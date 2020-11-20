Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
В угрупованні військ, яке утримує позиції на південному напрямку, за наказом командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва проведено перевірку артилерійських протитанкових підрозділів щодо виконання завдань за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Командування ОС ЗСУ в Facebook.
Захід відбувся на одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області. Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби, які вони вдосконалюють під час щоденних тренувань і навчань.
"Зокрема, під час перевірки, підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, а також дії за ввідними з переходу на різні режими ведення вогню", - повідомив командувач ОС ЗСУ генерал лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, наразі враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.
"Особливістю даного заходу виявився той факт, що артилерійський протитанковий підрозділ очолює військовослужбовець-жінка, молодший лейтенант Каріна Н. ЇЇ правильні та своєчасні команди дозволяли підлеглим діяти впевнено. А, це в умовах дефіциту часу, завжди вирішує успіх операції", — зазначив командувач.
Він також додав, що завдяки впровадженню гендерної рівності в секторі безпеки і оборони, ставлення до заняття командних посад жінками дещо змінилося.
"Зараз ситуація змінилась: як у Збройних Силах України, так і в суспільстві вже сприймають той факт, що жінки не тільки можуть проходити військову службу, а й бути командирами підрозділів", — підкреслив Наєв.
Слова командувача підтвердили й результати перевірки. Завдяки сумлінності й ініціативі командира всі завдання підрозділом були виконані успішно. Воїни-протитанкісти вчергове довели, що завжди готові до виконання бойових завдань.
Фото: Командування ОС ЗСУ / Facebook
Будь ласка, зачекайте...
Моє питання було риторичне.
Реальних ситуацій може бути маса : за відсутності розвідки, прикриття БПЛА, в умовах протидії ДРГ і арт. обстрілу, некомплекту розрахунку, нестачі БП тощо.
Отстрелялись и за 50-70 секунд - свалили оттуда!
Лучшее укрытие - это БЫСТРО свалить из зоны поражения..
ну а в богов войны , вся служба математика и геометрия , без них ни-как
а в поля надо выезжать почаще , тактика тож необходима
Але поки є на озброєнні - тре. тренуватися.
Зер гут ...
Хоча, служба в протитанковій артилерії завжди мала свою специфіку і виділяла їх на фоні решти арти. Бо це, якраз ті, хто протистоять безпосередньо сильному ворогу, а не луплять з добре захищених позицій (дай Бог здоров'я і тим і іншим). Старі люди казали що, в Другу світову винищувачі танків мали своє окреме братство. На прямій наводці хрін його знає де краще- за бронею чи біля гармати, калібри у них близькі.
Бережи їх Боже.
"благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны" - а это вообще наглая ложь. Или женщин призывают на срочную службу?
Поэтому не пишут хвалебные статьи о тысячах командирах-мужчинах, а если женщина самостоятельно сумела завязать шнурки на берцах - это главная новость дня))
Выбирать надо не по гендерной принадлежности , а у кого ум есть , а не зелёные водоросли.
Нє ?
Тоді Ваш комент дивний, м*яко кажучи ...
А чого один без перчаток - бо всі інші в перчатках.