УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7279 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажЗа кордоном Революція в Білорусі
17 044 43
Білорусь (5966) чорний список (76) Тіхановська (389)

Автомобіль міліціонера із чорного списку опозиції підірвали в Гродні, - слідком Білорусі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Слідком Білорусі заявляє, що в Гродні підірвали автомобіль міліціонера, особисті дані якого раніше були розміщені "в одному з радикальних Telegram-каналів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СК у Telegram.

"За даними слідства, 20 листопада приблизно о 1:30 до міліції надійшло повідомлення про гучний хлопок, імовірно вибух, в одному з дворів Гродна.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що невідомі пошкодили автомобіль Skoda, що належить 41-річному місцевому жителю. Безпосередньо біля автомобіля були присутні сліди горіння. Встановлено ознаки вибуху у вигляді пошкодження передньої частини транспортного засобу. Також пошкоджено три автомобілі, що стояли поряд. Чоловік пояснив, що він чинний співробітник міліції і раніше докладні дані про нього були розміщені в одному з радикальних телеграм-каналів", - сказано в повідомленні.

Автомобіль міліціонера із чорного списку опозиції підірвали в Гродні, - слідком Білорусі 01

Зазначається, що слідчим проведено огляд місця події, зафіксовано слідову картину, за вилученими об'єктами призначено низку необхідних досліджень, допитано потерпілих і свідків, вилучено та оглянуто записи камер відеоспостереження.

Автомобіль міліціонера із чорного списку опозиції підірвали в Гродні, - слідком Білорусі 02

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.218 (умисне пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу. Нині особи, причетні до скоєння зазначеного злочину, встановлюються.

Автомобіль міліціонера із чорного списку опозиції підірвали в Гродні, - слідком Білорусі 03

Нагадаємо, раніше Telegram-rанал Nexta опублікував дані понад тисячі співробітників МВС Білорусі, причетних до затримань. Автори каналу повідомили, що отримали інформацію "завдяки кіберпартизанам". У гугл-таблиці, опублікованій Nexta, були вказані імена співробітників, їхні дні народження, місця служби та звання.

Раніше Білорусь внесла засновників Telegram-каналів Nexta та Nexta Life до списку причетних до тероризму. Також було затримано адміністратора Telegram-каналу "Білі халати".

