маскування та прикриття деревами, будинками, дорогами? Ця батарея в полі буде знищенна миттєво! За такий вибір позиції потрібно ставити неуд!
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20.11.2020 13:54 Відповісти
Понятно) В армии хоть служил? Тебе в видео показали две минуты одного эпизода учений, а ты сделал вывод, что это и были все учения)))
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20.11.2020 17:09 Відповісти
На відео показали все що змогли показати! Я навіть не маю тіні сумніву що якби на навчаннях було щось ще крім банальних покатушек, це було б розпіарено та заснято на відео зі всіх кутів та боків. Наші генерали загрались в піар. Краще б вони вчились воювати не числом а умєнієм.
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21.11.2020 11:20 Відповісти
от ти дурко.. какие укрытия?) ждать чтобы прилетела ответка - только у таких дуреп як ты та гриценко будут..
Отстрелялись и за 50-70 секунд - свалили оттуда!
Лучшее укрытие - это БЫСТРО свалить из зоны поражения..
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20.11.2020 13:49 Відповісти
Протитанкові гармати МТ-12 ведуть бій прямою наводкою і не міняють позиції після першого пострілу. Тактика застосування протитанкових гармат МТ-12 передбачає облаштування вогневих позицій для ведення вогню, бо танки будуть вести вогонь на ураження і без окопів та маскування у протитанкової батареї не буде шансів перемогти. Бій як правило йде лічені хвилини, але за ці хвилини потрібно вижити, щоб продовжити боротьбу. На відкритій місцевості вижити в ******** війні неможливо, це показав вірмено-азербайджанський конфлікт! Тому жодних відкритих позицій бути не може, тільки замасковані і тренуватись облаштовувати замасковані вогневі позиції протитанкової батареї потрібно на таких навчаннях!
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20.11.2020 13:58 Відповісти
А стрельба с неподготовленных позиций, отменяет наличие подготовленных? Или расчеты должны уметь стрелять только с подготовленных?
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20.11.2020 16:34 Відповісти
Стрільбу з непідготовлених позицій потрібно вести так щоб мати можливість прожити якомога довше і знищити якомога більше ворожої техніки, примусити ворога відступити. Для цього ключовим моментом є вибір цієї непідготовленої позиції. Вона має бути достатньо близько від дороги щоб вести прицільний вогонь, але має бути достаньо далеко від дороги щоб ворог не міг вести ефективний вогонь по протитанковій батареї. Отже для МТ-12 НЕПІДГОТОВЛЕНА позиція має знаходиться на панівній висоті на відстані не менше 1,5-2км від дороги по якій будуть йти сили ворога, але на відстані не більше 3км від всіх потенційних цілей в інших напрямках. Отже для МТ-12 не такий вже великий вибір для облаштування непідготовленої позиції. Потрібно вийти за зону ураження АГС-17 і не втратити цілі зі своєї зони ураження. Тут ми бачимо рівне українське поле, де між посадками відстань 2-3км і гармати МТ-12 замість того щоб зупинитись в посадці і прикритись деревами для обстрілу польової дороги по якій скорше за все піде бронетехніка ворога - викатуються на центр поля і тим самим обирають найгірший варіант позиції зі всіх можливих.
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21.11.2020 11:31 Відповісти
Вас зрение подводит, там их больше)))
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20.11.2020 16:45 Відповісти
Вы бы ещё 45-пятки из музеев подняли.
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20.11.2020 09:54 Відповісти
Тебе не один хрен чем тебя разорвёт?
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20.11.2020 10:14 Відповісти
Рапіри ?? Нормальні гармати.
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20.11.2020 10:26 Відповісти
Нет им расказали, что только турецкие дроны теперь выигрывают войны.
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20.11.2020 13:09 Відповісти
mack , рапира в свое время была очень ничего , но сейчас время ее уходит , и замены ей у нас к сожалению нет
ну а в богов войны , вся служба математика и геометрия , без них ни-как
а в поля надо выезжать почаще , тактика тож необходима
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20.11.2020 16:40 Відповісти
Їх час вже пішов, з розвитком ПТРК.
Але поки є на озброєнні - тре. тренуватися.
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20.11.2020 16:52 Відповісти
Їдуть швидко. Розгортаються швидко.
Зер гут ...
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20.11.2020 10:27 Відповісти
Нормально, головне щоб швидко проводила обрахунки і приймала правильні рішення.
Хоча, служба в протитанковій артилерії завжди мала свою специфіку і виділяла їх на фоні решти арти. Бо це, якраз ті, хто протистоять безпосередньо сильному ворогу, а не луплять з добре захищених позицій (дай Бог здоров'я і тим і іншим). Старі люди казали що, в Другу світову винищувачі танків мали своє окреме братство. На прямій наводці хрін його знає де краще- за бронею чи біля гармати, калібри у них близькі.
Бережи їх Боже.
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20.11.2020 10:29 Відповісти
Этот заголовок как-то женщин должен утешить? К чему эти ударения на "женщин"?
"благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны" - а это вообще наглая ложь. Или женщин призывают на срочную службу?
