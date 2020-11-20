У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: "Ромо, ти герой!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
У Білорусі близько 5 тисяч людей прийшли попрощатися з 31-річним мінчанином Романом Бондаренком, якого побили до смерті за біло-червоно-білий прапор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.
Прощання було в церкві Воскресіння Христового на півночі Мінська. Похорони відбудуться на Північному кладовищі Мінська.
Весь простір навколо церкви було заповнене людьми, вони утворили коридор, щоб труну з Романом можна було віднести до катафалку. Люди піднімали квіти і кричали "Живе Білорусь!", "Я виходжу" (останні слова Романа - Ред.), "Ромо, ти герой!".
Також люди кричали: "Не забудемо, не пробачимо!" Деякі також читали молитву "Отче наш".
Топ коментарі
+15 ЯЗНАЮ Яумный
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+6 Oljik
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+5 Старый зольдат
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