Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера Ужгорода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За попередньою версією слідства, організував підкуп житель обласного центру. Зловмисник залучив до схеми голову правління одного з ОСББ для збору підписів виборців, пропонуючи 500 гривень за кожен голос.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 160 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали фігуранта при передачі коштів за підкуп кількох десятків голосів. СБ України перевіряє наявну інформацію про існування так званої "сітки" на користь цього кандидата в інших районах міста.

Зараз тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

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