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20.11.2020 10:33 Відповісти
Это очередной этап "гендерной" пропаганды, направленной на развал семьи и атомизацию общества. Основной месседж таков: "Женщина должна командовать, а мужчина должен ей подчиняться, это нормально (точнее, хитрому манипулятору, который за этой женщиной стоит)".
Поэтому не пишут хвалебные статьи о тысячах командирах-мужчинах, а если женщина самостоятельно сумела завязать шнурки на берцах - это главная новость дня))
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20.11.2020 10:52 Відповісти
А кто за Зе стоит? Какой манипулятор.?Уже наподчинялись януковичу, путину, лукашенко сталину, а теперь Зеленскому.Лишь бы не баба, ачто мужик тупой. ах ну ладно)))
Выбирать надо не по гендерной принадлежности , а у кого ум есть , а не зелёные водоросли.
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20.11.2020 11:11 Відповісти
Больное, а может направленой на то, что женщина тоже человек, а не кухонный комбайн, как у тебя
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20.11.2020 16:38 Відповісти
Бл.музыка псц!кто эти видосы монтирует?
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20.11.2020 10:41 Відповісти
Их монтируют фе-министки с суицидальными наклонностями)
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20.11.2020 10:54 Відповісти
Ааааааа! Блин я тоже против феминизма. Но это!!! Идиот тебе к врачю нужно!
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20.11.2020 13:12 Відповісти
А что - "на южном направлении" до сих пор так тепло и сухо?
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20.11.2020 10:49 Відповісти
Не тепло но аномально сухо.
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20.11.2020 13:13 Відповісти
Крысчане радуются теплу, особенно сухости
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20.11.2020 13:42 Відповісти
В Украине президент мужчина, и что? Абы в штанах , а какая разница ..что в голове.
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20.11.2020 11:06 Відповісти
Де ти побачив там мужчину, там чоловіча особь з навиком гри на роялі причинним органом.
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20.11.2020 12:44 Відповісти
Справжня українська жінка!
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20.11.2020 11:54 Відповісти
я не знаю как можно бабе подчинятся
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20.11.2020 13:27 Відповісти
Они тебя обидели?)))
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20.11.2020 16:54 Відповісти
Учения? Покатушки! 2 снаряда на расчет для видимости (Даже в казенник не поместили). Сколько выстрелов? Где пораженные цели? Пропагандистский ролик для детского сада. Покатушки тоже дело нужное. Только не надо это учениями называть.
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20.11.2020 13:59 Відповісти
Ну, а що тут дивного? Жінка з того ж тіста. Хочеш служити, то тягни сама зброю, рюкзак та все інше сама. У США у війську, якщо колега чоловік запропонує жінці понести щось важке, це розцінується як харасмент.
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20.11.2020 16:04 Відповісти
Женщина разрабатывалась немного для других целей. И не нужно думать, что сейчас я скажу, что для секса, утех и прочей фигни. Нет, не для этого. Потом первоначальную задумку переиграли и в итоге мы имеем очень сильно урезанный первоначальный вариант, который может очень легко развернуться в полный вариант. В итоге может получится супер-оружие... Опа... Нежданчик, правда? Хотя у вас мозгов не хватит это сделать. Потому что вы тупые дыбилы, которым только секс подавай!
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20.11.2020 16:23 Відповісти
Жінки - роботи ??
Нє ?
Тоді Ваш комент дивний, м*яко кажучи ...
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 1189
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20.11.2020 16:54 Відповісти
Разве робот может быть супероружием? Просто железяка...
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20.11.2020 17:31 Відповісти
Мне вот интересно, а мнение генерал-лейтенанта насчет гендерного равенства и прочей хренотени изменится, когда он своими прямыми обязанностями займется? Например, проверит отработанность вопроса взаимозаменяемость номеров расчета, и посмотрит, как гендерно-равный младший лейтенант 20 кг выстрелы к орудию подносить будет? Пригнувшись, на полусогнутых ногах... Или 50 кг ящики? Или как она пушку окапывать будет (тут исключений нет - копают все, а норматив там суровый). Или как ее (пушку) ворочать будет, чтобы сектор обстрела изменить...
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20.11.2020 17:04 Відповісти
Ця женщіна-командір як видно ком.взвода, але це не знімає з неї відповідальності за забезпечення ос.складу засобами захисту - тягають снаряди і пушку голими руками, а потім на руках тріщини, абсцеси, гнійники. Могла би особисто в найближчому хоз.маркеті купити пару пачок долоней для бійців. Сама то в нормальних тактичних, береже манікюр
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20.11.2020 18:49 Відповісти
Практические навыки развертывания расчетов к выполнению стрельбы артиллеристы совершенствуют во время ежедневных тренировок и учений это даёт уверенность что они готовы для выполнения любых задач.
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20.11.2020 20:04 Відповісти
Женщины не только могут проходить военную службу, но и быть командирами подразделений.
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20.11.2020 20:08 Відповісти
Музончик зачотний !
А чого один без перчаток - бо всі інші в перчатках.
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20.11.2020 23:21 Відповісти
Такі снаряди якцапам в жьоппу не завадять.
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21.11.2020 01:21 Відповісти
 
 