Читайте також: Тіхановська оголосила "народний трибунал" Лукашенку


Автомобіль міліціонера із чорного списку опозиції підірвали в Гродні, - слідком Білорусі 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+31
GOOD JOB!!!
показати весь коментар
20.11.2020 10:31
+26
хороша новина для білорусів, приклад, якому потрібно прямувати, бо без того режим таргана не знищити
показати весь коментар
20.11.2020 10:33
+19
Та ще - не потрібно щось підривати, є ліпші методи, такі як підпал коктейлем молотова, це простіше. Як нищити, то вщент! І про хатинки їх не забувати.
показати весь коментар
20.11.2020 10:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
GOOD JOB!!!
показати весь коментар
20.11.2020 10:31 Відповісти
Менті сами и подорвали для провокации!
показати весь коментар
20.11.2020 14:08 Відповісти
Хлопок, рівок, прорив.
показати весь коментар
20.11.2020 10:32 Відповісти
хороша новина для білорусів, приклад, якому потрібно прямувати, бо без того режим таргана не знищити
показати весь коментар
20.11.2020 10:33 Відповісти
Та ще - не потрібно щось підривати, є ліпші методи, такі як підпал коктейлем молотова, це простіше. Як нищити, то вщент! І про хатинки їх не забувати.
показати весь коментар
20.11.2020 10:37 Відповісти
громадяни Білорусі! Не паркуйте свої автівки поруч з ментівськими, бо ніяка КАСКО вам не допоможе
показати весь коментар
20.11.2020 11:15 Відповісти
Почалася партизанська війна? Пішли під откос автівки?
показати весь коментар
20.11.2020 10:33 Відповісти
швидше підстава, щоб оголосити протестувальників терористами і мочити
показати весь коментар
20.11.2020 11:18 Відповісти
ФСБ працює.
показати весь коментар
20.11.2020 11:28 Відповісти
А на якому "язіке" надпис на спині?
показати весь коментар
20.11.2020 10:33 Відповісти
на рюзьком, но с ошибками Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси - Цензор.НЕТ 9772
показати весь коментар
20.11.2020 10:35 Відповісти
біломентівська фєня
показати весь коментар
20.11.2020 10:45 Відповісти
сябровською
показати весь коментар
20.11.2020 10:45 Відповісти
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группаИсточник: https://censor.net/ru/p3232233 - имхо, букву Ё пропустили в этом удивительном слове Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси - Цензор.НЕТ 5287
показати весь коментар
20.11.2020 10:34 Відповісти
🤣
показати весь коментар
20.11.2020 11:06 Відповісти
"пришёл, увидел, подорвал" )) удобно щас открытые списки полицаев просматривать)
показати весь коментар
20.11.2020 10:43 Відповісти
та це більше схоже на сплановану акцію по дискредитації, можливо тепер дозволять стріляти по протестантах.
показати весь коментар
20.11.2020 10:51 Відповісти
Да и людей настраивать против протестующих - три другие машины за что пострадали?
показати весь коментар
20.11.2020 10:56 Відповісти
за те, що терплять ментів-вбивць у своєму дворі
показати весь коментар
20.11.2020 11:17 Відповісти
Дійсно більше на імітацію схоже. Краще вже б вікна побили чи шини прокололи.
показати весь коментар
20.11.2020 10:59 Відповісти
Бульбобандерівці?
показати весь коментар
20.11.2020 10:54 Відповісти
Сябры-молодцы! Переходят к активной фазе.
показати весь коментар
20.11.2020 10:55 Відповісти
Партизан дід Талаш почав відстрілювати омоновських вовків ?
показати весь коментар
20.11.2020 10:55 Відповісти
если так же продолжится по всей стране - можно будет судить об эффективности данного действия
показати весь коментар
20.11.2020 10:57 Відповісти
Оторвало бампер и все, еще и соседние машины повреждены. Намного проще было просто трубой рихтануть несколько раз.
показати весь коментар
20.11.2020 10:58 Відповісти
А що машину в білорусії має тільки один мусор? Вони повинні горіти у всіх мусорів по всій країні і бажано з хазяями тих машин,за ті злочини проти свого народу. Автомобіль міліціонера із чорного списку опозиції підірвали в Гродні, - слідком Білорусі - Цензор.НЕТ 6631
показати весь коментар
20.11.2020 10:58 Відповісти
что проснулись только? раньше их нужно было жечь подрывать и стрелять
показати весь коментар
20.11.2020 11:02 Відповісти
В українців не оддин майдан був, зріють усі.
показати весь коментар
20.11.2020 11:05 Відповісти
это вполне ожидаемо . избивать людей . издеваться над ними в СИЗО и ожитать что не прилетит ответка было глупо
показати весь коментар
20.11.2020 11:04 Відповісти
яке прикре коротке замикання
показати весь коментар
20.11.2020 11:05 Відповісти
Прикинте если это подстава КГБ что б очернить митингующих ..Потом пойдут дети милиционеров в одних трусиках и монтажная пена для жен милиционеров ..
Кстати мониторинг кацапских каналов за 3 дня показал что методички резко поменялись на ток шоу Скабевой уже гонят на Лукашенко что он жесток к митингующим у Соловьёва приветствуют дружбу РФ и Азейбарждана а армян тупо кинули ..Как то так
показати весь коментар
20.11.2020 11:11 Відповісти
По ходу, напис на спині мусора - це єдина фраза білоруською на всю країну.
показати весь коментар
20.11.2020 11:17 Відповісти
То просто розірвався акумулятор.
показати весь коментар
20.11.2020 11:21 Відповісти
надо поступать как фашисты во время войны,- за одного убитого фашиста расстреливала 50 жителей села.
_ за жизнь одного протестующего - 50 мылициантов !
показати весь коментар
20.11.2020 11:35 Відповісти
Цэ такий вспук! Великий пердь!
показати весь коментар
20.11.2020 11:36 Відповісти
Нда...
На картинке даже не понятно, какой из автомобилей "подорвали"...
показати весь коментар
20.11.2020 11:36 Відповісти
Окурки не надо бросать в салоне по пьянке.
показати весь коментар
20.11.2020 11:51 Відповісти
терпилы даже сжеч не могут нормально
показати весь коментар
20.11.2020 13:25 Відповісти
жаль, что не с хозяином авто вместе....
показати весь коментар
20.11.2020 13:35 Відповісти
За взрывчатку откроют дело по терроризму, выделят ресурсы и будут получать звездочки за раскрытие. Положить на крышу открытую канистру и поджечь это хулиганство, не так интересно, зато эффективно.
показати весь коментар
20.11.2020 19:02 Відповісти
Це інсценування. Мета - не стільки пошкодити автомобіль, скільки наробити галасу.
Це, як у Януковоща, писали не про побитих майданівців, а про травмованих бідних міліціонерів.
показати весь коментар
21.11.2020 04:02 Відповісти
Они как в параше пишут: вместо взрыва - "хлопок". Тупо...
показати весь коментар
21.11.2020 11:59 Відповісти
 
 