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Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Підрозділи превентивної діяльності Національної поліції України отримали від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів, які надійдуть у дев'ять регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, транспорт отримають мобільні групи з протидії домашньому насильству і поліцейські офіцери громад у Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській та Хмельницькій областях", - повідомляє пресслужба Нацполіції.

Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів 01

Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що отримані автомобілі допоможуть поліцейським краще й оперативніше реагувати на заяви та виклики громадян.

"Одне з пріоритетних завдань поліції - це поліпшення реагування на заяви і повідомлення громадян, в тому числі - протидія домашньому насильству. Уже в рамках реорганізації територіальних підрозділів Нацполіції ми створюємо структурні підрозділи протидії домашньому насильству", - зазначив Фацевич.

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Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів 02

Як повідомляє МВС, автомобілі придбали в рамках Міжнародної програми "Підтримка реформ щодо розвитку верховенства права в Україні "Право поліції", яку реалізовує управління ООН, за фінансової підтримки ЄС, в тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні.

"Сьогодні Національна поліція отримує 18 службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади та мобільних груп протидії домашнього насильства. Знаковим є те, що нові транспортні засоби будуть передані напередодні всесвітньої акції - "16 днів проти насильства", яка стартує 25 листопада", - сказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко під час передачі авто.

Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів 03

Павличенко подякувала постійним партнерам МВС, які послідовно підтримують і допомагають підрозділам міністерства.

"Завдяки цій допомозі, ми збільшуємо кількість мобільних груп з протидії домашньому насильству рівно на 9. До цього по всій країні працювало 45 таких груп. На домашнє насильство реагують не лише ці згрупи, але й інші підрозділи, в рамках своїх повноважень", - додала вона.

Зазначається, що в рамках програми "Право поліції" також відбудеться ремонт чергових частин, надання технічної допомоги, а весь особовий склад пройде особливі тренінги - 10 тренінгів по 10 поліцейських.

Керівник першого відділу програм допомоги управління та демократизації делегації ЄС в Україні Кавье Кавью сказав, що для ЄС це приємна можливість долучитися до вдосконалення системи верховенства права в Україні через реалізації проєкту "Право поліції".

Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів 04

"Хочеться додати кілька слів про нашу програму. Цього літа ми вже передали комп'ютерне обладнання для розширення здатності поліцейських. Ми ставимо перед собою завдання сприяти розвитку верховенства права в Україні", - підкреслив він.

Директор Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні Ірина Саакян Веттер зазначила, що домашнє насильство - це порушення фундаментальних прав людини і в першу чергу від нього страждають жінки і діти.

"Такому ганебному явищу не місце в демократичному світі, тому ми повинні об'єднати всі зусилля, щоб його подолати", - сказала вона.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
На месяц хватит
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20.11.2020 15:14
+3
А кто такие МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ?

И как растаможивание происходило 😀😀😀
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20.11.2020 15:26
+2
на євробляхах?
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20.11.2020 15:34
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20.11.2020 15:14 Відповісти
Нєа.
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20.11.2020 15:21 Відповісти
А кто такие МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ?

И как растаможивание происходило 😀😀😀
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20.11.2020 15:26 Відповісти
Одна из приоритетных задач полиции - выпрашивать авто у международных партнеров. Это не достижение полиции. Это достижение международных партнеров. У них хорошая экономика, с немногочисленной, но качественной полицией. Поэтому они могут себе позволить спонсировать недоразвитые страны с такой же недоразвитой, но многочисленной полицией.
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20.11.2020 15:34 Відповісти
на євробляхах?
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20.11.2020 15:34 Відповісти
Как там Аваков говорит - надо же помогать идиотам.
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20.11.2020 15:35 Відповісти
А может уже у полицейских спросим: Какие им необходимы машины? А то один придурок вертолеты покупает, другие - семейные вены, третьи - дешевые паркетники. А потом, мы все прикалываемся над их автопарком.
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20.11.2020 15:43 Відповісти
больше получат - больше разобьют
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20.11.2020 16:11 Відповісти
А хто бачив п'ятдесят французьких вертольотів, які аваков обіцяв для української поліції, ДСНС і прикордонників?
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20.11.2020 16:39 Відповісти
Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів - Цензор.НЕТ 1476
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20.11.2020 16:52 Відповісти
Вовремя. Вчера разбили последний Приус.
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20.11.2020 17:47 Відповісти
во дают .в той же Франции полиция ездит на простых недорогих ренушках а наших недополицаев садят на паркетники .за что ж такое внимание ?
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20.11.2020 18:01 Відповісти
чем больше машин новых поступает на службу - значит - кипит работа по строительству нового общества , который возьмут как пример ведущие мировые государства. Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів - Цензор.НЕТ 7653 а строительству нужны кирпичи и гвозди с досками)
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20.11.2020 22:07 Відповісти
А они не хотят передвиаться на вртолётах ? Чтобы наверняка.
Это позор - попрошайничать, когда на таможне воруется 3 миллиарда долларов в год.
Полицию можно укомплектовать Хаммерами, Ламборгини, Субару, Теслами
на худой конец.
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20.11.2020 23:04 Відповісти
А не можна просто акт здав-прийняв? Обов'язково збори влаштовувати, стрічки перерізати, в мікрофон про досягнення влади брехати?
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21.11.2020 06:50 Відповісти
 
 