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У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: "Ромо, ти герой!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У Білорусі близько 5 тисяч людей прийшли попрощатися з 31-річним мінчанином Романом Бондаренком, якого побили до смерті за біло-червоно-білий прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

Прощання було в церкві Воскресіння Христового на півночі Мінська. Похорони відбудуться на Північному кладовищі Мінська.

Весь простір навколо церкви було заповнене людьми, вони утворили коридор, щоб труну з Романом можна було віднести до катафалку. Люди піднімали квіти і кричали "Живе Білорусь!", "Я виходжу" (останні слова Романа - Ред.), "Ромо, ти герой!".

Також дивіться: Автомобіль міліціонера із чорного списку опозиції підірвали в Гродні, - слідком Білорусі. ФОТОрепортаж

У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: Ромо, ти герой! 01

Також люди кричали: "Не забудемо, не пробачимо!" Деякі також читали молитву "Отче наш".

У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: Ромо, ти герой! 02
У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: Ромо, ти герой! 03

Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
... пока за одного убитого героя не начнете резать 10 ментов усатое патло не сбежит...
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20.11.2020 12:20
+6
Він буде при владі рівно стільки, скільки захоче *****.
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20.11.2020 12:24
+5
Вы майданутый, так сказали бы вам граждане Федерального округа РФ "Беларусия". У них свой путь. Путь хождения по выходным в бодрых колоннах трудящихся. Путь на десятилетия. Они люди терпеливые, поэтому, будет, как в произведении Ильфа и Петрова "Золотой телёнок".
- Мы граждане ФО РФ "Беларуссия"! Мы всегда ходим по выходным. Мы ходили по выходным при Александре Лукашенко. Мы ходили по выходным при Викторе Лукашенко. Мы ходили по выходным при Дмитрии Лукашенко. Мы ходим по выходным и при Коленьке Лукашенко. Но КАК МЫ ХОДИЛИ по выходным при Александре Лукашенко!
,
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20.11.2020 12:28
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блаблабла...свой путь без агрессии...ультиматум...кококо
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20.11.2020 12:14 Відповісти
Поправ аляшку в гузні, ерзянін.
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20.11.2020 12:20 Відповісти
Чи на кацапії немає про що потеревенити, що ти на цензорі зареєструвалося?
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20.11.2020 12:21 Відповісти
Это тех что за Окой? Тоже мне океан)))
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20.11.2020 12:28 Відповісти
а вы стадо овец, которые не могут ничего кроме как по улицам ходить...
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20.11.2020 12:15 Відповісти
Какой "европейский рай", дегенерат с мокшанских болот? Майдан был прежде всего против Януковоща, бандита и узурпатора, который перегнул палку. Вам, генетическим рабам этого не понять.
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20.11.2020 12:58 Відповісти
председатель федерации хоккея беларуси Дмитрий Басков не смог объяснить что он делал в вечер задержания Романа Бондаренко

В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 2173
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20.11.2020 12:18 Відповісти
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 1295
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20.11.2020 12:20 Відповісти
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 8928
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20.11.2020 12:20 Відповісти
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 5425
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20.11.2020 12:21 Відповісти
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 9570
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20.11.2020 12:22 Відповісти
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 6297
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20.11.2020 12:23 Відповісти
... пока за одного убитого героя не начнете резать 10 ментов усатое патло не сбежит...
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20.11.2020 12:20 Відповісти
уже нет,уже усё-таракан подибил
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20.11.2020 12:22 Відповісти
ПОДИБИЛ
не в бровь а в глаз .
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20.11.2020 12:33 Відповісти
Вы майданутый, так сказали бы вам граждане Федерального округа РФ "Беларусия". У них свой путь. Путь хождения по выходным в бодрых колоннах трудящихся. Путь на десятилетия. Они люди терпеливые, поэтому, будет, как в произведении Ильфа и Петрова "Золотой телёнок".
- Мы граждане ФО РФ "Беларуссия"! Мы всегда ходим по выходным. Мы ходили по выходным при Александре Лукашенко. Мы ходили по выходным при Викторе Лукашенко. Мы ходили по выходным при Дмитрии Лукашенко. Мы ходим по выходным и при Коленьке Лукашенко. Но КАК МЫ ХОДИЛИ по выходным при Александре Лукашенко!
,
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20.11.2020 12:28 Відповісти
Ну, так вже різать. Це дурниця. Допросити як слід та ноги-руки паламати на добру пам'ять. Цього цілком вистачить і не так кровожерливо, по-європейськи.
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20.11.2020 12:32 Відповісти
Где допрашивать? Где допросы проводить? Какой мент на допрос пойдет и к кому?
... БЫСТРО И ГУМАННО чик по горлу И В КУСТЫ ПАДАЛЬ...
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20.11.2020 12:39 Відповісти
тогда начнут стрелять боевыми. они не остановятся перестрелять и 100 тыс. человек
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20.11.2020 15:02 Відповісти
3% й Лукашеску долго на терроре не протянет !
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20.11.2020 12:22 Відповісти
Він буде при владі рівно стільки, скільки захоче *****.
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20.11.2020 12:24 Відповісти
Или терпение народа !
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20.11.2020 12:26 Відповісти
Ху боится вмешиваться. боится, что протесты перекинутся на россию. они абсолютно не понимают как протест возник. его никто не предсказал, даже те, кто в нем активно учавствует и готовился
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20.11.2020 15:04 Відповісти
ему уже все равно, сколько вас пришло, а лукашеску с его мусорам и подавно не холодно и не жарко. убивали вас, убивают и будут убивать.
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20.11.2020 12:25 Відповісти
Прежде чем наезжать на белорусов посмотрите на украинский "протест". Бессмысленный и беспощадный.)

в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: "Ромо, ти герой!" - Цензор.НЕТ 4598
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20.11.2020 12:33 Відповісти
Тю, навіщо очевидне питати.
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20.11.2020 12:40 Відповісти
Украинцы должны подать пример белорусам. И вместе скинуть пророссийские режимы.
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20.11.2020 13:09 Відповісти
))) Да вы реЄволюционЄр батенька
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20.11.2020 13:34 Відповісти
Ватник?
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20.11.2020 13:56 Відповісти
Не, я в кожаной куртке, а вы в ватнике?
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20.11.2020 16:10 Відповісти
Американцы с Белоруссией хотят сделать то что они сделали с Украиной. Так что скоро Украина не будет самой бедной страной в Европе. Её место займёт Беларуссия. Не далеко то время когда православные славяне разбредуться как цыгане по всему миру. С июля 2021 года в Украине начнётся распродажа иностранцам продажа земли. Следуещей будет Белорусиия.
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20.11.2020 13:50 Відповісти
Беларусь и так беднее некуда. лука принял страну без внешнего долга, сейчас он больше 40 млрд $
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20.11.2020 15:06 Відповісти
Когда твоя паРашка разваллится, как СССР, тогда Украина и Беларусь станут самыми богатыми странами.А паРашка ещё больше утонет в своём га#не.
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20.11.2020 16:17 Відповісти
Что то не сильно они горевали, когда беларус погиб в первый месяц Майдана и получил Героя Украины и был похоронен в Беларуси. Им тогда, в 2014 году, было хорошо в своей мягкой ватной жизни под оком паРашки. А теперь беларуские "розовые пони" проснулись?
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20.11.2020 16:15 Відповісти
Так, Михайло Жизнєвський... вічна Пам"ять, Слава і Шана брату-Білорусу від усіх Українців.
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20.11.2020 18:46 Відповісти
 
 