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Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одесі поліція затримала громадянина РФ, який вимагав з підприємця 12 000 доларів США неіснуючого боргу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"До оперативників управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції звернувся місцевий підприємець по допомогу. Невідомий вимагав від нього повернення неіснуючого боргу. Допоки погрози були лише на словах, підприємець не звертав на них уваги. Однак, коли справа дійшла до рукоприкладства та погроз щодо спалення автомобіля, прийшов до поліції", - йдеться в повідомленні.

За фактом вимагання слідчі слідчого відділу Малиновського відділу поліції у м. Одесі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські провели комплекс заходів та встановили особу вимагача. Ним виявився 43-річний громадянин Російської Федерації, який свого часу був учасником однієї з впливових етнічних злочинних організацій. Угруповання "спеціалізувалося" на зухвалих викраденнях громадян з метою викупу.

Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ 01

Учора, 19 листопада, слідчі, оперативники, працівники Одеської місцевої прокуратури № 2 за силової підтримки спецпризначенців ТОР затримали зловмисника під час одержання частини "боргу" - 3000 доларів США. Раніше було задокументовано отримання ним ще 5700 гривень

Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

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Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ 02

За скоєне зловмисникові може загрожувати до 7-ми років ув’язнення.

Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Это мрази которых надо уничтожать во время задержания, что бы другие боялись.
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20.11.2020 11:50
+15
Пишу с 2014 года , что надо вообще запретит москалям приезжать в Украину , работать , покупать недвижимость, получать пмж и т д .
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20.11.2020 12:01
+5
Судя по фото горный баран.
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20.11.2020 12:47
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Это мрази которых надо уничтожать во время задержания, что бы другие боялись.
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20.11.2020 11:50 Відповісти
Да не сгинет в веках дело Остапа Бендера!
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20.11.2020 11:52 Відповісти
ГДЕ ОБЕЩАННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ ???!!!
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20.11.2020 11:54 Відповісти
куда тебе оружия, вернись в палату
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20.11.2020 13:50 Відповісти
Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ - Цензор.НЕТ 5447
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21.11.2020 09:53 Відповісти
а че вы ему харю заретушировали он же не гражданин Украины? мы должны знать всех злодеев с кавказа и средней азии а то у нас тут скоро мацква будет... ну да, и шо вы, кстати правоохоронци с ним делать собираетесь? бабки взять и отпустить? депортировать же дорого и геморойно а министерство на это дело бабки не выделяет. поэтому решение простое плати бабло злочинец и гуляй....
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20.11.2020 11:56 Відповісти
а что это за хрень?!.. кто знает?
Вымогал у предпринимателя $12 тыс. несуществующего долга: в Одессе задержали рэкетира-гражданина РФ - Цензор.НЕТ 6040
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20.11.2020 11:56 Відповісти
это греча,одна из самых больших святынь в раисии
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20.11.2020 12:06 Відповісти
русня ,ты палишся-роися пишется с маленькой буквы
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20.11.2020 12:08 Відповісти
Пишу с 2014 года , что надо вообще запретит москалям приезжать в Украину , работать , покупать недвижимость, получать пмж и т д .
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20.11.2020 12:01 Відповісти
Ты дружок, фотографии видишь? И что ты там видишь на фотографии? Правильно - арест подозреваемого в вымогательстве. Какую еще тебе защищенность надо? Или ты из тех, которых куда не целуй у них везде жопа?
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20.11.2020 13:02 Відповісти
на фото я вижу что великий победитель коррупции, узаконил её, и возглавил, и стремительно тянет страну в 90-е. А фсе харашо только у зебобиков
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20.11.2020 13:30 Відповісти
зебобик увидел бы пять лет воровства и свинарчука.
Я вижу работу полиции которая в данном случае сделала все как надо.
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20.11.2020 13:36 Відповісти
А почему же не посадили если, а звиздабол? А почему в слугах народа бывшие партийные регионалы? Воровал янукович а зескоты деребанят страну, да шавка зеленая? но поезд в ростов уже подьезжает, готовьсь
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20.11.2020 13:48 Відповісти
Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ - Цензор.НЕТ 2651 Ты откуда такое появилось?
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20.11.2020 13:59 Відповісти
Слабоумное которое видело "пять лет воровства" , почему никого из них не посадили?
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20.11.2020 14:06 Відповісти
а ты потешный
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20.11.2020 14:07 Відповісти
обтекай зебобик
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20.11.2020 14:08 Відповісти
Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ - Цензор.НЕТ 4076
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20.11.2020 14:11 Відповісти
Судя по фото горный баран.
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20.11.2020 12:47 Відповісти
Бараны походу в Украине,раз не могут справиться с горсткой чурок.
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20.11.2020 18:55 Відповісти
Коли публікують фото з заретушованим обличчям злочинця складається враження що інфа просто піар.
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20.11.2020 14:40 Відповісти
 
 