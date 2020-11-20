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вибух (3746) граната (739) Харків (3880)

У Харкові чоловік, який погрожував підірвати квартиру колишньої дружини, підірвав гранату в ході переговорів з правоохоронцями, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Харкові громадянин Жило, який погрожував підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини, таки підірвав її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела.

У соцмережах з'явився відеозапис моменту вибуху гранати.

Раніше стало відомо, що сьогодні вдень, 20 листопада, в Харкові громадянин Жило погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини. Під час переговорів чоловік таки підірвав гранату. В результаті вибуху він дістав осколкові поранення і травматичну ампутацію кисті лівої руки. Правопорушник був затриманий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові чоловік погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини, - джерело

У Харкові чоловік, який погрожував підірвати квартиру колишньої дружини, підірвав гранату в ході переговорів з правоохоронцями, - джерело 01

"Поліція Харкова встановлює обставини вибуху гранати в Слобідському районі. Попередньо, в результаті події чоловікові ампутували руку. Ніхто з громадян не постраждав. 20 листопада об 11:46 в поліцію надійшло повідомлення від жінки. Заявниця розповіла, що в квартиру, розташовану на проспекті Гагаріна, прийшов її колишній чоловік і погрожує гранатою. У квартирі перебувають сестра заявниці і дитина 5 років", - повідомили пізніше у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Ничего страшного.
Вон один парнишка всё делает членом, даже на рояле играет.
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20.11.2020 13:15
+38
даже на рояле? Да он страной им руководит. Вот где виртуозность.
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20.11.2020 13:21
+28
от що синька "животворяща" з людьми робить !!
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20.11.2020 13:10
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от що синька "животворяща" з людьми робить !!
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20.11.2020 13:10 Відповісти
коли з аргументів для колишньої жінки в чоловіка лише гранати, то це вже багато про що говорить (((. Деградує народ.
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20.11.2020 13:11 Відповісти
Здесь русь...здесь русью пахнет.
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20.11.2020 16:27 Відповісти
переодень штаны.
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20.11.2020 17:19 Відповісти
харьков - там вата росийская. Не Русь.
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20.11.2020 17:31 Відповісти
типичний избиратель зеленского
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20.11.2020 17:00 Відповісти
Так. Баби. То усе баби. Буха баба прийшла до чоловіка з яким не живе і підірвала гранату. Так треба читати цю новину. А до цього мабуть, ця тварюка ще кожен день бухала і орала, яка вона грана. Але її ніхто не розуміє, тому не беруть на нормальну роботу.
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20.11.2020 13:27 Відповісти
ну не знаю)). Для мене жінки то джерело насолоди, натхнення, та кохання. А ви вже дивіться самі що вони для вас)).
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20.11.2020 13:27 Відповісти
це гумор
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20.11.2020 13:30 Відповісти
де саме? )) В моєму чи в коменті мого співрозмовника?
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20.11.2020 13:32 Відповісти
в обох коментах
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20.11.2020 13:37 Відповісти
Ох, не говорите... В Харькове мужчина, угрожавший взорвать квартиру бывшей жены, подорвал гранату в ходе переговоров с правоохранителями, - источник - Цензор.НЕТ 6039 В древней индийской традиции сжигать жен после смерти мужа было и рациональное зерно... (Лично я - против такого, если что...)
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20.11.2020 13:31 Відповісти
чого ж тільки в індійській? Єгиптяни також спалювали жінок. А ще прислужниць та слуг, собак, улюблених котів. То будемо на них орієнтуватись? ))
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20.11.2020 15:15 Відповісти
Факти назвеш? чи - "аби ляпнуть..."?
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20.11.2020 16:35 Відповісти
Скіфи теж, коли вмирав чоловік, то клали поруч з ним його жінку.
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20.11.2020 17:22 Відповісти
Та да,коты это перебор.
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20.11.2020 19:50 Відповісти
Согласен с Яром на 100%.Отом что в Египте были мумии,не слыхал?
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22.11.2020 07:51 Відповісти
Жило вже не живо...
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20.11.2020 13:34 Відповісти
а вдруг он левша? В Харькове мужчина, угрожавший взорвать квартиру бывшей жены, подорвал гранату в ходе переговоров с правоохранителями, - источник - Цензор.НЕТ 4970
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20.11.2020 13:11 Відповісти
Ничего страшного.
