Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів. ВІДЕО+ФОТО

Підрозділи превентивної діяльності Національної поліції України отримали від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів, які надійдуть у дев'ять регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, транспорт отримають мобільні групи з протидії домашньому насильству і поліцейські офіцери громад у Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській та Хмельницькій областях", - повідомляє пресслужба Нацполіції.

Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що отримані автомобілі допоможуть поліцейським краще й оперативніше реагувати на заяви та виклики громадян.

"Одне з пріоритетних завдань поліції - це поліпшення реагування на заяви і повідомлення громадян, в тому числі - протидія домашньому насильству. Уже в рамках реорганізації територіальних підрозділів Нацполіції ми створюємо структурні підрозділи протидії домашньому насильству", - зазначив Фацевич.

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Як повідомляє МВС, автомобілі придбали в рамках Міжнародної програми "Підтримка реформ щодо розвитку верховенства права в Україні "Право поліції", яку реалізовує управління ООН, за фінансової підтримки ЄС, в тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні.

"Сьогодні Національна поліція отримує 18 службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади та мобільних груп протидії домашнього насильства. Знаковим є те, що нові транспортні засоби будуть передані напередодні всесвітньої акції - "16 днів проти насильства", яка стартує 25 листопада", - сказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко під час передачі авто.

Павличенко подякувала постійним партнерам МВС, які послідовно підтримують і допомагають підрозділам міністерства.

"Завдяки цій допомозі, ми збільшуємо кількість мобільних груп з протидії домашньому насильству рівно на 9. До цього по всій країні працювало 45 таких груп. На домашнє насильство реагують не лише ці згрупи, але й інші підрозділи, в рамках своїх повноважень", - додала вона.

Зазначається, що в рамках програми "Право поліції" також відбудеться ремонт чергових частин, надання технічної допомоги, а весь особовий склад пройде особливі тренінги - 10 тренінгів по 10 поліцейських.

Керівник першого відділу програм допомоги управління та демократизації делегації ЄС в Україні Кавье Кавью сказав, що для ЄС це приємна можливість долучитися до вдосконалення системи верховенства права в Україні через реалізації проєкту "Право поліції".

"Хочеться додати кілька слів про нашу програму. Цього літа ми вже передали комп'ютерне обладнання для розширення здатності поліцейських. Ми ставимо перед собою завдання сприяти розвитку верховенства права в Україні", - підкреслив він.

Директор Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні Ірина Саакян Веттер зазначила, що домашнє насильство - це порушення фундаментальних прав людини і в першу чергу від нього страждають жінки і діти.

"Такому ганебному явищу не місце в демократичному світі, тому ми повинні об'єднати всі зусилля, щоб його подолати", - сказала вона.

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