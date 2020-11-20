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вибух (3746) граната (739) Нацполіція (13921) Харків (3880)

Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Зловмисник госпіталізований, він у важкому стані. За висновком фахівців вибухотехнічного управління поліції, чоловік був озброєний гранатами РГД-5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"20 листопада о 11:46 в поліцію надійшло повідомлення від жінки. Вона заявила, що в квартиру її сестри, розташованої на проспекті Гагаріна, прийшов колишній чоловік, який має при собі кілька гранат. На той момент у приміщенні були сестра заявниці, її батько і дитина 5 років.

За вказаною адресою терміново прибули керівництво ГУНП в Харківській області та Слобідського відділу поліції, слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, в дію відразу було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Також дивіться: У Харкові чоловік, який погрожував підірвати квартиру колишньої дружини, підірвав гранату в ході переговорів з правоохоронцями, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

Працюючи на місці події поліцейські з’ясували, що чоловік прийшов до квартири колишньої дружини, начебто, за грошовим боргом.

- Після розмови з жінкою зловмисник вийшов на вулицю, розбив скло на кухні та кинув туди гранату, - розповів Валерій Сокуренко. – Другу гранату він закинув до кімнати. Обидві вони вибухнули. В цей час жінка була у коридорі та, на щастя, не постраждала. Вона була в квартирі одна, адже, побачивши озброєного чоловіка, відправила сина із батьком на вулицю. Тікаючи від поліцейських, чоловік вибіг на дитячий майданчик. Там він підірвав третій боєприпас. Вибухом йому ампутувало кисть руки. Поліцейські затримали зловмисника та викликали швидку медичну допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучено. Зараз вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника госпіталізовано, він у важкому стані. За висновками фахівців вибухотехнічного управління поліції, чоловік був озброєний гранатами РГД-5.

Валерій Сокуренко також зазначив, що палата, в якій чоловік перебуватиме під час лікування, буде під цілодобовою охороною поліції. Начальник ГУНП також повідомив, що за адресою мешкання зловмисника буде проведений невідкладний обшук з метою виявлення можливого факту зберігання зброї та боєприпасів.

На цей час слідчі в рамках відкритого кримінального провадження з’ясовують усі деталі злочину. За його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

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Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику 01
Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику 02
Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику 03
Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику 04
Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Нужно быть либо крепко двинутым на голову, либо кацапом, чтобы с тремя гранатами идти выяснять отношения с бывшей женой.
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20.11.2020 16:18
+7
Голову б йому краще прокацаплену відірвало падлюці ! Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику - Цензор.НЕТ 9410
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20.11.2020 15:48
+3
"Русский бунт, бессмысленный и беспощадный"(с)
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20.11.2020 15:38
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"Русский бунт, бессмысленный и беспощадный"(с)
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20.11.2020 15:38 Відповісти
Нужно быть либо крепко двинутым на голову, либо кацапом, чтобы с тремя гранатами идти выяснять отношения с бывшей женой.
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20.11.2020 16:18 Відповісти
Ну да, охранять, лечить, потом ещё пытать будут- где взял гранаты.... Истёк бы кровью и сдох.
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20.11.2020 15:38 Відповісти
Голову б йому краще прокацаплену відірвало падлюці ! Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику - Цензор.НЕТ 9410
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20.11.2020 15:48 Відповісти
С каких это пор, взрыв гранаты в Украине считается "покушение на умышленное убийство"?
До сих пор всегда было мелкое хулиганство!
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20.11.2020 15:56 Відповісти
Он бросил две гранаты в квартиру жены. Целенаправленно, а не случайно, и знал, что она там находится. Для суда это будет достаточным основанием для квалификации по "ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115". А вот если ты бросил гранату под машину соседу, а вокруг никого не было, вот тут уже сложно квалифицировать твои действия и хорошие адвокаты запросто смогут довести дело до "хулиганки". С другой стороне, незаконное приобретение и хранение оружия по прежнему будут висеть на подсудимом, так что одним штрафом и возмещением ущерба отделаться всё равно не удастся.
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20.11.2020 16:23 Відповісти
Бросание гранаты в кафе с отдыхающими (благо она отскочила от стены в коридор) - мелкое хулиганство. Отделался условным сроком. Хотя, я подозреваю, гранату он не в гастрономе купил.
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20.11.2020 17:06 Відповісти
Пути нашего правосудия неисповедимы, особенно если смазать эти пути денежными знаками. Да и без денежных знаков иногда (? иногда ли?) всё очень, очень странно работает.
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20.11.2020 18:54 Відповісти
Оце так гранати Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику - Цензор.НЕТ 8450 та і чувак невдаха по життю конкретний. Та баба, що його кинула, мала рацію.
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20.11.2020 16:33 Відповісти
...есть надежда шо жена по достоинству оценит такой поступок.. Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику - Цензор.НЕТ 4535
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20.11.2020 16:57 Відповісти
ага, враховуючи, що він намагався закидати гранатами її дитину
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20.11.2020 17:42 Відповісти
где ж они их берут эти гранаты эти отмороженные на всю голову .тут ищеш ищеш а их нет )))
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20.11.2020 18:05 Відповісти
Видать не там ищешь
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20.11.2020 18:55 Відповісти
 
 