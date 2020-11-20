УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4290 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Місцеві вибори-2020
1 535 5
підкуп (274) СБУ (10025) Ужгород (232)

Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера Ужгорода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, організував підкуп житель обласного центру. Зловмисник залучив до схеми голову правління одного з ОСББ для збору підписів виборців, пропонуючи 500 гривень за кожен голос.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 160 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали фігуранта при передачі коштів за підкуп кількох десятків голосів. СБ України перевіряє наявну інформацію про існування так званої "сітки" на користь цього кандидата в інших районах міста.

Зараз тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Також читайте: Поліція взяла під цілодобову охорону 9 виборчих комісій у Львівській області для забезпечення порядку на виборах

Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ 01
Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ 02
Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ 03
Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ 04
Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ 05

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вибори понад усьо, а епідемія пофігу.
показати весь коментар
20.11.2020 10:59 Відповісти
К чему опять эти секреты? На местных новостных сайтах есть видео, на котором "скупщик" озвучивает людям, что голосовать надо за организатора антимайдана бывшего жопоблоковца, а ныне бютовца, андреева
показати весь коментар
20.11.2020 11:03 Відповісти
При взяточничестве(изучал на излете совка, как сейчас, не скажу, но, думаю, не сильно отличается) "взяткодатель" и "взятковзятель" могли получить одинаково большой срок заключения.
Почему же при подкупе избирателей совсем не наказывают граждан, принявших от имени кандидата что-либо? Необходимо узаконить хотябы лишение права участвовать в выборах лет на 15, а лучше еще и уголовный срок для взявших подкуп.
показати весь коментар
20.11.2020 11:49 Відповісти
Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ - Цензор.НЕТ 1687 просто бізнес ,просто через вибори .

Вложу купку бабла у вибори , мене виберуть у мери ..., а я вже тоді нагребу собі три-чотири таких купок бабла . А як файно піде - тоді і більше )
показати весь коментар
20.11.2020 14:22 Відповісти
Что-то не вижу, чтобы на Цензоре публиковали результаты местных выборовНапередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ - Цензор.НЕТ 4954
показати весь коментар
20.11.2020 14:39 Відповісти
 
 