Вон один парнишка всё делает членом, даже на рояле играет.
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20.11.2020 13:15 Відповісти
даже на рояле? Да он страной им руководит. Вот где виртуозность.
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20.11.2020 13:21 Відповісти
Руководит то вы слишком громко сказали, скорее играет в руководителя страны...
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20.11.2020 14:37 Відповісти
Я бы сказал "положил и всьо".
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20.11.2020 15:57 Відповісти
Не біда, коли люди роблять дітей членом... Це природно... Біда, коли, навіть ставши дорослою, людина ще й членом думає...
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20.11.2020 16:40 Відповісти
"Водка и большевизм - главные враги русского народа" (с)
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20.11.2020 13:11 Відповісти
главный враг рузького народа - рузький народ В Харькове мужчина, угрожавший взорвать квартиру бывшей жены, подорвал гранату в ходе переговоров с правоохранителями, - источник - Цензор.НЕТ 4211
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20.11.2020 13:13 Відповісти
Зеля теперь ему еще и пенсию будет платить по инвалидности, поняли, зебобики? В Харькове мужчина, угрожавший взорвать квартиру бывшей жены, подорвал гранату в ходе переговоров с правоохранителями, - источник - Цензор.НЕТ 4170
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20.11.2020 13:16 Відповісти
А люди не пострадали? А дом?
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20.11.2020 13:19 Відповісти
любов, любов, любов
эти три понятия...
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20.11.2020 13:26 Відповісти
- Скажите, а правда, что русские уверены : все беды и войны - из-за баб?...
- Конечно... Нарожали идиотов...
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20.11.2020 13:29 Відповісти
И самое главное, шо бабы ишо нарожают.
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20.11.2020 15:14 Відповісти
до речі, український чоловіки завжди з шаною ставилися до дружини, і до жінки взагалі. А от на кацапщині жінок завжди "таскали за косы", усіляко знущались та принижували. Мабуть близкість кордону з дикунською країною таки дає про себе знати.
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20.11.2020 13:31 Відповісти
Тому що жінка, мати, це для українців БЕРЕГИНЯ, також й звичайно Матір Божа яка вважалася покровителькою усього українського козацтва
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21.11.2020 08:56 Відповісти
Тому в український мові - дружина (друг, на-рівних, опора, яка може і на шлях істиний направити, якщо треба :+) ), а по-русски - жена.
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22.11.2020 18:56 Відповісти
"Пацан сказал - пацан сделал!"
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20.11.2020 13:37 Відповісти
Доки не буде закону "Про обіг зброї в Україні" це все ДСC?
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20.11.2020 13:42 Відповісти
В стране где населения процентов 30% сепаров, ватников и совков, ты их хочеш вооружить? Вон поедь на донбас посмотри, в кого стреляют вооружоные сепары. Дибил, мозги в аптеке оставил?
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20.11.2020 14:16 Відповісти
Интересно, а обстановка в квартире не повреждена, фотки-то нет. Может не граната, а петарда в руке или взрывпакет рванули.
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20.11.2020 13:53 Відповісти
Вы либо нюх потерял, срочно на ковид-19 провериться, либо ваапше не читал статью. Сделали в лужу, лишь бы не молчать. Мож дефицит общения ощущать?...
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20.11.2020 14:48 Відповісти
Не понял, на мозоль вам наступил , что ли? Чего так "закипать"? Спокойно укажите в чем и где я ошибся, пойму. И, честно говоря, нет смысла из-за этой новости "раздрай" устраивать.
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20.11.2020 14:59 Відповісти
Чел подорвал гранату на улице, при чем здесь обстановка в квартире?(мож я вас не правильно понял,звиняйте).
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20.11.2020 15:11 Відповісти
У хаті він тренувався. Окрім відірваної руки у нього напевно ще й дупа як решето.
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20.11.2020 15:42 Відповісти
Да текст сообщения как-то "по-дебильному" написан, взорвал в квартире, а на фотке - валяется во дворе. Вот и догадывайся, может на первом этаже квартира была или в приоткрытую дверь бросал. Так бы не отделался, если бы граната в руке рванула. В общем, да ну его с его гранатой.
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20.11.2020 16:49 Відповісти
Теперь всё прояснилось, сообщили , что было три гранаты. Две бросил с улицы через окно в кухню и комнату, а еще одну на детской площадке. Зря мы копья ломали из-за этого дуболома.
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20.11.2020 16:58 Відповісти
Пане, вибачаюся, за те що автор статтi не вiдмiтив, що в примiщеннi була пiдiрвана граната. Виходило , що гранату було активовано лишень на вулицi.... а ось друга стаття показала , що ви були правi. Перепрошую. 15:31Полиция рассказала детали взрыва гранат в Харькове: Разбил стекло и одну забросил в кухню, вторую - в комнату, третью - подорвал на детской площадке. ФОТОрепортаж
