Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ. ФОТОрепортаж

В Одесі поліція затримала громадянина РФ, який вимагав з підприємця 12 000 доларів США неіснуючого боргу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"До оперативників управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції звернувся місцевий підприємець по допомогу. Невідомий вимагав від нього повернення неіснуючого боргу. Допоки погрози були лише на словах, підприємець не звертав на них уваги. Однак, коли справа дійшла до рукоприкладства та погроз щодо спалення автомобіля, прийшов до поліції", - йдеться в повідомленні.

За фактом вимагання слідчі слідчого відділу Малиновського відділу поліції у м. Одесі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські провели комплекс заходів та встановили особу вимагача. Ним виявився 43-річний громадянин Російської Федерації, який свого часу був учасником однієї з впливових етнічних злочинних організацій. Угруповання "спеціалізувалося" на зухвалих викраденнях громадян з метою викупу.

Учора, 19 листопада, слідчі, оперативники, працівники Одеської місцевої прокуратури № 2 за силової підтримки спецпризначенців ТОР затримали зловмисника під час одержання частини "боргу" - 3000 доларів США. Раніше було задокументовано отримання ним ще 5700 гривень

Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

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За скоєне зловмисникові може загрожувати до 7-ми років ув’язнення.



Фото: сайт Нацполіції