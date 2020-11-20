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Шмигаль закликав Раду Церков об'єднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч зі Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. У заході також взяли участь представники Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль порушив питання боротьби з поширенням COVID-19 і закликав релігійні спільноти об'єднати зусилля в період зимових свят.

"Зараз ми наближаємося до важливих зимовим релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Хрещення та інших. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань", - зазначив Шмигаль.

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"Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань", — зазначив Шмигаль.

Шмигаль подякував ВРЦіРО за пропозицію створити робочі групи для напрацювання спільних кроків:

"Уряд та Всеукраїнська Рада Церков показали ефективну взаємодію навесні. Впевнений, що такий підхід буде продовжено, і він дасть результат у майбутньому, адже всі ці дії спрямовані на благо суспільства", — наголосив очільник Уряду.

У свою чергу заступник голови МОЗ Віктор Ляшко зазначив: "Ці шість днів зменшення мобільності призведуть до зменшення відсотку інфікування і це змінить темпи приросту коронавірусної хвороби, які дозволять нам інакше змоделювати захід у зимові свята та підхід до стримування поширення хвороби".

За словами Ляшка, МОЗ в майбутньому готовий розглянути норму, яка працювала раніше, про обмеження кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі.

Шмигаль закликав Раду Церков обєднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят 01
Шмигаль закликав Раду Церков обєднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят 02
Шмигаль закликав Раду Церков обєднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят 03
Шмигаль закликав Раду Церков обєднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Маски вкрадені, гроші розікрали на дорогах, тендер на кисень не провели, завод із складання апаратів ШВЛ не збудували... звісно, що ще лишилось окрім молитви...
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20.11.2020 15:35
+2
А штрафувати попів не пробували?
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20.11.2020 15:32
+2
Бабок, ветеранов ВОВ и хронически больных в церкви не пущать. А кого можно? солдат и матросов, футбольных фанатов, грудастых старшекалссниц и студенток, тинейдежеров на роликах и без, ну еще Илью Киву (того не то шо ковид, но и топор не берет) - не особо привлекательная аудитория для церкви))
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20.11.2020 15:34
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Представители того чего нет напряглись,- земноводное намололо чепухи такой, что они прихожанам такое не лепят
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20.11.2020 15:31 Відповісти
А штрафувати попів не пробували?
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20.11.2020 15:32 Відповісти
Шмигаль закликав Раду Церков об'єднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят - Цензор.НЕТ 5303
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20.11.2020 15:33 Відповісти
у тебя просто нет другого выхода, уважаемый
заскринь как нибудь
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20.11.2020 20:44 Відповісти
Бабок, ветеранов ВОВ и хронически больных в церкви не пущать. А кого можно? солдат и матросов, футбольных фанатов, грудастых старшекалссниц и студенток, тинейдежеров на роликах и без, ну еще Илью Киву (того не то шо ковид, но и топор не берет) - не особо привлекательная аудитория для церкви))
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20.11.2020 15:34 Відповісти
це залежить від регіону. На заході ви в церквях побачите усіх, в т.ч. грудастых старшекалссниц и студенток, тинейдежеров на роликах и без
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20.11.2020 15:36 Відповісти
Пойти, что ли у черепахи Тортилы ключ "золотой" попросить? Шмигаль закликав Раду Церков об'єднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят - Цензор.НЕТ 1675 Раз уж в сказки верить..
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20.11.2020 15:35 Відповісти
сказка в том, что у тебя пра...дедушка гибоном был, а пра...бабушка мартышкой
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20.11.2020 20:46 Відповісти
Да, это сказка.. согласен. Но и дедушка на тучке смешно, не правда ли? Особенно когда к нему с мольбой обращаются "микробы"
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22.11.2020 14:51 Відповісти
начитался атеистической пропаганды? лучше Библию почитай, ты создан по образу Божию и жить будешь вечно
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30.11.2020 01:02 Відповісти
Я эту библию пять лет изучал и стал атеистом ))) Так, что не учи меня... невежественный.
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01.12.2020 16:57 Відповісти
значит знаком с определением "сказал безумец в сердце своем: нет Бога"
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09.12.2020 00:31 Відповісти
Маски вкрадені, гроші розікрали на дорогах, тендер на кисень не провели, завод із складання апаратів ШВЛ не збудували... звісно, що ще лишилось окрім молитви...
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20.11.2020 15:35 Відповісти
"Правительство и Всеукраинский Совет Церквей показали эффективное взаимодействие весной. Уверен, что такой подход будет продолжен, и он даст результат в будущем.." - Ага, пам'ятаємо: вулиці свяченою водою кропили, хресні ходи влаштовували, казали що коронавірусу не існує.
Короче церковникам натяклуни, що скоро буде багато роботи з кадилом.
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20.11.2020 15:41 Відповісти
попы кадили, да, и бестолку
но кроме них еще и верующие есть
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20.11.2020 20:48 Відповісти
Будем бороться с COVID кто чем может.
Кто новыми штрафами, кто новыми налогами, кто вводом РРО, кто молитвой ...
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20.11.2020 15:53 Відповісти
Приколисты:
Прем'єр Шмигаль приніс вибачення перед головою уряду Казахстану за підроблений тест міністра Криклія - ЗМІ

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/prem-yer-shmigal-prinis-vibachennya-pered-golovoyu-uryadu-kazahstanu-za-***********-test-ministra-krikliya-zmi-novini-ukrajina-11226236.html

Шмигаль закликав Раду Церков об'єднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят - Цензор.НЕТ 2606
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20.11.2020 15:56 Відповісти
ну, хоч помоляться разом всіма конфесіями, може Бог і допоможе...
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20.11.2020 16:04 Відповісти
Идиот... О_о Зебилы довели ситуацию до пушного зверька, - осталось Богу только молиться..
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20.11.2020 16:07 Відповісти
Цікаво що цей сатаніст їм вішав на вуха?
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20.11.2020 17:23 Відповісти
я за то, чтобы верующие собирались "по домам", как и в Деяниях Апостолов описано
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20.11.2020 20:42 Відповісти
 
 