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20.11.2020 17:48 Відповісти
Та нічого, буває, особливо коли мало інформації і починаєш висловлювати припущення. А я ще звернув увагу більш на фото чим на текст тому і виникло непорозуміння між нами. Забудьмо.
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20.11.2020 17:51 Відповісти
Просто африканские страсти).Как скучно я живу!
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20.11.2020 13:54 Відповісти
какая-то слабая граната. может то была петадра? Было б там ф1 ему б и голову бы оторвало У Харкові чоловік, який погрожував підірвати квартиру колишньої дружини, підірвав гранату в ході переговорів з правоохоронцями, - джерело - Цензор.НЕТ 8135 Или мужик этот терминатор?
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20.11.2020 14:23 Відповісти
РГДешка скорее всего. Может он её как раз бросил, но она не успела отлететь.
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20.11.2020 17:32 Відповісти
шесть лет войны, а народ не знает как обращаться с гранатой... руки себе калечит... рискует заразить хирургов ковидом и т.п.
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20.11.2020 14:46 Відповісти
Вы думаете чел был приречений ковидом, рассудок потерял?
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20.11.2020 14:49 Відповісти
ну, могло же быть помутнение на фоне. один из признаков так сказать ...
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20.11.2020 14:54 Відповісти
Як на мене, то людина йшла в атаку з останньою гранатою.
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20.11.2020 15:38 Відповісти
Жило? Я не зрозумів чому про нього написано у минулому? Він же й досі живе?
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20.11.2020 15:36 Відповісти
Жило-было... У Харкові чоловік, який погрожував підірвати квартиру колишньої дружини, підірвав гранату в ході переговорів з правоохоронцями, - джерело - Цензор.НЕТ 5778
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20.11.2020 15:40 Відповісти
только вот что за граната? нихрена не понятно. от самой слабой ргд ему бы капец.
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20.11.2020 15:51 Відповісти
лучше бы голову ампутировало
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20.11.2020 17:08 Відповісти
Заметили, как он долго чеку не может вытащить? Там усики загнуты - защита от дураков. Случайно вытащить нельзя, только разогнуть нужно. А у нас чуть-ли не раз в неделю кто-то "случайно" подрывается.
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20.11.2020 17:22 Відповісти
Без мізків і без лівої руки ....
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20.11.2020 18:39 Відповісти
Есть в Харькове очень старая, ещё при царе батьке строеная больничка. В районе завода *Свет шахтёра*. Уникальная по специализации----хирургия кисти. Если денежка есть, там соберут, на скрипке конечно хрен играть будет, но в носу ковырять и сраку вытирать сможет. Хотя для такого есть и другая там больница, большая очень, при том царе строеная, туда тоже стоило бы проверить. Соборкой в народе прозывалась долго. Совсем дичает дуреет народ!
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20.11.2020 19:28 Відповісти
НЕ народ, а бывший мусор(правоохоронець по FM новостям).
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20.11.2020 21:00 Відповісти
Ну раз такое дело---то сразу полегчало.
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20.11.2020 21:24 Відповісти
Люди не постраждали - і то добре
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20.11.2020 19:40 Відповісти
чувак долго пытался выдернуть чеку
после сработки запала он тупо поднял гранату над головой и все...
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21.11.2020 01:44 Відповісти
Відважна вода?
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21.11.2020 03:28 Відповісти
Не той системы ...
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21.11.2020 08:51 Відповісти
Бухой дурак.
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21.11.2020 10:03 Відповісти
какая-то странная граната, что чел живой и только кусок руки оторвало. при петардах и то больше повреждений
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21.11.2020 10:21 Відповісти
Половина комментов от нищих лузеров, у которых в их бедах "бабы виноваты". Половина от украинской ваты, пытающейся доказать, что это что-то "русское".

Нет, ребятки. Это типичная постсовковая Украина. населенная лузерами из бывшей УССР. И коррупционерами, которые вас имеют. Продолжайте дальше выбирать Яников, Кучм, Зеленских и устраивать истерики с бывшими женами.

Это то, на что вы реально способны.
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21.11.2020 15:00 Відповісти
пздц, отпустите инвалида
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21.11.2020 21:22 Відповісти
Я маю лише одне питання: чому вона пустила його в квартиру ?
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22.11.2020 10:01 Відповісти
Что за фигня пошла? нафига посреди видео писать всякие тлеграмы и т.д... кто то *******т ваше видео и продаст его за лям баксов что ли? идиоты!
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22.11.2020 18:50 Відповісти
 
 