Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику. ФОТОрепортаж

Зловмисник госпіталізований, він у важкому стані. За висновком фахівців вибухотехнічного управління поліції, чоловік був озброєний гранатами РГД-5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"20 листопада о 11:46 в поліцію надійшло повідомлення від жінки. Вона заявила, що в квартиру її сестри, розташованої на проспекті Гагаріна, прийшов колишній чоловік, який має при собі кілька гранат. На той момент у приміщенні були сестра заявниці, її батько і дитина 5 років.

За вказаною адресою терміново прибули керівництво ГУНП в Харківській області та Слобідського відділу поліції, слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, в дію відразу було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

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Працюючи на місці події поліцейські з’ясували, що чоловік прийшов до квартири колишньої дружини, начебто, за грошовим боргом.

- Після розмови з жінкою зловмисник вийшов на вулицю, розбив скло на кухні та кинув туди гранату, - розповів Валерій Сокуренко. – Другу гранату він закинув до кімнати. Обидві вони вибухнули. В цей час жінка була у коридорі та, на щастя, не постраждала. Вона була в квартирі одна, адже, побачивши озброєного чоловіка, відправила сина із батьком на вулицю. Тікаючи від поліцейських, чоловік вибіг на дитячий майданчик. Там він підірвав третій боєприпас. Вибухом йому ампутувало кисть руки. Поліцейські затримали зловмисника та викликали швидку медичну допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучено. Зараз вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника госпіталізовано, він у важкому стані. За висновками фахівців вибухотехнічного управління поліції, чоловік був озброєний гранатами РГД-5.

Валерій Сокуренко також зазначив, що палата, в якій чоловік перебуватиме під час лікування, буде під цілодобовою охороною поліції. Начальник ГУНП також повідомив, що за адресою мешкання зловмисника буде проведений невідкладний обшук з метою виявлення можливого факту зберігання зброї та боєприпасів.

На цей час слідчі в рамках відкритого кримінального провадження з’ясовують усі деталі злочину. За його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

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